Farben und Themen in Nu

In vielen Teilen von Nushells Oberfläche sind die Farben anpassbar. Dies wird in der Konfigurationsdatei config.nu erstellt. Ein Hashtag in der Konfigurationsdatei kommentiert den danach folgenden Text aus.

Tabellen Rahmen Werte einfacher Typen Formen (Kommandozeilen Syntax) Prompt LS_COLORS

Tabellen Rahmen werden mit der Einstellung table_mode in der config.nu konfiguriert. Hier ein Beispiel:

$env .config = { table_mode : rounded }

Dies sind die aktuellen Optionen für table_mode :

rounded # das ist natürlich der beste 😃

# das ist natürlich der beste 😃 basic

compact

compact_double

light

thin

with_love

reinforced

heavy

none

other

r - Normale Farbe Abkürzung für rot

- Normale Farbe Abkürzung für rot rb - Normale Farbe rot mit b für bold , fette Schrift

- Normale Farbe rot mit für , fette Schrift red - Normale Farbe rot

- Normale Farbe rot red_bold - Normale Farbe rot mit fetter Schrift

- Normale Farbe rot mit fetter Schrift "#ff0000" - "#hex" Format Vordergrund-Farbe rot (Anführungszeichen benötigt)

- "#hex" Format Vordergrund-Farbe rot (Anführungszeichen benötigt) { fg: "#ff0000" bg: "#0000ff" attr: b } - "komplettes #hex" Format Vordergrund rot in "#hex" Format mit einem blauen Hintergund in "#hex" Format mit b als Abkürzung für fette Schrift.

Code Bedeutung l blink b bold d dimmed h hidden i italic r reverse s strikethrough u underline n nothing defaults to nothing

Code Name g green gb green_bold gu green_underline gi green_italic gd green_dimmed gr green_reverse gbl green_blink gst green_strike lg light_green lgb light_green_bold lgu light_green_underline lgi light_green_italic lgd light_green_dimmed lgr light_green_reverse lgbl light_green_blink lgst light_green_strike r red rb red_bold ru red_underline ri red_italic rd red_dimmed rr red_reverse rbl red_blink rst red_strike lr light_red lrb light_red_bold lru light_red_underline lri light_red_italic lrd light_red_dimmed lrr light_red_reverse lrbl light_red_blink lrst light_red_strike u blue ub blue_bold uu blue_underline ui blue_italic ud blue_dimmed ur blue_reverse ubl blue_blink ust blue_strike lu light_blue lub light_blue_bold luu light_blue_underline lui light_blue_italic lud light_blue_dimmed lur light_blue_reverse lubl light_blue_blink lust light_blue_strike b black bb black_bold bu black_underline bi black_italic bd black_dimmed br black_reverse bbl black_blink bst black_strike ligr light_gray ligrb light_gray_bold ligru light_gray_underline ligri light_gray_italic ligrd light_gray_dimmed ligrr light_gray_reverse ligrbl light_gray_blink ligrst light_gray_strike y yellow yb yellow_bold yu yellow_underline yi yellow_italic yd yellow_dimmed yr yellow_reverse ybl yellow_blink yst yellow_strike ly light_yellow lyb light_yellow_bold lyu light_yellow_underline lyi light_yellow_italic lyd light_yellow_dimmed lyr light_yellow_reverse lybl light_yellow_blink lyst light_yellow_strike p purple pb purple_bold pu purple_underline pi purple_italic pd purple_dimmed pr purple_reverse pbl purple_blink pst purple_strike lp light_purple lpb light_purple_bold lpu light_purple_underline lpi light_purple_italic lpd light_purple_dimmed lpr light_purple_reverse lpbl light_purple_blink lpst light_purple_strike c cyan cb cyan_bold cu cyan_underline ci cyan_italic cd cyan_dimmed cr cyan_reverse cbl cyan_blink cst cyan_strike lc light_cyan lcb light_cyan_bold lcu light_cyan_underline lci light_cyan_italic lcd light_cyan_dimmed lcr light_cyan_reverse lcbl light_cyan_blink lcst light_cyan_strike w white wb white_bold wu white_underline wi white_italic wd white_dimmed wr white_reverse wbl white_blink wst white_strike dgr dark_gray dgrb dark_gray_bold dgru dark_gray_underline dgri dark_gray_italic dgrd dark_gray_dimmed dgrr dark_gray_reverse dgrbl dark_gray_blink dgrst dark_gray_strike

