Nu의 색상 지정 및 테마 설정
누셸 인터페이스의 여러 부분의 색상을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 모든 것은
config.nu 구성 파일에서 설정할 수 있습니다. 구성 파일에서 텍스트 값 외부에
#이 표시되면 그 뒤의 텍스트가 주석 처리되었음을 의미합니다.
테이블 테두리
테이블 테두리는
$env.config.table.mode 설정으로 제어됩니다. 런타임에 또는
config.nu 파일에서 변경할 수 있습니다.
$env.config.table.mode = 'rounded'
$env.config.table.mode에 대한 옵션은
table --list로 나열할 수 있습니다.
ascii_rounded
basic_compact
basic
compact_double
compact
default
dots
double
heavy
light
markdown
none
psql
reinforced
restructured
rounded
single
thin
with_love
예시:
$env.config.table.mode = 'rounded'
table --list | first 5
# => ╭───┬────────────────╮
# => │ 0 │ basic │
# => │ 1 │ compact │
# => │ 2 │ compact_double │
# => │ 3 │ default │
# => │ 4 │ heavy │
# => ╰───┴────────────────╯
$env.config.table.mode = 'psql'
table --list | first 5
# => 0 | basic
# => 1 | compact
# => 2 | compact_double
# => 3 | default
# => 4 | heavy
색상 구성
색상 구성은
$env.config.color_config에 정의되어 있습니다. 현재 구성은 다음으로 인쇄할 수 있습니다.
$env.config.color_config | sort
색상 및 스타일 속성은 여러 대체 형식으로 선언할 수 있습니다.
r- 일반 색상 빨강의 약어
rb- 굵은 속성이 있는 일반 색상 빨강의 약어
red- 일반 색상 빨강
red_bold- 굵은 속성이 있는 일반 색상 빨강
"#ff0000"- "#hex" 형식 전경색 빨강(따옴표 필요)
{ fg: "#ff0000" bg: "#0000ff" attr: b }- "#hex" 형식의 전경 빨강과 "#hex" 형식의 배경 파랑, 굵게 약어 속성이 있는 "전체 #hex" 형식.
{|x| 'yellow' }- 위에 나열된 색상 표현 중 하나가 포함된 문자열을 반환하는 클로저
{|x| { fg: "#ff0000" bg: "#0000ff" attr: b } }- 유효한 레코드를 반환하는 클로저
속성
|코드
|의미
|l
|깜박임
|b
|굵게
|d
|흐리게
|h
|숨김
|i
|기울임꼴
|r
|반전
|s
|취소선
|u
|밑줄
|n
|없음
|기본값 없음
일반 색상 및 약어
|코드
|이름
g
green
gb
green_bold
gu
green_underline
gi
green_italic
gd
green_dimmed
gr
green_reverse
bg_g
bg_green
lg
light_green
lgb
light_green_bold
lgu
light_green_underline
lgi
light_green_italic
lgd
light_green_dimmed
lgr
light_green_reverse
bg_lg
bg_light_green
r
red
rb
red_bold
ru
red_underline
ri
red_italic
rd
red_dimmed
rr
red_reverse
bg_r
bg_red
lr
light_red
lrb
light_red_bold
lru
light_red_underline
lri
light_red_italic
lrd
light_red_dimmed
lrr
light_red_reverse
bg_lr
bg_light_red
u
blue
ub
blue_bold
uu
blue_underline
ui
blue_italic
ud
blue_dimmed
ur
blue_reverse
bg_u
bg_blue
lu
light_blue
lub
light_blue_bold
luu
light_blue_underline
lui
light_blue_italic
lud
light_blue_dimmed
lur
light_blue_reverse
bg_lu
bg_light_blue
b
black
bb
black_bold
bu
black_underline
bi
black_italic
bd
black_dimmed
br
black_reverse
bg_b
bg_black
ligr
light_gray
ligrb
light_gray_bold
ligru
light_gray_underline
ligri
light_gray_italic
ligrd
light_gray_dimmed
ligrr
light_gray_reverse
bg_ligr
bg_light_gray
y
yellow
yb
yellow_bold
