누셸은 시작 및 구성을 관리하기 위한 많은 옵션을 제공하지만, 새로운 사용자는 몇 가지 간단한 단계만으로 시작할 수 있습니다.

누셸에게 사용할 편집기를 알려줍니다. $env .config.buffer_editor = <선호하는 편집기 경로> 예시: $env .config.buffer_editor = "code" # 또는 $env .config.buffer_editor = "nano" # 또는 $env .config.buffer_editor = "hx" # 또는 $env .config.buffer_editor = "vi" # 인수가 있는 경우 $env .config.buffer_editor = [ "emacsclient" , "-s" , "light" , "-t" ] # 등 다음을 사용하여 config.nu 를 편집합니다. config nu 그러면 위에서 정의한 편집기에서 현재 config.nu 가 열립니다. 누셸이 시작될 때마다 실행되어야 하는 명령을 이 파일에 추가합니다. 좋은 첫 번째 예는 위의 buffer_editor 설정일 수 있습니다. 다음을 사용하여 사용 가능한 설정의 자세한 목록을 찾을 수 있습니다. config nu -- doc | nu-highlight | less - R 설정을 저장하고 편집기를 종료한 다음 새 누셸 세션을 시작하여 이러한 설정을 로드합니다.

이것이 전부입니다! 필요할 때 더 자세한 내용은 아래에 있습니다...

팁 누셸 내에서 이 문서의 단순화된 버전을 보려면 다음을 실행하십시오. config nu -- doc | nu-highlight | less - R

누셸은 여러 개의 선택적 구성 파일을 사용합니다. 이러한 파일은 다음 순서로 로드됩니다.

로드되는 첫 번째 파일은 env.nu 이며, 역사적으로 환경 변수를 재정의하는 데 사용되었습니다. 그러나 현재 "모범 사례" 권장 사항은 아래의 자동 로드 디렉터리와 config.nu 를 사용하여 모든 환경 변수(및 기타 구성)를 설정하는 것입니다. config.nu 는 일반적으로 기본 누셸 설정을 재정의하거나, 사용자 지정 명령을 정의(또는 가져오기)하거나, 다른 시작 작업을 실행하는 데 사용됩니다. $nu.vendor-autoload-dirs 의 *.nu 파일이 로드됩니다. 이러한 디렉터리는 공급업체 및 패키지 관리자의 시작 파일을 위한 것입니다. $nu.user-autoload-dirs 의 *.nu 파일이 로드됩니다. 이러한 파일은 모든 시작 작업에 사용할 수 있으며 구성을 모듈화하는 좋은 방법입니다. login.nu 는 누셸이 로그인 셸로 실행될 때만 수행되어야 하는 명령을 실행하거나 구성을 처리합니다.

기본적으로 env.nu , config.nu 및 login.nu 는 $nu.default-config-dir 디렉터리에서 읽습니다. 예시:

$nu .default-config-dir # macOS # => /Users/me/Library/Application Support/nushell # Linux # => /home/me/.config/nushell # Windows # => C:\Users\me\AppData\Roaming

누셸이 처음 시작되면 구성 디렉터리와 비어 있는(주석 제외) env.nu 및 config.nu 를 생성합니다.

팁 config nu 명령을 사용하여 기본 텍스트 편집기에서 config.nu 를 빠르게 열 수 있습니다. 마찬가지로 config env 명령은 env.nu 를 엽니다. 이를 위해서는 다음 중 하나를 사용하여 기본 편집기를 구성해야 합니다. 누셸의 $env.config.buffer_editor 설정

설정 $env.VISUAL 또는 $env.EDITOR 환경 변수 예를 들어, Visual Studio Code에서 파일을 편집하려면 config.nu 에 다음을 배치하십시오. $env .config.buffer_editor = 'code'

팁 일부 사용자는 한 곳에 대부분 또는 모든 시작 작업이 있는 "모놀리식" 구성 파일을 선호합니다. config.nu 는 이 목적으로 사용할 수 있습니다. 다른 사용자는 각 파일이 더 작고 집중된 작업 집합을 처리하는 "모듈식" 구성을 선호할 수 있습니다. 자동 로드 디렉터리의 파일은 이러한 경험을 만드는 데 사용할 수 있습니다.

config.nu 는 일반적으로 다음을 위해 사용됩니다.

