누셸의 별칭은 외부 및 내부 명령 모두의 명령 호출을 간단하게 대체하는 방법을 제공합니다. 이를 통해 기본 인수를 포함하여 긴 명령에 대한 약식 이름을 만들 수 있습니다.

예를 들어, ls -l 로 확장되는 ll 이라는 별칭을 만들어 보겠습니다.

alias ll = ls - l

이제 이 별칭을 호출할 수 있습니다.

ll

이렇게 하면 ls -l 을 입력한 것과 같습니다. 또한 플래그나 위치 매개변수를 전달할 수도 있습니다. 예를 들어 다음과 같이 작성할 수도 있습니다.

ll - a

그러면 ls -l -a 를 입력한 것과 같습니다.

사용 가능한 별칭은 scope aliases 및 help aliases 에서 볼 수 있습니다.

별칭을 영구적으로 만들려면 config nu 를 실행하여 편집기를 열고 별칭을 삽입한 다음 누셸을 다시 시작하여 config.nu 파일에 추가해야 합니다. 예: 위의 ll 별칭을 사용하여 _config.nu_의 아무 곳에나 alias ll = ls -l 을 추가할 수 있습니다.

$env .config = { # 주 구성 } alias ll = ls - l # 일부 다른 구성 및 스크립트 로드

alias uuidgen = uuidgen | tr A-F a-f (Mac에서 uuidgen이 Linux처럼 동작하도록 만들기 위해)는 작동하지 않습니다. 해결책은 ^ 를 통해 시스템 프로그램 uuidgen 을 호출하는 매개변수 없는 명령을 정의하는 것입니다.

def uuidgen [] { ^ uuidgen | tr A-F a-f }

자세한 내용은 이 책의 사용자 지정 명령 섹션을 참조하십시오.

또는 누셸 내부 명령을 사용한 더 관용적인 예

def lsg [] { ls | sort-by type name - i | grid - c | str trim }

나열된 모든 파일과 폴더를 그리드에 표시합니다.

주의! 명령을 바꿀 때는 먼저 명령을 "백업"하고 재귀 오류를 피하는 것이 가장 좋습니다.

ls 와 같은 명령을 백업하는 방법:

alias core-ls = ls # ls에 대한 새 별칭 core-ls를 만듭니다.

이제 nu-프로그래밍에서 core-ls 를 ls 로 사용할 수 있습니다. core-ls 를 사용하는 방법은 아래에서 자세히 설명합니다.

def 와 달리 별칭은 위치에 따라 다르기 때문에 별칭을 사용해야 합니다. 따라서 이전 명령을 다시 정의하기 전에 먼저 별칭으로 "백업"해야 합니다. 명령을 백업하지 않고 def 를 사용하여 명령을 바꾸면 재귀 오류가 발생합니다.

def ls [] { ls }; ls # 이렇게 하지 마십시오! 재귀 오류가 발생합니다. #출력: #오류: nu::shell::recursion_limit_reached # # × 재귀 제한(50)에 도달했습니다. # ╭─[C:\Users\zolodev\AppData\Roaming

ushell\config.nu:807:1] # 807 │ # 808 │ def ls [] { ls }; ls # · ───┬── # · ╰── 너무 많이 자신을 호출했습니다. # ╰────

기존 명령을 바꾸는 권장 방법은 명령을 섀도잉하는 것입니다. 다음은 ls 명령을 섀도잉하는 예입니다.