시스템 이동
셸의 특징은 파일 시스템을 탐색하고 상호 작용하는 기능입니다. 물론 누셸도 예외는 아닙니다. 다음은 파일 시스템과 상호 작용할 때 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 명령입니다.
디렉터리 내용 보기
ls
빠른 둘러보기에서 보았듯이
ls 명령은 디렉터리의 내용을 반환합니다. 누셸의
ls는 내용을 테이블로 반환합니다.
ls 명령은 보고 싶은 것을 변경하기 위해 선택적 인수를 받기도 합니다. 예를 들어, ".md"로 끝나는 파일을 나열할 수 있습니다.
ls *.md
# => ╭───┬────────────────────┬──────┬──────────┬──────────────╮
# => │ # │ name │ type │ size │ modified │
# => ├───┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────────┤
# => │ 0 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ file │ 3.4 KiB │ 9 months ago │
# => │ 1 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 11.0 KiB │ 5 months ago │
# => │ 2 │ README.md │ file │ 12.0 KiB │ 6 days ago │
# => │ 3 │ SECURITY.md │ file │ 2.6 KiB │ 2 months ago │
# => ╰───┴────────────────────┴──────┴──────────┴──────────────╯
Glob 패턴 (와일드카드)
위 선택적 인수
*.md의 별표(
*)는 와일드카드 또는 glob라고도 합니다. 무엇이든 일치시킬 수 있습니다. 이 glob
*.md를 _"'.md'로 끝나는 모든 파일 이름과 일치"_라고 읽을 수 있습니다.
가장 일반적인 glob는 모든 경로와 일치하는
*입니다. 더 자주
*.bak 및
temp*와 같은 다른 패턴의 일부로 이 패턴을 볼 수 있습니다.
누셸은 다른 디렉터리 내에 중첩된 경로를 순회하는 이중
*도 지원합니다. 예를 들어,
ls **/*는 현재 디렉터리 아래에 중첩된 모든 숨겨지지 않은 경로를 나열합니다.
ls **/*.md
# => ╭───┬───────────────────────────────┬──────┬──────────┬──────────────╮
# => │ # │ name │ type │ size │ modified │
# => ├───┼───────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────────┤
# => │ 0 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ file │ 3.4 KiB │ 5 months ago │
# => │ 1 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 11.0 KiB │ a month ago │
# => │ 2 │ README.md │ file │ 12.0 KiB │ a month ago │
# => │ 3 │ SECURITY.md │ file │ 2.6 KiB │ 5 hours ago │
# => │ 4 │ benches/README.md │ file │ 249 B │ 2 months ago │
# => │ 5 │ crates/README.md │ file │ 795 B │ 5 months ago │
# => │ 6 │ crates/nu-cli/README.md │ file │ 388 B │ 5 hours ago │
# => │ 7 │ crates/nu-cmd-base/README.md │ file │ 262 B │ 5 hours ago │
# => │ 8 │ crates/nu-cmd-extra/README.md │ file │ 669 B │ 2 months ago │
# => │ 9 │ crates/nu-cmd-lang/README.md │ file │ 1.5 KiB │ a month ago │
# => ╰───┴───────────────────────────────┴──────┴──────────┴──────────────╯
여기서는 ".md"로 끝나는 모든 파일을 찾고 있습니다. 이중 별표는 _"여기서부터 시작하는 모든 디렉터리에서"_를 추가로 지정합니다.
누셸의 glob 구문은
*뿐만 아니라
?로 단일 문자 일치 및
[...]로 문자 그룹 일치도 지원합니다.
*,
? 및
[] 패턴을 이스케이프하는 것은 작은따옴표, 큰따옴표 또는 원시 문자열로 묶어서 작동합니다. 예를 들어,
[slug]라는 디렉터리의 내용을 표시하려면
ls "[slug]" 또는
ls '[slug]'를 사용하십시오.
그러나 _백틱_으로 묶인 문자열은 glob를 이스케이프하지 않습니다. 예를 들어 다음 시나리오를 비교해 보십시오.
따옴표 없음: Glob 패턴
glob 문자가 있는 따옴표 없는 일반 단어 문자열은 glob 패턴으로 해석되므로 다음은 현재 디렉터리에서 파일 이름의 일부로
myfile을 포함하는 모든 파일을 제거합니다.
rm *myfile*
따옴표: 별표가 있는 문자열 리터럴
작은따옴표나 큰따옴표로 묶거나 원시 문자열을 사용할 때 리터럴, 이스케이프된 별표(또는 기타 glob 문자)가 있는 _문자열_이 명령에 전달됩니다. 결과는 glob가 아닙니다. 다음 명령은 문자 그대로
*myfile*(별표 포함)라는 이름의 파일만 제거합니다. 이름에
myfile이 있는 다른 파일은 영향을 받지 않습니다.
rm "*myfile*"
백틱으로 묶음: Glob 패턴
백틱으로 묶인 문자열 내의 별표(및 기타 glob 패턴)는 glob 패턴으로 해석됩니다. 이것은 위의 #1의 일반 단어 문자열 예제와 동일한 동작입니다.
다음은 해당 첫 번째 예제와 마찬가지로 현재 디렉터리에서 파일 이름의 일부로
myfile을 포함하는 모든 파일을 제거합니다.
rm `*myfile*`
팁
누셸에는 더 복잡한 glob 시나리오를 지원하는 전용
glob 명령도 포함되어 있습니다.