누셸 및 기타 응용 프로그램에 대한 환경 변수 설정

$env.config 에서 누셸 설정

에서 누셸 설정 모듈 또는 소스 파일을 로드하여 해당 명령을 쉽게 사용할 수 있도록 함

시작 시 다른 응용 프로그램이나 명령 실행

참조 환경 장에서는 환경 변수를 설정하고 액세스하는 방법에 대한 추가 정보를 다룹니다.

대부분의 셸과 마찬가지로 누셸은 PATH (또는 변형)라는 환경 변수를 검색합니다.

팁 일부 셸과 달리 누셸은 환경 변수에 대해 "대소문자를 구분하지 않으려고" 합니다. Path , path , PATH 및 pAtH 는 모두 동일한 환경 변수의 허용되는 변형입니다. 자세한 내용은 환경 - 대소문자 구분을 참조하십시오.

누셸이 시작되면 일반적으로 PATH 를 문자열로 상속합니다. 그러나 누셸은 쉽게 액세스할 수 있도록 이를 자동으로 누셸 목록으로 변환합니다. 즉, 예를 들어 다음을 사용하여 경로에 추가할 수 있습니다.

$env .path ++= [ "~/.local/bin" ]

표준 라이브러리에는 도우미 명령도 포함되어 있습니다. 기본 path add 동작은 경로의 나머지 부분보다 우선 순위가 높도록 디렉터리를 앞에 추가하는 것입니다. 예를 들어, 다음을 시작 구성에 추가할 수 있습니다.

use std/ util "path add" path add "~/.local/bin" path add ( $env .CARGO_HOME | path join "bin" )

팁 위 예제에서 path join 의 사용에 주목하십시오. 이 명령은 경로 구분 기호의 존재 여부에 관계없이 두 경로 구성 요소를 올바르게 결합합니다. 이 범주의 더 많은 명령은 help path 를 참조하십시오.

누셸은 여러 프롬프트 구성 옵션을 제공합니다. 기본적으로 누셸에는 다음이 포함됩니다.

홈 디렉터리인 경우(또는 그 아래에 있는 경우) ~ 를 사용하여 축약된 현재 디렉터리를 포함하는 프롬프트.

를 사용하여 축약된 현재 디렉터리를 포함하는 프롬프트. 프롬프트 바로 오른쪽에 나타나는 프롬프트 표시기. 일반 편집 모드에서는 기본적으로 > 이 되고, Vi 삽입 모드에서는 : 가 됩니다. 명령과 프롬프트를 구분하기 위해 문자 뒤에 추가 공백을 참고하십시오.

이 되고, Vi 삽입 모드에서는 가 됩니다. 명령과 프롬프트를 구분하기 위해 문자 뒤에 추가 공백을 참고하십시오. 날짜와 시간이 있는 오른쪽 프롬프트

현재 명령줄이 여러 줄에 걸쳐 있을 때 표시되는 표시기 - 기본적으로 :::

이러한 프롬프트 구성 요소를 제어하는 환경 변수는 다음과 같습니다.

$env.PROMPT_COMMAND : 프롬프트 자체

: 프롬프트 자체 $env.PROMPT_COMMAND_RIGHT : 터미널 오른쪽에 나타날 수 있는 프롬프트

: 터미널 오른쪽에 나타날 수 있는 프롬프트 $env.PROMPT_INDICATOR : Emacs 모드 표시기

: Emacs 모드 표시기 $env.PROMPT_INDICATOR_VI_NORMAL : Vi-normal 모드 표시기

: Vi-normal 모드 표시기 $env.PROMPT_INDICATOR_VI_INSERT : Vi-insert 모드 표시기

: Vi-insert 모드 표시기 $env.PROMPT_MULTILINE_INDICATOR : 여러 줄 표시기

이러한 각 변수는 다음 중 하나를 허용합니다.

문자열, 이 경우 구성 요소는 해당 문자열로 정적으로 표시됩니다.

클로저(매개변수 없음), 이 경우 구성 요소는 클로저의 코드를 기반으로 동적으로 표시됩니다.

null , 이 경우 구성 요소는 내부 기본값으로 되돌아갑니다.

