Fangen wir an

Lasst uns anfangen! 🐘

Um Nushell verwenden zu können muss sie zuerst installiert werden

Der nächste Abschnitt gibt eine kurze Tour durch Nushell anhand von Beispielen (EN)(inklusive wie man Hilfe in Nushell bekommt), sowie wie im Dateisystem navigiert werden kann

Schliesslich, Nushell hat einige Design Entscheidungen getroffen, die zu traditionellen Shells und dynamischen Skriptsprachen recht unterschiedlich sind. Schauen wir uns deshalb auf jedenfall Denken in Nu (EN) an, welches einige dieser Konzepte erklärt.