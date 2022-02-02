Traditionellerweise haben Unix Shell Befehle immer über Text Zeichenketten kommuniziert. Eine Befehlsausgabe erfolgte als Text an den Standard Output (oft als stout bezeichnet), der nächste Befehl hat wiederum von Standard Input gelesen (oder stdin ), was den beiden Befehlen die Kommunikation ermöglicht hat.

Es wurde also Text basiert kommuniziert.

In Nu wird dies ebenfalls zelebriert sowie um weitere Arten von Daten erweitert. Momentan sind die zwei Arten von Datentypen: einfache und strukturierte.

Wie viele Programmiersprachen, verwendet Nu verschiedene einfache und strukturierte Datentypen. Einfache Datentypen beinhalten Ganzzahlen (integers), Fliesskommanzahlen (floats), Texte (strings), Wahrheitswerte (booleans), den Datumstyp (dates) und Pfade (paths). Sowie einen speziellen Datentypen für Dateigrössen.

Ganzzahlen ohne Bruchwert, z.B. 1, 5 oder 100. Integers (or round) numbers. Examples include 1, 5, and 100.

Dezimalzahlen sind Zahlen mit einem Bruchanteil. Beispiele sind 1.5, 2.0 und 15.333.

Eine Zeichenfolge die einen Text repräsentiert. Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Text in Nushell dar zu stellen:

Doppelte Anführungszeichen

"Mein Text"

Doppelte Anführungszeichen werden am häufigsten verwendet und finden sich überall.

Einfache Anführungszeichen

'Mein Text'

Einfache Anführungszeichen ergeben ebenfalls einen Text zurück. Der Unterschied ist, dass sie es erlauben, doppelte Anführungszeichen innerhalb des Textes zu verwenden: 'Er sagte "lasst uns anstossen?"'

Text Erweiterung (interpolation) Nushell unterstützt Text Erweiterung, was es erlaubt, Unterausdrücke innerhalb eines Textes zu verwenden. Diese werden mit $ ausgedrückt:

echo $"6 x 7 = ( 6 * 7 )" # => 6 x 7 = 42

ls | each { | row | echo $"( $row.name ) is ( $row.size )" } # => ───┬───────────────────── # => 0 │ genawait is 4.1 KB # => 1 │ learncpp is 4.1 KB # => 2 │ nuscripts is 4.1 KB # => ───┴─────────────────────

blosse Texte

echo hello

Eine spezielle Eigenschaft von Nushell ist, dass ein Text mit nur einem Wort auch ganz ohne Anführungszeichen erstellt werden kann.

Der Text oben ist das selbe als wäre geschrieben:

echo "hello"

Siehe auch Handling Strings.

Zeilen sind Texte inklusive Betriebsystem abghängigen Zeilenenden. Das Zeilenende wird entsprechend dem OS angehängt.

Spalten Pfade sind Pfade in einer Tabelle, die zu einer spezifischen Untertabelle, einer Spalte, Zeile oder Zelle führen.

Zumb Beispiel: foo.0.bar in open data.toml | get foo.0.bar

In Nushell können bei Dateioperationen glob Muster oder Wildcards verwendet werden. Dies erlaubt es einen Befehl ein zu geben, der auf mehrere Dateipfade passt.

Das üblichste Musterzeichen ist der * , welches auf alle Pfade passt. Meisten wird es kombiniert zum Bespiel *.bak oder temp* .

Nushell unterstützt auch doppelte * um tiefer geschachtelte Pfade zu durchlaufen. Zum Beispiel ls **/* wird alle nicht versteckten Pfade des aktuellen sowie darunterliegende Verzeichnisse auflisten.

Zusätzlich zum * gibt es das ? Muster, als Platzhalter für genau ein Zeichen. Zum Beispiel wird das Wort "port" gefunden mit p??? .

Booleans kennen nur den Zustand Wahr oder Falsch. Meistens werden diese nicht direkt geschrieben, sondern sind das resultat eines Vergleichs.

