(Nicht nur für) Fortgeschrittene

Der Titel "Fortgeschritten" mag abschrecken und zum Überspringen des Kapitels animieren, doch tatsächlich sind einige der interessantesten und mächtigsten Merkmale hier zu finden.

Abgesehen von den eingebauten Befehlen, besitzt Nushell eine Standard Bibliothek (EN) aus in Nu geschriebenen Befehlen.

Nushell arbeitet mit strukturierten Daten. Nushell ist eine "Daten orientierte" Shell und Programmiersprache. Diese Daten zentrierte Sicht zeigt sich auch in Polars, dem eingebauten vollständigen Datenpaket Verarbeiter. Im Kapitel Dataframes documentation (EN) wird erklärt, wie grosse Datenmengen effizient in Nushell verarbeitet werden können.

Werte in Nushell enthalten einige Metadaten. Diese können verwendet werden, um z.B. eigene Fehlermeldungen (EN) erstellen zu können.

Dank Nushells strikten Gültigkeitsregeln, ist es sehr einfach durch Sammlungen parallel zu iterieren (EN), was mit wenig Aufwand lange laufende Skripte beschleunigen kann.

Mit dem explore Befehl können Daten interaktiv erkundet (EN) werden.

Schliesslich kann Nushell mit Plugins erweitert werden. Ein Plugin kann fast alles sein, solange es mit Nushell in einem Protokoll kommuniziert, welches diese versteht.