Nu의 색상 지정 및 테마 설정

누셸 인터페이스의 여러 부분의 색상을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 모든 것은 config.nu 구성 파일에서 설정할 수 있습니다. 구성 파일에서 텍스트 값 외부에 #이 표시되면 그 뒤의 텍스트가 주석 처리되었음을 의미합니다.

테이블 테두리

테이블 테두리는 $env.config.table.mode 설정으로 제어됩니다. 런타임에 또는 config.nu 파일에서 변경할 수 있습니다.

$env.config.table.mode = 'rounded'

$env.config.table.mode에 대한 옵션은 table --list로 나열할 수 있습니다.

  • ascii_rounded
  • basic_compact
  • basic
  • compact_double
  • compact
  • default
  • dots
  • double
  • heavy
  • light
  • markdown
  • none
  • psql
  • reinforced
  • restructured
  • rounded
  • single
  • thin
  • with_love

예시:

$env.config.table.mode = 'rounded'
table --list | first 5
# => ╭───┬────────────────╮
# => │ 0 │ basic          │
# => │ 1 │ compact        │
# => │ 2 │ compact_double │
# => │ 3 │ default        │
# => │ 4 │ heavy          │
# => ╰───┴────────────────╯

$env.config.table.mode = 'psql'
table --list | first 5
# =>  0 | basic
# =>  1 | compact
# =>  2 | compact_double
# =>  3 | default
# =>  4 | heavy

색상 구성

색상 구성은 $env.config.color_config에 정의되어 있습니다. 현재 구성은 다음으로 인쇄할 수 있습니다.

$env.config.color_config | sort

색상 및 스타일 속성은 여러 대체 형식으로 선언할 수 있습니다.

  • r - 일반 색상 빨강의 약어
  • rb - 굵은 속성이 있는 일반 색상 빨강의 약어
  • red - 일반 색상 빨강
  • red_bold - 굵은 속성이 있는 일반 색상 빨강
  • "#ff0000" - "#hex" 형식 전경색 빨강(따옴표 필요)
  • { fg: "#ff0000" bg: "#0000ff" attr: b } - "#hex" 형식의 전경 빨강과 "#hex" 형식의 배경 파랑, 굵게 약어 속성이 있는 "전체 #hex" 형식.
  • {|x| 'yellow' } - 위에 나열된 색상 표현 중 하나가 포함된 문자열을 반환하는 클로저
  • {|x| { fg: "#ff0000" bg: "#0000ff" attr: b } } - 유효한 레코드를 반환하는 클로저