팁 예를 들어 오른쪽 프롬프트를 비활성화하려면 시작 구성에 다음을 추가하십시오. $env .PROMPT_COMMAND_RIGHT = "" # 또는 $env .PROMPT_COMMAND_RIGHT = {||}

누셸은 또한 명령줄이 실행된 후에 다른 프롬프트를 표시할 수 있는 임시 프롬프트를 지원합니다. 이는 여러 상황에서 유용할 수 있습니다.

여러 줄 프롬프트를 사용하는 경우 임시 프롬프트는 더 압축된 버전일 수 있습니다.

임시 여러 줄 표시기와 오른쪽 프롬프트를 제거하면 터미널에서 복사하는 것이 간단해질 수 있습니다.

위의 일반 프롬프트 명령과 마찬가지로 각 임시 프롬프트는 (정적) 문자열, (동적) 클로저 또는 누셸 내부 기본값을 사용하기 위한 null 을 허용할 수 있습니다.

임시 프롬프트 구성 요소를 제어하는 환경 변수는 다음과 같습니다.

$env.TRANSIENT_PROMPT_COMMAND : 명령줄이 실행된 후의 프롬프트 자체

: 명령줄이 실행된 후의 프롬프트 자체 $env.TRANSIENT_PROMPT_COMMAND_RIGHT : 터미널 오른쪽에 나타날 수 있는 프롬프트

: 터미널 오른쪽에 나타날 수 있는 프롬프트 $env.TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR : Emacs 모드 표시기

: Emacs 모드 표시기 $env.TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR_VI_NORMAL : Vi-normal 모드 표시기

: Vi-normal 모드 표시기 $env.TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR_VI_INSERT : Vi-insert 모드 표시기

: Vi-insert 모드 표시기 $env.TRANSIENT_PROMPT_MULTILINE_INDICATOR : 여러 줄 표시기

팁 누셸은 TRANSIENT_PROMPT_COMMAND_RIGHT 및 TRANSIENT_PROMPT_MULTILINE_INDICATOR 를 빈 문자열( "" )로 설정하여 이전 명령이 입력된 후 각 항목이 사라지도록 합니다. 이렇게 하면 터미널에서 복사 및 붙여넣기가 간단해집니다. 이 기능을 비활성화하고 항상 해당 항목을 표시하려면 다음을 설정하십시오. $env .TRANSIENT_PROMPT_COMMAND_RIGHT = null $env .TRANSIENT_PROMPT_MULTILINE_INDICATOR = null

여러 경로를 포함하는 변수와 같은 특정 변수는 종종 다른 셸에서 콜론으로 구분된 문자열로 저장됩니다. 누셸은 이를 자동으로 더 편리한 누셸 목록으로 변환할 수 있습니다. ENV_CONVERSIONS 변수는 환경 변수가 다음과 같이 변환되는 방법을 지정합니다.

누셸 시작 시 문자열에서 값으로 변환(from_string)

외부 명령을 실행할 때 값에서 문자열로 다시 변환(to_string)

ENV_CONVERSIONS 는 레코드이며, 여기서:

각 키는 변환할 환경 변수입니다.

각 값은 다음을 포함하는 또 다른 레코드입니다. { from_string : <클로저> to_string : <클로저> }

팁 위에서 언급했듯이 OS 경로 변수는 누셸에 의해 자동으로 변환됩니다. 결과적으로 ENV_CONVERSIONS 에 있을 필요 없이 시작 구성 내에서 목록으로 처리될 수 있습니다. XDG_DATA_DIRS 와 같은 다른 콜론으로 구분된 경로는 자동으로 변환되지 않습니다.

추가 변환을 추가하려면 $env.ENV_CONVERSIONS 레코드에 merge 하십시오. 예를 들어, XDG_DATA_DIRS 변수에 대한 변환을 추가하려면 다음을 수행하십시오.

$env .ENV_CONVERSIONS = $env .ENV_CONVERSIONS | merge { "XDG_DATA_DIRS" : { from_string : {| s | $s | split row ( char esep ) | path expand -- no-symlink } to_string : {| v | $v | path expand -- no-symlink | str join ( char esep ) } } }

많은 ls 와 유사한 유틸리티와 마찬가지로 누셸의 디렉터리 목록은 특정 파일 형식 및 패턴에 적용할 스타일/색상을 정의하기 위해 LS_COLORS 환경 변수를 사용합니다.

