模块的应用

将文件转储到目录

传统 shell 中的一个常见模式是将文件转储到目录并自动加载（例如，加载自定义补全）。在 Nushell 中，直接这样做目前还不可能，但仍然可以使用目录模块。

这里我们将创建一个简单的补全模块，其中包含一个专门用于某些 Git 补全的子模块：

  1. 创建补全目录

    mkdir ($nu.default-config-dir | path join completions)

  2. 为其创建一个空的 mod.nu

    touch ($nu.default-config-dir | path join completions mod.nu)

  3. 将以下代码片段放入 completions 目录下的 git.nu 文件中

    export extern main [
    --version(-v)
    -C: string
    # ... 等等
]

export extern add [
    --verbose(-v)
    --dry-run(-n)
    # ... 等等
]

export extern checkout [
    branch: string@complete-git-branch
]

def complete-git-branch [] {
    # ... 列出 git 分支的代码
}

  4. export module git.nu 添加到 mod.nu

  5. env.nu 中将 completions 目录的父目录添加到你的 NU_LIB_DIRS

    $env.NU_LIB_DIRS = [
    ...
    $nu.default-config-dir
]

  6. config.nu 中导入补全到 Nushell：

    use completions *

现在你已经设置了一个可以放置补全文件的目录，下次启动 Nushell 时应该会有一些 Git 补全。

注意

这将使用文件名（在我们的示例中为 git.nu 中的 git）作为模块名称。这意味着如果定义中包含基本命令名称，某些补全可能无法工作。 例如，如果你在 git.nu 中将我们的已知外部命令定义为 export extern 'git push' [] 等，并遵循其余步骤，你将得到像 git git push 等子命令。 你需要调用 use completions git * 来获得所需的子命令。因此，使用上面步骤中概述的 main 是定义子命令的首选方式。

覆层和"虚拟环境"

覆层定义 。我们可以利用它来建立一个临时的虚拟环境，其中包含自定义环境变量，最后再丢弃这些变量。

我们在这个示例中的目标是：

  • 从名为 env.json 的文件激活一组环境变量
  • 在此上下文中工作
  • 丢弃环境 - 恢复原始环境

首先，让我们准备一个 env.json 用于测试：

{ A: 1 B: 2 } | save env.json

$env.A = 'zzz'

print $"('A' in $env) ('B' in $env)"
# => true false

现在让我们创建一个带有 load 命令的 env 模块，该命令从 env.json 加载环境，并将其用作覆层：

'export def --env load [] { open env.json | load-env }' | save env.nu

overlay use ./env.nu

overlay list
# => ╭───┬──────╮
# => │ 0 │ zero │
# => │ 1 │ env  │
# => ╰───┴──────╯

现在我们加载 env.json 文件：

load

print $"($env.A) ($env.B)"
# => 1 2

要隐藏覆层：

overlay hide env

print $"('A' in $env) ('B' in $env)"
# => true false

请注意 - 如覆层中所述 - 重新激活覆层将恢复加载的环境变量， 只要 Nushell 会话保持活动状态，就不会创建新的上下文，尽管 overlay list 不再列出覆层。

更多相关信息，特别是关于环境变量及其修改的信息，可以在环境模块覆层中找到， 以及相应的命令文档：def --envexport def --envload-envexport-env

复杂的虚拟环境

这种覆盖环境的方法可用于限定更复杂的虚拟环境，包括更改 PATH 环境变量，或在环境变量或文件中定义的其他工具设置。

像 conda 或 Python virtualenv 这样的工具管理和隔离环境变量集。 官方 virtualenv 集成利用了这些概念。 我们的 nu_scripts 仓库有一个非官方的 Conda 模块