Befehls Signatur

Nu Befehle enthalten einen Signatur Abschnitt. Zum Beispiel wie hier in str distance :

Signatures(Cell paths are supported): <string> | str distance <string> -> <int>

Der erste Typenname vor dem | beschreibt den Typ der Eingangs-Pipeline. Nach dem Befehlsnamen folgt der benötigte Arguments Typ. Der Output-Typ ist in diesem Falle int und wird nach dem -> ausgegeben. (Cell paths are supported) zeigt an, dass Zell Pfade angegeben werden können für str distance . So kann in einer verschachtelten Struktur oder Tabelle einem Zell Pfad eine Operation hinzugefügt und wie hier der Spaltenname ersetzt werden: ls | str distance 'nushell' 'name'

Hier ein weiteres Beispiel, str join :

Signatures: list<string> | str join <string?> -> <string>

Hier bedeutet die Signatur von str join , dass eine Liste von Texten als Eingang erwartet wird. Der Befehl nimmt ausserdem optionale string Typ Argumente entgegen. Schliesslich wird ein string als Output generiert.