Operatoren
Nushell unterstützt folgende Operatoren für gängige Mathematik, Logik und Text Operationen:
|Operator
|Beschreibung
+
|addieren
-
|subtrahieren
*
|multiplizieren
/
|dividieren
//
|Abrundungs Division
mod
|Modulo
**
|potenzieren
==
|gleich
!=
|ungleich
<
|kleiner als
<=
|kleiner gleich
>
|grösser als
>=
|grösser gleich
=~
|regex Vergleich / Text enthält
!~
|inverser regex Vergleich / Text enthält nicht
in
|Wert in Liste enthalten
not-in
|Wert nicht in Liste enthalten
not
|Logisches Nein
and
|und zweier bool Ausdrücke (short-circuits)
or
|oder zweier bool Ausdrücke (short-circuits)
xor
|exclusives oder zweier bool Ausdrücke
bit-or
|bitweises oder
bit-xor
|bitweises xor
bit-and
|bitweises und
bit-shl
|bitweises shift links
bit-shr
|bitweises shift rechts
starts-with
|Text startet mit
ends-with
|Text endet mit
++
|an Listen anfügen
Klammern können verwendet werden, um mathematische Ausdrücke zu gruppieren. Das erlaubt es
(1 + 2) * 3 zu verwenden, um beispielsweise die Addition vor der Multiplikation auszuführen.
Reihenfolge von Operationen
Mathematische Operationen werden in der folgenden Reihenfolge ausgewertet (von der höchsten Priorität zur niedrigsten Priorität):
- Klammern (
())
- Potenzieren (
**)
- Multiplizieren (
*), Dividieren (
/), Abrundungs Division (
//), und Modulo (
mod)
- Addieren (
+) and Subtrahieren (
-)
- Bit Shiften (
bit-shl,
bit-shr)
- Vergleich Operations (
==,
!=,
<,
>,
<=,
>=), Mitglieds Tests (
in,
not-in,
starts-with,
ends-with), regex Übereinstimmungen (
=~,
!~), und Listen anfügen (
++)
- Bitweises und (
bit-and)
- Bitweises xor (
bit-xor)
- Bitweises oder (
bit-or)
- Logisches und (
and)
- Logisches xor (
xor)
- Logisches oder (
or)
- Zuweisungs Operationen
3 * (1 + 2)
# => 9
Typen
Nicht alle Operationen ergeben für alle Datentypen Sinn. Wenn eine Operation auf einen nicht kompatiblen Datentyp angewendet werden soll, wird ein Fehler ausgegeben, der erklären soll, was falsch gelaufen ist:
"spam" - 1
# => Error: nu::parser::unsupported_operation (link)
# =>
# => × Types mismatched for operation.
# => ╭─[entry #49:1:1]
# => 1 │ "spam" - 1
# => · ───┬── ┬ ┬
# => · │ │ ╰── int
# => · │ ╰── doesn't support these values.
# => · ╰── string
# => ╰────
# => help: Change string or int to be the right types and try again.
Die Regeln fühlen sich oft strickt an. Auf der anderen Seite sollten sich jedoch weniger unerwünschte Nebeneffekte einschleichen.
Reguläre Ausdrücke / Text enthält Operator
Die
=~ und
!~ Operator bieten eine praktische Möglichkeit Reguläre Ausdrücke auszuwerten. Fundierte Kenntnisse in Regluären Ausdrücke werdne dafür nicht benötigt - es ist damit recht einfach herauszufinden, ob ein Text in einem anderen enthalten ist.
text =~ mustergibt true zurück, wenn
textein Teil von
musterist, und ansonsten false.
text !~ mustergibt false zurück, wenn
textein Teil von
musterist, und ansonsten true.
Zum Beispiel:
foobarbaz =~ bar # gibt true zurück
foobarbaz !~ bar # gibt false zurück
ls | where name =~ ^nu # Gibt alle Dateien zurück, deren Namen mit "nu" beginnen.
Beide Operatoren benutzen die Rust Regex-Crate Funktion
is_match().
Gross- Kleinschreibung
Operatoren beachten grundsätzlich die Gross- Kleinschreibung bei Textoperationen. Es gibt einige Möglichkeiten dies zu ändern:
- Beim regulären Ausdruck Operator, kann die
(?i)Modifikation angewendet werden:
"FOO" =~ "foo" # gibt false zurück
"FOO" =~ "(?i)foo" # gibt true zurück
- Verwenden des
--ignore-caseParameters für den
str containsBefehl:
"FOO" | str contains --ignore-case "foo"
- Konvertieren von allen Zeichen in einem Text zu Kleinbuchstaben mittels
str downcasevor einem Vergleich:
("FOO" | str downcase) == ("Foo" | str downcase)