yu
yellow_underline
yi
yellow_italic
yd
yellow_dimmed
yr
yellow_reverse
bg_y
bg_yellow
ly
light_yellow
lyb
light_yellow_bold
lyu
light_yellow_underline
lyi
light_yellow_italic
lyd
light_yellow_dimmed
lyr
light_yellow_reverse
bg_ly
bg_light_yellow
p
purple
pb
purple_bold
pu
purple_underline
pi
purple_italic
pd
purple_dimmed
pr
purple_reverse
bg_p
bg_purple
lp
light_purple
lpb
light_purple_bold
lpu
light_purple_underline
lpi
light_purple_italic
lpd
light_purple_dimmed
lpr
light_purple_reverse
bg_lp
bg_light_purple
m
magenta
mb
magenta_bold
mu
magenta_underline
mi
magenta_italic
md
magenta_dimmed
mr
magenta_reverse
bg_m
bg_magenta
lm
light_magenta
lmb
light_magenta_bold
lmu
light_magenta_underline
lmi
light_magenta_italic
lmd
light_magenta_dimmed
lmr
light_magenta_reverse
bg_lm
bg_light_magenta
c
cyan
cb
cyan_bold
cu
cyan_underline
ci
cyan_italic
cd
cyan_dimmed
cr
cyan_reverse
bg_c
bg_cyan
lc
light_cyan
lcb
light_cyan_bold
lcu
light_cyan_underline
lci
light_cyan_italic
lcd
light_cyan_dimmed
lcr
light_cyan_reverse
bg_lc
bg_light_cyan
w
white
wb
white_bold
wu
white_underline
wi
white_italic
wd
white_dimmed
wr
white_reverse
bg_w
bg_white
dgr
dark_gray
dgrb
dark_gray_bold
dgru
dark_gray_underline
dgri
dark_gray_italic
dgrd
dark_gray_dimmed
dgrr
dark_gray_reverse
bg_dgr
bg_dark_gray
def
default
defb
default_bold
defu
default_underline
defi
default_italic
defd
default_dimmed
defr
default_reverse
bg_def
bg_default
"#hex" 형식
"#hex" 형식은 일반적으로 색상을 나타내는 한 가지 방법입니다.
# 문자 뒤에 6개의 문자가 오는 것입니다. 처음 두 개는
빨강, 다음 두 개는
녹색, 마지막 두 개는
파랑입니다. 이 문자열을 따옴표로 묶는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 누셸이 주석 처리된 문자열로 인식합니다.
예시: 기본
빨강 색상은
"#ff0000" 또는
"#FF0000"입니다. 문자의 대소문자는 중요하지 않습니다.
이
"#hex" 형식을 사용하면 누셸의 다른 부분에 24비트 트루컬러 톤을 지정할 수 있습니다.
전체
"#hex" 형식
전체 "#hex" 형식은
"#hex" 형식을 기반으로 하지만 한 줄에 전경, 배경 및 속성을 지정할 수 있습니다.
예시:
{ fg: "#ff0000" bg: "#0000ff" attr: b }
- "#hex" 형식의 빨강 전경
- "#hex" 형식의 파랑 배경
- 굵게 약어 속성
클로저
참고: 클로저는 테이블 출력에 대해서만 실행됩니다.
shape_ 구성, 값을 직접 인쇄할 때 또는 목록의 값과 같은 다른 컨텍스트에서는 작동하지 않습니다.
예시:
$env.config.color_config.filesize = {|x| if $x == 0b { 'dark_gray' } else if $x < 1mb { 'cyan' } else { 'blue' } }
$env.config.color_config.bool = {|x| if $x { 'green' } else { 'light_red' } }
{a:true,b:false,c:0mb,d:0.5mb,e:10mib}
인쇄물
╭───┬───────────╮
│ a │ true │
│ b │ false │
│ c │ 0 B │
│ d │ 488.3 KiB │
│ e │ 10.0 MiB │
╰───┴───────────╯
녹색
true, 밝은 빨강
false, 어두운 회색
0 B, 청록색
488.3 KiB, 파란색
10.0 MiB가 있습니다.
기본 값
기본 값은
int 및
string과 같은 것입니다. 기본 값과 모양은 위에서 본 다양한 색상 기호로 설정할 수 있습니다.
