Im System navigieren

Traditionelle Shells erlauben es im Dateisystem zu navigieren und Befehle auszuführen. So auch Nu. Hier die gängigsten Befehle, die beim Interagieren mit dem System am häufigsten benutzt werden.

ls

Wie im anderen Kapitel bereits gezeigt wurde, ist ls der Befehl um den Inhalt eines Pfades anzuzeigen. Der Output wird als Tabelle dargestellt.

Der ls Befehl nimmt auch ein optionales Argument entgegen, um die Ansicht zu verändern. Zum Beispiel um nur ".md" Dateien an zu zeigen.

ls * .md # => ───┬────────────────────┬──────┬─────────┬──────────── # => # │ name │ type │ size │ modified # => ───┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────── # => 0 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ File │ 3.4 KB │ 5 days ago # => 1 │ CONTRIBUTING.md │ File │ 886 B │ 5 days ago # => 2 │ README.md │ File │ 15.0 KB │ 5 days ago # => 3 │ TODO.md │ File │ 1.6 KB │ 5 days ago # => ───┴────────────────────┴──────┴─────────┴────────────

Der Asterisk (*) im obigen Beispiel "*.md" wird auch als Wildcard oder glob bezeichnet. Es kann für jedes Zeichen stehen. Man kann "*.md" auch als "entspricht jeder Datei, die mit '.md' aufhört" lesen.

Nu verwendet auch moderne globs, mit welchen man auch tiefer liegende Verzeichnisse erreichen kann.

ls ** / * .md ───┬───────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────── # │ name │ type │ size │ modified ───┼───────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────── 0 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ File │ 3.4 KB │ 5 days ago 1 │ CONTRIBUTING.md │ File │ 886 B │ 5 days ago 2 │ README.md │ File │ 15.0 KB │ 5 days ago 3 │ TODO.md │ File │ 1.6 KB │ 5 days ago 4 │ crates/nu-source/README.md │ File │ 1.7 KB │ 5 days ago 5 │ docker/packaging/README.md │ File │ 1.5 KB │ 5 days ago 6 │ docs/commands/README.md │ File │ 929 B │ 5 days ago 7 │ docs/commands/alias.md │ File │ 1.7 KB │ 5 days ago 8 │ docs/commands/append.md │ File │ 1.4 KB │ 5 days ago

Hier werden alle ".md" Dateien ausgegeben, die "in jedem tiefer liegenden Verzeichnis" von hier aus liegen.

cd new_directory

Um vom aktuellen Verzeichnis in ein neues zu gelangen, wird der cd Befehl verwendet. Wie in jeder anderen Shell, kann entweder der Name des Verzeichnisses angeben, oder mit .. ein Verzeichnis hochgesprungen werden.

Es kann jedoch auch das Verzeichnis gewechselt werden ohne cd angeben zu müssen, indem einfach der neue Pfad angegeben wird:

. /new_directory

Hinweis wenn mit cd das Verzeichnis gewechselt wird, ändert sich die PWD Umgebungsvariable. Das heisst der Wechsel bleibt für den aktuellen Block bestehen. Beim Verlassen des Blocks, wird wieder ins vorherige Verzeichnis gewechselt. Mehr zu dieser Funktionsweise findet sich im Kapitel environment chapter.

Nu stellt auch einige Dateisystem Basis-Befehle zur Verfügung, die auf allen Platformen laufen.

Ein Objekt von einem Ort an einen anderen verschieben mit mv :

mv item location

Ein Objekt kopieren von einem an den nächsten Ort:

cp item location

Ein Objekt löschen:

rm item

Diese drei Befehle können auch von der glob Fähigkeit profitieren, wie beim ls .

Zu guter Letzt wird ein neues Verzeichnis angelegt mit dem mkdir Befehl: