Bash에서 오신 분들을 위해
팁
Windows에서
Git Bash를 사용하는 경우, Windows 경로 환경 변수에서 명시적으로 사용 가능하게 설정하지 않은 이상
ln,
grep,
vi 등과 같은 외부 명령은 기본적으로 누셸에서 사용할 수 없습니다. 이러한 명령을 누셸에서도 사용할 수 있도록 하려면
append 또는
prepend를 사용하여
config.nu에 다음 줄을 추가하십시오.
$env.Path = ($env.Path | prepend 'C:\Program Files\Git\usr\bin')
명령어
|Bash
|Nu
|작업
ls
ls
|현재 디렉터리의 파일 목록을 표시합니다.
ls <dir>
ls <dir>
|지정된 디렉터리의 파일 목록을 표시합니다.
ls pattern*
ls pattern*
|지정된 패턴과 일치하는 파일 목록을 표시합니다.
ls -la
ls --long --all 또는
ls -la
|숨겨진 파일을 포함하여 사용 가능한 모든 정보와 함께 파일 목록을 표시합니다.
ls -d */
ls | where type == dir
|디렉터리 목록을 표시합니다.
find . -name *.rs
ls **/*.rs
|지정된 패턴과 일치하는 모든 파일을 재귀적으로 찾습니다.
find . -name Makefile | xargs vim
ls **/Makefile | get name | vim ...$in
|값을 명령 매개변수로 전달합니다.
cd <directory>
cd <directory>
|지정된 디렉터리로 변경합니다.
cd
cd
|홈 디렉터리로 변경합니다.
cd -
cd -
|이전 디렉터리로 변경합니다.
mkdir <path>
mkdir <path>
|지정된 경로를 만듭니다.
mkdir -p <path>
mkdir <path>
|필요한 경우 상위 디렉터리를 만들면서 지정된 경로를 만듭니다.
touch test.txt
touch test.txt
|파일을 만듭니다.
> <path>
out> <path> 또는
o> <path>
|명령 출력을 파일에 저장합니다.
| save <path>
|명령 출력을 구조화된 데이터로 파일에 저장합니다.
>> <path>
out>> <path> 또는
o>> <path>
|명령 출력을 파일에 추가합니다.
| save --append <path>
|명령 출력을 구조화된 데이터로 파일에 추가합니다.
> /dev/null
| ignore
|명령 출력을 버립니다.
> /dev/null 2>&1
out+err>| ignore 또는
o+e>| ignore
|stderr를 포함하여 명령 출력을 버립니다.
command 2>&1 | less
command out+err>| less 또는
command o+e>| less
|외부 명령의 stdout 및 stderr를 less로 파이프합니다. (참고: 내부 명령의 페이징 출력에는 explore를 사용하십시오.)
cmd1 | tee log.txt | cmd2
cmd1 | tee { save log.txt } | cmd2
|명령 출력을 로그 파일로 티합니다.
command | head -5
command | first 5
|내부 명령의 출력을 처음 5개 행으로 제한합니다. (또한
last 및
skip 참조)
cat <path>
open --raw <path>
|지정된 파일의 내용을 표시합니다.
open <path>
|구조화된 데이터로 파일을 읽습니다.
mv <source> <dest>
mv <source> <dest>
|파일을 새 위치로 이동합니다.
for f in *.md; do echo $f; done
ls *.md | each { $in.name }
|목록을 반복하고 결과를 반환합니다.
for i in $(seq 1 10); do echo $i; done
for i in 1..10 { print $i }
|목록을 반복하고 결과에 대해 명령을 실행합니다.
cp <source> <dest>
cp <source> <dest>
|파일을 새 위치로 복사합니다.
cp -r <source> <dest>
cp -r <source> <dest>
|디렉터리를 새 위치로 재귀적으로 복사합니다.
rm <path>
rm <path>
|지정된 파일을 제거합니다.
rm -t <path>
|지정된 파일을 시스템 휴지통으로 이동합니다.
rm -rf <path>
rm -r <path>
|지정된 경로를 재귀적으로 제거합니다.
date -d <date>
"<date>" | into datetime -f <format>
|날짜를 구문 분석합니다. (형식 문서)
sed
str replace
|문자열에서 패턴을 찾아 바꿉니다.
grep <pattern>
where $it =~ <substring> 또는
find <substring>
|하위 문자열을 포함하는 문자열을 필터링합니다.
man <command>
help <command>
|지정된 명령에 대한 도움말을 가져옵니다.
help commands
|사용 가능한 모든 명령을 나열합니다.
help --find <string>
|사용 가능한 모든 명령에서 일치하는 항목을 검색합니다.
command1 && command2
command1; command2
|명령을 실행하고 성공하면 두 번째 명령을 실행합니다.
stat $(which git)
stat ...(which git).path
|명령 출력을 다른 명령의 인수로 사용합니다.
echo /tmp/$RANDOM
$"/tmp/(random int)"
|문자열에서 명령 출력을 사용합니다.
cargo b --jobs=$(nproc)
cargo b $"--jobs=(sys cpu | length)"
|옵션에서 명령 출력을 사용합니다.
echo $PATH
$env.PATH (비-Windows) 또는
$env.Path (Windows)
|현재 경로를 확인합니다.
echo $?
