Vergleich zu Bash

ls ls Auflisten der Dateien des aktuellen Pfads

ls <dir> ls <dir> Auflisten der Dateien am angegebenen Pfad

ls pattern* ls pattern* Auflisten von Dateien, die dem gegebenen Schema/Pattern folgen

ls -la ls --long --all or ls -la Auflisten aller Dateien (inklusive versteckte) mit allen verfügbaren Informationen

ls -d */ ls | where type == Dir Auflisten von Ordnern

find . -name *.rs ls **/*.rs Rekursives auflisten aller Dateien, die zum gegebenen Schema/Pattern passen

cd <directory> cd <directory> Wechseln an den angegebenen Pfad

cd cd Wechseln in den HOME-Ordner

cd - cd - Wechseln an den vorherigen Pfad

mkdir <path> mkdir <path> Erzeugen des angegebenen Pfads

mkdir -p <path> mkdir <path> Erzeugen des angegebenen Pfads und weiterer Ordner wenn nötig

touch test.txt touch test.txt Erstellen einer Datei

> <path> | save <path> Speichern eines String in eine Datei

>> <path> | save --append <path> Anhängen eines Strings an eine Datei

cat <path> open --raw <path> Einlesen des Inhalts der angegebenen Datei (in Textform)

open <path> Einlesen einer Datei in Form von strukturierten Daten

mv <source> <dest> mv <source> <dest> Bewegen einer Datei an einen neuen Ort

cp <source> <dest> cp <source> <dest> Kopieren einer Datei an einen Ort

cp -r <source> <dest> cp -r <source> <dest> Kopieren eines Ordners an einen Ort (rekursiv)

rm <path> rm <path> Entfernen der angegebenen Datei

rm -t <path> Angegebene Datei in den Papierkorb des Systems werfen

rm -rf <path> rm -r <path> Entfernen des angegebenen Pfads rekursiv

chmod <Noch nicht möglich> Ändern von Dateiattributen

date -d <date> "<date>" | into datetime -f <format> Datum ausgeben (Dokumentation des Formats)

sed str find-replace Suchen und ersetzen eines Pattern in einem String

grep <pattern> where $it =~ <substring> or find <substring> Filtern von Strings die den Substring beinhalten

man <command> help <command> Hilfe zu einem Befehl ansehen

help commands Alle verfügbaren Befehle anzeigen

help --find <string> Nach einem Text in allen verfügbaren Befehlen suchen

command1 && command2 command1; command2 Ausführen eines Befehls und wenn Ausführung erfolgreich wird ein weiterer Befehl ausgeführt

stat $(which git) stat (which git).path Ausgabe eines Befehls als Eingabe für einen anderen Befehl verwenden

echo $PATH echo $env.PATH Aktuelle PATH-Variable anzeigen

<update ~/.bashrc> vim $nu.config-path PATH permanent ändern

export PATH = $PATH:/usr/other/bin $env.PATH = ($env.PATH | append /usr/other/bin) PATH temporär ändern

export echo $env Anzeigen der aktuellen Umgebungsvariablen

<update ~/.bashrc> vim $nu.config-path Umgebungsvariablen permanent ändern

FOO=BAR ./bin FOO=BAR ./bin Umgebungsvariablen temporär ändern

export FOO=BAR $env.FOO = BAR Umgebungsvariable für aktuelle Sitzung setzen

echo $FOO echo $env.FOO Umgebungsvariablen nutzen

unset FOO hide FOO Umgebungsvariable für aktuelle Sitzung verbergen

alias s="git status -sb" alias s = git status -sb Alias temporär definieren

<update ~/.bashrc> vim $nu.config-path Alias permanent hinzufügen und ändern (für neue Shells)

bash -c <commands> nu -c <commands> Ausführen einer Pipeline an Befehlen (benötigt 0.9.1 oder neuer)

bash <script file> nu <script file> Ausführen einer Skriptdatei (benötigt 0.9.1 oder neuer)