Wechsel zu Nu

Sind andere Shells oder Programmiersprachen ein Begriff, so finden sich in diesem Kapitel einige Informationen um schneller Fuss zu fassen in Nu.

Von Bash kommend zeigt welche Vorgehenweisen, die typisch für Bash, oder POSIX Shells ganz allgemein sind, auf Nushell übertragen werden können. Analog zeigt Von CMD.exe kommend (EN) wie eingebaute Befehle der Windows Eingabeaufforderung auf Nushell übertragen werden können.

Ähnliche Vergleiche wurden erstellt für andere Shells und specifische Sprachen (EN), Imperative Sprachen (EN) und funktionale Sprachen (EN).

Ein separater Vergleich existiert spezifisch für Operatoren (EN).