Die zwei möglichen Werte sind true und false

Datums- und Zeitwert gehören beide als date-Typ zusammen. Datumswerte die das System kennt, sind Zeitzonen abhängig und standardmässig in der UTC Zeitzone.

Basierend auf RFC 3339 gibt es drei Datumsformate:

A date: 2022-02-02

A date and time (in GMT): 2022-02-02T14:30:00

A date and time with timezone: 2022-02-02T14:30:00+05:00



Zeitdauern repräsentieren einen gewissen Zeitabschnitt. Eine Sekunde, 5 Wochen oder ein Jahr sind alles Zeitdauern.

Z.B.) 1wk ist eine Zeitdauer von einer Woche.

Dieser Tabelle zeigt alle momentan unterstüzten Zeitdauern:

Duration Length 1ns one nanosecond 1us one microsecond 1ms one millisecond 1sec one second 1min one minute 1hr one hour 1day one day 1wk one week

Ein Bereich ist ein Weg eine Sequenz von Werten von Start bis Ende darzustellen. Bereiche haben die Form 'start' + '..' + 'end' Zum Beispiel bedeutet 1..3 die Zahlen 1, 2 und 3.

Bereiche sind standardmässig inklusive, was bedeutet, dass der Endwert mit im Bereich inbegriffen ist. Der Bereich 1..3 beinhaltet die Zahl 3 ebenso als letzten Wert des Bereichs.

Manchmal ist vielleicht ein nicht inklusiver Bereich gewünscht, der den letzten Wert nicht im Output enthält. Dafür kann die Form ..< anstatt .. verwendet werden. Zum Beispiel 1..<5 beinhaltet die Zahlen 1, 2, 3 und 4.

Bereiche können auch offene Enden ausweisen. Dazu wird einfach der Start oder das Ende weggelassen.

Soll von der Zahl 3 an gezählt werden, ohne aber ein specifisches Ende erreichen zu wollen, so kann der Bereich 3.. angegeben werden. Es ist zu beachten, dass wenn auf der rechten Seite ein offener Bereich verwendet wird, dann wird Nushell so lange zählen wie möglich, was eine sehr lange Zeit sein kann. Oftmals macht ein solcher Bereich deshalb Sinn bei Befehlen wir first , um die Anzahl Elemente die angezeigt werden sollen konkret anzugeben.

Es ist umgekehrt auch möglich, den Start eines Bereiches offen zu lassen. In dem Falle zählt Nushell von 0 an bis zum Ende Wert. Der Bereich ..2 entspricht also den Zahlen 0, 1 und 2.

Dateipfade sind ein Plattform unabhängiger Weg einen Pfad anzugeben im entsprechenden OS. Beispiele sind /usr/bin und C:\Users\file.txt.

Dateigrössen werden in einem speziellen integer Ganzzahltyp gespeichert, bytes genannt. Beispiele sind 100b , 15kb und 100mb .

Die vollständige Liste von Dateigrössen Einheiten sind:

b : bytes

: bytes kb : kilobytes (aka 1000 bytes)

: kilobytes (aka 1000 bytes) mb : megabytes

: megabytes gb : gigabytes

: gigabytes tb : terabytes

: terabytes pb : petabytes

: petabytes kib : kibibytes (aka 1024 bytes)

: kibibytes (aka 1024 bytes) mib : mebibytes

: mebibytes gib : gibibytes

: gibibytes tib : tebibytes

: tebibytes pib : pebibytes

Binärdaten wie der Inhalt einer Bilddatei entspricht einer Gruppe von rohen (raw) bytes.

