별칭
누셸의 별칭은 외부 및 내부 명령 모두의 명령 호출을 간단하게 대체하는 방법을 제공합니다. 이를 통해 기본 인수를 포함하여 긴 명령에 대한 약식 이름을 만들 수 있습니다.
예를 들어,
ls -l로 확장되는
ll이라는 별칭을 만들어 보겠습니다.
alias ll = ls -l
이제 이 별칭을 호출할 수 있습니다.
ll
이렇게 하면
ls -l을 입력한 것과 같습니다. 또한 플래그나 위치 매개변수를 전달할 수도 있습니다. 예를 들어 다음과 같이 작성할 수도 있습니다.
ll -a
그러면
ls -l -a를 입력한 것과 같습니다.
로드된 모든 별칭 나열
사용 가능한 별칭은
scope aliases 및
help aliases에서 볼 수 있습니다.
영구화
별칭을 영구적으로 만들려면
config nu를 실행하여 편집기를 열고 별칭을 삽입한 다음 누셸을 다시 시작하여 config.nu 파일에 추가해야 합니다. 예: 위의
ll 별칭을 사용하여 _config.nu_의 아무 곳에나
alias ll = ls -l을 추가할 수 있습니다.
$env.config = {
# 주 구성
}
alias ll = ls -l
# 일부 다른 구성 및 스크립트 로드
별칭에서 파이핑
alias uuidgen = uuidgen | tr A-F a-f(Mac에서 uuidgen이 Linux처럼 동작하도록 만들기 위해)는 작동하지 않습니다. 해결책은
^를 통해 시스템 프로그램
uuidgen을 호출하는 매개변수 없는 명령을 정의하는 것입니다.
def uuidgen [] { ^uuidgen | tr A-F a-f }
자세한 내용은 이 책의 사용자 지정 명령 섹션을 참조하십시오.
또는 누셸 내부 명령을 사용한 더 관용적인 예
def lsg [] { ls | sort-by type name -i | grid -c | str trim }
나열된 모든 파일과 폴더를 그리드에 표시합니다.
별칭을 사용하여 기존 명령 바꾸기
주의!
명령을 바꿀 때는 먼저 명령을 "백업"하고 재귀 오류를 피하는 것이 가장 좋습니다.
ls와 같은 명령을 백업하는 방법:
alias core-ls = ls # ls에 대한 새 별칭 core-ls를 만듭니다.
이제 nu-프로그래밍에서
core-ls를
ls로 사용할 수 있습니다.
core-ls를 사용하는 방법은 아래에서 자세히 설명합니다.
def와 달리 별칭은 위치에 따라 다르기 때문에 별칭을 사용해야 합니다. 따라서 이전 명령을 다시 정의하기 전에 먼저 별칭으로 "백업"해야 합니다. 명령을 백업하지 않고
def를 사용하여 명령을 바꾸면 재귀 오류가 발생합니다.
def ls [] { ls }; ls # 이렇게 하지 마십시오! 재귀 오류가 발생합니다.
#출력:
#오류: nu::shell::recursion_limit_reached
#
# × 재귀 제한(50)에 도달했습니다.
# ╭─[C:\Users\zolodev\AppData\Roaming\nushell\config.nu:807:1]
# 807 │
# 808 │ def ls [] { ls }; ls
# · ───┬──
# · ╰── 너무 많이 자신을 호출했습니다.
# ╰────
기존 명령을 바꾸는 권장 방법은 명령을 섀도잉하는 것입니다. 다음은
ls 명령을 섀도잉하는 예입니다.
# 내장 ls 명령을 ls-builtins로 별칭 지정
alias ls-builtin = ls
# 디렉터리에 있는 항목의 파일 이름, 크기 및 수정 시간을 나열합니다.
def ls [
--all (-a), # 숨겨진 파일 표시
--long (-l), # 각 항목에 대해 사용 가능한 모든 열 가져오기(느림, 열은 플랫폼에 따라 다름)
--short-names (-s), # 경로가 아닌 파일 이름만 인쇄
--full-paths (-f), # 경로를 절대 경로로 표시
--du (-d), # 디렉터리 메타데이터 크기 대신 명백한 디렉터리 크기("디스크 사용량") 표시
--directory (-D), # 내용 대신 지정된 디렉터리 자체를 나열
--mime-type (-m), # 'file' 대신 유형 열에 MIME 유형 표시(파일 이름만 기반으로 함, 파일 내용은 검사하지 않음)
--threads (-t), # 여러 스레드를 사용하여 내용 나열. 출력은 비결정적입니다.
...pattern: glob, # 사용할 전역 패턴.
]: [ nothing -> table ] {
let pattern = if ($pattern | is-empty) { [ '.' ] } else { $pattern }
(ls-builtin
--all=$all
--long=$long
--short-names=$short_names
--full-paths=$full_paths
--du=$du
--directory=$directory
--mime-type=$mime_type
--threads=$threads
...$pattern
) | sort-by type name -i
}