속성

코드의미
l깜박임
b굵게
d흐리게
h숨김
i기울임꼴
r반전
s취소선
u밑줄
n없음
기본값 없음

일반 색상 및 약어

코드이름
ggreen
gbgreen_bold
gugreen_underline
gigreen_italic
gdgreen_dimmed
grgreen_reverse
bg_gbg_green
lglight_green
lgblight_green_bold
lgulight_green_underline
lgilight_green_italic
lgdlight_green_dimmed
lgrlight_green_reverse
bg_lgbg_light_green
rred
rbred_bold
rured_underline
rired_italic
rdred_dimmed
rrred_reverse
bg_rbg_red
lrlight_red
lrblight_red_bold
lrulight_red_underline
lrilight_red_italic
lrdlight_red_dimmed
lrrlight_red_reverse
bg_lrbg_light_red
ublue
ubblue_bold
uublue_underline
uiblue_italic
udblue_dimmed
urblue_reverse
bg_ubg_blue
lulight_blue
lublight_blue_bold
luulight_blue_underline
luilight_blue_italic
ludlight_blue_dimmed
lurlight_blue_reverse
bg_lubg_light_blue
bblack
bbblack_bold
bublack_underline
biblack_italic
bdblack_dimmed
brblack_reverse
bg_bbg_black
ligrlight_gray
ligrblight_gray_bold
ligrulight_gray_underline
ligrilight_gray_italic
ligrdlight_gray_dimmed
ligrrlight_gray_reverse
bg_ligrbg_light_gray
yyellow
ybyellow_bold
yuyellow_underline
yiyellow_italic
ydyellow_dimmed
yryellow_reverse
bg_ybg_yellow
lylight_yellow
lyblight_yellow_bold
lyulight_yellow_underline
lyilight_yellow_italic
lydlight_yellow_dimmed
lyrlight_yellow_reverse
bg_lybg_light_yellow
ppurple
pbpurple_bold
pupurple_underline
pipurple_italic
pdpurple_dimmed
prpurple_reverse
bg_pbg_purple
lplight_purple
lpblight_purple_bold
lpulight_purple_underline
lpilight_purple_italic
lpdlight_purple_dimmed
lprlight_purple_reverse
bg_lpbg_light_purple
mmagenta
mbmagenta_bold
mumagenta_underline
mimagenta_italic
mdmagenta_dimmed
mrmagenta_reverse
bg_mbg_magenta
lmlight_magenta
lmblight_magenta_bold
lmulight_magenta_underline
lmilight_magenta_italic
lmdlight_magenta_dimmed
lmrlight_magenta_reverse
bg_lmbg_light_magenta
ccyan
cbcyan_bold
cucyan_underline
cicyan_italic
cdcyan_dimmed
crcyan_reverse
bg_cbg_cyan
lclight_cyan
lcblight_cyan_bold
lculight_cyan_underline
lcilight_cyan_italic
lcdlight_cyan_dimmed
lcrlight_cyan_reverse
bg_lcbg_light_cyan
wwhite
wbwhite_bold
wuwhite_underline
wiwhite_italic
wdwhite_dimmed
wrwhite_reverse
bg_wbg_white
dgrdark_gray
dgrbdark_gray_bold
dgrudark_gray_underline
dgridark_gray_italic
dgrddark_gray_dimmed
dgrrdark_gray_reverse
bg_dgrbg_dark_gray
defdefault
defbdefault_bold
defudefault_underline
defidefault_italic
defddefault_dimmed
defrdefault_reverse
bg_defbg_default

"#hex" 형식

"#hex" 형식은 일반적으로 색상을 나타내는 한 가지 방법입니다. # 문자 뒤에 6개의 문자가 오는 것입니다. 처음 두 개는 빨강, 다음 두 개는 녹색, 마지막 두 개는 파랑입니다. 이 문자열을 따옴표로 묶는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 누셸이 주석 처리된 문자열로 인식합니다.

예시: 기본 빨강 색상은 "#ff0000" 또는 "#FF0000"입니다. 문자의 대소문자는 중요하지 않습니다.

"#hex" 형식을 사용하면 누셸의 다른 부분에 24비트 트루컬러 톤을 지정할 수 있습니다.

전체 "#hex" 형식

전체 "#hex" 형식은 "#hex" 형식을 기반으로 하지만 한 줄에 전경, 배경 및 속성을 지정할 수 있습니다.

예시: { fg: "#ff0000" bg: "#0000ff" attr: b }

  • "#hex" 형식의 빨강 전경
  • "#hex" 형식의 파랑 배경
  • 굵게 약어 속성

클로저

참고: 클로저는 테이블 출력에 대해서만 실행됩니다. shape_ 구성, 값을 직접 인쇄할 때 또는 목록의 값과 같은 다른 컨텍스트에서는 작동하지 않습니다.

예시:

$env.config.color_config.filesize = {|x| if $x == 0b { 'dark_gray' } else if $x < 1mb { 'cyan' } else { 'blue' } }
$env.config.color_config.bool = {|x| if $x { 'green' } else { 'light_red' } }
{a:true,b:false,c:0mb,d:0.5mb,e:10mib}

인쇄물

╭───┬───────────╮
 a true
 b false
 c 0 B
 d 488.3 KiB
 e 10.0 MiB
╰───┴───────────╯

녹색 true, 밝은 빨강 false, 어두운 회색 0 B, 청록색 488.3 KiB, 파란색 10.0 MiB가 있습니다.

기본 값

기본 값은 intstring과 같은 것입니다. 기본 값과 모양은 위에서 본 다양한 색상 기호로 설정할 수 있습니다.

다음은 현재 기본 목록입니다. 이들 모두가 구성 가능한 것은 아닙니다. 구성 가능한 것은 *로 표시됩니다.

