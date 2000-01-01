전통적인 유닉스 셸 명령은 텍스트 문자열을 사용하여 서로 통신합니다. 한 명령은 표준 출력(종종 stdout 으로 축약됨)에 텍스트를 쓰고 다른 명령은 표준 입력(또는 stdin )에서 텍스트를 읽습니다. 이를 통해 여러 명령을 함께 결합하여 "파이프라인"이라고 하는 것을 통해 통신할 수 있습니다.

누셸은 이 접근 방식을 수용하고 문자열 외에 다른 유형의 데이터를 포함하도록 확장합니다.

많은 프로그래밍 언어와 마찬가지로 Nu는 간단하고 구조화된 데이터 유형 집합을 사용하여 데이터를 모델링합니다. 간단한 데이터 유형에는 정수, 부동 소수점, 문자열 및 부울이 포함됩니다. 날짜, 파일 크기 및 시간 기간에 대한 특수 유형도 있습니다.

describe 명령은 데이터 값의 유형을 반환합니다.

42 | describe # => int

설명: 소수 부분이 없는 숫자(양수, 음수 및 0) 주석: int 리터럴 구문: 소수점이 없는 10진수, 16진수, 8진수 또는 2진수 숫자 값입니다. 예: -100 , 0 , 50 , +50 , 0xff (16진수), 0o234 (8진수), 0b10101 (2진수) 참조: 언어 참조 - 정수

간단한 예:

10 / 2 # => 5 5 | describe # => int

설명: 소수 부분이 있는 숫자 주석: float 리터럴 구문: 소수점이 포함된 10진수 숫자 값입니다. 예: 1.5 , 2.0 , -15.333 참조: 언어 참조 - 부동 소수점

간단한 예:

2.5 / 5.0 # => 0.5

팁 대부분의 프로그래밍 언어와 마찬가지로 누셸의 소수 값은 근사치입니다. 10.2 * 5.1 # => 52.01999999999999

많은 언어와 마찬가지로 누셸은 문자열 값을 지정하는 여러 가지 방법과 문자열로 작업하기 위한 수많은 명령을 제공합니다.

간단한 (의무적인) 예:

let audience: string = "World" $"Hello, ( $audience )" # => Hello, World

설명: 참 또는 거짓 값 주석: bool 리터럴 구문: 리터럴 true 또는 false 참조: 언어 참조 - 부울

부울은 일반적으로 비교의 결과입니다. 예시:

let mybool: bool = ( 2 > 1 ) $mybool # => true let mybool: bool = ( $env .HOME | path exists ) $mybool # => true

부울 결과는 일반적으로 실행 흐름을 제어하는 데 사용됩니다.

let num = -2 if $num < 0 { print "It's negative" } # => It's negative

설명: 국제 표준 날짜-시간 설명자를 사용하여 특정 시점을 나타냅니다. 주석: datetime 리터럴 구문: 언어 가이드 - 날짜 참조

간단한 예:

date now # => Mon, 12 Aug 2024 13:59:22 -0400 (now) # 유닉스 에포크로 포맷 date now | format date '%s' # => 1723485562

설명: 시간의 경과 단위를 나타냅니다. 주석: duration 리터럴 구문: 언어 참조 - 기간

기간은 소수 값과 계산을 지원합니다.

간단한 예:

3.14day # => 3day 3hr 21min 30day / 1sec # 30일은 몇 초입니까? # => 2592000

설명: 파일 크기 또는 바이트 수를 나타내는 특수 숫자 유형 주석: filesize 리터럴 구문: 언어 참조 - 파일 크기

누셸에는 파일 크기에 대한 특수 유형도 있습니다.

기간과 마찬가지로 누셸은 소수 파일 크기와 계산을 지원합니다.

0.5kB # => 500 B 1GiB / 1B # => 1073741824 ( 1GiB / 1B ) == 2 ** 30 # => true

단위 및 자세한 내용의 전체 목록은 언어 참조를 참조하십시오.

설명: 시작 값에서 끝 값까지의 값 범위를 선택적 보폭으로 설명합니다. 주석: range 리터럴 구문: <start_value>..<end_value> . 예: 1..10 . <start_value>..<second_value>..<end_value> . 예: 2..4..20 참조: 언어 가이드 - 범위

간단한 예:

1 .. 5 # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ 4 │ # => │ 4 │ 5 │ # => ╰───┴───╯

팁 seq char 명령과 seq date 명령을 사용하여 범위와 유사한 형식으로 문자 목록을 쉽게 만들 수도 있습니다.

