Bash에서 오신 분들을 위해

Windows에서 Git Bash 를 사용하는 경우, Windows 경로 환경 변수에서 명시적으로 사용 가능하게 설정하지 않은 이상 ln , grep , vi 등과 같은 외부 명령은 기본적으로 누셸에서 사용할 수 없습니다. 이러한 명령을 누셸에서도 사용할 수 있도록 하려면 append 또는 prepend 를 사용하여 config.nu 에 다음 줄을 추가하십시오.

가장 일반적인 Emacs 모드 및 Vi 모드 키 바인딩도 사용할 수 있습니다. Reedline 장을 참조하십시오.

팁

Bash에서는 Enter 를 눌러 명령줄을 실행하면 즉시 히스토리 대체가 발생합니다. 그러나 누셸은 Enter 를 누른 후 명령줄에 대체를 삽입합니다. 이를 통해 대체를 확인하고 필요한 경우 실행 전에 추가 편집을 할 수 있습니다.

이 동작은 "편집기에서 명령줄 편집"에도 적용됩니다. Bash는 편집기를 종료한 후 즉시 명령을 실행하지만 누셸(Fish 및 Zsh와 같은 다른 최신 셸과 마찬가지로)은 편집기 내용을 명령줄에 삽입하여 실행하기 전에 검토하고 변경할 수 있도록 합니다.