누셸의 동작을 변경하는 주요 메커니즘은 $env.config 레코드입니다. 이 레코드는 환경 변수로 액세스되지만 대부분의 다른 변수와 달리 다음과 같습니다.

부모 프로세스에서 상속되지 않습니다. 대신 특정 기본값으로 누셸 자체에서 채워집니다.

누셸에서 시작된 자식 프로세스로 내보내지지 않습니다.

$env.config 의 현재 설정을 검사하려면 변수 이름을 입력하기만 하면 됩니다.

$env .config

팁 누셸은 많은 사용자 지정 옵션을 제공하므로 다음과 같은 페이저로 보내는 것이 더 좋을 수 있습니다. $env .config | table - e | less - R # 또는 bat가 설치된 경우: $env .config | table - e | bat - p

각 설정을 설명하는 부록이 곧 제공될 예정입니다. 그 동안 각 설정에 대한 약식 문서는 누셸 내에서 다음을 사용하여 볼 수 있습니다.

config nu -- doc | nu-highlight | bat # 또는 config nu -- doc | nu-highlight | less - R

기존 설정을 덮어쓰지 않으려면 전체 config 레코드가 아닌 원하는 구성 키에 업데이트된 값을 할당하는 것이 가장 좋습니다. 즉:

잘못됨 $env .config = { show_banner : false } 이렇게 하면 전체 레코드가 덮어쓰여지므로 변경된 다른 설정이 재설정됩니다.

올바름 $env .config.show_banner = false 이렇게 하면 show_banner 키/값 쌍만 변경되고 다른 모든 키는 기존 값을 유지합니다.

특정 키는 자체적으로 레코드이기도 합니다. 이러한 레코드를 덮어쓰는 것은 괜찮지만 그렇게 할 때 모든 값을 설정하는 것이 모범 사례입니다. 예를 들어:

$env .config.history = { file_format : sqlite max_size : 1_000_000 sync_on_enter : true isolation : true }

노트 이 섹션은 배너 메시지에서 직접 연결되므로 위의 일부 정보가 반복됩니다.

누셸이 시작될 때마다 표시되는 환영 메시지를 제거하려면:

config nu 를 입력하여 구성 파일을 편집합니다. 편집기가 정의되지 않았다는 오류가 발생하면: $env .config.buffer_editor = <선호하는 편집기 경로> # 예: $env .config.buffer_editor = "code" $env .config.buffer_editor = "vi" # 또는 편집기 인수가 있는 경우: $env .config.buffer_editor = [ "emacsclient" , "-s" , "light" , "-t" ] 그런 다음 1단계를 반복합니다. 파일 끝에 다음 줄을 추가합니다. $env .config.show_banner = false 편집기를 저장하고 종료합니다. 누셸을 다시 시작하여 변경 사항을 테스트합니다.

중요 아래에서 설명하는 것처럼 이 섹션의 변수는 누셸이 시작되기 전에 설정해야 합니다.

누셸 시작 파일 위치를 제어하는 일부 변수는 누셸이 로드되기 전에 설정해야 합니다. 이는 종종 다음과 같은 부모 프로세스에 의해 수행됩니다.

누셸이 실행되는 터미널 응용 프로그램

운영 체제 또는 창 관리자. 누셸을 로그인 셸로 실행할 때 이것이 유일하게 사용할 수 있는 메커니즘일 것입니다. 예를 들어, Windows에서는 제어판을 통해 환경 변수를 설정할 수 있습니다. 시작 메뉴를 선택하고 *"환경 변수"*를 검색하십시오. PAM을 사용하는 Linux 시스템에서는 /etc/environment (및 기타 시스템별 메커니즘)를 사용할 수 있습니다.

부모 셸. 예를 들어 nu 를 실행하기 전에 bash 에서 값을 내보냅니다.

누셸 파일 위치에 영향을 미치는 변수는 다음과 같습니다.

$env.XDG_CONFIG_HOME : 이 환경 변수가 설정되면 누셸이 env.nu , config.nu , login.nu 및 <config>/autoload 디렉터리와 같은 구성 파일을 검색하는 디렉터리를 변경하는 데 사용됩니다. 기록 및 플러그인 파일도 기본적으로 이 디렉터리에 저장됩니다. 누셸이 시작되면 이 값은 $nu.default-config-dir 상수에 저장됩니다. 아래의 상수 사용을 참조하십시오.