설명: 구조화된 값의 내부 값으로 이동하는 데 사용되는 표현식입니다. 주석: cell-path 리터럴 구문: 점으로 구분된 행(정수) 및 열(문자열) ID 목록입니다. 예: name.4.5 . 선택적으로 변수에 셀 경로를 할당하는 경우와 같이 명확성을 위해 선행 $. 를 사용합니다. 참조: 언어 참조 - 셀 경로 구조화된 데이터 탐색 및 액세스 장.

간단한 예:

let cp = $ .2 # 인덱스 2의 목록 항목 반환 [ foo bar goo glue ] | get $cp # => goo

설명: 익명 함수, 종종 람다 함수라고 하며, 매개변수를 받고 범위 외부의 변수를 닫습니다(즉, 사용합니다). 주석: closure 리터럴 구문: {|args| expressions } 참조: 언어 참조 - 클로저

간단한 예:

이 클로저는 비교의 부울 결과를 반환한 다음 where 명령에서 사용하여 5보다 큰 모든 값을 반환합니다.

let compare_closure = {| a | $a > 5 } let original_list = [ 40 -4 0 8 12 16 -16 ] $original_list | where $compare_closure # => ╭───┬────╮ # => │ 0 │ 40 │ # => │ 1 │ 8 │ # => │ 2 │ 12 │ # => │ 3 │ 16 │ # => ╰───┴────╯

클로저는 필터를 통해 각 데이터 행에서 실행될 수 있는 코드를 나타내는 유용한 방법입니다.

설명: 이진 데이터를 나타냅니다. 주석: binary 리터럴 구문: 0x[ffffffff] - 16진수 기반 이진 표현 0o[1234567] - 8진수 기반 이진 표현 0b[10101010101] - 2진수 기반 이진 표현 참조: 언어 가이드 - 이진

이미지 파일의 데이터와 같은 이진 데이터는 원시 바이트 그룹입니다.

간단한 예 - JPEG 파일이 올바른 식별자로 시작하는지 확인합니다.

open nushell_logo.jpg | into binary | first 2 | $in == 0x [ ff d8 ] # => true

누셸은 위의 기본 유형을 포함할 수 있는 구조화된 데이터 유형 모음을 포함합니다. 예를 들어, 단일 float 대신 구조화된 데이터는 동일한 값에 온도 측정값의 list 와 같이 여러 float 값을 나타내는 방법을 제공합니다. 누셸은 다음 구조화된 데이터 유형을 지원합니다.

간단한 예:

[ Sam Fred George ] # => ╭───┬────────╮ # => │ 0 │ Sam │ # => │ 1 │ Fred │ # => │ 2 │ George │ # => ╰───┴────────╯

간단한 예:

let my_record = { name : "Kylian" rank : 99 } $my_record # => ╭───────┬────────────╮ # => │ name │ Kylian │ # => │ rank │ 99 │ # => ╰───────┴────────────╯ $my_record | get name # => Kylian

설명: 각 셀이 모든 기본 또는 구조화된 데이터 유형을 보유할 수 있는 열과 행이 모두 있는 2차원 컨테이너 주석: table 참조: 테이블 작업 구조화된 데이터 탐색 및 액세스 언어 가이드 - 테이블

테이블은 누셸의 핵심 데이터 구조입니다. 명령을 실행하면 많은 명령이 출력으로 테이블을 반환하는 것을 볼 수 있습니다. 테이블에는 행과 열이 모두 있습니다.

팁 내부적으로 테이블은 단순히 레코드 목록입니다. 즉, 테이블의 특정 행을 추출하거나 격리하는 모든 명령은 레코드를 생성합니다. 예를 들어, 목록에서 사용될 때 get 0 은 첫 번째 값을 추출합니다. 그러나 테이블(레코드 목록)에서 사용될 때 레코드를 추출합니다. [{ x : 12 , y : 5 }, { x : 3 , y : 6 }] | get 0 # => ╭───┬────╮ # => │ x │ 12 │ # => │ y │ 5 │ # => ╰───┴────╯

설명: 유형 주석 또는 서명에서 사용될 때 모든 유형과 일치합니다. 즉, 다른 유형의 "상위 집합"입니다. 주석: any 리터럴 구문: 해당 없음 - 모든 리터럴 값을 any 유형에 할당할 수 있습니다. 참조: 언어 참조 - Any

설명: 일부 누셸 키워드(예: if 및 for )에서 사용하는 구문 형식 주석: 해당 없음 리터럴 구문: 해당 없음 참조: 언어 참조 - 블록

간단한 예:

if true { print "It's true" }

위의 { print "It's true" } 부분은 블록입니다.

설명: nothing 유형은 다른 값이 없음을 나타내는 데 사용됩니다. 주석: nothing 리터럴 구문: null 참조: 언어 참조 - Nothing

선택적 연산자 ? 를 사용하면 요청된 셀 경로가 없는 경우 null 을 반환합니다.