Aliase in Nushell bieten eine einfache Möglichkeit, um Texte zur ersetzen. Damit ist es möglich, einen Kurznamen für längere Befehle zu definieren - inklusive der Argumente.

Beispielsweise kann ein Alias namens ll definiert werden, der den längeren Befehl ls -l ersetzt:

alias ll = ls - l

Nun kann der Alias aufgerufen werden:

ll

Wenn das getan wird, wirkt es, als sei ls -l aufgerufen worden. Das bietet auch die Möglichkeit weitere Parameter anzugeben. So kann auch geschrieben werden:

ll - a

Das ist äquivalent zu ls -l -a . Deutlich kürzer.

Die verfügbaren Aliase können mit scope aliases aufgelistet werden.

Um Aliase dauerhaft zu speichern muss man sie nur in die Datei config.nu einfügen, das Kommando config nu öffnet einen Editor zum Einfügen, und dann die Nushell neu starten.

Achtung: Der Alias alias uuidgen = uuidgen | tr A-F a-f (um das verhalten von uuidgen auf Mac an Linux anzugleichen) funktioniert nicht. Die Lösung ist einen parameterlosen Befehl zu definieren, der das Systemprogramm uuidgen mit Hilfe von ^ aufruft.

def uuidgen [] { ^ uuidgen | tr A-F a-f }

Mehr dazu im Kapitel Eigene Befehle.

Oder ein etwas idiomatischeres Beispiel von nushell internen Befehlen

def lsg [] { ls | sort-by type name - i | grid - c | str trim }

das alle Dateien und Ordner in Zeilen und Spalten darstellt.