Farben und Themen in Nu
In vielen Teilen von Nushells Oberfläche sind die Farben anpassbar. Dies wird in der Konfigurationsdatei
config.nu erstellt. Ein Hashtag in der Konfigurationsdatei kommentiert den danach folgenden Text aus.
- Tabellen Rahmen
- Werte einfacher Typen
- Formen (Kommandozeilen Syntax)
- Prompt
- LS_COLORS
Tabellen Rahmen
Tabellen Rahmen werden mit der Einstellung
table_mode in der
config.nu konfiguriert. Hier ein Beispiel:
$env.config = {
table_mode: rounded
}
Dies sind die aktuellen Optionen für
table_mode:
rounded# das ist natürlich der beste 😃
basic
compact
compact_double
light
thin
with_love
reinforced
heavy
none
other
Farb-Symbolik
r- Normale Farbe Abkürzung für rot
rb- Normale Farbe rot mit
bfür
bold, fette Schrift
red- Normale Farbe rot
red_bold- Normale Farbe rot mit fetter Schrift
"#ff0000"- "#hex" Format Vordergrund-Farbe rot (Anführungszeichen benötigt)
{ fg: "#ff0000" bg: "#0000ff" attr: b }- "komplettes #hex" Format Vordergrund rot in "#hex" Format mit einem blauen Hintergund in "#hex" Format mit
bals Abkürzung für fette Schrift.
Attribute
|Code
|Bedeutung
|l
|blink
|b
|bold
|d
|dimmed
|h
|hidden
|i
|italic
|r
|reverse
|s
|strikethrough
|u
|underline
|n
|nothing
|defaults to nothing
Normale Farben and
Abkürzungen
|Code
|Name
|g
|green
|gb
|green_bold
|gu
|green_underline
|gi
|green_italic
|gd
|green_dimmed
|gr
|green_reverse
|gbl
|green_blink
|gst
|green_strike
|lg
|light_green
|lgb
|light_green_bold
|lgu
|light_green_underline
|lgi
|light_green_italic
|lgd
|light_green_dimmed
|lgr
|light_green_reverse
|lgbl
|light_green_blink
|lgst
|light_green_strike
|r
|red
|rb
|red_bold
|ru
|red_underline
|ri
|red_italic
|rd
|red_dimmed
|rr
|red_reverse
|rbl
|red_blink
|rst
|red_strike
|lr
|light_red
|lrb
|light_red_bold
|lru
|light_red_underline
|lri
|light_red_italic
|lrd
|light_red_dimmed
|lrr
|light_red_reverse
|lrbl
|light_red_blink
|lrst
|light_red_strike
|u
|blue
|ub
|blue_bold
|uu
|blue_underline
|ui
|blue_italic
|ud
|blue_dimmed
|ur
|blue_reverse
|ubl
|blue_blink
|ust
|blue_strike
|lu
|light_blue
|lub
|light_blue_bold
|luu
|light_blue_underline
|lui
|light_blue_italic
|lud
|light_blue_dimmed
|lur
|light_blue_reverse
|lubl
|light_blue_blink
|lust
|light_blue_strike
|b
|black
|bb
|black_bold
|bu
|black_underline
|bi
|black_italic
|bd
|black_dimmed
|br
|black_reverse
|bbl
|black_blink
|bst
|black_strike
|ligr
|light_gray
|ligrb
|light_gray_bold
|ligru
|light_gray_underline
|ligri
|light_gray_italic
|ligrd
|light_gray_dimmed
|ligrr
|light_gray_reverse
|ligrbl
|light_gray_blink
|ligrst
|light_gray_strike
|y
|yellow
|yb
|yellow_bold
|yu
|yellow_underline
|yi
|yellow_italic
|yd
|yellow_dimmed
|yr
|yellow_reverse
|ybl
|yellow_blink
|yst
|yellow_strike
|ly
|light_yellow
|lyb
|light_yellow_bold
|lyu
|light_yellow_underline
|lyi
|light_yellow_italic
|lyd
|light_yellow_dimmed
|lyr
|light_yellow_reverse
|lybl
|light_yellow_blink
|lyst
|light_yellow_strike
|p
|purple
|pb
|purple_bold
|pu
|purple_underline
|pi
|purple_italic
|pd
|purple_dimmed
|pr
|purple_reverse
|pbl
|purple_blink
|pst
|purple_strike
|lp
|light_purple
|lpb
|light_purple_bold
|lpu
|light_purple_underline
|lpi
|light_purple_italic
|lpd
|light_purple_dimmed
|lpr
|light_purple_reverse
|lpbl
|light_purple_blink
|lpst
|light_purple_strike
|c
|cyan
|cb
|cyan_bold
|cu
|cyan_underline
|ci
|cyan_italic
|cd
|cyan_dimmed
|cr
|cyan_reverse
|cbl
|cyan_blink
|cst
|cyan_strike
|lc
|light_cyan
|lcb
|light_cyan_bold
|lcu
|light_cyan_underline
|lci
|light_cyan_italic
|lcd
|light_cyan_dimmed
|lcr
|light_cyan_reverse
|lcbl
|light_cyan_blink
|lcst
|light_cyan_strike
|w
|white
|wb
|white_bold
|wu
|white_underline