다음은 현재 기본 목록입니다. 이들 모두가 구성 가능한 것은 아닙니다. 구성 가능한 것은 *로 표시됩니다.
|기본형
|기본 색상
|구성 가능
any
binary
|Color::White.normal()
|*
block
|Color::White.normal()
|*
bool
|Color::White.normal()
|*
cellpath
|Color::White.normal()
|*
condition
custom
date
|Color::White.normal()
|*
duration
|Color::White.normal()
|*
expression
filesize
|Color::White.normal()
|*
float
|Color::White.normal()
|*
glob
import
int
|Color::White.normal()
|*
list
|Color::White.normal()
|*
nothing
|Color::White.normal()
|*
number
operator
path
range
|Color::White.normal()
|*
record
|Color::White.normal()
|*
signature
string
|Color::White.normal()
|*
table
var
vardecl
variable
특수 "기본형" (실제로는 기본형이 아니지만 색상 지정을 위해서만 존재)
|기본형
|기본 색상
|구성 가능
leading_trailing_space_bg
|Color::Rgb(128, 128, 128))
|*
header
|Color::Green.bold()
|*
empty
|Color::Blue.normal()
|*
row_index
|Color::Green.bold()
|*
hints
|Color::DarkGray.normal()
|*
다음은 이러한 값 중 일부를 변경하는 작은 예입니다.
$env.config.color_config.separator = purple
$env.config.color_config.leading_trailing_space_bg = "#ffffff"
$env.config.color_config.header = gb
$env.config.color_config.date = wd
$env.config.color_config.filesize = c
$env.config.color_config.row_index = cb
$env.config.color_config.bool = red
$env.config.color_config.int = green
$env.config.color_config.duration = blue_bold
$env.config.color_config.range = purple
$env.config.color_config.float = red
$env.config.color_config.string = white
$env.config.color_config.nothing = red
$env.config.color_config.binary = red
$env.config.color_config.cellpath = cyan
$env.config.color_config.hints = dark_gray
다음은 일부 주석과 함께 여러 색상 구문을 사용하는 또 다른 작은 예입니다.
$env.config.color_config.separator = "#88b719" # PR #486과 같이 전경색만 설정합니다.
$env.config.color_config.leading_trailing_space_bg = white # 원래 스타일로 전경색만 설정합니다.
$env.config.color_config.header = { # PR #489와 같습니다.
fg: "#B01455", # 16진수 색상이 있는 값에는 따옴표가 필요합니다.
bg: "#ffb900", # 쉼표는 필요하지 않으며 한 줄에 모두 있을 수도 있습니다.
attr: bli # 이 값 주위에는 따옴표가 없습니다. 따옴표가 있거나 없는 경우에도 작동합니다.
}
$env.config.color_config.date = "#75507B"
$env.config.color_config.filesize = "#729fcf"
$env.config.color_config.row_index = {
# 전경만 설정하는 또 다른 방법이며 bg 및 attr을 지정할 필요가 없습니다.
fg: "#e50914"
}
모양 값
위에서 언급했듯이
shape는 구문 색상 지정을 나타내는 데 사용되는 용어입니다.
다음은 현재 플랫 모양 목록입니다.
|모양
|기본 스타일
|구성 가능
shape_block
|fg(Color::Blue).bold()
|*
shape_bool
|fg(Color::LightCyan)
|*
shape_custom
|bold()
|*
shape_external
|fg(Color::Cyan)
|*
shape_externalarg
|fg(Color::Green).bold()
|*
shape_filepath
|fg(Color::Cyan)
|*
shape_flag
|fg(Color::Blue).bold()
|*
shape_float
|fg(Color::Purple).bold()
|*
shape_garbage
|fg(Color::White).on(Color::Red).bold()
|*
shape_globpattern
|fg(Color::Cyan).bold()
|*
shape_int
|fg(Color::Purple).bold()
|*
shape_internalcall
|fg(Color::Cyan).bold()
|*
shape_list
|fg(Color::Cyan).bold()
|*
shape_literal
|fg(Color::Blue)
|*
shape_nothing
|fg(Color::LightCyan)
|*
shape_operator
|fg(Color::Yellow)
|*
shape_pipe
|fg(Color::Purple).bold()
|*
shape_range
|fg(Color::Yellow).bold()
|*
shape_record
|fg(Color::Cyan).bold()
|*
shape_signature
|fg(Color::Green).bold()
|*
shape_string
|fg(Color::Green)
|*
shape_string_interpolation
|fg(Color::Cyan).bold()
|*
shape_table
|fg(Color::Blue).bold()
|*
shape_variable
|fg(Color::Purple)
|*
다음은 이러한 항목에 색상을 적용하는 방법에 대한 작은 예입니다. 재정의되지 않은 모든 항목은 기본 색상을 받습니다.