$env.XDG_DATA_HOME : 이 환경 변수가 설정되면 누셸은 $nu.data-dir 상수를 이 값으로 설정합니다. data-dir 은 여러 시작 작업에서 사용됩니다. ($nu.data-dir)/completions 가 $env.NU_LIB_DIRS 검색 경로에 추가됩니다. ($nu.data-dir)/vendor/autoload 가 nu.vendor-autoload-dirs 의 마지막 경로로 추가됩니다. 이 디렉터리의 파일은 다른 공급업체 자동 로드 디렉터리 다음에 읽혀서 해당 설정을 재정의합니다. $nu.data-dir 으로 표시되는 디렉터리나 하위 디렉터리는 기본적으로 생성되지 않습니다. 이러한 디렉터리의 생성 및 사용은 사용자에게 달려 있습니다.

$env.XDG_DATA_DIRS (Unix 플랫폼만): 이 환경 변수가 설정되면 나열된 순서대로 $nu.vendor-auto-load 디렉터리를 채우는 데 사용됩니다. 목록의 첫 번째 디렉터리가 먼저 처리되므로 마지막으로 읽은 디렉터리가 이전 정의를 재정의할 수 있습니다.

경고 XDG_* 변수는 누셸 전용이 아니며 누셸 파일만 있는 디렉터리로 설정해서는 안 됩니다. 대신 nushell 디렉터리가 있는 디렉터리 위의 디렉터리로 환경 변수를 설정하십시오. 예를 들어 $env.XDG_CONFIG_HOME 을 다음으로 설정하면: /users/username/dotfiles/nushell ... 누셸은 /Users/username/dotfiles/nushell/nushell 에서 구성 파일을 찾습니다. 올바른 설정은 다음과 같습니다. /users/username/dotfiles 또한 시스템이 이미 XDG 변수를 설정한 경우 해당 디렉터리에 이미 사용 중인 파일이 있을 수 있다는 점을 명심하십시오. 위치를 변경하면 다른 응용 프로그램의 파일을 새 디렉터리로 이동해야 할 수 있습니다.

팁 다음 레시피를 사용하여 "새로운" 환경에서 구성 변경 사항을 쉽게 테스트할 수 있습니다. 다음은 누셸 내에서 실행되지만 다른 셸에도 적용할 수 있습니다. # 빈 임시 디렉터리 만들기 let temp_home = ( mktemp - d ) # 구성 경로를 이 디렉터리로 설정 $env .XDG_CONFIG_HOME = $temp_home # 데이터 디렉터리를 이 디렉터리로 설정 $env .XDG_DATA_HOME = $temp_home # 다른 잠재적인 자동 로드 디렉터리 제거 $env .XDG_DATA_HOME = "" # 이 환경에서 누셸 실행 nu # 구성 편집 config nu # 하위 셸 종료 exit # 임시 구성 실행 nu 구성 테스트가 끝나면: # 원하는 경우 임시 구성 디렉터리 제거 rm $temp_home 중요: 그런 다음 XDG 변경 사항이 다른 프로세스로 우발적으로 전파되지 않도록 부모 셸을 종료합니다.

source 및 use 와 같이 사용자 지정 명령(및 기타 정의)을 정의하는 데 도움이 되는 일부 중요한 명령은 구문 분석 시간 키워드입니다. 무엇보다도 이는 모든 인수가 구문 분석 시간에 알려져야 함을 의미합니다.

즉, 변수 인수는 구문 분석기 키워드에 허용되지 않습니다.

그러나 누셸은 일반적인 파일 위치를 식별하는 데 도움이 되는 몇 가지 편의 상수를 만듭니다. 예를 들어 다음을 사용하여 기본 구성 디렉터리에서 파일을 소싱할 수 있습니다.

source ( $nu .default-config-dir | path join "myfile.nu" )

상수 값은 구문 분석 시간에 알려져 있으므로 source 및 use 와 같은 구문 분석 시간 키워드와 함께 사용할 수 있습니다.

참조 이 프로세스에 대한 자세한 내용은 구문 분석 시간 상수 평가를 참조하십시오.

기본 제공 누셸 상수 목록을 보려면 $nu (달러 기호 포함)를 사용하여 레코드 상수를 검사하십시오.

