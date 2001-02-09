Warnung Diese Dokumentation ist veraltet. Neuerungen wurde noch nicht nach Deutsch übersetzt. Die Englische Dokumentation (EN) ist aktuell.

Eine häufige Aufgabe in einer Shell ist die Kontrolle der Umgebung, in der die externen Programme laufen. Dies wird meist automatisch geschehen, da die Umgebung dem externen programm mitgegeben wird, wenn es gestartet wird. Manchmal jedoch will man eine genauere Kontrolle darüber, welche Umgebungsvariablen ein Programm sehen kann.

Die aktuellen Umbegungsvariablen werden mit dem env Befehl ausgegeben:

# name type value raw ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16 DISPLAY string :0 :0 17 EDITOR string nvim nvim 28 LANG string en_US.UTF-8 en_US.UTF-8 35 PATH list<unknown> [list 16 items] /path1:/path2:/... 36 PROMPT_COMMAND block <Block 197>

In der Nushell können Umgebungsvariablen jeden Wert jeden Typs annehmen (siehe die type Spalte) Der aktuelle Wert der Umgebungsvariable, den Nushell verwendet, findet sich unter value . Die $env Variable kann direkt abgefragt werden, z.B. mit $env.PATH | length . Die letzte Spalte raw beinhaltet den Wert, den ein externes Programm erhält (siehe Environment variable conversions)

Die Umgebung wird erstellt durch Nus Konfigurations-Datei und von der Umgebung, in der Nu gestartet wurde.

Umgebungsvariablen werden als Felder der Variable $env gesetzt.

Um die Umgebungsvariable FOO zu setzen kann direkt der Wert zu $env.FOO zugewiesen werden.

$env .FOO = 'BAR'

Um zum Beispiel die PATH Variable zu ergänzen, wird folgendes eingegeben:

$env .PATH = ( $env .PATH | prepend '/pfad/der/hinzu/kommt' )

Mit prepend wird der Ordner an den Anfang von PATH gestellt und hat damit die höchste Priorität. Soll der Pfad ans Ende angehängt werden, so wird append verwendet.

Wenn mehrere Umgebungsvariablen gesetzt werden sollen, so kann load-env eine ganze Tabelle mitgegeben werden. Diese besteht aus name/value Paaren, welche alle auf einmal geladen werden:

load-env { "BOB" : "FOO" , "JAY" : "BAR" }

Dies sind Variablen, welche nur innerhalb eines Blocks gültig sind. Siehe Einmalig verwendete Umgebungsvariablen für Details.

Siehe Definiere Umgebung aus eigenen Befehlen für Details.

Siehe Module (EN) für Details.

Wenn eine Umgebungsvariable gesetzt wird, ist sie nur in ihrem Gültigkeitsbereich vorhanden (Im aktuellen Block und dessen Unterblocks)

Hier ein kleines Beispiel um den Gültigkeitsbereich zu demonstrieren:

$env .FOO = "BAR" do { $env .FOO = "BAZ" $env .FOO == "BAZ" } # => true $env .FOO == "BAR" # => true

Etwas was in einer Shell häufig vorkommt ist das wechseln des Verzeichnisses mit dem cd Befehl. In der Nushell ist dies identisch mit dem setzen der PWD Umgebungsvariablen. Dies wiederum folgt den gleichen Regeln wie das setzen anderer Umgebungsvariablen (wie z.B. Gültigkeitsbereich)

Eine praktische Möglichkeit eine Umgebungsvariable einmalig zu setzen, ist inspiriert von Bash und anderen Shells:

FOO = BAR echo $env .FOO # => BAR

Es kann auch with-env verwendet werden um expliziter zu sein:

with-env { FOO : BAR } { echo $env .FOO } # => BAR

Der with-env Befehl setzt die Umgebungsvariable temporär (hier wird die Variable "FOO" auf den Wert "BAR" gesetzt)

Umgebungsvariablen können beim Start von Nushell gesetzt werden. Dafür werden sie in der Nu Konfigurations Datei gesetzt und sind dann für die gesamte Laufzeit von Nushell verfügbar. Zum Beispiel:

