Überlagerungen
Überlagerungen operieren als "Schichten" von Definitionen (Eigene Befehle, Aliase, Umgebungsvariablen), welche aktiviert und deaktiviert werden können. Sie gleichen den virtuellen Umgebungen wie man sie von Sprachen wie Python kennt.
Note: Zum Verständnis von Überlagerungen emphielt es sich Modules (EN) zuerst zu lesen, da es auf ihnen aufbaut.
Basis
Nushell kommt zuerst mit einer Standard-Überlagerung die sich
zero nennt. Welche Überlagerungen aktiv sind, kann mit dem Befehl
overlay list ermittelt werden. Am Anfang sollte dort der die Standard-Überlagerung gelistet sein.
Um eine neue Überlagerung zu kreieren, wird zuerst ein Modul benötigt:
module spam {
export def foo [] {
"foo"
}
export alias bar = "bar"
export-env {
load-env { BAZ: "baz" }
}
}
Dieses Modul wird im ganzen Kapitel verwendet, also wenn immer
overlay use spam steht, dann ist mit
spam dieses Modul gemeint.
Um die Überlagerung zu generieren, wird
overlay use aufgerufen:
overlay use spam
foo
# => foo
bar
# => bar
$env.BAZ
# => baz
overlay list
# => ───┬──────
# => 0 │ zero
# => 1 │ spam
# => ───┴──────
Dies hat die Definition des Moduls in den aktuellen Gültigkeitsbereich gebracht und den
export-env Block ausgewertet. Genau so wie dies auch der
use Befehl tut. (see Modules (EN) chapter)
Tips
Im folgenden Abschnitt wird der
> prompt mit dem Namen des zuletzt aktivierten Überlagerung vorangestellt.
(spam)> some-command bedeutet, die
spam Überlagerung ist die zuletzt aktive Überlagerung wenn der Befehl eingegeben wurde.
Eine Überlagerung entfernen
Wenn die Überlagerung nicht mehr benötigt wird, entfernt sie der Befehl
overlay hide:
(spam)> overlay hide spam
(zero)> foo
# => Error: Can't run executable...
(zero)> overlay list
# => ───┬──────
# => 0 │ zero
# => ───┴──────
Überlagerungen haben ebenfalls einen Gültigkeitsbereich. Jede hinzugefügte Überlagerung wird entfernt, wenn der Gütligkeitsbereich endet:
(zero)> do { overlay use spam; foo } # Überlagerung ist aktiv innerhalb des Blocks
# => foo
(zero)> overlay list
# => ───┬──────
# => 0 │ zero
# => ───┴──────
Wird der Befehl
overlay hide ohne Argument aufgerufen, so wird die zuletzt aktivierte Überlagerung entfernt.
Überlagerungen sind aufgezeichnet
Eine neue Definition (Befehl, Alias, Umgebungsvariable) wird in der zuletzt aktivierten Überlagerung aufgezeichnet:
(zero)> overlay use spam
(spam)> def eggs [] { "eggs" }
Der
eggs Befehl gehört zur
spam Überlagerung. Wird diese entfernt, ist auch der Befehl nicht mehr aufrufbar:
(spam)> overlay hide spam
(zero)> eggs
# => Error: Can't run executable...
Er ist jedoch nicht verloren!
(zero)> overlay use spam
(spam)> eggs
# => eggs
Überlagerungen speichern die Informationen, die ihnen übergeben werden, auch wenn die Überlagerung entfernt wird. So kann mehrfach zwischen verschiedenen Kontexten gewechselt werden.
Tips
Es gibt Momente, in denen Definitionen nicht zu einer Überlagerung hinzugefügt werden sollen. Die Lösung dafür ist, eine leere Überlagerung zu erstellen und die Definitionen temporär nur dort zu speichern:
(zero)> overlay use spam
(spam)> module scratchpad { }
(spam)> overlay use scratchpad
(scratchpad)> def eggs [] { "eggs" }
Der
eggs Befehl wird zu
scratchpad hinzugefügt, während
spam intakt bleibt.
Um dies weniger wortreich zu machen, reicht der Befehl
overlay new:
(zero)> overlay use spam
(spam)> overlay new scratchpad
(scratchpad)> def eggs [] { "eggs" }
Vorangestellte Überlagerungen
Der
overlay use Befehl übernimmt alle Befehle und Aliase des Moduls und fügt sie seinem Namensbereich hinzu. Sie können jedoch auch als Unterbefehl hinter dem Modulnamen stehen. Dafür ist das
--prefix Argument da:
(zero)> module spam {
export def foo [] { "foo" }
}
(zero)> overlay use --prefix spam
(spam)> spam foo
# => foo
Dies gilt jedoch nicht für Umgebungsvariablen.
Eine Überlagerung umbenennen
Der Name einer Überlagerung kann mit
as geändert werden:
(zero)> module spam { export def foo [] { "foo" } }
(zero)> overlay use spam as eggs
(eggs)> foo
# => foo
(eggs)> overlay hide eggs
(zero)>
Dies kann sinnvoll sein, wenn ein generischer Skript Name einer virtuellen Umgebung wie
activate.nu verwendet wird, um dieser einen Namen zu geben, der sie besser beschreibt.
Definitionen behalten
Manchmal ist es nicht gewünscht, dass Definitionen, die in einer Überlagerungen gemacht wurden, verloren gehen, wenn diese entfernt wird:
(zero)> overlay use spam
(spam)> def eggs [] { "eggs" }
(spam)> overlay hide --keep-custom spam
(zero)> eggs
# => eggs
Das
--keep-custom Argument macht genau das.
Es ist auch möglich, eine Liste von Umgebungsvariablen, welche in der Überlagerung definiert wurden, zu behalten, und den Rest zu entfernen. Dafür wird das
--keep-env Argument verwendet:
(zero)> module spam {
export def foo [] { "foo" }
export-env { $env.FOO = "foo" }
}
(zero)> overlay use spam
(spam)> overlay hide spam --keep-env [ FOO ]
(zero)> foo
# => Error: Can't run executable...
(zero)> $env.FOO
# => foo
Überlagerungen ordnen
Überlagerungen sind wie ein Stapel organisiert. Wenn mehrere Überlagerungen die gleiche Definition enthalten, z.B.
foo, dann wird die der zuletzt aktivierten verwendet. Um eine Überlagerung im Stapel nach oben zu bringen, wird einfach der Befehl
overlay use nochmals aufgerufen:
(zero)> def foo [] { "foo-in-zero" }
(zero)> overlay use spam
(spam)> foo
# => foo
(spam)> overlay use zero
(zero)> foo
# => foo-in-zero
(zero)> overlay list
# => ───┬──────
# => 0 │ spam
# => 1 │ zero
# => ───┴──────
Nun hat die
zero Überlagerung wieder Vorrang.