Befehls Signatur
Nu Befehle enthalten einen Signatur Abschnitt. Zum Beispiel wie hier in
str distance:
Signatures(Cell paths are supported):
<string> | str distance <string> -> <int>
Der erste Typenname vor dem
| beschreibt den Typ der Eingangs-Pipeline. Nach dem Befehlsnamen folgt der benötigte Arguments Typ. Der Output-Typ ist in diesem Falle
int und wird nach dem
-> ausgegeben.
(Cell paths are supported) zeigt an, dass Zell Pfade angegeben werden können für
str distance. So kann in einer verschachtelten Struktur oder Tabelle einem Zell Pfad eine Operation hinzugefügt und wie hier der Spaltenname ersetzt werden:
ls | str distance 'nushell' 'name'
Hier ein weiteres Beispiel,
str join:
Signatures:
list<string> | str join <string?> -> <string>
Hier bedeutet die Signatur von
str join, dass eine Liste von Texten als Eingang erwartet wird. Der Befehl nimmt ausserdem optionale
string Typ Argumente entgegen. Schliesslich wird ein
string als Output generiert.
Einige Befehle akzeptieren oder benötigen keine Daten in einer Pipeline, weshalb ihr Input-Typ
<nothing> sein wird. Dies gilt auch, wenn der Output Typ
null zurückgiebt (e.g.
rm).