기본형기본 색상구성 가능
any
binaryColor::White.normal()*
blockColor::White.normal()*
boolColor::White.normal()*
cellpathColor::White.normal()*
condition
custom
dateColor::White.normal()*
durationColor::White.normal()*
expression
filesizeColor::White.normal()*
floatColor::White.normal()*
glob
import
intColor::White.normal()*
listColor::White.normal()*
nothingColor::White.normal()*
number
operator
path
rangeColor::White.normal()*
recordColor::White.normal()*
signature
stringColor::White.normal()*
table
var
vardecl
variable

특수 "기본형" (실제로는 기본형이 아니지만 색상 지정을 위해서만 존재)

기본형기본 색상구성 가능
leading_trailing_space_bgColor::Rgb(128, 128, 128))*
headerColor::Green.bold()*
emptyColor::Blue.normal()*
row_indexColor::Green.bold()*
hintsColor::DarkGray.normal()*

다음은 이러한 값 중 일부를 변경하는 작은 예입니다.

$env.config.color_config.separator = purple
$env.config.color_config.leading_trailing_space_bg = "#ffffff"
$env.config.color_config.header = gb
$env.config.color_config.date = wd
$env.config.color_config.filesize = c
$env.config.color_config.row_index = cb
$env.config.color_config.bool = red
$env.config.color_config.int = green
$env.config.color_config.duration = blue_bold
$env.config.color_config.range = purple
$env.config.color_config.float = red
$env.config.color_config.string = white
$env.config.color_config.nothing = red
$env.config.color_config.binary = red
$env.config.color_config.cellpath = cyan
$env.config.color_config.hints = dark_gray

다음은 일부 주석과 함께 여러 색상 구문을 사용하는 또 다른 작은 예입니다.

$env.config.color_config.separator = "#88b719" # PR #486과 같이 전경색만 설정합니다.
$env.config.color_config.leading_trailing_space_bg = white # 원래 스타일로 전경색만 설정합니다.
$env.config.color_config.header = { # PR #489와 같습니다.
    fg: "#B01455", # 16진수 색상이 있는 값에는 따옴표가 필요합니다.
    bg: "#ffb900", # 쉼표는 필요하지 않으며 한 줄에 모두 있을 수도 있습니다.
    attr: bli # 이 값 주위에는 따옴표가 없습니다. 따옴표가 있거나 없는 경우에도 작동합니다.
}
$env.config.color_config.date = "#75507B"
$env.config.color_config.filesize = "#729fcf"
$env.config.color_config.row_index = {
    # 전경만 설정하는 또 다른 방법이며 bg 및 attr을 지정할 필요가 없습니다.
    fg: "#e50914"
}

모양 값

위에서 언급했듯이 shape는 구문 색상 지정을 나타내는 데 사용되는 용어입니다.

다음은 현재 플랫 모양 목록입니다.

모양기본 스타일구성 가능
shape_blockfg(Color::Blue).bold()*
shape_boolfg(Color::LightCyan)*
shape_custombold()*
shape_externalfg(Color::Cyan)*
shape_externalargfg(Color::Green).bold()*
shape_filepathfg(Color::Cyan)*
shape_flagfg(Color::Blue).bold()*
shape_floatfg(Color::Purple).bold()*
shape_garbagefg(Color::White).on(Color::Red).bold()*
shape_globpatternfg(Color::Cyan).bold()*
shape_intfg(Color::Purple).bold()*
shape_internalcallfg(Color::Cyan).bold()*
shape_listfg(Color::Cyan).bold()*
shape_literalfg(Color::Blue)*
shape_nothingfg(Color::LightCyan)*
shape_operatorfg(Color::Yellow)*
shape_pipefg(Color::Purple).bold()*
shape_rangefg(Color::Yellow).bold()*
shape_recordfg(Color::Cyan).bold()*
shape_signaturefg(Color::Green).bold()*
shape_stringfg(Color::Green)*
shape_string_interpolationfg(Color::Cyan).bold()*
shape_tablefg(Color::Blue).bold()*
shape_variablefg(Color::Purple)*

다음은 이러한 항목에 색상을 적용하는 방법에 대한 작은 예입니다. 재정의되지 않은 모든 항목은 기본 색상을 받습니다.

