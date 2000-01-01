数据类型
传统的 Unix shell 命令通过文本字符串进行通信 - 一个命令将文本写入标准输出(stdout)，另一个命令从标准输入(stdin)读取文本。这种机制允许多个命令通过"管道"组合在一起。
Nushell 继承了这种方法，并扩展支持除字符串外的其他数据类型。
像许多编程语言一样，Nu 使用一组简单和结构化的数据类型对数据进行建模。简单数据类型包括整数、浮点数、字符串和布尔值。还有日期、文件大小和时间间隔等特殊类型。
describe 命令可以返回数据的类型：
42 | describe
# => int
数据类型概览
|类型
|示例
|整数
-65535
|浮点数
9.9999,
Infinity
|字符串
"第18洞",
'第18洞', `第18洞`, 第18洞, r#'第18洞'#
|布尔值
true
|日期
2000-01-01
|时间间隔
2min + 12sec
|文件大小
64mb
|区间
0..4,
0..<5,
0..,
..4
|二进制数据
0x[FE FF]
|列表
[0 1 '二' 3]
|记录
{name:"Nushell", lang: "Rust"}
|表格
[{x:12, y:15}, {x:8, y:9}],
[[x, y]; [12, 15], [8, 9]]
|闭包
{|e| $e + 1 | into string },
{ $in.name.0 | path exists }
|单元格路径
$.name.0
|代码块
if true { print "你好!" },
loop { print "按ctrl-c退出" }
|空值
null
|任意类型
let p: any = 5
基础数据类型
整数
|描述:
|没有小数部分的数字(正数、负数和0)
|类型标注:
int
|字面量语法:
|十进制、十六进制、八进制或二进制数值，不带小数点。如
-100,
0,
50,
+50,
0xff(十六进制),
0o234(八进制),
0b10101(二进制)
|参见:
|语言参考 - 整数
简单示例:
10 / 2
# => 5
5 | describe
# => int
浮点数
|描述:
|带有小数部分的数字
|类型标注:
float
|字面量语法:
|包含小数点的十进制数值。如
1.5,
2.0,
-15.333
|参见:
|语言参考 - 浮点数
简单示例:
2.5 / 5.0
# => 0.5
提示
与大多数编程语言一样，Nushell中的浮点数是近似值。
10.2 * 5.1
# => 52.01999999999999
字符串
|描述:
|表示文本的字符序列
|类型标注:
string
|字面量语法:
|参见字符串处理
|参见:
|处理字符串
|语言参考 - 字符串
Nushell提供了多种表示字符串的方式和许多处理字符串的命令。
简单示例:
let audience: string = "World"
$"Hello, ($audience)"
# => Hello, World
布尔值
|描述:
|真或假值
|类型标注:
bool
|字面量语法:
|字面量
true或
false
|参见:
|语言参考 - 布尔值
布尔值通常是比较的结果。例如:
let mybool: bool = (2 > 1)
$mybool
# => true
let mybool: bool = ($env.HOME | path exists)
$mybool
# => true
布尔结果常用于控制执行流程:
let num = -2
if $num < 0 { print "It's negative" }
# => It's negative
日期
|描述:
|使用国际标准日期时间描述符表示特定时间点
|类型标注:
datetime
|字面量语法:
|参见语言指南 - 日期
简单示例:
date now
# => Mon, 12 Aug 2024 13:59:22 -0400 (now)
# 格式化为Unix时间戳
date now | format date '%s'
# => 1723485562
时间间隔
|描述:
|表示时间段的单位
|类型标注:
duration
|字面量语法:
|参见语言参考 - 时间间隔
时间间隔支持分数值和计算。
简单示例:
3.14day
# => 3day 3hr 21min
30day / 1sec # How many seconds in 30 days?
