Nushell unterstützt folgende Operatoren für gängige Mathematik, Logik und Text Operationen:

Operator Beschreibung + addieren - subtrahieren * multiplizieren / dividieren // Abrundungs Division mod Modulo ** potenzieren == gleich != ungleich < kleiner als <= kleiner gleich > grösser als >= grösser gleich =~ regex Vergleich / Text enthält !~ inverser regex Vergleich / Text enthält nicht in Wert in Liste enthalten not-in Wert nicht in Liste enthalten not Logisches Nein and und zweier bool Ausdrücke (short-circuits) or oder zweier bool Ausdrücke (short-circuits) xor exclusives oder zweier bool Ausdrücke bit-or bitweises oder bit-xor bitweises xor bit-and bitweises und bit-shl bitweises shift links bit-shr bitweises shift rechts starts-with Text startet mit ends-with Text endet mit ++ an Listen anfügen

Klammern können verwendet werden, um mathematische Ausdrücke zu gruppieren. Das erlaubt es (1 + 2) * 3 zu verwenden, um beispielsweise die Addition vor der Multiplikation auszuführen.

Mathematische Operationen werden in der folgenden Reihenfolge ausgewertet (von der höchsten Priorität zur niedrigsten Priorität):

Klammern ( () )

) Potenzieren ( ** )

) Multiplizieren ( * ), Dividieren ( / ), Abrundungs Division ( // ), und Modulo ( mod )

), Dividieren ( ), Abrundungs Division ( ), und Modulo ( ) Addieren ( + ) and Subtrahieren ( - )

) and Subtrahieren ( ) Bit Shiften ( bit-shl , bit-shr )

, ) Vergleich Operations ( == , != , < , > , <= , >= ), Mitglieds Tests ( in , not-in , starts-with , ends-with ), regex Übereinstimmungen ( =~ , !~ ), und Listen anfügen ( ++ )

, , , , , ), Mitglieds Tests ( , , , ), regex Übereinstimmungen ( , ), und Listen anfügen ( ) Bitweises und ( bit-and )

) Bitweises xor ( bit-xor )

) Bitweises oder ( bit-or )

) Logisches und ( and )

) Logisches xor ( xor )

) Logisches oder ( or )

) Zuweisungs Operationen

3 * ( 1 + 2 ) # => 9

Nicht alle Operationen ergeben für alle Datentypen Sinn. Wenn eine Operation auf einen nicht kompatiblen Datentyp angewendet werden soll, wird ein Fehler ausgegeben, der erklären soll, was falsch gelaufen ist:

"spam" - 1 # => Error: nu::parser::unsupported_operation (link) # => # => × Types mismatched for operation. # => ╭─[entry #49:1:1] # => 1 │ "spam" - 1 # => · ───┬── ┬ ┬ # => · │ │ ╰── int # => · │ ╰── doesn't support these values. # => · ╰── string # => ╰──── # => help: Change string or int to be the right types and try again.

Die Regeln fühlen sich oft strickt an. Auf der anderen Seite sollten sich jedoch weniger unerwünschte Nebeneffekte einschleichen.

Die =~ und !~ Operator bieten eine praktische Möglichkeit Reguläre Ausdrücke auszuwerten. Fundierte Kenntnisse in Regluären Ausdrücke werdne dafür nicht benötigt - es ist damit recht einfach herauszufinden, ob ein Text in einem anderen enthalten ist.

text =~ muster gibt true zurück, wenn text ein Teil von muster ist, und ansonsten false .

gibt zurück, wenn ein Teil von ist, und ansonsten . text !~ muster gibt false zurück, wenn text ein Teil von muster ist, und ansonsten true.

Zum Beispiel:

foobarbaz =~ bar # gibt true zurück foobarbaz !~ bar # gibt false zurück ls | where name =~ ^nu # Gibt alle Dateien zurück, deren Namen mit "nu" beginnen.

Beide Operatoren benutzen die Rust Regex-Crate Funktion is_match() .

Operatoren beachten grundsätzlich die Gross- Kleinschreibung bei Textoperationen. Es gibt einige Möglichkeiten dies zu ändern:

Beim regulären Ausdruck Operator, kann die (?i) Modifikation angewendet werden:

"FOO" =~ "foo" # gibt false zurück "FOO" =~ "(?i)foo" # gibt true zurück

Verwenden des --ignore-case Parameters für den str contains Befehl:

"FOO" | str contains -- ignore-case "foo"

Konvertieren von allen Zeichen in einem Text zu Kleinbuchstaben mittels str downcase vor einem Vergleich: