Bash에서 오신 분들을 위해

Windows에서 Git Bash를 사용하는 경우, Windows 경로 환경 변수에서 명시적으로 사용 가능하게 설정하지 않은 이상 ln, grep, vi 등과 같은 외부 명령은 기본적으로 누셸에서 사용할 수 없습니다. 이러한 명령을 누셸에서도 사용할 수 있도록 하려면 append 또는 prepend를 사용하여 config.nu에 다음 줄을 추가하십시오.

$env.Path = ($env.Path | prepend 'C:\Program Files\Git\usr\bin')

명령어

BashNu작업
lsls현재 디렉터리의 파일 목록을 표시합니다.
ls <dir>ls <dir>지정된 디렉터리의 파일 목록을 표시합니다.
ls pattern*ls pattern*지정된 패턴과 일치하는 파일 목록을 표시합니다.
ls -lals --long --all 또는 ls -la숨겨진 파일을 포함하여 사용 가능한 모든 정보와 함께 파일 목록을 표시합니다.
ls -d */ls | where type == dir디렉터리 목록을 표시합니다.
find . -name *.rsls **/*.rs지정된 패턴과 일치하는 모든 파일을 재귀적으로 찾습니다.
find . -name Makefile | xargs vimls **/Makefile | get name | vim ...$in값을 명령 매개변수로 전달합니다.
cd <directory>cd <directory>지정된 디렉터리로 변경합니다.
cdcd홈 디렉터리로 변경합니다.
cd -cd -이전 디렉터리로 변경합니다.
mkdir <path>mkdir <path>지정된 경로를 만듭니다.
mkdir -p <path>mkdir <path>필요한 경우 상위 디렉터리를 만들면서 지정된 경로를 만듭니다.
touch test.txttouch test.txt파일을 만듭니다.
> <path>out> <path> 또는 o> <path>명령 출력을 파일에 저장합니다.
| save <path>명령 출력을 구조화된 데이터로 파일에 저장합니다.
>> <path>out>> <path> 또는 o>> <path>명령 출력을 파일에 추가합니다.
| save --append <path>명령 출력을 구조화된 데이터로 파일에 추가합니다.
> /dev/null| ignore명령 출력을 버립니다.
> /dev/null 2>&1out+err>| ignore 또는 o+e>| ignorestderr를 포함하여 명령 출력을 버립니다.
command 2>&1 | lesscommand out+err>| less 또는 command o+e>| less외부 명령의 stdout 및 stderr를 less로 파이프합니다. (참고: 내부 명령의 페이징 출력에는 explore를 사용하십시오.)
cmd1 | tee log.txt | cmd2cmd1 | tee { save log.txt } | cmd2명령 출력을 로그 파일로 티합니다.
command | head -5command | first 5내부 명령의 출력을 처음 5개 행으로 제한합니다. (또한 lastskip 참조)
cat <path>open --raw <path>지정된 파일의 내용을 표시합니다.
open <path>구조화된 데이터로 파일을 읽습니다.
mv <source> <dest>mv <source> <dest>파일을 새 위치로 이동합니다.
for f in *.md; do echo $f; donels *.md | each { $in.name }목록을 반복하고 결과를 반환합니다.
for i in $(seq 1 10); do echo $i; donefor i in 1..10 { print $i }목록을 반복하고 결과에 대해 명령을 실행합니다.
cp <source> <dest>cp <source> <dest>파일을 새 위치로 복사합니다.
cp -r <source> <dest>cp -r <source> <dest>디렉터리를 새 위치로 재귀적으로 복사합니다.
rm <path>rm <path>지정된 파일을 제거합니다.
rm -t <path>지정된 파일을 시스템 휴지통으로 이동합니다.
rm -rf <path>rm -r <path>지정된 경로를 재귀적으로 제거합니다.
date -d <date>"<date>" | into datetime -f <format>날짜를 구문 분석합니다. (형식 문서)
sedstr replace문자열에서 패턴을 찾아 바꿉니다.
grep <pattern>where $it =~ <substring> 또는 find <substring>하위 문자열을 포함하는 문자열을 필터링합니다.
man <command>help <command>지정된 명령에 대한 도움말을 가져옵니다.
help commands사용 가능한 모든 명령을 나열합니다.
help --find <string>사용 가능한 모든 명령에서 일치하는 항목을 검색합니다.
command1 && command2command1; command2명령을 실행하고 성공하면 두 번째 명령을 실행합니다.
stat $(which git)stat ...(which git).path명령 출력을 다른 명령의 인수로 사용합니다.
echo /tmp/$RANDOM$"/tmp/(random int)"문자열에서 명령 출력을 사용합니다.
cargo b --jobs=$(nproc)cargo b $"--jobs=(sys cpu | length)"옵션에서 명령 출력을 사용합니다.
echo $PATH$env.PATH (비-Windows) 또는 $env.Path (Windows)현재 경로를 확인합니다.
echo $?$env.LAST_EXIT_CODE마지막으로 실행된 명령의 종료 상태를 확인합니다.
<update ~/.bashrc>vim $nu.config-pathPATH를 영구적으로 업데이트합니다.
export PATH = $PATH:/usr/other/bin$env.PATH = ($env.PATH | append /usr/other/bin)PATH를 일시적으로 업데이트합니다.
export$env현재 환경 변수를 나열합니다.
<update ~/.bashrc>vim $nu.config-path환경 변수를 영구적으로 업데이트합니다.
FOO=BAR ./binFOO=BAR ./bin환경을 일시적으로 업데이트합니다.
export FOO=BAR$env.FOO = BAR현재 세션에 대한 환경 변수를 설정합니다.
echo $FOO$env.FOO환경 변수를 사용합니다.
echo ${FOO:-fallback}$env.FOO? | default "ABC"설정되지 않은 변수 대신 대체 값을 사용합니다.
unset FOOhide-env FOO현재 세션에 대한 환경 변수를 설정 해제합니다.
alias s="git status -sb"alias s = git status -sb별칭을 일시적으로 정의합니다.
type FOOwhich FOO명령에 대한 정보(내장, 별칭 또는 실행 파일)를 표시합니다.
<update ~/.bashrc>vim $nu.config-path별칭을 영구적으로 추가하고 편집합니다(새 셸의 경우).
bash -c <commands>nu -c <commands>명령 파이프라인을 실행합니다.
bash <script file>nu <script file>스크립트 파일을 실행합니다.
\( <command> )명령은 ()로 래핑될 때 여러 줄에 걸쳐 있을 수 있습니다.
pwd 또는 echo $PWDpwd 또는 $env.PWD현재 디렉터리를 표시합니다.
read varlet var = input사용자로부터 입력을 받습니다.
read -s secretlet secret = input -s키 입력을 인쇄하지 않고 사용자로부터 비밀 값을 가져옵니다.

히스토리 대체 및 기본 키 바인딩

BashNu작업
!!!!히스토리에서 마지막 명령줄을 삽입합니다.
!$!$히스토리에서 마지막으로 공간으로 구분된 토큰을 삽입합니다.
!&lt;n&gt; (예: !5)!&lt;n&gt;히스토리 시작부터 <n>번째 명령을 삽입합니다.
팁: history | enumerate | last 10을 사용하여 최근 위치를 표시합니다.
!&lt;-n&gt; (예: !-5)!&lt;-n&gt;히스토리 끝에서 <n>번째 명령을 삽입합니다.
!&lt;string&gt; (예: !ls)!&lt;string&gt;문자열로 시작하는 가장 최근 히스토리 항목을 삽입합니다.
Ctrl/Cmd+RCtrl/Cmd+R역방향 히스토리 검색
(Emacs 모드) Ctrl+XCtrl+ECtrl/Cmd+O$env.EDITOR에 정의된 편집기에서 명령줄을 편집합니다.
(Vi 명령 모드) VCtrl/Cmd+O$env.EDITOR에 정의된 편집기에서 명령줄을 편집합니다.

가장 일반적인 Emacs 모드 및 Vi 모드 키 바인딩도 사용할 수 있습니다. Reedline 장을 참조하십시오.

Bash에서는 Enter를 눌러 명령줄을 실행하면 즉시 히스토리 대체가 발생합니다. 그러나 누셸은 Enter를 누른 후 명령줄에 대체를 삽입합니다. 이를 통해 대체를 확인하고 필요한 경우 실행 전에 추가 편집을 할 수 있습니다.

이 동작은 "편집기에서 명령줄 편집"에도 적용됩니다. Bash는 편집기를 종료한 후 즉시 명령을 실행하지만 누셸(Fish 및 Zsh와 같은 다른 최신 셸과 마찬가지로)은 편집기 내용을 명령줄에 삽입하여 실행하기 전에 검토하고 변경할 수 있도록 합니다.