Konfiguration

Nushell nutzt ein Konfigurationssystem, das ein Nushell-Skript beim Start ausführt. Die Konfigurationsdatei wird für Nushell config.nu genannt. Der Pfad zu dieser Konfigurationsdatei kann durch den Aufruf von echo $nu.config-path herausgefunden werden. Es handelt sich dabei um eine Datei, die abgearbeitet wird und in jedem Schritt Definitionen, Umgebungsvariablen und mehr zum globalen Namespace hinzufügt.

Ein Beispiel für eine Nushell config.nu kann hier in unserem Repository gefunden werden.

Die zentralen Konfigurationen von Nushell sind in der globalen $config Variable festgehalten. Dieser Eintrag kann wie folgt erstellt werden:

$env .config = { .. . }

Es ist auch möglich $config zu überschreiben und zu ändern:

$env .config = ( $config | update <field name> <field value> )

Die Shell-Umgebung kann durch Aufrufe von let-env in der config.nu -Datei geändert werden. Es gibt einige wichtige Nushell-spezifischen Einstellungen:

LS_COLORS : Setzt die Farben für Dateitypen in ls

Mehr Informationen zu Farbeinstellungen und Themes kann im entsprechenden Kapitel gefunden werden.

Um Nushell als Login-Shell zu verwenden, muss die $env Variable konfiguriert werden, damit es möglich ist, externe Befehle als Login-Shell auszuführen.

Der komplette Satz an Umgebungsvariablen kann erzeugt werden, wenn Nu in einer anderen Shell, wie beispielsweise Bash, ausgeführt wird. In diese Nu-Sitzung kann ein Befehl wie der folgende verwendet werden, um $env zu setzen:

env | each { echo $"$env.( $it.name ) = '( $it.raw )'" } | str join ( char nl )

Das gibt Zeilen aus um $env in env.nu zu setzen - eine für jede Umgebungsvariable - inklusive der nötigen Werte.

Als nächstes, muss auf manchen Distributionen sichergestellt werden, dass Nu in der Liste der Shells in /etc/shells ist:

cat /etc/shells # => # /etc/shells: valid login shells # => /bin/sh # => /bin/dash # => /bin/bash # => /bin/rbash # => /usr/bin/screen # => /usr/bin/fish # => /home/sophia/.cargo/bin/nu

Damit sollte es möglich sein, Nu als Login-Shell mit chsh festzulegen. Nach dem Ausloggen und erneutem Einloggen sollte Nu als Shell grüßen.

Wenn Nushell als Login-Shell benutzt wird, kann eine spezifische Konfigurationsdatei angelegt werden, die nur in diesem Fall ausgelesen wird. Hierfür muss eine Datei namens login.nu im Standard-Konfigurationsverzeichnis abgelegt sein.

Die Datei login.nu wird nach env.nu und config.nu eingelesen, so dass diese Konfigurationen überschrieben werden können.

Der Pfad zu dieser Konfigurationsdatei steht in $nu.loginshell-path .

Manche Tools (z.B. Emacs) vertrauen darauf, dass open Dateien auf dem Mac öffnet. Da Nushell einen eigenen open Befehl hat, der eine andere Semantik hat und /usr/bin/open verbirgt, werden diese Tools einen Fehler werfen, wenn sie verwendet werden. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, ist es, einen eigenen Befehl und einen alias in config.nu zu definieren:

def nuopen [ arg , -- raw ( - r )] { if $raw { open - r $arg } else { open $arg } } alias open = ^ open

Die Konfiguration der Prompt wird durch das Setzen der Umgebungsvariable PROMPT_COMMAND bzw. PROMPT_COMMAND_RIGHT durchgeführt. Diese akzeptieren entweder einen String oder einen Codeblock der ausgeführt wird.

$env .PROMPT_COMMAND = "Hallo Nu" # Die Hauptprompt auf einen festen String setzen $env .PROMPT_COMMAND_RIGHT = { pwd } # Den rechte Promptteil mit dem aktuellen Verzeichnis anzeigen

Darüber hinaus wird als Markierung ein Promptindikator gesetzt, welcher den aktuellen Modus oder einen Zeilenumbruch anzeigt:

Mehr Dokumentation zu fertigen Prompts von Drittanbietern kann hier gefunden werden.