$env.config.color_config.shape_garbage: { fg: "#FFFFFF" bg: "#FF0000" attr: b}
$env.config.color_config.shape_bool: green
$env.config.color_config.shape_int: { fg: "#0000ff" attr: b}

프롬프트 구성 및 색상 지정

누셸 프롬프트는 다음 환경 변수 및 구성 항목을 통해 구성할 수 있습니다.

  • PROMPT_COMMAND: 프롬프트를 설정하기 위해 실행할 코드(블록)
  • PROMPT_COMMAND_RIGHT: 오른쪽 프롬프트를 설정하기 위해 실행할 코드(블록) (nu_scripts의 oh-my.nu 참조)
  • PROMPT_INDICATOR = "〉": 프롬프트 뒤에 인쇄되는 표시기(기본적으로 ">"와 유사한 유니코드 기호)
  • PROMPT_INDICATOR_VI_INSERT = ": "
  • PROMPT_INDICATOR_VI_NORMAL = "v "
  • PROMPT_MULTILINE_INDICATOR = "::: "
  • render_right_prompt_on_last_line: 프롬프트의 마지막 줄에 오른쪽 프롬프트를 렌더링할지 여부를 활성화 또는 비활성화하는 부울 값

예시: 간단한 프롬프트의 경우 다음과 같이 할 수 있습니다. PROMPT_COMMAND블록이 필요하고 다른 것들은 문자열이 필요합니다.

$env.PROMPT_COMMAND = { $"(date now | format date '%m/%d/%Y %I:%M:%S%.3f'): (pwd | path basename)" }

기본 PROMPT_INDICATOR가 마음에 들지 않으면 다음과 같이 변경할 수 있습니다.

$env.PROMPT_INDICATOR = "> "

starship을 사용하는 경우 zsh 또는 fish와 마찬가지로 프롬프트의 마지막 줄에 오른쪽 프롬프트를 표시하고 싶을 것입니다. config.nu 파일을 수정하고 render_right_prompt_on_last_line을 true로 설정하면 됩니다.

$env.config.render_right_prompt_on_last_line = true

프롬프트의 색상 지정은 PROMPT_COMMAND블록에서 제어되며, 여기서 사용자 지정 프롬프트를 작성할 수 있습니다. nu_scripts 저장소에 git 상태가 있는 약간 멋진 프롬프트를 작성했습니다.

임시 프롬프트

이전에 입력한 명령에 대해 다른 프롬프트를 표시하려면 누셸의 임시 프롬프트 기능을 사용할 수 있습니다. 프롬프트에 이전 줄에 표시할 필요가 없는 정보(예: 시간 및 Git 상태)가 많은 경우 유용할 수 있습니다. 이전 줄이 더 짧은 프롬프트로 표시되도록 할 수 있기 때문입니다.

PROMPT_* 변수에는 과거 프롬프트를 표시할 때 해당 세그먼트를 변경하는 데 사용할 해당 TRANSIENT_PROMPT_* 변수가 있습니다. TRANSIENT_PROMPT_COMMAND, TRANSIENT_PROMPT_COMMAND_RIGHT, TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR, TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR_VI_INSERT, TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR_VI_NORMAL, TRANSIENT_PROMPT_MULTILINE_INDICATOR가 있습니다. 기본적으로 PROMPT_* 변수는 과거 프롬프트를 표시하는 데 사용됩니다.

예를 들어, 과거 프롬프트를 왼쪽 프롬프트 없이 완전히 표시하고 표시기만 남기려면 다음을 사용할 수 있습니다.

$env.TRANSIENT_PROMPT_COMMAND = ""

일반 왼쪽 프롬프트로 돌아가려면 TRANSIENT_PROMPT_COMMAND를 설정 해제해야 합니다.

hide-env TRANSIENT_PROMPT_COMMAND

ls 명령에 대한 LS_COLORS 색상

누셸은 Mac, Linux 및 Windows에서 LS_COLORS 환경 변수 설정을 존중하고 사용합니다. 이 설정을 사용하면 ls를 수행할 때 파일 형식의 색상을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 디렉터리를 한 가지 색상으로, .md 마크다운 파일을 다른 색상으로, .toml 파일을 또 다른 색상으로 지정할 수 있습니다. 파일 형식을 색상 지정하고 스타일을 지정하는 다양한 방법이 있습니다.