누셸은 위에서 언급한 $env.NU_LIB_DIRS 변수처럼 작동할 수 있는 NU_LIB_DIRS 상수를 사용할 수도 있습니다. 그러나 $env.NU_LIB_DIRS 와 달리 config.nu 에서 정의하고 사용할 수 있습니다. 예를 들어:

# 모듈 및 소스 검색 경로 정의 const NU_LIB_DIRS = [ '~/myscripts' ] # ~/myscripts 디렉터리에서 myscript.nu 로드 source myscript.nu

변수 $env.NU_LIB_DIRS 와 상수 NU_LIB_DIRS 가 모두 정의된 경우 두 경로 집합이 모두 검색됩니다. 상수 NU_LIB_DIRS 가 먼저 검색되고 우선 순위를 갖습니다. 해당 디렉터리 중 하나에서 이름과 일치하는 파일이 발견되면 검색이 중지됩니다. 그렇지 않으면 $env.NU_LIB_DIRS 검색 경로로 계속됩니다.

const NU_PLUGIN_DIRS 는 플러그인 검색 경로에 대해 동일한 방식으로 작동합니다.

다음 NU_PLUGIN_DIRS 구성을 사용하면 다음에서 플러그인을 로드할 수 있습니다.

nu 실행 파일이 있는 디렉터리. 이것은 일반적으로 릴리스 패키지에 플러그인이 있는 위치입니다.

실행 파일이 있는 디렉터리. 이것은 일반적으로 릴리스 패키지에 플러그인이 있는 위치입니다. 실행 중인 누셸 버전의 이름을 딴 $nu.data-dirs 의 디렉터리(예: 0.100.0 ).

의 디렉터리(예: ). $nu.config-path 의 plugins 디렉터리.

const NU_PLUGIN_DIRS = [ ( $nu .current-exe | path dirname ) ( $nu .data-dir | path join 'plugins' | path join ( version ) .version ) ( $nu .config-path | path dirname | path join 'plugins' ) ]

관련 장에서 색상 및 테마 설정에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

로그인 셸은 종종 하위 셸 및 기타 프로세스에 의해 상속될 특정 환경 변수를 설정하는 역할을 합니다. 누셸을 사용자의 기본 로그인 셸로 설정할 때 login.nu 가 이 작업을 처리하는지 확인해야 합니다.

많은 응용 프로그램은 POSIX 또는 PowerShell 로그인 셸을 가정하고 POSIX 로그인 셸(또는 PowerShell 시스템의 .ps1 파일)에서 로드되는 시스템 또는 사용자 profile 을 수정하기 위한 지침을 제공합니다.

지금까지 눈치채셨겠지만, 누셸은 POSIX 셸도 아니고 PowerShell도 아니므로 이러한 셸용으로 작성된 프로필을 처리할 수 없습니다. 대신 login.nu 에서 이러한 값을 설정해야 합니다.

login.nu 를 통해 설정해야 할 수 있는 환경 변수를 찾으려면 이전 로그인 셸 내에서 nu 를 실행하여 로그인 셸에서 상속된 환경을 검사하십시오. 다음을 실행하십시오.

$env | reject config | transpose key val | each {| r | echo $"$env.( $r.key ) = '( $r.val )'" } | str join ( char nl )

타사 응용 프로그램에 필요할 수 있는 값을 찾아 login.nu 에 복사하십시오. 이러한 값 중 상당수는 필요하지 않습니다. 예를 들어, PS1 설정은 POSIX 셸의 현재 프롬프트이며 누셸에서는 유용하지 않습니다.

준비가 되면 설치 장에서 설명한 대로 누셸을 /etc/shells (Unix)에 추가하고 chsh 하십시오.

Emacs와 같은 일부 도구는 Mac에서 파일을 열기 위해 open 명령에 의존합니다.

누셸에는 /usr/bin/open 을 가리는(재정의하는) 다른 의미를 가진 자체 open 명령이 있으므로 이러한 도구는 명령을 사용하려고 할 때 오류를 생성합니다.

이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 누셸의 open 에 대한 사용자 지정 명령을 정의하고 config.nu 파일에서 시스템의 open 에 대한 별칭을 만드는 것입니다.

alias nu-open = open alias open = ^ open

영구적으로 만들려면 config.nu 에 이것을 넣으십시오.

