Nu には、見た目や挙動を変更させるための内部的な変数があります。 以下がそのリストです。

Variable Type Description completion_mode "list" or "circular" 利用する自動補完のモード ctrlc_exit boolean ctrl-c を複数回押したときに Nu を exit するかどうか disable_table_indexes boolean テーブルインデックスカラムを無効にするかどうか edit_mode "vi" or "emacs" 行の編集モードを"vi"か"emacs"モードに変更する env row 外部コマンドに渡す環境変数 header_align "center", "right", or other テーブルのヘッダーの揃え方 key_timeout integer edit モードのスイッチ時のタイムアウト nonzero_exit_errors boolean 外部コマンドが 0 以外の終了ステータスの場合にエラーを表示するかどうか path list of strings バイナリーを検索する PATH startup list of strings alias のような nushell 起動時に実行するコマンド table_mode "light" or other テーブルのモード no_auto_pivot boolean 自動で 1 行のデータを pivot するかどうか skip_welcome_message boolean nushell 起動時にウェルカムメッセージの表示をスキップするかどうか

これらの変数のいずれかを設定するには config set コマンドを利用します。例えば

config set edit_mode "vi"

設定したい値をパイプラインを通じて設定することもできます。このためには set_into フラグを利用します。

echo "bar" | config set_into foo

この方法は、 env や path 変数を設定する際に便利です。

config コマンドを引数なしで実行すると現在の設定されている変数を表示します。

config # => ─────────────────┬────────────────── # => completion_mode │ circular # => env │ [row 51 columns] # => path │ [table 9 rows] # => startup │ [table 1 rows] # => ─────────────────┴──────────────────

注: もしまだ変数を設定していない場合、出力が空の場合があります。

get フラグを利用して特定の変数の値を取得できます。

config get edit_mode

変数を削除する場合、 remove フラグを利用します。

config remove edit_mode

設定全体をクリアして、最初からやりなおしたい場合は --clear フラグを利用できます。このコマンドを実行すると設定ファイルもクリアされるので注意してください。

config clear

設定ファイルはデフォルトの場所から読み込まれます。この場所をみつけるには -path フラグを利用します。

config path # => /home/jonathant/.config/nu/config.toml

デフォルトとは違う設定ファイルを読み込みたい場合は、 load パラメーターを利用します。

config load myconfiguration.toml

Nu をログインシェルとして利用するには、 path と env 変数を設定する必要があります。これらによりログインシェルとして外部コマンドを実行するのに十分なサポートが得られます。

切り替える前に、Bash 等の別のシェルから Nu を実行します。そして次のコマンドで環境変数と PATH をシェルから取得します。

config set path $nu .path config set env $nu .env

0.7.2 より以前のバージョンでは

config -- set [ path $nu :path ] config -- set [ env $nu :env ]

$nu.path および $nu.env にはそれぞれ、現在の PATH と環境変数がセットされています。これらをセットすると、のちに Nu をログインシェルとして利用したさいに利用できるようになります。

次にいくつかのディストリビューションでは、Nu が /etc/shells のリストに含まれているかを確認する必要があります。

cat /etc/shells # => # /etc/shells: valid login shells # => /bin/sh # => /bin/dash # => /bin/bash # => /bin/rbash # => /usr/bin/screen # => /usr/bin/fish # => /home/sophia/.cargo/bin/nu

これにより、 chsh で Nu をログインシェルとして設定できるようになります。ログアウト後、次回のログイン時に Nu の素敵なプロンプトが表示されます。

プロンプトの設定は prompt の値を設定することで行います。

例えば、starshipを使うには、ダウンロードして次のコマンドを実行します。(0.18.2 and later)

config set prompt "starship prompt"

Nu を再起動すると