LS_COLORS가 설정되지 않은 경우 nushell은 8비트(확장) ANSI 색상을 기반으로 하는 내장 LS_COLORS 설정으로 기본 설정됩니다.

LS_COLORS 이해하기

LS_COLORS에는 파일 형식과 파일 이름을 스타일링 속성(선택기=속성)에 매핑하는 콜론(:)으로 구분된 레코드 목록이 포함되어 있습니다.

선택기는 "디렉터리 식별자"에 대한 di와 같이 지정된 파일 형식이거나 .nu 파일 확장자를 가진 파일에 대한 *.nu일 수 있습니다.

속성은 세미콜론(;)으로 구분된 숫자 목록입니다. 어떤 속성과 속성 형식이 지원되는지는 사용 중인 터미널에 따라 다릅니다.

  • 0 일반, 1 굵게, 3 기울임꼴, 5 깜박임 등과 같은 스타일 속성(기타)
  • 전경색 30-3790-97
  • 배경색 40-47100-107
  • 38;2 접두사가 붙은 RGB 전경, 선택적으로 추가 속성이 뒤따름
  • 48;2 접두사가 붙은 RGB 배경, 선택적으로 추가 속성이 뒤따름

예시:

$env.LS_COLORS = "di=1;34:*.nu=3;33;46": 굵은 디렉터리, 기울임꼴 노란색 전경 청록색 배경 *.nu 파일

$env.LS_COLORS = "di=48;2;200;0;0;5": 빨간색 배경 깜박이는 디렉터리

생생한 테마

예를 들어, 여러 플랫폼에서 실행되고 많은 테마가 정의된 타사 도구 vivid를 사용하고 여기에서 LS_COLORS 구성을 생성할 수 있습니다.

바이너리를 다운로드하고 추출한 후 다음을 사용하여 사용할 수 있습니다.

$env.LS_COLORS = (vivid generate molokai)

또는 대체 테마 사용:

$env.LS_COLORS = (vivid generate ayu)

이 명령을 누셸 구성에 넣어 기본 색상 지정으로 만들 수 있습니다.

테마 설정

테마 설정은 위의 모든 색상 지정을 결합합니다. 다음은 테마 설정 기능을 시연하기 위해 신속하게 구성한 간단한 예입니다. 이것은 웹에서 널리 볼 수 있는 base16 테마를 변형한 것입니다.

테마 설정을 작동시키는 핵심은 config.nu 파일에서 let config = 줄을 선언하기 전에 사용할 모든 테마와 색상을 지정하는 것입니다.

# 몇 가지 색상을 정의해 보겠습니다.

let base00 = "#181818" # 기본 배경
let base01 = "#282828" # 더 밝은 배경(상태 표시줄, 줄 번호 및 접는 표시에 사용됨)
let base02 = "#383838" # 선택 배경
let base03 = "#585858" # 주석, 보이지 않는 문자, 줄 강조 표시
let base04 = "#b8b8b8" # 어두운 전경(상태 표시줄에 사용됨)
let base05 = "#d8d8d8" # 기본 전경, 캐럿, 구분 기호, 연산자
let base06 = "#e8e8e8" # 밝은 전경(자주 사용되지 않음)
let base07 = "#f8f8f8" # 밝은 배경(자주 사용되지 않음)
let base08 = "#ab4642" # 변수, XML 태그, 마크업 링크 텍스트, 마크업 목록, Diff 삭제됨
let base09 = "#dc9656" # 정수, 부울, 상수, XML 속성, 마크업 링크 URL
let base0a = "#f7ca88" # 클래스, 마크업 굵게, 검색 텍스트 배경
let base0b = "#a1b56c" # 문자열, 상속된 클래스, 마크업 코드, Diff 삽입됨
let base0c = "#86c1b9" # 지원, 정규식, 이스케이프 문자, 마크업 인용문
let base0d = "#7cafc2" # 함수, 메서드, 속성 ID, 제목
let base0e = "#ba8baf" # 키워드, 스토리지, 선택기, 마크업 기울임꼴, Diff 변경됨
let base0f = "#a16946" # 더 이상 사용되지 않음, 포함된 언어 태그 열기/닫기(예: <?php ?>)