Das "#hex" Format ist gebräuchlich um Farben zu repräsentieren. Es besteht immer aus dem # gefolgt von 6 Zeichen. Die ersten zwei sind für rot , die nächsten zwei für grün und die letzten zwei für blau . Es ist wichtig, dass dieser Text mit Anführungszeichen geschrieben wird, damit Nushell es nicht für einen Kommentar hält.

Beispiel: Die primäre Farbe rot ist "#ff0000" oder "#FF0000" . Gross- und Kleinschreibung sollten hier keine Rolle spielen.

Dieses "#hex" Format erlaubt es, 24-bit Echtfarben für verschiedene Bereiche von Nushell zu spezifizieren.

Das volle "#hex" Format ist eine Interpretation des "#hex" Formats, welches den Vordergrund, Hintergrund und Attribute in einer Zeile spezifizieren kann.

Beispiel: { fg: "#ff0000" bg: "#0000ff" attr: b }

Vordergrund rot in "#hex" format

Hiuntergund blau in "#hex" format

Attribute in fetter Schrift als Abkürzung spezifiziert

Werte primitiver Typen sind z.B. int und string . Primitive Typen und Formen können ebenfalls mit verschiedenster Farben symbolisiert werden.

Hier die aktuelle Liste von Primitiven Typen. Nicht alle davon sind konfigurierbar. Die konfigurierbaren sind mit * markiert.

primitive default color configurable any binary Color::White.normal() * block Color::White.normal() * bool Color::White.normal() * cellpath Color::White.normal() * condition custom date Color::White.normal() * duration Color::White.normal() * expression filesize Color::White.normal() * float Color::White.normal() * glob import int Color::White.normal() * list Color::White.normal() * nothing Color::White.normal() * number operator path range Color::White.normal() * record Color::White.normal() * signature string Color::White.normal() * table var vardecl variable

primitive default color configurable leading_trailing_space_bg Color::Rgb(128, 128, 128)) * header Color::Green.bold() * empty Color::Blue.normal() * row_index Color::Green.bold() * hints Color::DarkGray.normal() *

Hier ein kleines Beispiel, wie diese Werte angewendet werden können.

let config = { color_config : { separator : purple leading_trailing_space_bg : "#ffffff" header : gb date : wd filesize : c row_index : cb bool : red int : green duration : blue_bold range : purple float : red string : white nothing : red binary : red cellpath : cyan hints : dark_gray } }

Hier ein anderes Beispiel, welches mehrere Farben Schreibweisen sowie Kommentare verwendet.

let config = { color_config : { separator : "#88b719" # Dies setzt nur die Vordergrundsfarbe wie in PR #486 leading_trailing_space_bg : white # Dies setzt nur die Vordergrundsfarbe im ursprünglichen Stil header : { # Analog PR #489 fg : "#B01455" , # Hinweis, Bei Werten mit hex Farben, werden Anführungszeichen benötigt bg : "#ffb900" , # Hinweis, Kommas werden nicht benötigt, es könnte auch alles auf eine Zeile passen attr : bli # Hinweis, Um diesen Wert sind keine Anführungszeichen, hier geht es auch ohne } date : "#75507B" filesize : "#729fcf" row_index : { # Hinweis, Dies ist eine andere Möglichkeit, nur den Vordergrund anzugeben, ohne Angabe von bg oder attr fg : "#e50914" } } }

Wie oben bereits erwähnt, ist Formen oder shapes ein Begriff, der angibt, wie Syntax eingefärbt wird.