|wi
|white_italic
|wd
|white_dimmed
|wr
|white_reverse
|wbl
|white_blink
|wst
|white_strike
|dgr
|dark_gray
|dgrb
|dark_gray_bold
|dgru
|dark_gray_underline
|dgri
|dark_gray_italic
|dgrd
|dark_gray_dimmed
|dgrr
|dark_gray_reverse
|dgrbl
|dark_gray_blink
|dgrst
|dark_gray_strike
"#hex" Format
Das "#hex" Format ist gebräuchlich um Farben zu repräsentieren. Es besteht immer aus dem
# gefolgt von 6 Zeichen. Die ersten zwei sind für
rot, die nächsten zwei für
grün und die letzten zwei für
blau. Es ist wichtig, dass dieser Text mit Anführungszeichen geschrieben wird, damit Nushell es nicht für einen Kommentar hält.
Beispiel: Die primäre Farbe
rot ist
"#ff0000" oder
"#FF0000". Gross- und Kleinschreibung sollten hier keine Rolle spielen.
Dieses
"#hex" Format erlaubt es, 24-bit Echtfarben für verschiedene Bereiche von Nushell zu spezifizieren.
Volles "#hex" Format
Das
volle "#hex" Format ist eine Interpretation des
"#hex" Formats, welches den Vordergrund, Hintergrund und Attribute in einer Zeile spezifizieren kann.
Beispiel:
{ fg: "#ff0000" bg: "#0000ff" attr: b }
- Vordergrund rot in "#hex" format
- Hiuntergund blau in "#hex" format
- Attribute in fetter Schrift als Abkürzung spezifiziert
Primitive Typen
Werte primitiver Typen sind z.B.
int und
string. Primitive Typen und Formen können ebenfalls mit verschiedenster Farben symbolisiert werden.
Hier die aktuelle Liste von Primitiven Typen. Nicht alle davon sind konfigurierbar. Die konfigurierbaren sind mit * markiert.
|primitive
|default color
|configurable
any
binary
|Color::White.normal()
|*
block
|Color::White.normal()
|*
bool
|Color::White.normal()
|*
cellpath
|Color::White.normal()
|*
condition
custom
date
|Color::White.normal()
|*
duration
|Color::White.normal()
|*
expression
filesize
|Color::White.normal()
|*
float
|Color::White.normal()
|*
glob
import
int
|Color::White.normal()
|*
list
|Color::White.normal()
|*
nothing
|Color::White.normal()
|*
number
operator
path
range
|Color::White.normal()
|*
record
|Color::White.normal()
|*
signature
string
|Color::White.normal()
|*
table
var
vardecl
variable
Spezielle "primitives" (keine wirklichen Primitiven Typen, denn sie existieren nur für die Farbgebung)
|primitive
|default color
|configurable
leading_trailing_space_bg
|Color::Rgb(128, 128, 128))
|*
header
|Color::Green.bold()
|*
empty
|Color::Blue.normal()
|*
row_index
|Color::Green.bold()
|*
hints
|Color::DarkGray.normal()
|*
Hier ein kleines Beispiel, wie diese Werte angewendet werden können.
let config = {
color_config: {
separator: purple
leading_trailing_space_bg: "#ffffff"
header: gb
date: wd
filesize: c
row_index: cb
bool: red
int: green
duration: blue_bold
range: purple
float: red
string: white
nothing: red
binary: red
cellpath: cyan
hints: dark_gray
}
}
Hier ein anderes Beispiel, welches mehrere Farben Schreibweisen sowie Kommentare verwendet.
let config = {
color_config: {
separator: "#88b719" # Dies setzt nur die Vordergrundsfarbe wie in PR #486
leading_trailing_space_bg: white # Dies setzt nur die Vordergrundsfarbe im ursprünglichen Stil
header: { # Analog PR #489
fg: "#B01455", # Hinweis, Bei Werten mit hex Farben, werden Anführungszeichen benötigt
bg: "#ffb900",# Hinweis, Kommas werden nicht benötigt, es könnte auch alles auf eine Zeile passen
attr: bli # Hinweis, Um diesen Wert sind keine Anführungszeichen, hier geht es auch ohne
}
date: "#75507B"
filesize: "#729fcf"
row_index: {
# Hinweis, Dies ist eine andere Möglichkeit, nur den Vordergrund anzugeben, ohne Angabe von bg oder attr
fg: "#e50914"
}
}
}
Formen Werte
Wie oben bereits erwähnt, ist
Formen oder
shapes ein Begriff, der angibt, wie Syntax eingefärbt wird.