# 위에서 정의한 색상을 사용하는 테마를 만들고 있습니다.

let base16_theme = {
    separator: $base03
    leading_trailing_space_bg: $base04
    header: $base0b
    date: $base0e
    filesize: $base0d
    row_index: $base0c
    bool: $base08
    int: $base0b
    duration: $base08
    range: $base08
    float: $base08
    string: $base04
    nothing: $base08
    binary: $base08
    cellpath: $base08
    hints: dark_gray

    # shape_garbage: { fg: $base07 bg: $base08 attr: b } # base16 흰색 바탕에 빨간색
    # 하지만 구문 분석 오류에는 일반적인 흰색 바탕에 빨간색이 더 좋습니다.
    shape_garbage: { fg: "#FFFFFF" bg: "#FF0000" attr: b }
    shape_bool: $base0d
    shape_int: { fg: $base0e attr: b }
    shape_float: { fg: $base0e attr: b }
    shape_range: { fg: $base0a attr: b }
    shape_internalcall: { fg: $base0c attr: b }
    shape_external: $base0c
    shape_externalarg: { fg: $base0b attr: b }
    shape_literal: $base0d
    shape_operator: $base0a
    shape_signature: { fg: $base0b attr: b }
    shape_string: $base0b
    shape_filepath: $base0d
    shape_globpattern: { fg: $base0d attr: b }
    shape_variable: $base0e
    shape_flag: { fg: $base0d attr: b }
    shape_custom: { attr: b }
}

# 이제 일반 구성 설정을 적용하고 위에서 지정한 "color_config:" 테마도 적용해 보겠습니다.

$env.config.animate_prompt: false
$env.config.color_config: $base16_theme # <-- 이것이 테마입니다.
$env.config.edit_mode: emacs # vi
$env.config.filesize_format: "b" # b, kb, kib, mb, mib, gb, gib, tb, tib, pb, pib, eb, eib, auto
$env.config.filesize_metric: true
$env.config.float_precision: 2
$env.config.footer_mode: always #always, never, number_of_rows, auto
$env.config.log_level: error
$env.config.max_history_size: 10000
$env.config.table_mode: rounded # basic, compact, compact_double, light, thin, with_love, rounded, reinforced, heavy, none, other
$env.config.use_ansi_coloring: true
$env.config.use_grid_icons: true
$env.config.use_ls_colors: true

테마 설정을 완전히 하려면 LS_COLORS 및 프롬프트를 포함하여 처음에 언급한 모든 항목을 테마로 설정해야 합니다. 행운을 빕니다!

밝은 배경 터미널에서 작업하기

누셸의 표준 라이브러리에는 기본 밝은 테마와 어두운 테마가 있는 config 모듈이 포함되어 있습니다. 밝은 배경 터미널에서 작업하는 경우 밝은 테마를 쉽게 적용할 수 있습니다.

# $nu.config-path에서
use std/config light-theme   # 테마를 범위로 로드하려면 이 줄을 추가합니다.

$env.config = {
  # ...
  color_config: (light_theme)   # 밝은 테마를 원하면 `$dark_theme`을 `$light_theme`으로 바꿉니다.
  # ...
}

어두운 테마를 로드할 수도 있습니다.

# $nu.config-path에서
use std/config dark-theme

$env.config = {
  # ...
  color_config: (dark_theme)
  # ...
}

접근성

화면 판독기를 사용할 때 장식을 최소화하는 것이 종종 바람직합니다. 이러한 경우 다음 옵션을 사용하여 테이블과 오류 모두에 대해 테두리 및 기타 장식을 비활성화할 수 있습니다.

# $nu.config-path에서
$env.config = {
  ...
  table: {
   ...
    mode: "none"
   ...
  }
  error_style: "plain"
  ...
}

줄 편집기 메뉴(완성, 기록, 도움말...)

Reedline(Nu의 줄 편집기) 스타일은 color_config 키를 사용하지 않습니다. 대신 각 메뉴에는 별도로 구성할 수 있는 자체 스타일이 있습니다. 자세한 내용은 Reedline 메뉴 구성 전용 섹션을 참조하십시오.

