别名
Nushell 中的别名提供了一种简单的命令调用替换方式（包括外部和内部命令）。这允许你为一个较长的命令（包括其默认参数）创建一个简写名称。
例如，让我们创建一个名为
ll 的别名，它将展开为
ls -l。
alias ll = ls -l
我们可以通过别名来调用它：
ll
一旦我们这样做了，就如同我们输入了
ls -l 一样。这也允许我们传入标志或位置参数。例如，我们现在也可以这样写：
ll -a
可得到与输入了
ls -l -a一样的结果。
列出所有已加载的别名
你可以在
scope aliases 和
help aliases 中看到所有可用的别名。
持久化
为了使你的别名持久化，它必须被添加到你的 config.nu 文件中。通过运行
config nu 打开编辑器并插入它们，然后重新启动 nushell。 例如，对于上面的
ll 别名，你可以在 config.nu 的任何地方添加
alias ll = ls -l。
$env.config = {
# 主要配置
}
alias ll = ls -l
# 其他一些配置和脚本加载
在别名中使用管道
请注意，
alias uuidgen = uuidgen | tr A-F a-f（使 mac 上的 uuidgen 行为与 linux 一致）将无法工作。 解决方案是定义一个不带参数的命令，通过
^ 调用系统程序
uuidgen。
def uuidgen [] { ^uuidgen | tr A-F a-f }
更多信息请参阅本书的自定义命令部分。
或者一个更符合 nushell 风格的内部命令示例：
def lsg [] { ls | sort-by type name -i | grid -c | str trim }
在网格中显示所有列出的文件和文件夹。
使用别名替换现有命令
警告！
替换命令时，最好先“备份”命令，以避免递归错误。
如何备份像
ls 这样的命令：
alias core-ls = ls # 这将为 ls 创建一个名为 core-ls 的新别名
现在你可以在你的 nu 编程中使用
core-ls 作为
ls。你将在下面看到如何使用
core-ls。
你需要使用别名的原因是，与
def 不同，别名是位置相关的。因此，在重新定义旧命令之前，你需要先用别名“备份”它。 如果你不备份命令，而是使用
def 替换命令，你将会得到一个递归错误。
def ls [] { ls }; ls # *不要*这样做！这会抛出递归错误
#输出:
#Error: nu::shell::recursion_limit_reached
#
# × Recursion limit (50) reached
# ╭─[C:\Users\zolodev\AppData\Roaming\nushell\config.nu:807:1]
# 807 │
# 808 │ def ls [] { ls }; ls
# · ───┬──
# · ╰── This called itself too many times
# ╰────
推荐的替换现有命令的方法是遮蔽（shadow）该命令。 这是一个遮蔽
ls 命令的例子。
# 将内置的 ls 命令别名为 ls-builtins
alias ls-builtin = ls
# 列出目录中项目的的文件名、大小和修改时间。
def ls [
--all (-a), # 显示隐藏文件
--long (-l), # 获取每个条目的所有可用列（较慢；列取决于平台）
--short-names (-s), # 只打印文件名，不打印路径
--full-paths (-f), # 将路径显示为绝对路径
--du (-d), # 显示目录的视在大小（“磁盘使用情况”）而不是目录元数据大小
--directory (-D), # 列出指定的目录本身而不是其内容
--mime-type (-m), # 在类型列中显示 mime-type 而不是 'file'（仅基于文件名；不检查文件内容）
--threads (-t), # 使用多个线程列出内容。输出将是不确定的。
...pattern: glob, # 要使用的 glob 模式。
]: [ nothing -> table ] {
let pattern = if ($pattern | is-empty) { [ '.' ] } else { $pattern }
(ls-builtin
--all=$all
--long=$long
--short-names=$short_names
--full-paths=$full_paths
--du=$du
--directory=$directory
--mime-type=$mime_type
--threads=$threads
...$pattern
) | sort-by type name -i
}