Hier die aktuelle Formen Liste.
|shape
|default style
|configurable
shape_block
|fg(Color::Blue).bold()
|*
shape_bool
|fg(Color::LightCyan)
|*
shape_custom
|bold()
|*
shape_external
|fg(Color::Cyan)
|*
shape_externalarg
|fg(Color::Green).bold()
|*
shape_filepath
|fg(Color::Cyan)
|*
shape_flag
|fg(Color::Blue).bold()
|*
shape_float
|fg(Color::Purple).bold()
|*
shape_garbage
|fg(Color::White).on(Color::Red).bold()
|*
shape_globpattern
|fg(Color::Cyan).bold()
|*
shape_int
|fg(Color::Purple).bold()
|*
shape_internalcall
|fg(Color::Cyan).bold()
|*
shape_list
|fg(Color::Cyan).bold()
|*
shape_literal
|fg(Color::Blue)
|*
shape_nothing
|fg(Color::LightCyan)
|*
shape_operator
|fg(Color::Yellow)
|*
shape_range
|fg(Color::Yellow).bold()
|*
shape_record
|fg(Color::Cyan).bold()
|*
shape_signature
|fg(Color::Green).bold()
|*
shape_string
|fg(Color::Green)
|*
shape_string_interpolation
|fg(Color::Cyan).bold()
|*
shape_table
|fg(Color::Blue).bold()
|*
shape_variable
|fg(Color::Purple)
|*
Hier ein kleines Beispiel wie Farben auf diese Teile angewendet werden. Was nicht spezifiziert wird, erhält die Standardfarbe.
$env.config = {
color_config: {
shape_garbage: { fg: "#FFFFFF" bg: "#FF0000" attr: b}
shape_bool: green
shape_int: { fg: "#0000ff" attr: b}
}
}
Prompt Konfiguration und Farbgebung
Der Nushell Prompt ist konfigurierbar mit diesen Umgebungsvariablen:
PROMPT_COMMAND: Code der ausgeführt wird beim Aufsetzen des Prompts (Block)
PROMPT_COMMAND_RIGHT: Code um die rechte Seite, RIGHT prompt (Block), auf zu setzen. (Siehe auch oh-my.nu in nu_scripts)
PROMPT_INDICATOR= "〉": Der Indikator, welcher nach dem Prompt ausgegeben wird (Standardmässig das ">" Unicode Symbol)
PROMPT_INDICATOR_VI_INSERT= ": "
PROMPT_INDICATOR_VI_NORMAL= "v "
PROMPT_MULTILINE_INDICATOR= "::: "
Beispiel: Für einen einfachen Prompt wäre folgendes mögllich. Hinweis
PROMPT_COMMAND benötigt einen
block wogegen die anderen einen
string erwarten.
$env.PROMPT_COMMAND = { $"(date now | format date '%m/%d/%Y %I:%M:%S%.3f'): (pwd | path basename)" }
Soll der standard
PROMPT_INDICATOR geändert werden, sieht das so aus.
$env.PROMPT_INDICATOR = "> "
Den Prompt einfärben wird duch den
block
PROMPT_COMMAND kontrolliert und individualisiert. In nu_scripts repo wurde ein recht ausgefallener geschrieben, welcher den git Status darstellt.
LS_COLORS Farben für den
ls Befehl
Nushell wird die Umgebungsvariable
LS_COLORS auf Linu, Mac und Windows respektieren. Diese Einstellung erlaubt es Farben anhand ihres Dateityps zu definieren, wenn ein
ls ausgeführt wird. Zum Beispiel können Verzeichnisse in einer Farbe, _.md Markdown Dateien in einer anderen Farbe, _.toml Dateien in einer dritten Farbe usw. dargestellt werden.
Es gibt verschiedenste Wege um Dateitypen ein zu färben.
Hier findet sich eine ausführliche Liste, welche ein rudimentäres Verständnis bietet, wie eine ls_colors Datei ein
dircolors in eine
LS_COLORS Umgebungsvariable überführt.
Dies ist eine sehr gute Einführung in
LS_COLORS. Es finden sich sicher noch viele mehr im Internet.