문자열을 Glob로 변환
위의 따옴표 기법은 glob 리터럴을 구성할 때 유용하지만 프로그래밍 방식으로 glob를 구성해야 할 수도 있습니다. 이 목적을 위해 사용할 수 있는 몇 가지 기법이 있습니다.
into glob
into glob명령을 사용하여 문자열(및 기타 유형)을 glob로 변환할 수 있습니다. 예시:
# YYYY-mm 형식으로 현재 월을 포함하는 파일 찾기 let current_month = (date now | format date '%Y-%m') let glob_pattern = ($"*($current_month)*" | into glob) ls $glob_pattern
glob명령과 결합된 스프레드 연산자:
glob명령(참고:
into glob와 동일하지 않음)은 glob 패턴과 일치하는 파일 이름의
list를 생성합니다. 이 목록은 스프레드 연산자를 사용하여 확장하고 파일 시스템 명령에 전달할 수 있습니다.
# YYYY-mm 형식으로 현재 월을 포함하는 파일 찾기 let current_month = (date now | format date '%Y-%m') ls ...(glob $"*($current_month)*")
주석을 통해
glob유형 강제:
# YYYY-mm 형식으로 현재 월을 포함하는 파일 찾기 let current_month = (date now | format date '%Y-%m') let glob_pattern: glob = ($"*($current_month)*") ls $glob_pattern
디렉터리 만들기
대부분의 다른 셸과 마찬가지로
mkdir 명령은 새 디렉터리를 만드는 데 사용됩니다. 한 가지 미묘한 차이점은 누셸의 내부
mkdir 명령이 기본적으로 Unix/Linux
mkdir -p처럼 작동한다는 것입니다.
여러 디렉터리 수준을 자동으로 만듭니다. 예시:
mkdir modules/my/new_module
이렇게 하면 현재 존재하지 않더라도 세 개의 디렉터리가 모두 생성됩니다. Linux/Unix에서는
mkdir -p가 필요합니다.
디렉터리가 이미 있는 경우 오류가 발생하지 않습니다. 예시:
mkdir modules/my/new_module mkdir modules/my/new_module # => 오류 없음
팁
누셸에 올 때 흔히 저지르는 실수는 네이티브 Linux/Unix 버전처럼
mkdir -p <directory>를 사용하려고 시도하는 것입니다. 그러나 이렇게 하면 누셸에서
알 수 없는 플래그오류가 발생합니다.
동일한 효과를 얻으려면
-p없이 명령을 반복하기만 하면 됩니다.
현재 디렉터리 변경
cd cookbook
현재 디렉터리에서 새 디렉터리로 변경하려면
cd 명령을 사용하십시오.
cd가 생략되고 경로 자체만 지정된 경우에도 현재 작업 디렉터리를 변경할 수 있습니다.
cookbook/
다른 셸과 마찬가지로 디렉터리 이름을 사용하거나 디렉터리 위로 이동하려면
.. 바로 가기를 사용할 수 있습니다.
추가 디렉터리 수준으로 이동하려면 추가 점을 추가할 수도 있습니다.
# 부모 디렉터리로 변경
cd ..
# 또는
..
# 두 수준 위로 이동(부모의 부모)
cd ...
# 또는
...
# 세 수준 위로 이동(부모의 부모의 부모)
cd ....
# 등
팁
여러 점 바로 가기는 내부 누셸 파일 시스템 명령과 외부 명령 모두에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어 Linux/Unix 시스템에서
^stat ....를 실행하면 경로가
../../..로 확장되는 것을 볼 수 있습니다.
상대 디렉터리 수준을 디렉터리 이름과 결합할 수도 있습니다.
cd ../sibling
중요 팁
cd로 디렉터리를 변경하면
PWD 환경 변수가 변경됩니다. 즉, 디렉터리 변경은 현재 범위(예: 블록 또는 클로저)에 유지됩니다. 블록을 종료하면 이전 디렉터리로 돌아갑니다. 이에 대한 자세한 내용은 환경 장에서 확인할 수 있습니다.
파일 시스템 명령
Nu는 또한 다음과 같은 크로스 플랫폼에서 작동하는 몇 가지 기본 파일 시스템 명령을 제공합니다.
참고
Bash 및 기타 많은 셸에서 대부분의 파일 시스템 명령(
cd 제외)은 실제로 시스템의 별도 바이너리입니다. 예를 들어 Linux 시스템에서
cp는
/usr/bin/cp 바이너리입니다. 누셸에서 이러한 명령은 기본 제공됩니다. 여기에는 몇 가지 장점이 있습니다.
- 바이너리 버전을 사용할 수 없는 플랫폼(예: Windows)에서 일관되게 작동합니다. 이를 통해 크로스 플랫폼 스크립트, 모듈 및 사용자 지정 명령을 만들 수 있습니다.
- 누셸과 더 긴밀하게 통합되어 누셸 유형 및 기타 구문을 이해할 수 있습니다.
- 빠른 둘러보기에서 언급했듯이 누셸 도움말 시스템에 문서화되어 있습니다.
help <command>또는
<command> --help를 실행하면 명령에 대한 누셸 설명서가 표시됩니다.
누셸 기본 제공 버전을 사용하는 것이 일반적으로 권장되지만 Linux 바이너리에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 시스템 명령 실행을 참조하십시오.
