高级表格工作流
合并不同大小的表格
在
使用表格 中显示的示例在我们的表格具有相等数量的行时工作得很好，但如果我们想合并不同大小的表格呢？
let first_table = [[a b]; [1 2] [3 4]]
let second_table = [[c d]; [5 6]]
$first_table | merge $second_table
# => ───┬───┬───┬───┬───
# => # │ a │ b │ c │ d
# => ───┼───┼───┼───┼───
# => 0 │ 1 │ 2 │ 5 │ 6
# => ───┼───┼───┼───┼───
# => 1 │ 3 │ 4 │ ❎│ ❎
# => ───┴───┴───┴───┴───
第二行中的列
c 和
d 是空的，因为我们的
second 表只包含单行；Nushell 没有东西可以填充剩余的行。但如果我们希望较小的表格 "环绕" 并继续填充行呢？为此，我们可以使用
chunks 命令将较大的表格分割成子表格，将每个子表格与较小的表格合并，然后使用
flatten 命令将合并的表格组合在一起。
例如：
let first_table = [[a b]; [1 2] [3 4]]
let second_table = [[c d]; [5 6]]
$first_table
| chunks ($second_table | length)
| each { merge $second_table }
| flatten
# => ───┬───┬───┬───┬───
# => # │ a │ b │ c │ d
# => ───┼───┼───┼───┼───
# => 0 │ 1 │ 2 │ 5 │ 6
# => ───┼───┼───┼───┼───
# => 1 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
# => ───┴───┴───┴───┴───
我们可以用两个以上的表格来做这个吗？当然可以！让我们添加第三个表格：
let third_table = [[e f]; [7 8]]
我们可以像这样合并所有三个表格：
$first_table
| chunks ($second_table | length)
| each { merge $second_table }
| flatten
| chunks ($third_table | length)
| each { merge $third_table }
| flatten
# => ───┬───┬───┬───┬───┬───┬───
# => # │ a │ b │ c │ d │ e │ f
# => ───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
# => 0 │ 1 │ 2 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8
# => ───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
# => 1 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8
# => ───┴───┴───┴───┴───┴───┴───
或者如 Nushell 之书 中提到的，我们可以使用
reduce 命令递归地合并表格：
[$first_table $second_table $third_table]
| reduce { |elt, acc|
$acc
| chunks ($elt | length)
| each { merge $elt }
| flatten
}
# => ───┬───┬───┬───┬───┬───┬───
# => # │ a │ b │ c │ d │ e │ f
# => ───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
# => 0 │ 1 │ 2 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8
# => ───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
# => 1 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8
# => ───┴───┴───┴───┴───┴───┴───