Hier die aktuelle Formen Liste.

shape default style configurable shape_block fg(Color::Blue).bold() * shape_bool fg(Color::LightCyan) * shape_custom bold() * shape_external fg(Color::Cyan) * shape_externalarg fg(Color::Green).bold() * shape_filepath fg(Color::Cyan) * shape_flag fg(Color::Blue).bold() * shape_float fg(Color::Purple).bold() * shape_garbage fg(Color::White).on(Color::Red).bold() * shape_globpattern fg(Color::Cyan).bold() * shape_int fg(Color::Purple).bold() * shape_internalcall fg(Color::Cyan).bold() * shape_list fg(Color::Cyan).bold() * shape_literal fg(Color::Blue) * shape_nothing fg(Color::LightCyan) * shape_operator fg(Color::Yellow) * shape_range fg(Color::Yellow).bold() * shape_record fg(Color::Cyan).bold() * shape_signature fg(Color::Green).bold() * shape_string fg(Color::Green) * shape_string_interpolation fg(Color::Cyan).bold() * shape_table fg(Color::Blue).bold() * shape_variable fg(Color::Purple) *

Hier ein kleines Beispiel wie Farben auf diese Teile angewendet werden. Was nicht spezifiziert wird, erhält die Standardfarbe.

$env .config = { color_config : { shape_garbage : { fg : "#FFFFFF" bg : "#FF0000" attr : b } shape_bool : green shape_int : { fg : "#0000ff" attr : b } } }

Der Nushell Prompt ist konfigurierbar mit diesen Umgebungsvariablen:

PROMPT_COMMAND : Code der ausgeführt wird beim Aufsetzen des Prompts (Block)

: Code der ausgeführt wird beim Aufsetzen des Prompts (Block) PROMPT_COMMAND_RIGHT : Code um die rechte Seite, RIGHT prompt (Block), auf zu setzen. (Siehe auch oh-my.nu in nu_scripts)

: Code um die rechte Seite, RIGHT prompt (Block), auf zu setzen. (Siehe auch oh-my.nu in nu_scripts) PROMPT_INDICATOR = "〉": Der Indikator, welcher nach dem Prompt ausgegeben wird (Standardmässig das ">" Unicode Symbol)

= "〉": Der Indikator, welcher nach dem Prompt ausgegeben wird (Standardmässig das ">" Unicode Symbol) PROMPT_INDICATOR_VI_INSERT = ": "

= ": " PROMPT_INDICATOR_VI_NORMAL = "v "

= "v " PROMPT_MULTILINE_INDICATOR = "::: "

Beispiel: Für einen einfachen Prompt wäre folgendes mögllich. Hinweis PROMPT_COMMAND benötigt einen block wogegen die anderen einen string erwarten.

$env .PROMPT_COMMAND = { $"( date now | format date '%m/%d/%Y %I:%M:%S%.3f'): ( pwd | path basename )" }

Soll der standard PROMPT_INDICATOR geändert werden, sieht das so aus.

$env .PROMPT_INDICATOR = "> "

Den Prompt einfärben wird duch den block PROMPT_COMMAND kontrolliert und individualisiert. In nu_scripts repo wurde ein recht ausgefallener geschrieben, welcher den git Status darstellt.

Nushell wird die Umgebungsvariable LS_COLORS auf Linu, Mac und Windows respektieren. Diese Einstellung erlaubt es Farben anhand ihres Dateityps zu definieren, wenn ein ls ausgeführt wird. Zum Beispiel können Verzeichnisse in einer Farbe, _.md Markdown Dateien in einer anderen Farbe, _.toml Dateien in einer dritten Farbe usw. dargestellt werden.

Es gibt verschiedenste Wege um Dateitypen ein zu färben.

Hier findet sich eine ausführliche Liste, welche ein rudimentäres Verständnis bietet, wie eine ls_colors Datei ein dircolors in eine LS_COLORS Umgebungsvariable überführt.

Dies ist eine sehr gute Einführung in LS_COLORS . Es finden sich sicher noch viele mehr im Internet.

Freunde der vivid Anwendung finden Informationen hier. Die Konfiguration in config.nu erfolgt so:

$env.LS_COLORS = (vivid generate molokai | str trim)

Ist LS_COLORS nicht gesetzt, wird Nushell auf die eingebaute LS_COLORS Einstellung zurückgreifen, welche auf den erweiterten 8-bit ANSI Farben aufbaut.

