从 Bash 到 Nu

提示

如果你是来自 Windows 上的Git Bash用户，那么你习惯的外部命令（例如 lngrepvi 等）在nu中默认是不可用的（除非你已经在 Windows 路径环境变量中明确包含了它们）。 要使这些命令在nu中可用，请在你的config.nu中添加以下一行，用appendprepend

$env.Path = ($env.Path | prepend 'C:\Program Files\Git\usr\bin')

命令等价物：

BashNu任务
lsls列出当前目录中的文件
ls <dir>ls <dir>列出给定目录中的文件
ls pattern*ls pattern*列出匹配给定模式的文件
ls -lals --long --all or ls -la列出包含所有可用信息的文件，包括隐藏文件
ls -d */ls | where type == dir列出目录
find . -name *.rsls **/*.rs递归地查找匹配给定模式的所有文件
find . -name Makefile | xargs vimls **/Makefile | get name | vim ...$in将值作为命令参数传递
cd <directory>cd <directory>切换到给定目录
cdcd切换到用户主目录
cd -cd -切换到前一个目录
mkdir <path>mkdir <path>创建给定的路径
mkdir -p <path>mkdir <path>创建给定的路径，如果父目录不存在则自动创建
touch test.txttouch test.txt新建文件
> <path>out> <path> or o> <path>保存命令输出到文件
| save <path>将命令输出作为结构化数据保存到文件
>> <path>out>> <path> or o>> <path>追加命令输出到文件
| save --append <path>将命令输出作为结构化数据追加到文件
> /dev/null| ignore丢弃命令输出
> /dev/null 2>&1out+err>| ignore or o+e>| ignore丢弃命令输出，包括 stderr
command 2>&1 | lesscommand out+err>| less or command o+e>| less将外部命令的 stdout 和 stderr 通过管道传给 less（注意：内部命令的分页输出请使用 explore
cmd1 | tee log.txt | cmd2cmd1 | tee { save log.txt } | cmd2将命令输出 tee 到日志文件
command | head -5command | first 5将内部命令的输出限制为前 5 行（另见 lastskip
cat <path>open --raw <path>显示给定文件的内容
open <path>将文件作为结构化数据读取
mv <source> <dest>mv <source> <dest>移动文件到新的位置
for f in *.md; do echo $f; donels *.md | each { $in.name }遍历列表并返回结果
for i in $(seq 1 10); do echo $i; donefor i in 1..10 { print $i }遍历列表并对结果运行命令
cp <source> <dest>cp <source> <dest>复制文件到新的位置
cp -r <source> <dest>cp -r <source> <dest>递归地将目录复制到一个新的位置
rm <path>rm <path>删除给定的文件
rm -t <path>将给定的文件移到系统垃圾箱
rm -rf <path>rm -r <path>递归地删除给定的路径
date -d <date>"<date>" | into datetime -f <format>解析日期 (日期格式文档)
sedstr replace查找和替换一个字符串中的模式
grep <pattern>where $it =~ <substring> or find <substring>过滤包含特定字符串的字符串
man <command>help <command>获得特定命令的帮助信息
help commands列出所有可用的命令
help --find <string>在所有可用的命令中搜索
command1 && command2command1; command2运行一条命令，如果成功的话，再运行第二条
stat $(which git)stat ...(which git).path使用命令输出作为其他命令的参数
echo /tmp/$RANDOM$"/tmp/(random int)"在字符串中使用命令输出
cargo b --jobs=$(nproc)cargo b $"--jobs=(sys cpu | length)"在选项中使用命令输出
echo $PATH$env.PATH (非 Windows) or $env.Path (Windows)查看当前路径
echo $?$env.LAST_EXIT_CODE查看最后执行命令的退出状态
<update ~/.bashrc>vim $nu.config-path永久地更新 PATH
export PATH = $PATH:/usr/other/bin$env.PATH = ($env.PATH | append /usr/other/bin)临时更新 PATH
export$env列出当前的环境变量
<update ~/.bashrc>vim $nu.config-path永久地更新环境变量
FOO=BAR ./binFOO=BAR ./bin临时修改环境变量
export FOO=BAR$env.FOO = BAR为当前会话设置环境变量
echo $FOO$env.FOO使用环境变量
echo ${FOO:-fallback}$env.FOO? | default "ABC"在未设置变量时使用备用值
unset FOOhide-env FOO取消对当前会话的环境变量设置
alias s="git status -sb"alias s = git status -sb临时定义一个别名
type FOOwhich FOO显示一个命令的信息（内置、别名或可执行）
<update ~/.bashrc>vim $nu.config-path永久添加和编辑别名（新开Shell会话生效）
bash -c <commands>nu -c <commands>运行一组命令
bash <script file>nu <script file>运行一个脚本文件
\( <command> )当命令被 () 包裹的时候可以跨多行
pwd or echo $PWDpwd or $env.PWD显示当前目录
read varlet var = input从用户获取输入
read -s secretlet secret = input -s从用户获取秘密值而不打印按键

历史替换和默认键绑定：

BashNu任务
!!!!插入历史中的最后一条命令行
!$!$插入历史中最后一个以空格分隔的标记
!<n> (例如, !5)!<n>从历史记录的开头插入第 n 条命令
提示：history | enumerate | last 10 显示最近的位置
!<-n> (例如, !-5)!<-n>从历史记录的末尾插入第 n 条命令
!<string> (例如, !ls)!<string>插入以该字符串开头的最近的历史项
Ctrl/Cmd+RCtrl/Cmd+R反向历史搜索
(Emacs 模式) Ctrl+XCtrl+ECtrl/Cmd+O$env.EDITOR 定义的编辑器中编辑命令行
(Vi 命令模式) VCtrl/Cmd+O$env.EDITOR 定义的编辑器中编辑命令行

大多数常见的 Emacs 模式和 Vi 模式键绑定也可用。请参阅 Reedline 章节

提示

在 Bash 中，历史替换在按下 Enter 执行命令行后立即发生。 然而，Nushell 在按下 Enter插入替换到命令行中。 这允许你确认替换，并在需要时在执行前进行额外的编辑。

此行为也扩展到“在编辑器中编辑命令行”。 虽然 Bash 在退出编辑器后立即执行命令，但 Nushell（像其他更现代的 shell，如 Fish 和 Zsh）将编辑器内容插入到命令行中，允许你在提交执行前查看和进行更改。