从 Bash 到 Nu
提示
如果你是来自 Windows 上的
Git Bash用户，那么你习惯的外部命令（例如
ln、
grep、
vi 等）在
nu中默认是不可用的（除非你已经在 Windows 路径环境变量中明确包含了它们）。 要使这些命令在
nu中可用，请在你的
config.nu中添加以下一行，用
append或
prepend。
$env.Path = ($env.Path | prepend 'C:\Program Files\Git\usr\bin')
命令等价物：
|Bash
|Nu
|任务
ls
ls
|列出当前目录中的文件
ls <dir>
ls <dir>
|列出给定目录中的文件
ls pattern*
ls pattern*
|列出匹配给定模式的文件
ls -la
ls --long --all or
ls -la
|列出包含所有可用信息的文件，包括隐藏文件
ls -d */
ls | where type == dir
|列出目录
find . -name *.rs
ls **/*.rs
|递归地查找匹配给定模式的所有文件
find . -name Makefile | xargs vim
ls **/Makefile | get name | vim ...$in
|将值作为命令参数传递
cd <directory>
cd <directory>
|切换到给定目录
cd
cd
|切换到用户主目录
cd -
cd -
|切换到前一个目录
mkdir <path>
mkdir <path>
|创建给定的路径
mkdir -p <path>
mkdir <path>
|创建给定的路径，如果父目录不存在则自动创建
touch test.txt
touch test.txt
|新建文件
> <path>
out> <path> or
o> <path>
|保存命令输出到文件
| save <path>
|将命令输出作为结构化数据保存到文件
>> <path>
out>> <path> or
o>> <path>
|追加命令输出到文件
| save --append <path>
|将命令输出作为结构化数据追加到文件
> /dev/null
| ignore
|丢弃命令输出
> /dev/null 2>&1
out+err>| ignore or
o+e>| ignore
|丢弃命令输出，包括 stderr
command 2>&1 | less
command out+err>| less or
command o+e>| less
|将外部命令的 stdout 和 stderr 通过管道传给 less（注意：内部命令的分页输出请使用 explore）
cmd1 | tee log.txt | cmd2
cmd1 | tee { save log.txt } | cmd2
|将命令输出 tee 到日志文件
command | head -5
command | first 5
|将内部命令的输出限制为前 5 行（另见
last 和
skip）
cat <path>
open --raw <path>
|显示给定文件的内容
open <path>
|将文件作为结构化数据读取
mv <source> <dest>
mv <source> <dest>
|移动文件到新的位置
for f in *.md; do echo $f; done
ls *.md | each { $in.name }
|遍历列表并返回结果
for i in $(seq 1 10); do echo $i; done
for i in 1..10 { print $i }
|遍历列表并对结果运行命令
cp <source> <dest>
cp <source> <dest>
|复制文件到新的位置
cp -r <source> <dest>
cp -r <source> <dest>
|递归地将目录复制到一个新的位置
rm <path>
rm <path>
|删除给定的文件
rm -t <path>
|将给定的文件移到系统垃圾箱
rm -rf <path>
rm -r <path>
|递归地删除给定的路径
date -d <date>
"<date>" | into datetime -f <format>
|解析日期 (日期格式文档)
sed
str replace
|查找和替换一个字符串中的模式
grep <pattern>
where $it =~ <substring> or
find <substring>
|过滤包含特定字符串的字符串
man <command>
help <command>
|获得特定命令的帮助信息
help commands
|列出所有可用的命令
help --find <string>
|在所有可用的命令中搜索
command1 && command2
command1; command2
|运行一条命令，如果成功的话，再运行第二条
stat $(which git)
stat ...(which git).path
|使用命令输出作为其他命令的参数
echo /tmp/$RANDOM
$"/tmp/(random int)"
|在字符串中使用命令输出
cargo b --jobs=$(nproc)
cargo b $"--jobs=(sys cpu | length)"
|在选项中使用命令输出
echo $PATH
$env.PATH (非 Windows) or
$env.Path (Windows)
|查看当前路径
echo $?
$env.LAST_EXIT_CODE
|查看最后执行命令的退出状态
<update ~/.bashrc>
vim $nu.config-path
|永久地更新 PATH
export PATH = $PATH:/usr/other/bin
$env.PATH = ($env.PATH | append /usr/other/bin)
|临时更新 PATH
export
$env
|列出当前的环境变量
<update ~/.bashrc>
vim $nu.config-path
|永久地更新环境变量
FOO=BAR ./bin
FOO=BAR ./bin
|临时修改环境变量
export FOO=BAR
$env.FOO = BAR
|为当前会话设置环境变量
echo $FOO
$env.FOO
|使用环境变量
echo ${FOO:-fallback}
$env.FOO? | default "ABC"
|在未设置变量时使用备用值
unset FOO
hide-env FOO
|取消对当前会话的环境变量设置
alias s="git status -sb"
alias s = git status -sb
|临时定义一个别名
type FOO
which FOO
|显示一个命令的信息（内置、别名或可执行）
<update ~/.bashrc>
vim $nu.config-path
|永久添加和编辑别名（新开Shell会话生效）
bash -c <commands>
nu -c <commands>
|运行一组命令
bash <script file>
nu <script file>
|运行一个脚本文件
\
( <command> )
|当命令被
( 和
) 包裹的时候可以跨多行
pwd or
echo $PWD
pwd or
$env.PWD
|显示当前目录
read var
let var = input
|从用户获取输入
read -s secret
let secret = input -s
|从用户获取秘密值而不打印按键
历史替换和默认键绑定：
|Bash
|Nu
|任务
!!
!!
|插入历史中的最后一条命令行
!$
!$
|插入历史中最后一个以空格分隔的标记
!<n> (例如,
!5)
!<n>
|从历史记录的开头插入第 n 条命令
|提示：
history | enumerate | last 10 显示最近的位置
!<-n> (例如,
!-5)
!<-n>
|从历史记录的末尾插入第 n 条命令
!<string> (例如,
!ls)
!<string>
|插入以该字符串开头的最近的历史项
|Ctrl/Cmd+R
|Ctrl/Cmd+R
|反向历史搜索
|(Emacs 模式) Ctrl+XCtrl+E
|Ctrl/Cmd+O
|在
$env.EDITOR 定义的编辑器中编辑命令行
|(Vi 命令模式) V
|Ctrl/Cmd+O
|在
$env.EDITOR 定义的编辑器中编辑命令行
大多数常见的 Emacs 模式和 Vi 模式键绑定也可用。请参阅 Reedline 章节。
提示
在 Bash 中，历史替换在按下 Enter 执行命令行后立即发生。 然而，Nushell 在按下 Enter 后插入替换到命令行中。 这允许你确认替换，并在需要时在执行前进行额外的编辑。
此行为也扩展到“在编辑器中编辑命令行”。 虽然 Bash 在退出编辑器后立即执行命令，但 Nushell（像其他更现代的 shell，如 Fish 和 Zsh）将编辑器内容插入到命令行中，允许你在提交执行前查看和进行更改。