Theming kombiniert all die eben beschriebene Farbgebung. Hier ein einfaches Beispiel, welches die Fähigkeiten des Themings demonstriert. Dies ist nur ein Ausschnitt der base16 Themes, welche im Internet weit verbreitet sind.

Entscheidend damit Theming funktioniert ist, dass alle Farben und Themen in der config.nu definiert werden bevor die let config = Zeile definiert wird.

# Definition von einigen Farben let base00 = "#181818" # Standard Hinergrund let base01 = "#282828" # Heller Hintergrund (Verwendet für Status Bar, Linien Nummern und Faltmarken) let base02 = "#383838" # Auswahl Hintergrund let base03 = "#585858" # Kommentare, Verstecktes, Zeilen Hervorhebungen let base04 = "#b8b8b8" # Dunkler Vordergrund (Für Status Bars) let base05 = "#d8d8d8" # Standard Vordergrund, Einfügebarken, Trennzeichen, Operatoren let base06 = "#e8e8e8" # Heller Vordergrund (Nicht oft verwendet) let base07 = "#f8f8f8" # Heller Hintergrund (Nicht oft verwendet) let base08 = "#ab4642" # Variablen, XML Tags, Markup Link Text, Markup Listen, Diff gelöscht let base09 = "#dc9656" # Ganzzahlen, Boolean, Konstanten, XML Attribute, Markup Link Url let base0a = "#f7ca88" # Klassen, Markup fett, Such-Text Hintergrund let base0b = "#a1b56c" # Strings, vererbte Klasse, Markup Code, Diff eingefügt let base0c = "#86c1b9" # Support, Reguläre Ausdrücke, Escape Zeichen, Markup Quotes let base0d = "#7cafc2" # Funktionen, Methoden, Attribut IDs, Überschriften let base0e = "#ba8baf" # Keywörter, Speicher, Selectoren, Markup Italic, Diff geändert let base0f = "#a16946" # Veraltet, Öffnende/Schliessende eingebettete Sprach Tags, z.B. <?php ?> # und nund wird das Theme mit diesen Farbdefinitionen erstellt. let base16_theme = { separator : $base03 leading_trailing_space_bg : $base04 header : $base0b date : $base0e filesize : $base0d row_index : $base0c bool : $base08 int : $base0b duration : $base08 range : $base08 float : $base08 string : $base04 nothing : $base08 binary : $base08 cellpath : $base08 hints : dark_gray # shape_garbage: { fg: $base07 bg: $base08 attr: b} # base16 white on red # but i like the regular white on red for parse errors shape_garbage : { fg : "#FFFFFF" bg : "#FF0000" attr : b } shape_bool : $base0d shape_int : { fg : $base0e attr : b } shape_float : { fg : $base0e attr : b } shape_range : { fg : $base0a attr : b } shape_internalcall : { fg : $base0c attr : b } shape_external : $base0c shape_externalarg : { fg : $base0b attr : b } shape_literal : $base0d shape_operator : $base0a shape_signature : { fg : $base0b attr : b } shape_string : $base0b shape_filepath : $base0d shape_globpattern : { fg : $base0d attr : b } shape_variable : $base0e shape_flag : { fg : $base0d attr : b } shape_custom : { attr : b } } # nun werden die regulären Konfigurations Einstellungen sowie das "color_config:" Theme angewendet. let config = { filesize_metric : true table_mode : rounded # basic, compact, compact_double, light, thin, with_love, rounded, reinforced, heavy, none, other use_ls_colors : true color_config : $base16_theme # <-- this is the theme use_grid_icons : true footer_mode : always #always, never, number_of_rows, auto animate_prompt : false float_precision : 2 use_ansi_coloring : true filesize_format : "b" # b, kb, kib, mb, mib, gb, gib, tb, tib, pb, pib, eb, eib, auto edit_mode : emacs # vi max_history_size : 10000 log_level : error }

Wer in Sachen Theming aufs ganze gehen will, will bestimmt alle Parameter von LS_COLORS und den Prompt konfigurieren, viel Glück!