Mit Listen arbeiten

Eine Liste ist eine geordnete Sammlung von Werten. Erstellt wird eine list mit eckigen Klammern, in denen die Werte durch Leerzeichen und/oder Kommas getrennt werden, zur besseren Lesbarkeit. Zum Beispiel, [foo bar baz] oder [foo, bar, baz] ,

Mit den zwei Befehlen update und insert können Listen in einer Pipeline verändert werden, zum Beispiel fügt folgende Zeile den Wert 10 in der Mitte, also an Stelle 2 ein.

[ 1 , 2 , 3 , 4 ] | insert 2 10 # => [1, 2, 10, 3, 4]

Mit dem Befehl update ersetzen wir hingegen das 2. Element mit dem Wert 10 .

[ 1 , 2 , 3 , 4 ] | update 1 10 # => [1, 10, 3, 4]

Zusätzlich zu insert und update stehen die Befehle prepend und append zu Verfügung. Diese fügen Werte am Anfang einer Liste oder am Ende ein.

Zum Beispiel:

let colors = [ yellow green ] let colors = ( $colors | prepend red ) let colors = ( $colors | append purple ) echo $colors # [red yellow green purple]

Um durch eine Liste zu iterieren, wird der each Befehl vewendet, dem ein block mit Nu-Code folgt, der auf jedes Element der Liste angewendet wird. Der Block Parameter (z.B. |elt| in { |elt| echo $elt } ) entspricht normalerweise dem Element der Liste, was jedoch mit dem --numbered ( -n ) Flag geändert werden kann in die zwei Parameter index und item . zum Beispiel:

let names = [ Mark Tami Amanda Jeremy ] $names | each { | elt | $"Hello, ( $elt )!" } # Outputs "Hello, Mark!" and three more similar lines. $names | enumerate | each { | elt | $"( $elt.index + 1 ) - ( $elt.item )" } # Outputs "1 - Mark", "2 - Tami", etc.

Der where Befehl kann verwendet werden um einen Filter auf eine Liste anzuwenden. Das folgende Beispiel gibt alle Farben zurück, deren Namen auf "e" enden.

let colors = [ red orange yellow green blue purple ] echo $colors | where ( $it | str ends-with 'e' )

In diesem Beispiel werden nur Werte behalten, die höher als 7 sind.

# The block passed to where must evaluate to a boolean. # This outputs the list [orange blue purple]. let scores = [ 7 10 8 6 7 ] echo $scores | where $it > 7 # [10 8]

Der reduce Befehl berechnet einen einfachen Wert aus einer Liste. Der darauffolgende Block enthält 2 Parameter: Das momentane Element (üblicherweise elt genannt) und einen Sammler (Akkumulator) (üblicherweise acc ). Um einen initialen Wert für den Akkumulator zu setzen, wird das --fold ( -f ) Flag gesetzt. Um den Iterator elt zu ändern nach index und item , wird wiederum das --numbered ( -n ) Flag verwendet. Zum Beispiel:

let scores = [ 3 8 4 ] echo "total =" ( $scores | reduce { | elt , acc | $acc + $elt }) # 15 echo "total =" ( $scores | math sum ) # easier approach, same result echo "product =" ( $scores | reduce -- fold 1 { | elt , acc | $acc * $elt }) # 96 echo $scores | reduce - n { | elt , acc | $acc.item + $elt.index * $elt.item } # 3 + 1*8 + 2*4 = 19

Um auf ein Element einer Liste zuzugreifen, wird $name.index verwendet, wobei in der $name Variablen eine Liste enthalten sein muss. Zum Beispiel kann in folgender Liste das 2. Element mit $names.1 verwendet werden.

let names = [ Mark Tami Amanda Jeremy ] $names.1 # gives Tami

Wenn der Index in einer Variablen wie $index enthalten ist, kann dieser mit dem get Befehl extrahiert werden.

let names = [ Mark Tami Amanda Jeremy ] let index = 1 $names | get $index # gives Tami

Der length Befehl gibt die Anzahl Elemente in der Liste zurück. Zum Beispiel, [red green blue] | length ergibt 3 .

Der is-empty Befehl ermittelt, ob ein String, eine Liste oder eine Tabelle leer ist. Mit einer Liste wird er so verwendet:

let colors = [ red green blue ] $colors | is-empty # false let colors = [] $colors | is-empty # true

Der in und not-in Operator wird verwendet, um zu testen, ob ein Wert in einer Liste vorhanden ist oder nicht. Zum Beispiel:

let colors = [ red green blue ] 'blue' in $colors # true 'yellow' in $colors # false 'gold' not-in $colors # true

Der any Befehl ermittelt, ob irgend ein Element der Liste einer Bedingung entspricht. Zum Beispiel:

# Do any color names end with "e"? $colors | any {| elt | $elt | str ends-with "e" } # true # Is the length of any color name less than 3? $colors | any {| elt | ( $elt | str length ) < 3 } # false # Are any scores greater than 7? $scores | any {| elt | $elt > 7 } # true # Are any scores odd? $scores | any {| elt | $elt mod 2 == 1 } # true

Der all Befehl wiederum ermittelt, ob jedes Element der Liste einer Bedingung entspricht. Zum Beispiel:

# Do all color names end with "e"? $colors | all {| elt | $elt | str ends-with "e" } # false # Is the length of all color names greater than or equal to 3? $colors | all {| elt | ( $elt | str length ) >= 3 } # true # Are all scores greater than 7? $scores | all {| elt | $elt > 7 } # false # Are all scores even? $scores | all {| elt | $elt mod 2 == 0 } # false

Der flatten Befehl generiert aus einer bestehenden Liste eine neue Liste, indem eine verschachtelte Liste in die Top-Level Liste integriert werden. Dies kann mehrere Male aufgerufen werden, um verschachtelte Listen jeglicher Tiefe zu integrieren. Zum Beispiel:

echo [ 1 [ 2 3 ] 4 [ 5 6 ]] | flatten # [1 2 3 4 5 6] echo [[ 1 2 ] [ 3 [ 4 5 [ 6 7 8 ]]]] | flatten | flatten | flatten # [1 2 3 4 5 6 7 8]

Der wrap Befehl konvertiert eine Liste in eine Tabelle. Jedes Listen-Element wird in eine eigene Zeile mit einer einzigen Spalte überführt.