模块的应用
将文件转储到目录
传统 shell 中的一个常见模式是将文件转储到目录并自动加载（例如，加载自定义补全）。在 Nushell 中，直接这样做目前还不可能，但仍然可以使用目录模块。
这里我们将创建一个简单的补全模块，其中包含一个专门用于某些 Git 补全的子模块：
创建补全目录
mkdir ($nu.default-config-dir | path join completions)
为其创建一个空的
mod.nu
touch ($nu.default-config-dir | path join completions mod.nu)
将以下代码片段放入
completions目录下的
git.nu文件中
export extern main [ --version(-v) -C: string # ... 等等 ] export extern add [ --verbose(-v) --dry-run(-n) # ... 等等 ] export extern checkout [ branch: string@complete-git-branch ] def complete-git-branch [] { # ... 列出 git 分支的代码 }
将
export module git.nu添加到
mod.nu
在
env.nu中将
completions目录的父目录添加到你的
NU_LIB_DIRS中
$env.NU_LIB_DIRS = [ ... $nu.default-config-dir ]
在
config.nu中导入补全到 Nushell：
use completions *
现在你已经设置了一个可以放置补全文件的目录，下次启动 Nushell 时应该会有一些 Git 补全。
注意
这将使用文件名（在我们的示例中为
git.nu 中的
git）作为模块名称。这意味着如果定义中包含基本命令名称，某些补全可能无法工作。 例如，如果你在
git.nu 中将我们的已知外部命令定义为
export extern 'git push' [] 等，并遵循其余步骤，你将得到像
git git push 等子命令。 你需要调用
use completions git * 来获得所需的子命令。因此，使用上面步骤中概述的
main 是定义子命令的首选方式。
覆层和"虚拟环境"
覆层是 层 的 定义 。我们可以利用它来建立一个临时的虚拟环境，其中包含自定义环境变量，最后再丢弃这些变量。
我们在这个示例中的目标是：
- 从名为
env.json的文件激活一组环境变量
- 在此上下文中工作
- 丢弃环境 - 恢复原始环境
首先，让我们准备一个
env.json 用于测试：
{ A: 1 B: 2 } | save env.json
$env.A = 'zzz'
print $"('A' in $env) ('B' in $env)"
# => true false
现在让我们创建一个带有
load 命令的
env 模块，该命令从
env.json 加载环境，并将其用作覆层：
'export def --env load [] { open env.json | load-env }' | save env.nu
overlay use ./env.nu
overlay list
# => ╭───┬──────╮
# => │ 0 │ zero │
# => │ 1 │ env │
# => ╰───┴──────╯
现在我们加载
env.json 文件：
load
print $"($env.A) ($env.B)"
# => 1 2
要隐藏覆层：
overlay hide env
print $"('A' in $env) ('B' in $env)"
# => true false
请注意 - 如覆层中所述 - 重新激活覆层将恢复加载的环境变量， 只要 Nushell 会话保持活动状态，就不会创建新的上下文，尽管
overlay list 不再列出覆层。
更多相关信息，特别是关于环境变量及其修改的信息，可以在环境、模块、覆层中找到， 以及相应的命令文档：
def --env、
export def --env、
load-env 和
export-env。
复杂的虚拟环境
这种覆盖环境的方法可用于限定更复杂的虚拟环境，包括更改
PATH 环境变量，或在环境变量或文件中定义的其他工具设置。
像 conda 或 Python virtualenv 这样的工具管理和隔离环境变量集。 官方 virtualenv 集成利用了这些概念。 我们的 nu_scripts 仓库有一个非官方的 Conda 模块。