Vergleich zu Bash
Hinweis: Diese Tabelle geht von Nu 0.59 oder neuer aus.
|Bash
|Nu
|Funktion
ls
ls
|Auflisten der Dateien des aktuellen Pfads
ls <dir>
ls <dir>
|Auflisten der Dateien am angegebenen Pfad
ls pattern*
ls pattern*
|Auflisten von Dateien, die dem gegebenen Schema/Pattern folgen
ls -la
ls --long --all or
ls -la
|Auflisten aller Dateien (inklusive versteckte) mit allen verfügbaren Informationen
ls -d */
ls | where type == Dir
|Auflisten von Ordnern
find . -name *.rs
ls **/*.rs
|Rekursives auflisten aller Dateien, die zum gegebenen Schema/Pattern passen
cd <directory>
cd <directory>
|Wechseln an den angegebenen Pfad
cd
cd
|Wechseln in den HOME-Ordner
cd -
cd -
|Wechseln an den vorherigen Pfad
mkdir <path>
mkdir <path>
|Erzeugen des angegebenen Pfads
mkdir -p <path>
mkdir <path>
|Erzeugen des angegebenen Pfads und weiterer Ordner wenn nötig
touch test.txt
touch test.txt
|Erstellen einer Datei
> <path>
| save <path>
|Speichern eines String in eine Datei
>> <path>
| save --append <path>
|Anhängen eines Strings an eine Datei
cat <path>
open --raw <path>
|Einlesen des Inhalts der angegebenen Datei (in Textform)
open <path>
|Einlesen einer Datei in Form von strukturierten Daten
mv <source> <dest>
mv <source> <dest>
|Bewegen einer Datei an einen neuen Ort
cp <source> <dest>
cp <source> <dest>
|Kopieren einer Datei an einen Ort
cp -r <source> <dest>
cp -r <source> <dest>
|Kopieren eines Ordners an einen Ort (rekursiv)
rm <path>
rm <path>
|Entfernen der angegebenen Datei
rm -t <path>
|Angegebene Datei in den Papierkorb des Systems werfen
rm -rf <path>
rm -r <path>
|Entfernen des angegebenen Pfads rekursiv
chmod
<Noch nicht möglich>
|Ändern von Dateiattributen
date -d <date>
"<date>" | into datetime -f <format>
|Datum ausgeben (Dokumentation des Formats)
sed
str find-replace
|Suchen und ersetzen eines Pattern in einem String
grep <pattern>
where $it =~ <substring> or
find <substring>
|Filtern von Strings die den Substring beinhalten
man <command>
help <command>
|Hilfe zu einem Befehl ansehen
help commands
|Alle verfügbaren Befehle anzeigen
help --find <string>
|Nach einem Text in allen verfügbaren Befehlen suchen
command1 && command2
command1; command2
|Ausführen eines Befehls und wenn Ausführung erfolgreich wird ein weiterer Befehl ausgeführt
stat $(which git)
stat (which git).path
|Ausgabe eines Befehls als Eingabe für einen anderen Befehl verwenden
echo $PATH
echo $env.PATH
|Aktuelle PATH-Variable anzeigen
<update ~/.bashrc>
vim $nu.config-path
|PATH permanent ändern
export PATH = $PATH:/usr/other/bin
$env.PATH = ($env.PATH | append /usr/other/bin)
|PATH temporär ändern
export
echo $env
|Anzeigen der aktuellen Umgebungsvariablen
<update ~/.bashrc>
vim $nu.config-path
|Umgebungsvariablen permanent ändern
FOO=BAR ./bin
FOO=BAR ./bin
|Umgebungsvariablen temporär ändern
export FOO=BAR
$env.FOO = BAR
|Umgebungsvariable für aktuelle Sitzung setzen
echo $FOO
echo $env.FOO
|Umgebungsvariablen nutzen
unset FOO
hide FOO
|Umgebungsvariable für aktuelle Sitzung verbergen
alias s="git status -sb"
alias s = git status -sb
|Alias temporär definieren
<update ~/.bashrc>
vim $nu.config-path
|Alias permanent hinzufügen und ändern (für neue Shells)
bash -c <commands>
nu -c <commands>
|Ausführen einer Pipeline an Befehlen (benötigt 0.9.1 oder neuer)
bash <script file>
nu <script file>
|Ausführen einer Skriptdatei (benötigt 0.9.1 oder neuer)
\
( gefolgt von
)
|Fortsetzen von Zeilen