Überlagerungen operieren als "Schichten" von Definitionen (Eigene Befehle, Aliase, Umgebungsvariablen), welche aktiviert und deaktiviert werden können. Sie gleichen den virtuellen Umgebungen wie man sie von Sprachen wie Python kennt.

Note: Zum Verständnis von Überlagerungen emphielt es sich Modules (EN) zuerst zu lesen, da es auf ihnen aufbaut.

Nushell kommt zuerst mit einer Standard-Überlagerung die sich zero nennt. Welche Überlagerungen aktiv sind, kann mit dem Befehl overlay list ermittelt werden. Am Anfang sollte dort der die Standard-Überlagerung gelistet sein.

Um eine neue Überlagerung zu kreieren, wird zuerst ein Modul benötigt:

module spam { export def foo [] { "foo" } export alias bar = "bar" export-env { load-env { BAZ : "baz" } } }

Dieses Modul wird im ganzen Kapitel verwendet, also wenn immer overlay use spam steht, dann ist mit spam dieses Modul gemeint.

Um die Überlagerung zu generieren, wird overlay use aufgerufen:

overlay use spam foo # => foo bar # => bar $env .BAZ # => baz overlay list # => ───┬────── # => 0 │ zero # => 1 │ spam # => ───┴──────

Dies hat die Definition des Moduls in den aktuellen Gültigkeitsbereich gebracht und den export-env Block ausgewertet. Genau so wie dies auch der use Befehl tut. (see Modules (EN) chapter)

Tips Im folgenden Abschnitt wird der > prompt mit dem Namen des zuletzt aktivierten Überlagerung vorangestellt. (spam)> some-command bedeutet, die spam Überlagerung ist die zuletzt aktive Überlagerung wenn der Befehl eingegeben wurde.

Wenn die Überlagerung nicht mehr benötigt wird, entfernt sie der Befehl overlay hide :

( spam ) > overlay hide spam ( zero ) > foo # => Error: Can't run executable... ( zero ) > overlay list # => ───┬────── # => 0 │ zero # => ───┴──────

Überlagerungen haben ebenfalls einen Gültigkeitsbereich. Jede hinzugefügte Überlagerung wird entfernt, wenn der Gütligkeitsbereich endet:

( zero ) > do { overlay use spam ; foo } # Überlagerung ist aktiv innerhalb des Blocks # => foo ( zero ) > overlay list # => ───┬────── # => 0 │ zero # => ───┴──────

Wird der Befehl overlay hide ohne Argument aufgerufen, so wird die zuletzt aktivierte Überlagerung entfernt.

Eine neue Definition (Befehl, Alias, Umgebungsvariable) wird in der zuletzt aktivierten Überlagerung aufgezeichnet:

( zero ) > overlay use spam ( spam ) > def eggs [] { "eggs" }

Der eggs Befehl gehört zur spam Überlagerung. Wird diese entfernt, ist auch der Befehl nicht mehr aufrufbar:

( spam ) > overlay hide spam ( zero ) > eggs # => Error: Can't run executable...

Er ist jedoch nicht verloren!

( zero ) > overlay use spam ( spam ) > eggs # => eggs

Überlagerungen speichern die Informationen, die ihnen übergeben werden, auch wenn die Überlagerung entfernt wird. So kann mehrfach zwischen verschiedenen Kontexten gewechselt werden.

Tips Es gibt Momente, in denen Definitionen nicht zu einer Überlagerung hinzugefügt werden sollen. Die Lösung dafür ist, eine leere Überlagerung zu erstellen und die Definitionen temporär nur dort zu speichern: ( zero ) > overlay use spam ( spam ) > module scratchpad { } ( spam ) > overlay use scratchpad ( scratchpad ) > def eggs [] { "eggs" } Der eggs Befehl wird zu scratchpad hinzugefügt, während spam intakt bleibt. Um dies weniger wortreich zu machen, reicht der Befehl overlay new : ( zero ) > overlay use spam ( spam ) > overlay new scratchpad ( scratchpad ) > def eggs [] { "eggs" }

Der overlay use Befehl übernimmt alle Befehle und Aliase des Moduls und fügt sie seinem Namensbereich hinzu. Sie können jedoch auch als Unterbefehl hinter dem Modulnamen stehen. Dafür ist das --prefix Argument da:

( zero ) > module spam { export def foo [] { "foo" } } ( zero ) > overlay use -- prefix spam ( spam ) > spam foo # => foo

Dies gilt jedoch nicht für Umgebungsvariablen.

Der Name einer Überlagerung kann mit as geändert werden:

( zero ) > module spam { export def foo [] { "foo" } } ( zero ) > overlay use spam as eggs ( eggs ) > foo # => foo ( eggs ) > overlay hide eggs ( zero ) >

Dies kann sinnvoll sein, wenn ein generischer Skript Name einer virtuellen Umgebung wie activate.nu verwendet wird, um dieser einen Namen zu geben, der sie besser beschreibt.

Manchmal ist es nicht gewünscht, dass Definitionen, die in einer Überlagerungen gemacht wurden, verloren gehen, wenn diese entfernt wird:

( zero ) > overlay use spam ( spam ) > def eggs [] { "eggs" } ( spam ) > overlay hide -- keep-custom spam ( zero ) > eggs # => eggs

Das --keep-custom Argument macht genau das.

Es ist auch möglich, eine Liste von Umgebungsvariablen, welche in der Überlagerung definiert wurden, zu behalten, und den Rest zu entfernen. Dafür wird das --keep-env Argument verwendet:

( zero ) > module spam { export def foo [] { "foo" } export-env { $env .FOO = "foo" } } ( zero ) > overlay use spam ( spam ) > overlay hide spam -- keep-env [ FOO ] ( zero ) > foo # => Error: Can't run executable... ( zero ) > $env .FOO # => foo

Überlagerungen sind wie ein Stapel organisiert. Wenn mehrere Überlagerungen die gleiche Definition enthalten, z.B. foo , dann wird die der zuletzt aktivierten verwendet. Um eine Überlagerung im Stapel nach oben zu bringen, wird einfach der Befehl overlay use nochmals aufgerufen:

( zero ) > def foo [] { "foo-in-zero" } ( zero ) > overlay use spam ( spam ) > foo # => foo ( spam ) > overlay use zero ( zero ) > foo # => foo-in-zero ( zero ) > overlay list # => ───┬────── # => 0 │ spam # => 1 │ zero # => ───┴──────