# In config.nu $env .FOO = 'BAR'

Aufgrund der Gültigkeitsregeln ist eine Umgebungsvariable, welche innerhalb eines selbstdefinierten Befehls gesetzt ist, auch nur in dessen Block gültig. Wird sie jedoch mit def --env anstatt def gesetzt, so wird sie beim verlassen des Blocks erhalten bleiben. (Gilt auch für export def , siehe Modules (EN))

def --env foo [] { $env .FOO = 'BAR' } foo $env .FOO # => BAR

Mit ENV_CONVERSIONS kann eine Umgebungsvariable von einem string zu einem Wert konvertiert werden. Zum Beispiel beinhaltet die default environment config bereits eine Konvertierung der PATH Umgebungsvariablen (sowie der Path Variablen in Windows) von einem String in eine List.

Nachdem beide env.nu und config.nu geladen wurden, wird jede existierende Umgebungsvariable, die mit ENV_CONVERSIONS definiert ist, gemäss ihrem from_string Feld in den Wert des entsprechenden Typs konvertiert. Externe Programme benötigen Strings als Umgebungsvariable. Deshalb muss jede nicht-string Variable zuerst konvertiert werden. Die Konvertierung von Wert -> String erfolgt mit to_string innerhalb ENV_CONVERSIONS und wirdbei jedem externen Befehl ausgeführt.

Zur Illustration hier ein Beispiel. Diese Zeilen gehören in config.nu:

$env .ENV_CONVERSIONS = { # ... you might have Path and PATH already there, add: FOO : { from_string : { | s | $s | split row '-' } to_string : { | v | $v | str join '-' } } }

In einer Nushell Instanz gilt nun:

with-env { FOO : 'a-b-c' } { nu } # runs Nushell with FOO env. var. set to 'a-b-c' $env .FOO # => 0 a # => 1 b # => 2 c

Wie zu sehen ist $env.FOO nun eine Liste in einer neuen Nushell Instanz mit der neuen config. Die Konvertierung kann auch manuell getestet werden mit:

do $env .ENV_CONVERSIONS.FOO.from_string 'a-b-c'

Um die Konvertierun list -> string zu testen:

nu - c '$env.FOO' # => a-b-c

Weil nu selber ein externer Befehl ist, übersetzt Nushell die [ a b c ] Liste gemäss ENV_CONVERSIONS.FOO.to_string und übergibt sie dem nu Prozess. Werden Befehle mit nu -c ausgeführt, so wird das config File nicht geladen. In diesem Fall wird die Konvertierung nicht durchgeführt und FOO als Text angezeigt. So können wir überprüfen, ob die Konvertierung erfolgreich war.

Dieser Schritt kann auch manuell ausgelöst werden mit do $env.ENV_CONVERSIONS.FOO.to_string [a b c]

Zurückschauend auf den env Befehl, die raw Spalte zeigt die Werte, die mit ENV_CONVERSIONS.<name>.to_string übersetzt wurden. Die value Spalte zeigt die Werte, die Nushell benutzt (Das Resultat von ENV_CONVERSIONS.<name>.from_string wie bei FOO ) Wenn der Wert kein String ist und keine to_string Konvertierung angewendet wird, wird er nicht an einen externen Befehl weitergeleitet (siehe die raw Spalte von PROMPT_COMMAND ) Eine Ausnahme ist die PATH Variable ( Path in Windows): Standardmässig wird diese von einem String in eine Liste konvertiert beim Start und von einer Liste in einen String, wenn externe Befehle gestartet werden.

(Wichtig! Die Umgebungs-Konvertierung string -> value findet statt nachdem env.nu und config.nu ausgewertet wurden. Alle Umgebungsvariablen in env.nu und config.nu sind immer noch Strings solange sie nicht manuell auf andere Werte gesetzt wurden.)

Umgebungsvariablen können im aktuellen Gültigkeitsbereich entfernt werden via hide :

$env .FOO = 'BAR' # => ... hide FOO

Dieses Verstecken im Gültigkeitsbereich erlaubt es gleichzeitig temporär eine Variabel zu entfernen ohne dass man die höher gelegene Umgebung modifiziert wird:

$env .FOO = 'BAR' do { hide FOO # $env.FOO does not exist } $env .FOO # => BAR

Mehr Informationen über Verstecken findet sich im Kapitel Modules