$env.config.color_config.shape_garbage: { fg: "#FFFFFF" bg: "#FF0000" attr: b}
$env.config.color_config.shape_bool: green
$env.config.color_config.shape_int: { fg: "#0000ff" attr: b}
프롬프트 구성 및 색상 지정
누셸 프롬프트는 다음 환경 변수 및 구성 항목을 통해 구성할 수 있습니다.
PROMPT_COMMAND: 프롬프트를 설정하기 위해 실행할 코드(블록)
PROMPT_COMMAND_RIGHT: 오른쪽 프롬프트를 설정하기 위해 실행할 코드(블록) (nu_scripts의 oh-my.nu 참조)
PROMPT_INDICATOR= "〉": 프롬프트 뒤에 인쇄되는 표시기(기본적으로 ">"와 유사한 유니코드 기호)
PROMPT_INDICATOR_VI_INSERT= ": "
PROMPT_INDICATOR_VI_NORMAL= "v "
PROMPT_MULTILINE_INDICATOR= "::: "
render_right_prompt_on_last_line: 프롬프트의 마지막 줄에 오른쪽 프롬프트를 렌더링할지 여부를 활성화 또는 비활성화하는 부울 값
예시: 간단한 프롬프트의 경우 다음과 같이 할 수 있습니다.
PROMPT_COMMAND는
블록이 필요하고 다른 것들은
문자열이 필요합니다.
$env.PROMPT_COMMAND = { $"(date now | format date '%m/%d/%Y %I:%M:%S%.3f'): (pwd | path basename)" }
기본
PROMPT_INDICATOR가 마음에 들지 않으면 다음과 같이 변경할 수 있습니다.
$env.PROMPT_INDICATOR = "> "
starship을 사용하는 경우 zsh 또는 fish와 마찬가지로 프롬프트의 마지막 줄에 오른쪽 프롬프트를 표시하고 싶을 것입니다.
config.nu 파일을 수정하고
render_right_prompt_on_last_line을 true로 설정하면 됩니다.
$env.config.render_right_prompt_on_last_line = true
프롬프트의 색상 지정은
PROMPT_COMMAND의
블록에서 제어되며, 여기서 사용자 지정 프롬프트를 작성할 수 있습니다. nu_scripts 저장소에 git 상태가 있는 약간 멋진 프롬프트를 작성했습니다.
임시 프롬프트
이전에 입력한 명령에 대해 다른 프롬프트를 표시하려면 누셸의 임시 프롬프트 기능을 사용할 수 있습니다. 프롬프트에 이전 줄에 표시할 필요가 없는 정보(예: 시간 및 Git 상태)가 많은 경우 유용할 수 있습니다. 이전 줄이 더 짧은 프롬프트로 표시되도록 할 수 있기 때문입니다.
각
PROMPT_* 변수에는 과거 프롬프트를 표시할 때 해당 세그먼트를 변경하는 데 사용할 해당
TRANSIENT_PROMPT_* 변수가 있습니다.
TRANSIENT_PROMPT_COMMAND,
TRANSIENT_PROMPT_COMMAND_RIGHT,
TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR,
TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR_VI_INSERT,
TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR_VI_NORMAL,
TRANSIENT_PROMPT_MULTILINE_INDICATOR가 있습니다. 기본적으로
PROMPT_* 변수는 과거 프롬프트를 표시하는 데 사용됩니다.
예를 들어, 과거 프롬프트를 왼쪽 프롬프트 없이 완전히 표시하고 표시기만 남기려면 다음을 사용할 수 있습니다.