^ 기호는 누셸에게 다음 명령을 누셸 내장이 아닌 외부 명령으로 실행하도록 지시합니다. 이러한 명령을 실행한 후 nu-open 은 누셸 내부 버전이 되고 open 별칭은 Mac 외부 open 을 대신 호출합니다.

자세한 내용은 시스템(외부) 명령 실행을 참조하십시오.

이 섹션에는 다른 구성(및 플래그) 옵션을 사용하여 누셸의 시작 동작을 변경하는 방법에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

nu 에 전달된 플래그에 따라 다음 단계와 해당 단계가 시작 중에 발생할 수 있습니다. 각 플래그가 프로세스에 미치는 영향은 이 표 바로 다음에 나오는 플래그 동작을 참조하십시오.

단계 단계 누셸 작업 0. (기타) 내부 Rust 구현을 통해 내부 기본값을 설정합니다. 실제로 이는 설정 또는 변수의 "첫 사용"까지 발생하지 않을 수 있지만, 누셸의 동작을 제어하는 대부분(전부는 아님)의 설정 및 변수에 대한 Rust 기본값이 일반적으로 있습니다. 이러한 기본값은 아래 단계로 대체될 수 있습니다. 1. (주요) 호출 프로세스에서 초기 환경을 상속합니다. 처음에는 누셸 문자열로 변환되지만 나중에 ENV_CONVERSIONS (아래 참조)를 사용하여 다른 구조로 변환할 수 있습니다. 2. (주요) 구성 디렉터리를 가져옵니다. 이는 OS에 따라 다르지만( dirs::config_dir 참조), 위에서 설명한 대로 모든 플랫폼에서 XDG_CONFIG_HOME 을 사용하여 재정의할 수 있습니다. 3. (주요) 초기 $env.NU_LIB_DIRS 변수를 만듭니다. 기본적으로 빈 목록입니다. 4. (주요) 초기 $NU_LIB_DIRS 변수를 만듭니다. 기본적으로 (1) 구성 디렉터리 아래의 scripts 디렉터리와 (2) 기본 데이터 디렉터리( $env.XDG_DATA_HOME 또는 dirs 크레이트에서 제공하는 기본값) 아래의 nushell/completions 를 포함합니다. 이러한 디렉터리는 기본적으로 생성되지 않습니다. 5. (주요) 초기 $env.NU_PLUGIN_DIRS 변수를 만듭니다. 기본적으로 빈 목록입니다. 6. (주요) 초기 $NU_PLUGIN_DIRS 변수를 만듭니다. 기본적으로 (1) 구성 디렉터리 아래의 plugins 디렉터리와 (2) 현재 실행 중인 nu / nu.exe 가 있는 디렉터리를 포함합니다. 7. (주요) 인메모리 SQLite 데이터베이스를 초기화합니다. 이렇게 하면 다음 구성 파일에서 stor 계열 명령을 사용할 수 있습니다. 8. (주요) --plugin-config <file> , --plugins <list> 등과 같은 명령줄 인수를 처리합니다. 전체 목록은 nu --help 를 참조하십시오. 9. (주요) env.nu 및 config.nu 의 경로를 가져옵니다. 기본적으로 구성 디렉터리에 있지만 --env-config <path> 및 --config <path> 플래그를 사용하여 둘 중 하나 또는 둘 다를 재정의할 수 있습니다. 10. (주요) --include-path (-I) 플래그가 사용된 경우 위에서 얻은 기본 $env.NU_LIB_DIRS 를 재정의합니다. 11. (주요) 내부 기본값에서 초기 $env.config 값을 로드합니다. 12. (주요) 상속된 string 에서 검색 경로를 누셸 list 로 변환합니다. 13. (stdlib) 표준 라이브러리 및 std-rfc 를 가상 파일 시스템에 로드합니다. 이 시점에서 구문 분석되거나 평가되지 않습니다. 14. (stdlib) std/prelude 를 구문 분석하고 평가하여 banner 및 pwd 명령을 범위로 가져옵니다. 15. (주요) $nu.default-config-dir 과 같은 항목을 다음 구성 파일에서 사용할 수 있도록 초기 $nu 레코드 상수를 생성합니다. 16. (주요) --plugin 플래그를 사용하여 지정된 모든 플러그인을 로드합니다. 17. (repl) REPL에만 적용되는 여러 기본 환경 변수(프롬프트 관련 및 SHLVL )를 설정합니다. 클로저를 사용하는 프롬프트 관련 변수는 default_env.nu 에 설정됩니다. 18. (구성 파일) (플러그인) 다음 구성 파일에서 추가된 플러그인을 사용할 수 있도록 사용자 plugin.msgpackz (구성 디렉터리에 있음)의 서명을 처리합니다. 19. (구성 파일) 누셸이 처음 시작된 경우 구성 디렉터리를 만듭니다. "첫 시작"은 구성 디렉터리의 존재 여부로 결정됩니다. 20. (구성 파일) 또한 누셸이 처음 시작된 경우 해당 디렉터리에 거의 비어 있는(몇 가지 주석 제외) env.nu 및 config .nu 를 만듭니다. 21. (구성 파일) (default_env.nu) 내부 default_env.nu 에서 기본 환경 변수를 로드합니다. 이 파일은 config env --default | nu-highlight | less -R 로 볼 수 있습니다. 22. (구성 파일) (env.nu) PATH 변수를 목록으로 변환하여 다음 단계에서 더 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다. 23. (구성 파일) (env.nu) 사용자 env.nu (위에서 결정된 경로)를 로드(구문 분석 및 평가)합니다. 24. (구성 파일) (config.nu) 내부 default_config.nu 에서 최소 $env.config 레코드를 로드합니다. 이 파일은 config nu --default | nu-highlight | less -R 로 볼 수 있습니다. default_config.nu 에 정의되지 않은 대부분의 값은 내부 기본값을 사용하여 $env.config 에 자동으로 채워집니다. 25. (구성 파일) (config.nu) 사용자 config.nu (위에서 결정된 경로)를 로드(구문 분석 및 평가)합니다. 26. (구성 파일) (로그인) 누셸이 로그인 셸로 실행될 때 사용자 login.nu 를 로드합니다. 27. (구성 파일) 공급업체 자동 로드 디렉터리를 반복하고 발견된 .nu 파일을 로드합니다. 디렉터리는 $nu.vendor-autoload-dirs 에서 찾은 순서대로 처리되고 해당 디렉터리의 파일은 알파벳순으로 처리됩니다. 28. (구성 파일) 사용자 자동 로드 디렉터리를 반복하고 발견된 .nu 파일을 로드합니다. 디렉터리는 $nu.user-autoload-dirs 에서 찾은 순서대로 처리되고 해당 디렉터리의 파일은 알파벳순으로 처리됩니다. 29. (repl) 및 (stdlib) 구성된 경우 배너를 표시합니다. 29. (repl) 누셸이 일반 명령줄(REPL)로 들어갑니다.