Binär kann explizit wörtlich geschrieben werden in einer der Formen 0x[...] , 0b[...] , or 0o[...] :

0x [ 1F FF ] # Hexadecimal 0b [ 1 1010 ] # Binary 0o [ 377 ] # Octal

Nicht vollständige bytes werden links mit Nullen aufgefüllt (left-padded)

Strukturierte Daten werden aus einfachen Daten gebildet. Zum Beispiel kann anstatt einer Ganzzahl, mehrere Ganzzahlen in einem Wert als strukturierter Datentyp repräsentiert werden. Hier ist eine Liste aller bisher unterstützen dtrukturierten Datentypen: records, lists und tables.

Wertepaare werden auch als key-value pairs bezeichnet, ähnlich wie sie von JSON Objekten bekannt sind. Da diese manchmal viele Felder haben können, werden Wertepaar von oben unten anstatt links-rechts dargestellt:

echo { name : sam , rank: 10 } # => ╭──────┬─────╮ # => │ name │ sam │ # => │ rank │ 10 │ # => ╰──────┴─────╯

Über Wertepaare kann iteriert werden wenn sie zuerst in eine Tabelle transponiert werden:

echo { name : sam , rank: 10 } | transpose key value # => ╭───┬──────┬───────╮ # => │ # │ key │ value │ # => ├───┼──────┼───────┤ # => │ 0 │ name │ sam │ # => │ 1 │ rank │ 10 │ # => ╰───┴──────┴───────╯

Listen können mehr als einen Wert beinhalten. Dies können einfache Werte sein. Sie können auch Zeilen beinhalten und bilden zusammen mit Wertepaaren, was man eine Tabelle (table) nennt.

Beispiel: Eine Liste von Texten

echo [ sam fred george ] # => ───┬──────── # => 0 │ sam # => 1 │ fred # => 2 │ george # => ───┴────────

Die Tabelle ist eine zentrale Datenstruktur in Nushell. Viele der eingebauten Befehle geben als Resultat eine Tabelle aus. Eine Tabelle besteht immer aus Zeilen und Spalten.

Eine Tabelle wird ähnlich erstellt wie eine Liste. Weil diese auch Spalten und nicht nur Werte enthält, geben wir die Spalten zuerst an:

echo [[ column1 , column2 ]; [ Value1 , Value2 ]] # => ───┬─────────┬───────── # => # │ column1 │ column2 # => ───┼─────────┼───────── # => 0 │ Value1 │ Value2 # => ───┴─────────┴─────────

Eine Tabelle mit mehreren Zeilen sieht dann so aus:

echo [[ column1 , column2 ]; [ Value1 , Value2 ] [ Value3 , Value4 ]] # => ───┬─────────┬───────── # => # │ column1 │ column2 # => ───┼─────────┼───────── # => 0 │ Value1 │ Value2 # => 1 │ Value3 │ Value4 # => ───┴─────────┴─────────

Oder aus einer Liste von Wertepaaren:

echo [{ name : sam , rank: 10 }, { name : bob , rank: 7 }] # => ╭───┬──────┬──────╮ # => │ # │ name │ rank │ # => ├───┼──────┼──────┤ # => │ 0 │ sam │ 10 │ # => │ 1 │ bob │ 7 │ # => ╰───┴──────┴──────╯

Unter einem Block versteht man einen Block aus Code. Wie im Befehl each { |elt| echo $elt } ist der Block der Teil in den geschweiften Klammern, also { |elt| echo $elt } . Block Parameter werden zwischen zwei Pipe-Symbolen eingegeben (z.B. |elt| )

Blöcke sind ein praktischer Weg Code einzugeben, der auf jeder Zeile der Daten ausgeführt wird. Es ist üblich $elt als Parameter in each zu benutzen, aber nicht zwingend. each { |x| echo $x } funktioniert gleich wie each { |elt| echo $elt } .

In diesem Beispiel:

foo { line1 line2 ; line3 | line4 }

gibt es zwei Gruppen, die ausgeführt werden. Eine Gruppe ist eine durch Strichpunkt getrennte Liste von Pipelines, wovon die letzte ausgegeben wird.