$env.TRANSIENT_PROMPT_COMMAND = ""
일반 왼쪽 프롬프트로 돌아가려면
TRANSIENT_PROMPT_COMMAND를 설정 해제해야 합니다.
hide-env TRANSIENT_PROMPT_COMMAND
ls 명령에 대한
LS_COLORS 색상
누셸은 Mac, Linux 및 Windows에서
LS_COLORS 환경 변수 설정을 존중하고 사용합니다. 이 설정을 사용하면
ls를 수행할 때 파일 형식의 색상을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 디렉터리를 한 가지 색상으로,
.md 마크다운 파일을 다른 색상으로,
.toml 파일을 또 다른 색상으로 지정할 수 있습니다. 파일 형식을 색상 지정하고 스타일을 지정하는 다양한 방법이 있습니다.
LS_COLORS가 설정되지 않은 경우 nushell은 8비트(확장) ANSI 색상을 기반으로 하는 내장
LS_COLORS 설정으로 기본 설정됩니다.
LS_COLORS 이해하기
LS_COLORS에는 파일 형식과 파일 이름을 스타일링 속성(
선택기=속성)에 매핑하는 콜론(
:)으로 구분된 레코드 목록이 포함되어 있습니다.
선택기는 "디렉터리 식별자"에 대한
di와 같이 지정된 파일 형식이거나
.nu 파일 확장자를 가진 파일에 대한
*.nu일 수 있습니다.
속성은 세미콜론(
;)으로 구분된 숫자 목록입니다. 어떤 속성과 속성 형식이 지원되는지는 사용 중인 터미널에 따라 다릅니다.
0일반,
1굵게,
3기울임꼴,
5깜박임 등과 같은 스타일 속성(기타)
- 전경색
30-
37및
90-
97
- 배경색
40-
47및
100-
107
38;2접두사가 붙은 RGB 전경, 선택적으로 추가 속성이 뒤따름
48;2접두사가 붙은 RGB 배경, 선택적으로 추가 속성이 뒤따름
예시:
$env.LS_COLORS = "di=1;34:*.nu=3;33;46": 굵은 디렉터리, 기울임꼴 노란색 전경 청록색 배경
*.nu 파일
$env.LS_COLORS = "di=48;2;200;0;0;5": 빨간색 배경 깜박이는 디렉터리
생생한 테마
예를 들어, 여러 플랫폼에서 실행되고 많은 테마가 정의된 타사 도구 vivid를 사용하고 여기에서
LS_COLORS 구성을 생성할 수 있습니다.
바이너리를 다운로드하고 추출한 후 다음을 사용하여 사용할 수 있습니다.
$env.LS_COLORS = (vivid generate molokai)
또는 대체 테마 사용:
$env.LS_COLORS = (vivid generate ayu)
이 명령을 누셸 구성에 넣어 기본 색상 지정으로 만들 수 있습니다.
테마 설정
테마 설정은 위의 모든 색상 지정을 결합합니다. 다음은 테마 설정 기능을 시연하기 위해 신속하게 구성한 간단한 예입니다. 이것은 웹에서 널리 볼 수 있는
base16 테마를 변형한 것입니다.
테마 설정을 작동시키는 핵심은
config.nu 파일에서
let config = 줄을 선언하기 전에 사용할 모든 테마와 색상을 지정하는 것입니다.
# 몇 가지 색상을 정의해 보겠습니다.
let base00 = "#181818" # 기본 배경
let base01 = "#282828" # 더 밝은 배경(상태 표시줄, 줄 번호 및 접는 표시에 사용됨)
let base02 = "#383838" # 선택 배경
let base03 = "#585858" # 주석, 보이지 않는 문자, 줄 강조 표시
let base04 = "#b8b8b8" # 어두운 전경(상태 표시줄에 사용됨)
let base05 = "#d8d8d8" # 기본 전경, 캐럿, 구분 기호, 연산자
let base06 = "#e8e8e8" # 밝은 전경(자주 사용되지 않음)
let base07 = "#f8f8f8" # 밝은 배경(자주 사용되지 않음)
let base08 = "#ab4642" # 변수, XML 태그, 마크업 링크 텍스트, 마크업 목록, Diff 삭제됨
let base09 = "#dc9656" # 정수, 부울, 상수, XML 속성, 마크업 링크 URL
let base0a = "#f7ca88" # 클래스, 마크업 굵게, 검색 텍스트 배경
let base0b = "#a1b56c" # 문자열, 상속된 클래스, 마크업 코드, Diff 삽입됨
let base0c = "#86c1b9" # 지원, 정규식, 이스케이프 문자, 마크업 인용문
let base0d = "#7cafc2" # 함수, 메서드, 속성 ID, 제목
let base0e = "#ba8baf" # 키워드, 스토리지, 선택기, 마크업 기울임꼴, Diff 변경됨
let base0f = "#a16946" # 더 이상 사용되지 않음, 포함된 언어 태그 열기/닫기(예: <?php ?>)