# => 2592000
文件大小
|描述:
|表示文件大小或字节数的特殊数值类型
|类型标注:
filesize
|字面量语法:
|参见语言参考 - 文件大小
Nushell支持分数文件大小和计算:
0.5kB
# => 500 B
1GiB / 1B
# => 1073741824
(1GiB / 1B) == 2 ** 30
# => true
区间
|描述:
|描述从起始值到结束值的数值范围，可选步长
|类型标注:
range
|字面量语法:
<起始值>..<结束值>。例如
1..10
<起始值>..<第二个值>..<结束值>。例如
2..4..20
|参见:
|语言指南 - 区间
简单示例:
1..5
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ 1 │
# => │ 1 │ 2 │
# => │ 2 │ 3 │
# => │ 3 │ 4 │
# => │ 4 │ 5 │
# => ╰───┴───╯
单元格路径
|描述:
|用于导航到结构化值内部值的表达式
|类型标注:
cell-path
|字面语法:
|行号(整数)和列名(字符串)的点分隔列表。例如
name.4.5
|需要时可以使用前导
$.消除歧义，例如将单元格路径赋值给变量时
|参见:
|语言参考 - 单元格路径
|导航和访问结构化数据章节
简单示例:
let cp = $.2
# 返回索引2处的列表项
[ foo bar goo glue ] | get $cp
# => goo
闭包
|描述:
|匿名函数，通常称为lambda函数，它接受参数并"闭合"(即使用)其作用域外的变量
|类型标注:
closure
|字面量语法:
{|参数| 表达式 }
|参见:
|语言参考 - 闭包
简单示例:
此闭包返回比较的布尔结果，然后在
where命令中使用它返回所有大于5的值。
let compare_closure = {|a| $a > 5 }
let original_list = [ 40 -4 0 8 12 16 -16 ]
$original_list | where $compare_closure
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ 40 │
# => │ 1 │ 8 │
# => │ 2 │ 12 │
# => │ 3 │ 16 │
# => ╰───┴────╯
二进制数据
|描述:
|表示二进制数据
|类型标注:
binary
|字面量语法:
0x[ffffffff] - 基于十六进制的二进制表示
0o[1234567] - 基于八进制的二进制表示
0b[10101010101] - 基于二进制的二进制表示
|参见:
|语言指南 - 二进制
二进制数据，如图像文件的数据，是一组原始字节。
简单示例 - 确认JPEG文件以正确的标识符开头:
open nushell_logo.jpg
| into binary
| first 2
| $in == 0x[ff d8]
# => true
结构化数据类型
Nushell包含一组可以包含上述基本类型的结构化数据类型。例如，结构化数据为我们提供了一种在同一值中表示多个浮点值的方法，比如温度读数列表。Nushell支持以下结构化数据类型:
列表
|描述:
|零个或多个任意类型值的有序序列
|类型标注:
list
|字面量语法:
|参见语言指南 - 列表
|参见:
|使用列表
|导航和访问结构化数据
简单示例:
[张三 李四 王五]
# => ╭───┬──────╮
# => │ 0 │ 张三 │
# => │ 1 │ 李四 │
# => │ 2 │ 王五 │
# => ╰───┴──────╯
记录
|描述:
|保存键值对，将字符串键与各种数据值关联
|类型标注:
record
|字面量语法:
|参见语言指南 - 记录
|参见:
|使用记录
|导航和访问结构化数据
简单示例:
let my_record = {
name: "张三"
rank: 99
}
$my_record
# => ╭───────┬────────────╮
# => │ name │ 张三 │
# => │ rank │ 99 │
# => ╰───────┴────────────╯
$my_record | get name
# => 张三
表格
|描述:
|具有行和列的二维容器，每个单元格可以保存任何基本或结构化数据类型
|类型标注:
table
|参见:
|使用表格
|导航和访问结构化数据
|语言指南 - 表格
表格是Nushell中的核心数据结构。运行命令时，你会发现许多命令返回表格作为输出。表格有行和列。
提示
内部表格只是记录列表。这意味着任何提取或隔离表格特定行的命令都会产生记录。例如，
get 0在列表上使用时提取第一个值。但在表格(记录列表)上使用时，它提取一条记录:
[{x:12, y:5}, {x:3, y:6}] | get 0
# => ╭───┬────╮
# => │ x │ 12 │
# => │ y │ 5 │
# => ╰───┴────╯
其他数据类型
任意类型
|描述:
|用于类型标注或签名时，匹配任何类型。换句话说，是其他类型的"超集"
|类型标注:
any
|字面语法:
|N/A - 任何字面值都可以赋值给
any类型
|参见:
|语言参考 - 任意类型
代码块
|描述:
|一些Nushell关键字(如
if和
for)使用的语法形式
|类型标注:
|N/A
|字面量语法:
|N/A
|参见:
|语言参考 - 代码块
简单示例:
if true { print "It's true" }
上面的
{ print "It's true" }部分就是一个代码块。
空值
|描述:
nothing类型用于表示另一个值的缺失
|类型标注:
nothing
|字面量语法:
null
|参见:
|语言参考 - 空值
简单示例
使用可选操作符
?会在请求的单元格路径不存在时返回
null:
let simple_record = { a: 5, b: 10 }
$simple_record.a?
# => 5
$simple_record.c?
# => Nothing is output
$simple_record.c? | describe
# => nothing
$simple_record.c? == null
# => true