$env.LAST_EXIT_CODE
|마지막으로 실행된 명령의 종료 상태를 확인합니다.
<update ~/.bashrc>
vim $nu.config-path
|PATH를 영구적으로 업데이트합니다.
export PATH = $PATH:/usr/other/bin
$env.PATH = ($env.PATH | append /usr/other/bin)
|PATH를 일시적으로 업데이트합니다.
export
$env
|현재 환경 변수를 나열합니다.
<update ~/.bashrc>
vim $nu.config-path
|환경 변수를 영구적으로 업데이트합니다.
FOO=BAR ./bin
FOO=BAR ./bin
|환경을 일시적으로 업데이트합니다.
export FOO=BAR
$env.FOO = BAR
|현재 세션에 대한 환경 변수를 설정합니다.
echo $FOO
$env.FOO
|환경 변수를 사용합니다.
echo ${FOO:-fallback}
$env.FOO? | default "ABC"
|설정되지 않은 변수 대신 대체 값을 사용합니다.
unset FOO
hide-env FOO
|현재 세션에 대한 환경 변수를 설정 해제합니다.
alias s="git status -sb"
alias s = git status -sb
|별칭을 일시적으로 정의합니다.
type FOO
which FOO
|명령에 대한 정보(내장, 별칭 또는 실행 파일)를 표시합니다.
<update ~/.bashrc>
vim $nu.config-path
|별칭을 영구적으로 추가하고 편집합니다(새 셸의 경우).
bash -c <commands>
nu -c <commands>
|명령 파이프라인을 실행합니다.
bash <script file>
nu <script file>
|스크립트 파일을 실행합니다.
\
( <command> )
|명령은
( 및
)로 래핑될 때 여러 줄에 걸쳐 있을 수 있습니다.
pwd 또는
echo $PWD
pwd 또는
$env.PWD
|현재 디렉터리를 표시합니다.
read var
let var = input
|사용자로부터 입력을 받습니다.
read -s secret
let secret = input -s
|키 입력을 인쇄하지 않고 사용자로부터 비밀 값을 가져옵니다.
히스토리 대체 및 기본 키 바인딩
|Bash
|Nu
|작업
!!
!!
|히스토리에서 마지막 명령줄을 삽입합니다.
!$
!$
|히스토리에서 마지막으로 공간으로 구분된 토큰을 삽입합니다.
!<n> (예:
!5)
!<n>
|히스토리 시작부터 <n>번째 명령을 삽입합니다.
|팁:
history | enumerate | last 10을 사용하여 최근 위치를 표시합니다.
!<-n> (예:
!-5)
!<-n>
|히스토리 끝에서 <n>번째 명령을 삽입합니다.
!<string> (예:
!ls)
!<string>
|문자열로 시작하는 가장 최근 히스토리 항목을 삽입합니다.
|Ctrl/Cmd+R
|Ctrl/Cmd+R
|역방향 히스토리 검색
|(Emacs 모드) Ctrl+XCtrl+E
|Ctrl/Cmd+O
$env.EDITOR에 정의된 편집기에서 명령줄을 편집합니다.
|(Vi 명령 모드) V
|Ctrl/Cmd+O
$env.EDITOR에 정의된 편집기에서 명령줄을 편집합니다.
가장 일반적인 Emacs 모드 및 Vi 모드 키 바인딩도 사용할 수 있습니다. Reedline 장을 참조하십시오.
팁
Bash에서는 Enter를 눌러 명령줄을 실행하면 즉시 히스토리 대체가 발생합니다. 그러나 누셸은 Enter를 누른 후 명령줄에 대체를 삽입합니다. 이를 통해 대체를 확인하고 필요한 경우 실행 전에 추가 편집을 할 수 있습니다.
이 동작은 "편집기에서 명령줄 편집"에도 적용됩니다. Bash는 편집기를 종료한 후 즉시 명령을 실행하지만 누셸(Fish 및 Zsh와 같은 다른 최신 셸과 마찬가지로)은 편집기 내용을 명령줄에 삽입하여 실행하기 전에 검토하고 변경할 수 있도록 합니다.