Aliase
Aliase in Nushell bieten eine einfache Möglichkeit, um Texte zur ersetzen. Damit ist es möglich, einen Kurznamen für längere Befehle zu definieren - inklusive der Argumente.
Beispielsweise kann ein Alias namens
ll definiert werden, der den längeren Befehl
ls -l ersetzt:
alias ll = ls -l
Nun kann der Alias aufgerufen werden:
ll
Wenn das getan wird, wirkt es, als sei
ls -l aufgerufen worden. Das bietet auch die Möglichkeit weitere Parameter anzugeben. So kann auch geschrieben werden:
ll -a
Das ist äquivalent zu
ls -l -a. Deutlich kürzer.
Alle Aliase auflisten
Die verfügbaren Aliase können mit
scope aliases aufgelistet werden.
Persistenz
Um Aliase dauerhaft zu speichern muss man sie nur in die Datei config.nu einfügen, das Kommando
config nu öffnet einen Editor zum Einfügen, und dann die Nushell neu starten.
Shell pipes in Aliases
Achtung: Der Alias
alias uuidgen = uuidgen | tr A-F a-f (um das verhalten von
uuidgen auf Mac an Linux anzugleichen) funktioniert nicht. Die Lösung ist einen parameterlosen Befehl zu definieren, der das Systemprogramm
uuidgen mit Hilfe von
^ aufruft.
def uuidgen [] { ^uuidgen | tr A-F a-f }
Mehr dazu im Kapitel Eigene Befehle.
Oder ein etwas idiomatischeres Beispiel von nushell internen Befehlen
def lsg [] { ls | sort-by type name -i | grid -c | str trim }
das alle Dateien und Ordner in Zeilen und Spalten darstellt.