셸의 특징은 파일 시스템을 탐색하고 상호 작용하는 기능입니다. 물론 누셸도 예외는 아닙니다. 다음은 파일 시스템과 상호 작용할 때 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 명령입니다.

ls

빠른 둘러보기에서 보았듯이 ls 명령은 디렉터리의 내용을 반환합니다. 누셸의 ls 는 내용을 테이블로 반환합니다.

ls 명령은 보고 싶은 것을 변경하기 위해 선택적 인수를 받기도 합니다. 예를 들어, ".md"로 끝나는 파일을 나열할 수 있습니다.

ls *.md # => ╭───┬────────────────────┬──────┬──────────┬──────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├───┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ file │ 3.4 KiB │ 9 months ago │ # => │ 1 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 11.0 KiB │ 5 months ago │ # => │ 2 │ README.md │ file │ 12.0 KiB │ 6 days ago │ # => │ 3 │ SECURITY.md │ file │ 2.6 KiB │ 2 months ago │ # => ╰───┴────────────────────┴──────┴──────────┴──────────────╯

위 선택적 인수 *.md 의 별표( * )는 와일드카드 또는 glob라고도 합니다. 무엇이든 일치시킬 수 있습니다. 이 glob *.md 를 _"'.md'로 끝나는 모든 파일 이름과 일치"_라고 읽을 수 있습니다.

가장 일반적인 glob는 모든 경로와 일치하는 * 입니다. 더 자주 *.bak 및 temp* 와 같은 다른 패턴의 일부로 이 패턴을 볼 수 있습니다.

누셸은 다른 디렉터리 내에 중첩된 경로를 순회하는 이중 * 도 지원합니다. 예를 들어, ls **/* 는 현재 디렉터리 아래에 중첩된 모든 숨겨지지 않은 경로를 나열합니다.

ls **/*.md # => ╭───┬───────────────────────────────┬──────┬──────────┬──────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├───┼───────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ file │ 3.4 KiB │ 5 months ago │ # => │ 1 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 11.0 KiB │ a month ago │ # => │ 2 │ README.md │ file │ 12.0 KiB │ a month ago │ # => │ 3 │ SECURITY.md │ file │ 2.6 KiB │ 5 hours ago │ # => │ 4 │ benches/README.md │ file │ 249 B │ 2 months ago │ # => │ 5 │ crates/README.md │ file │ 795 B │ 5 months ago │ # => │ 6 │ crates/nu-cli/README.md │ file │ 388 B │ 5 hours ago │ # => │ 7 │ crates/nu-cmd-base/README.md │ file │ 262 B │ 5 hours ago │ # => │ 8 │ crates/nu-cmd-extra/README.md │ file │ 669 B │ 2 months ago │ # => │ 9 │ crates/nu-cmd-lang/README.md │ file │ 1.5 KiB │ a month ago │ # => ╰───┴───────────────────────────────┴──────┴──────────┴──────────────╯

여기서는 ".md"로 끝나는 모든 파일을 찾고 있습니다. 이중 별표는 _"여기서부터 시작하는 모든 디렉터리에서"_를 추가로 지정합니다.

누셸의 glob 구문은 * 뿐만 아니라 ? 로 단일 문자 일치 및 [...] 로 문자 그룹 일치도 지원합니다.

* , ? 및 [] 패턴을 이스케이프하는 것은 작은따옴표, 큰따옴표 또는 원시 문자열로 묶어서 작동합니다. 예를 들어, [slug] 라는 디렉터리의 내용을 표시하려면 ls "[slug]" 또는 ls '[slug]' 를 사용하십시오.

그러나 _백틱_으로 묶인 문자열은 glob를 이스케이프하지 않습니다. 예를 들어 다음 시나리오를 비교해 보십시오.

따옴표 없음: Glob 패턴 glob 문자가 있는 따옴표 없는 일반 단어 문자열은 glob 패턴으로 해석되므로 다음은 현재 디렉터리에서 파일 이름의 일부로 myfile 을 포함하는 모든 파일을 제거합니다. rm *myfile* 따옴표: 별표가 있는 문자열 리터럴 작은따옴표나 큰따옴표로 묶거나 원시 문자열을 사용할 때 리터럴, 이스케이프된 별표(또는 기타 glob 문자)가 있는 _문자열_이 명령에 전달됩니다. 결과는 glob가 아닙니다. 다음 명령은 문자 그대로 *myfile* (별표 포함)라는 이름의 파일만 제거합니다. 이름에 myfile 이 있는 다른 파일은 영향을 받지 않습니다. rm "*myfile*" 백틱으로 묶음: Glob 패턴 백틱으로 묶인 문자열 내의 별표(및 기타 glob 패턴)는 glob 패턴으로 해석됩니다. 이것은 위의 #1의 일반 단어 문자열 예제와 동일한 동작입니다. 다음은 해당 첫 번째 예제와 마찬가지로 현재 디렉터리에서 파일 이름의 일부로 myfile 을 포함하는 모든 파일을 제거합니다. rm `*myfile*`

팁 누셸에는 더 복잡한 glob 시나리오를 지원하는 전용 glob 명령도 포함되어 있습니다.