모드 명령/플래그 동작 일반 셸 nu (플래그 없음) **(로그인)**으로 표시된 단계를 제외하고 모든 시작 단계가 발생합니다. 로그인 셸 nu --login/-l 모든 시작 단계가 발생합니다. 명령 문자열 nu --commands <command-string> (또는 -c ) (구성 파일) 또는 **(repl)**로 표시된 단계를 제외하고 모든 시작 단계가 발생합니다. 그러나 (default_env) 및 **(플러그인)**은 발생합니다. 첫 번째는 거기에서 정의된 경로 ENV_CONVERSIONS 가 발생할 수 있도록 합니다. 두 번째는 명령 문자열에서 플러그인을 사용할 수 있도록 합니다. 스크립트 파일 nu <script_file> 명령 문자열과 동일합니다. 구성 없음 nu -n 다른 플래그에 관계없이 (구성 파일) 단계가 발생하지 않습니다. 표준 라이브러리 없음 nu --no-std-lib 다른 플래그에 관계없이 **(stdlib)**로 표시된 단계가 발생하지 않습니다. 구성 파일 강제 nu --config <file> -n 이 지정되지 않은 경우 위에서 **(config.nu)**로 표시된 단계가 제공된 구성 <file> 으로 실행되도록 강제합니다. env 파일 강제 nu --env-config <file> -n 이 지정되지 않은 경우 위에서 (default_env.nu) 및 **(env.nu)**로 표시된 단계가 지정된 env <file> 으로 실행되도록 강제합니다.