# 위에서 정의한 색상을 사용하는 테마를 만들고 있습니다.
let base16_theme = {
separator: $base03
leading_trailing_space_bg: $base04
header: $base0b
date: $base0e
filesize: $base0d
row_index: $base0c
bool: $base08
int: $base0b
duration: $base08
range: $base08
float: $base08
string: $base04
nothing: $base08
binary: $base08
cellpath: $base08
hints: dark_gray
# shape_garbage: { fg: $base07 bg: $base08 attr: b } # base16 흰색 바탕에 빨간색
# 하지만 구문 분석 오류에는 일반적인 흰색 바탕에 빨간색이 더 좋습니다.
shape_garbage: { fg: "#FFFFFF" bg: "#FF0000" attr: b }
shape_bool: $base0d
shape_int: { fg: $base0e attr: b }
shape_float: { fg: $base0e attr: b }
shape_range: { fg: $base0a attr: b }
shape_internalcall: { fg: $base0c attr: b }
shape_external: $base0c
shape_externalarg: { fg: $base0b attr: b }
shape_literal: $base0d
shape_operator: $base0a
shape_signature: { fg: $base0b attr: b }
shape_string: $base0b
shape_filepath: $base0d
shape_globpattern: { fg: $base0d attr: b }
shape_variable: $base0e
shape_flag: { fg: $base0d attr: b }
shape_custom: { attr: b }
}
# 이제 일반 구성 설정을 적용하고 위에서 지정한 "color_config:" 테마도 적용해 보겠습니다.
$env.config.animate_prompt: false
$env.config.color_config: $base16_theme # <-- 이것이 테마입니다.
$env.config.edit_mode: emacs # vi
$env.config.filesize_format: "b" # b, kb, kib, mb, mib, gb, gib, tb, tib, pb, pib, eb, eib, auto
$env.config.filesize_metric: true
$env.config.float_precision: 2
$env.config.footer_mode: always #always, never, number_of_rows, auto
$env.config.log_level: error
$env.config.max_history_size: 10000
$env.config.table_mode: rounded # basic, compact, compact_double, light, thin, with_love, rounded, reinforced, heavy, none, other
$env.config.use_ansi_coloring: true
$env.config.use_grid_icons: true
$env.config.use_ls_colors: true
테마 설정을 완전히 하려면 LS_COLORS 및 프롬프트를 포함하여 처음에 언급한 모든 항목을 테마로 설정해야 합니다. 행운을 빕니다!
밝은 배경 터미널에서 작업하기
누셸의 표준 라이브러리에는 기본 밝은 테마와 어두운 테마가 있는
config 모듈이 포함되어 있습니다. 밝은 배경 터미널에서 작업하는 경우 밝은 테마를 쉽게 적용할 수 있습니다.
# $nu.config-path에서
use std/config light-theme # 테마를 범위로 로드하려면 이 줄을 추가합니다.
$env.config = {
# ...
color_config: (light_theme) # 밝은 테마를 원하면 `$dark_theme`을 `$light_theme`으로 바꿉니다.
# ...
}
어두운 테마를 로드할 수도 있습니다.
# $nu.config-path에서
use std/config dark-theme
$env.config = {
# ...
color_config: (dark_theme)
# ...
}
접근성
화면 판독기를 사용할 때 장식을 최소화하는 것이 종종 바람직합니다. 이러한 경우 다음 옵션을 사용하여 테이블과 오류 모두에 대해 테두리 및 기타 장식을 비활성화할 수 있습니다.
# $nu.config-path에서
$env.config = {
...
table: {
...
mode: "none"
...
}
error_style: "plain"
...
}
줄 편집기 메뉴(완성, 기록, 도움말...)
Reedline(Nu의 줄 편집기) 스타일은
color_config 키를 사용하지 않습니다. 대신 각 메뉴에는 별도로 구성할 수 있는 자체 스타일이 있습니다. 자세한 내용은 Reedline 메뉴 구성 전용 섹션을 참조하십시오.