위의 따옴표 기법은 glob 리터럴을 구성할 때 유용하지만 프로그래밍 방식으로 glob를 구성해야 할 수도 있습니다. 이 목적을 위해 사용할 수 있는 몇 가지 기법이 있습니다.

into glob into glob 명령을 사용하여 문자열(및 기타 유형)을 glob로 변환할 수 있습니다. 예시: # YYYY-mm 형식으로 현재 월을 포함하는 파일 찾기 let current_month = ( date now | format date '%Y-%m' ) let glob_pattern = ( $"*( $current_month )*" | into glob ) ls $glob_pattern glob 명령과 결합된 스프레드 연산자: glob 명령(참고: into glob 와 동일하지 않음)은 glob 패턴과 일치하는 파일 이름의 list 를 생성합니다. 이 목록은 스프레드 연산자를 사용하여 확장하고 파일 시스템 명령에 전달할 수 있습니다. # YYYY-mm 형식으로 현재 월을 포함하는 파일 찾기 let current_month = ( date now | format date '%Y-%m' ) ls ... ( glob $"*( $current_month )*" ) 주석을 통해 glob 유형 강제: # YYYY-mm 형식으로 현재 월을 포함하는 파일 찾기 let current_month = ( date now | format date '%Y-%m' ) let glob_pattern: glob = ( $"*( $current_month )*" ) ls $glob_pattern

대부분의 다른 셸과 마찬가지로 mkdir 명령은 새 디렉터리를 만드는 데 사용됩니다. 한 가지 미묘한 차이점은 누셸의 내부 mkdir 명령이 기본적으로 Unix/Linux mkdir -p 처럼 작동한다는 것입니다.

여러 디렉터리 수준을 자동으로 만듭니다. 예시: mkdir modules/my/new_module 이렇게 하면 현재 존재하지 않더라도 세 개의 디렉터리가 모두 생성됩니다. Linux/Unix에서는 mkdir -p 가 필요합니다.

디렉터리가 이미 있는 경우 오류가 발생하지 않습니다. 예시: mkdir modules/my/new_module mkdir modules/my/new_module # => 오류 없음 팁 누셸에 올 때 흔히 저지르는 실수는 네이티브 Linux/Unix 버전처럼 mkdir -p <directory> 를 사용하려고 시도하는 것입니다. 그러나 이렇게 하면 누셸에서 알 수 없는 플래그 오류가 발생합니다. 동일한 효과를 얻으려면 -p 없이 명령을 반복하기만 하면 됩니다.

cd cookbook

현재 디렉터리에서 새 디렉터리로 변경하려면 cd 명령을 사용하십시오.

cd 가 생략되고 경로 자체만 지정된 경우에도 현재 작업 디렉터리를 변경할 수 있습니다.

cookbook /

다른 셸과 마찬가지로 디렉터리 이름을 사용하거나 디렉터리 위로 이동하려면 .. 바로 가기를 사용할 수 있습니다.

추가 디렉터리 수준으로 이동하려면 추가 점을 추가할 수도 있습니다.

# 부모 디렉터리로 변경 cd .. # 또는 .. # 두 수준 위로 이동(부모의 부모) cd .. . # 또는 .. . # 세 수준 위로 이동(부모의 부모의 부모) cd .... # 등

팁 여러 점 바로 가기는 내부 누셸 파일 시스템 명령과 외부 명령 모두에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어 Linux/Unix 시스템에서 ^stat .... 를 실행하면 경로가 ../../.. 로 확장되는 것을 볼 수 있습니다.

상대 디렉터리 수준을 디렉터리 이름과 결합할 수도 있습니다.

cd .. /sibling

중요 팁 cd 로 디렉터리를 변경하면 PWD 환경 변수가 변경됩니다. 즉, 디렉터리 변경은 현재 범위(예: 블록 또는 클로저)에 유지됩니다. 블록을 종료하면 이전 디렉터리로 돌아갑니다. 이에 대한 자세한 내용은 환경 장에서 확인할 수 있습니다.

Nu는 또한 다음과 같은 크로스 플랫폼에서 작동하는 몇 가지 기본 파일 시스템 명령을 제공합니다.

mv 파일 또는 디렉터리를 새 위치로 이름 바꾸거나 이동합니다.

파일 또는 디렉터리를 새 위치로 이름 바꾸거나 이동합니다. cp 항목을 새 위치로 복사합니다.

항목을 새 위치로 복사합니다. rm 파일 시스템에서 항목을 제거합니다.