Im System navigieren
Traditionelle Shells erlauben es im Dateisystem zu navigieren und Befehle auszuführen. So auch Nu. Hier die gängigsten Befehle, die beim Interagieren mit dem System am häufigsten benutzt werden.
Verzeichnisinhalt ansehen
ls
Wie im anderen Kapitel bereits gezeigt wurde, ist
ls der Befehl um den Inhalt eines Pfades anzuzeigen. Der Output wird als Tabelle dargestellt.
Der
ls Befehl nimmt auch ein optionales Argument entgegen, um die Ansicht zu verändern. Zum Beispiel um nur ".md" Dateien an zu zeigen.
ls *.md
# => ───┬────────────────────┬──────┬─────────┬────────────
# => # │ name │ type │ size │ modified
# => ───┼────────────────────┼──────┼─────────┼────────────
# => 0 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ File │ 3.4 KB │ 5 days ago
# => 1 │ CONTRIBUTING.md │ File │ 886 B │ 5 days ago
# => 2 │ README.md │ File │ 15.0 KB │ 5 days ago
# => 3 │ TODO.md │ File │ 1.6 KB │ 5 days ago
# => ───┴────────────────────┴──────┴─────────┴────────────
Der Asterisk (*) im obigen Beispiel "*.md" wird auch als Wildcard oder glob bezeichnet. Es kann für jedes Zeichen stehen. Man kann "*.md" auch als "entspricht jeder Datei, die mit '.md' aufhört" lesen.
Nu verwendet auch moderne globs, mit welchen man auch tiefer liegende Verzeichnisse erreichen kann.
ls **/*.md
───┬───────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────
# │ name │ type │ size │ modified
───┼───────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────
0 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ File │ 3.4 KB │ 5 days ago
1 │ CONTRIBUTING.md │ File │ 886 B │ 5 days ago
2 │ README.md │ File │ 15.0 KB │ 5 days ago
3 │ TODO.md │ File │ 1.6 KB │ 5 days ago
4 │ crates/nu-source/README.md │ File │ 1.7 KB │ 5 days ago
5 │ docker/packaging/README.md │ File │ 1.5 KB │ 5 days ago
6 │ docs/commands/README.md │ File │ 929 B │ 5 days ago
7 │ docs/commands/alias.md │ File │ 1.7 KB │ 5 days ago
8 │ docs/commands/append.md │ File │ 1.4 KB │ 5 days ago
Hier werden alle ".md" Dateien ausgegeben, die "in jedem tiefer liegenden Verzeichnis" von hier aus liegen.
Wechseln des aktuellen Verzeichnisses
cd new_directory
Um vom aktuellen Verzeichnis in ein neues zu gelangen, wird der
cd Befehl verwendet. Wie in jeder anderen Shell, kann entweder der Name des Verzeichnisses angeben, oder mit
.. ein Verzeichnis hochgesprungen werden.
Es kann jedoch auch das Verzeichnis gewechselt werden ohne
cd angeben zu müssen, indem einfach der neue Pfad angegeben wird:
./new_directory
Hinweis wenn mit
cd das Verzeichnis gewechselt wird, ändert sich die
PWD Umgebungsvariable. Das heisst der Wechsel bleibt für den aktuellen Block bestehen. Beim Verlassen des Blocks, wird wieder ins vorherige Verzeichnis gewechselt. Mehr zu dieser Funktionsweise findet sich im Kapitel environment chapter.
Dateisystem Befehle
Nu stellt auch einige Dateisystem Basis-Befehle zur Verfügung, die auf allen Platformen laufen.
Ein Objekt von einem Ort an einen anderen verschieben mit
mv:
mv item location
Ein Objekt kopieren von einem an den nächsten Ort:
cp item location
Ein Objekt löschen:
rm item
Diese drei Befehle können auch von der glob Fähigkeit profitieren, wie beim
ls.
Zu guter Letzt wird ein neues Verzeichnis angelegt mit dem
mkdir Befehl:
mkdir new_directory