Eigene Vervollständigungen kombinieren zwei Merkmale von Nushell: Eigene Befehle und Vervollständigungen. Mit ihnen können Befehle erzeugt werden, die Vervollständigungen für Positions- sowie Markierungs-Argumente enthalten. Die eigenen Vervollständigungen funktionieren für eigene Befehle und bekannt gemachte externe Befehle (via extern ) (EN).

Eigene Vervollständigungen bestehen aus zwei Teilen: Dem Befehl, der die Vervollständigung bereitstellt, und die Verknüpfung mit dem Argument des Befehls, der die Vervollständigung bekommt, mit Hilfe von @ .

Hier ein Beispiel:

def tiere [] { [ "katze" , "hund" , "aal" ] } def my-command [ tier : string @ tiere ] { print $tier } | my-command # => katze hund aal

In der ersten Zeile wird ein eigener Befehl erstellt, der eine Liste von drei verschiedenen Tieren zurückgibt. Dies sind die Werte, die in der Vervollständigung verwendent werden. Ist dieser Befehl erstellt, kann er für weitere Vervollständigungen von Befehlen und extern verwendet werden.

In der zweiten Zeile, wird string@tiere verwendet. Dies sagt Nushell zwei Dinge: Die Form des Arguments um den Typ überprüfen zu können, sowie die Vervollständigung, falls der Benutzer diese an der Stelle verwenden möchte.

Auf der dritten Zeile wird der Name des zu vevollständigenden Befehls my-command eingegeben gefolgt von der <tab> Taste. Dies führt die Vervollständigung aus. Eigene Vervollständigungen funktionieren identisch zu anderen Vervollständigungen. Wird a gefolgt von der <tab> Taste gedrückt, wird automatisch "aal" ausgegeben.

Es empfiehlt sich die eigenen Vervollständigungen von der öffentlichen API zu trennen. Dafür bieten sich Module an.

Hier das Beispiel von oben in einem Modul:

module commands { def tiere [] { [ "katze" , "hund" , "aal" ] } export def my-command [ tier : string @ tiere ] { print $tier } }

In diesem Modul wird nur der Befehl my-command , aber nicht die Vervollständigung tiere exportiert. Dies erlaubt es den Befehl auszuführen, sowie die Vervollständigung zu verwenden, ohne auf die eigene Vervollständigung Zugriff zu haben. Dies hält die API sauberer und bietet dennoch alle Funktionen an.

Dies ist möglich, weil die Vervollständigungen mit dem Marker @ zusammen mit dem Befehl eingeschlossen werden.

Es ist möglich den Kontext einer Vervollständigung mit zu geben. Dies ist nützlich, wenn vorangehende Argumente in die Vervollständigung mit einbezogen werden müssen.

Bezogen auf das obige Beispiel sieht dies so aus:

module commands { def tiere [] { [ "katze" , "hund" , "aal" ] } def tier-name [ context : string ] { { katze : [ "Missy" , "Phoebe" ] hund : [ "Lulu" , "Enzo" ] aal : [ "Eww" , "Slippy" ] } | get - i ( $context | split words | last ) } export def my-command [ tier : string @ tiere name : string @ tier-name ] { print $"Als ( $tier ) heisse ich ( $name )." } }

Der Befehl tier-name gibt die entsprechende Liste der Namen zurück. Dies funktioniert, weil der Wert der $context Variablen, dem Text entspricht, der bis zu dem Zeitpunkt eingegeben wurde.

my-command # => katze hund aal my-command hund # => Lulu Enzo my-command hund enzo # => Als hund heisse ich Enzo

Auf der zweiten Zeile wird, sobald die <tab> Taste gedrückt wurde, das Argument "my-command hund" dem tier-namen Kontext übergeben.

Sehr mächtig ist die Kombination von eigenen Vervollständigungen mit externen Befehlen (EN). Diese funktionieren gleich wie die Vervollständigungen zu eigenen Befehlen: Erstellen der Vervollständigung und anbinden an ein Positions- oder Markierungs-Argument des extern mit dem @ Zeichen.

In der Default Konfiguration finden sich ebenfalls Vervollständigungen:

export extern "git push" [ remote ?: string @ "nu-complete git remotes" , # the name of the remote refspec ?: string @ "nu-complete git branches" # the branch / refspec ... ]

Die Vervollständigung erfüllt hier die gleiche Rolle wie in den Beispielen zuvor. Es werden zwei verschiedene Vervollständigungen verwendet, abhängig von der Position, die bisher eingegeben wurde.

Alternativ zu einer Liste von Strings, kann eine Vervollständigung auch einen Record aus einem value und einer description zurückgeben.

def my_commits [] { [ { value : "5c2464" , description : "Add .gitignore" }, { value : "f3a377" , description : "Initial commit" } ] }

Notiz Mit dem folgenden Schnippsel: def my-command [ commit : string @ my_commits ] { print $commit } aufgepasst, auch wenn die Vervollständigung folgendes zeigt >_ my-command <TAB> 5c2464 Add .gitignore f3a377 Initial commit nur die Werte, hier "5c2464" und "f3a377", werden in Befehls Argumenten verwendet!

Externe Vervollständigungen können ebenfalls integriert werden, anstatt derer von Nushell.

Dafür muss dem Feld external_completer in config.nu eine closure) übergeben werden, welche ausgewertet wird, wenn keine Nushell Vervollständigungen gefunden werden.

> $env .config.completions.external = { > enable : true > max_results : 100 > completer : $completer > }

Die Closure kann konfiguriert werden, einen externen Vervollständiger wie carapace zu verwenden.

Wenn die Closure einen nicht lesbaren Wert (z.B. einen leeren String) zurückgibt, fällt Nushell auf die Datei Vervollständigung zurück.

Ein externer Vervollständiger ist eine Funktion, die den aktuellen Befehl als String Liste entgegennimmt, und eine Liste von Records mit value und description zurückgibt. Wie bei eigenen Nushell Vervollständigungen.

Notiz Diese Closure nimmt den aktuellen Befehl als Liste entgegen. Zum Beispiel, wird my-command --arg1 <tab> als Vervollständigung [my-command --arg1 " "] erhalten.

Dieses Beispiel wird die externe Vervollständigung für carapace erstellen:

let carapace_completer = {| spans | carapace $spans.0 nushell $spans | from json }

Mehr Beispiele für eigene Vervollständigungen können im Kochbuch gefunden werden (EN).