Freunde der
vivid Anwendung finden Informationen hier. Die Konfiguration in
config.nu erfolgt so:
$env.LS_COLORS = (vivid generate molokai | str trim)
Ist
LS_COLORS nicht gesetzt, wird Nushell auf die eingebaute
LS_COLORS Einstellung zurückgreifen, welche auf den erweiterten 8-bit ANSI Farben aufbaut.
Theming
Theming kombiniert all die eben beschriebene Farbgebung. Hier ein einfaches Beispiel, welches die Fähigkeiten des Themings demonstriert. Dies ist nur ein Ausschnitt der
base16 Themes, welche im Internet weit verbreitet sind.
Entscheidend damit Theming funktioniert ist, dass alle Farben und Themen in der
config.nu definiert werden bevor die
let config = Zeile definiert wird.
# Definition von einigen Farben
let base00 = "#181818" # Standard Hinergrund
let base01 = "#282828" # Heller Hintergrund (Verwendet für Status Bar, Linien Nummern und Faltmarken)
let base02 = "#383838" # Auswahl Hintergrund
let base03 = "#585858" # Kommentare, Verstecktes, Zeilen Hervorhebungen
let base04 = "#b8b8b8" # Dunkler Vordergrund (Für Status Bars)
let base05 = "#d8d8d8" # Standard Vordergrund, Einfügebarken, Trennzeichen, Operatoren
let base06 = "#e8e8e8" # Heller Vordergrund (Nicht oft verwendet)
let base07 = "#f8f8f8" # Heller Hintergrund (Nicht oft verwendet)
let base08 = "#ab4642" # Variablen, XML Tags, Markup Link Text, Markup Listen, Diff gelöscht
let base09 = "#dc9656" # Ganzzahlen, Boolean, Konstanten, XML Attribute, Markup Link Url
let base0a = "#f7ca88" # Klassen, Markup fett, Such-Text Hintergrund
let base0b = "#a1b56c" # Strings, vererbte Klasse, Markup Code, Diff eingefügt
let base0c = "#86c1b9" # Support, Reguläre Ausdrücke, Escape Zeichen, Markup Quotes
let base0d = "#7cafc2" # Funktionen, Methoden, Attribut IDs, Überschriften
let base0e = "#ba8baf" # Keywörter, Speicher, Selectoren, Markup Italic, Diff geändert
let base0f = "#a16946" # Veraltet, Öffnende/Schliessende eingebettete Sprach Tags, z.B. <?php ?>
# und nund wird das Theme mit diesen Farbdefinitionen erstellt.
let base16_theme = {
separator: $base03
leading_trailing_space_bg: $base04
header: $base0b
date: $base0e
filesize: $base0d
row_index: $base0c
bool: $base08
int: $base0b
duration: $base08
range: $base08
float: $base08
string: $base04
nothing: $base08
binary: $base08
cellpath: $base08
hints: dark_gray
# shape_garbage: { fg: $base07 bg: $base08 attr: b} # base16 white on red
# but i like the regular white on red for parse errors
shape_garbage: { fg: "#FFFFFF" bg: "#FF0000" attr: b}
shape_bool: $base0d
shape_int: { fg: $base0e attr: b}
shape_float: { fg: $base0e attr: b}
shape_range: { fg: $base0a attr: b}
shape_internalcall: { fg: $base0c attr: b}
shape_external: $base0c
shape_externalarg: { fg: $base0b attr: b}
shape_literal: $base0d
shape_operator: $base0a
shape_signature: { fg: $base0b attr: b}
shape_string: $base0b
shape_filepath: $base0d
shape_globpattern: { fg: $base0d attr: b}
shape_variable: $base0e
shape_flag: { fg: $base0d attr: b}
shape_custom: {attr: b}
}
# nun werden die regulären Konfigurations Einstellungen sowie das "color_config:" Theme angewendet.
let config = {
filesize_metric: true
table_mode: rounded # basic, compact, compact_double, light, thin, with_love, rounded, reinforced, heavy, none, other
use_ls_colors: true
color_config: $base16_theme # <-- this is the theme
use_grid_icons: true
footer_mode: always #always, never, number_of_rows, auto
animate_prompt: false
float_precision: 2
use_ansi_coloring: true
filesize_format: "b" # b, kb, kib, mb, mib, gb, gib, tb, tib, pb, pib, eb, eib, auto
edit_mode: emacs # vi
max_history_size: 10000
log_level: error
}
Wer in Sachen Theming aufs ganze gehen will, will bestimmt alle Parameter von LS_COLORS und den Prompt konfigurieren, viel Glück!