虽然 Nushell 提供了许多用于管理其启动和配置的选项，但新用户只需几个简单的步骤即可开始：

告诉 Nushell 使用哪个编辑器： $env .config.buffer_editor = <path_to_your_preferred_editor> 例如： $env .config.buffer_editor = "code" # 或 $env .config.buffer_editor = "nano" # 或 $env .config.buffer_editor = "hx" # 或 $env .config.buffer_editor = "vi" # 带参数 $env .config.buffer_editor = [ "emacsclient" , "-s" , "light" , "-t" ] # 等等 使用以下命令编辑 config.nu ： config nu 这将在上面定义的编辑器中打开当前的 config.nu 。 将每次 Nushell 启动时应运行的命令添加到此文件中。一个很好的初始示例可能是上面的 buffer_editor 设置。 你可以使用以下命令找到可用设置的详细列表： config nu -- doc | nu-highlight | less - R 保存、退出编辑器，然后启动一个新的 Nushell 会话以加载这些设置。

就是这样！需要时，下面有更多详细信息...

提示 要从 Nushell 内部查看此文档的简化版本，请运行： config nu -- doc | nu-highlight | less - R

Nushell 使用多个可选的配置文件。这些文件按以下顺序加载：

加载的第一个文件是 env.nu ，历史上用于覆盖环境变量。但是，当前的“最佳实践”建议是使用 config.nu 和下面的自动加载目录来设置所有环境变量（和其他配置）。 config.nu 通常用于覆盖默认的 Nushell 设置、定义（或导入）自定义命令，或运行任何其他启动任务。 加载 $nu.vendor-autoload-dirs 中的 *.nu 文件。这些目录旨在用于供应商和包管理器的启动文件。 加载 $nu.user-autoload-dirs 中的 *.nu 文件。这些文件可用于任何启动任务，是模块化配置的好方法。 login.nu 运行仅在 Nushell 作为登录 shell 运行时才应发生的命令或处理配置。

默认情况下， env.nu 、 config.nu 和 login.nu 从 $nu.default-config-dir 目录中读取。例如：

$nu .default-config-dir # macOS # => /Users/me/Library/Application Support/nushell # Linux # => /home/me/.config/nushell # Windows # => C:\Users\me\AppData\Roaming

ushell

Nushell 首次启动时，将创建配置目录以及一个空的（除了注释） env.nu 和 config.nu 。

提示 你可以使用 config nu 命令在默认文本编辑器中快速打开 config.nu 。同样， config env 命令将打开 env.nu 。 这要求你已使用以下任一方式配置了默认编辑器： Nushell 的 $env.config.buffer_editor 设置

设置 $env.VISUAL 或 $env.EDITOR 环境变量 例如，将此行放入你的 config.nu 中，以便在 Visual Studio Code 中编辑文件： $env .config.buffer_editor = 'code'

提示 一些用户可能更喜欢一个“单体”配置文件，其中大部分或所有启动任务都在一个地方。 config.nu 可用于此目的。 其他用户可能更喜欢“模块化”配置，其中每个文件处理一组更小、更集中的任务。自动加载目录中的文件可用于创建此体验。

config.nu 通常用于：

为 Nushell 和其他应用程序设置环境变量

在 $env.config 中设置 Nushell 设置

中设置 Nushell 设置 加载模块或源文件，以便其命令随时可用

在启动时运行任何其他应用程序或命令

另请参阅 环境章节涵盖了有关如何设置和访问环境变量的其他信息。

与大多数 shell 一样，Nushell 搜索名为 PATH （或其变体）的环境变量。

提示 与某些 shell 不同，Nushell 尝试对环境变量“不区分大小写”。 Path 、 path 、 PATH ，甚至 pAtH 都是同一环境变量的允许变体。有关详细信息，请参阅环境 - 大小写敏感性。

当 Nushell 启动时，它通常继承 PATH 作为一个字符串。但是，Nushell 会自动将其转换为 Nushell 列表以便于访问。这意味着你可以使用例如以下方式追加到路径：

$env .path ++= [ "~/.local/bin" ]

标准库还包括一个辅助命令。默认的 path add 行为是前置一个目录，使其比路径的其余部分具有更高的优先级。例如，可以将以下内容添加到你的启动配置中：

use std/ util "path add" path add "~/.local/bin" path add ( $env .CARGO_HOME | path join "bin" )

提示 请注意上面示例中 path join 的使用。此命令正确连接两个路径组件，无论路径分隔符是否存在。有关此类别中的更多命令，请参阅 help path 。

Nushell 提供了许多提示符配置选项。默认情况下，Nushell 包括：

一个包含当前目录的提示符，如果它在主目录下（或其子目录），则使用 ~ 缩写。

缩写。 一个紧接在提示符右侧的提示指示符。在正常编辑模式下，默认为 > ，在 Vi 插入模式下为 : 。请注意字符后的额外空格，以提供命令与提示符之间的分隔。

，在 Vi 插入模式下为 。请注意字符后的额外空格，以提供命令与提示符之间的分隔。 一个带有日期和时间的右提示符

一个在当前命令行跨越多行时显示的指示符 - 默认为 :::

控制这些提示符组件的环境变量是：

$env.PROMPT_COMMAND : 提示符本身

: 提示符本身 $env.PROMPT_COMMAND_RIGHT : 可以出现在终端右侧的提示符

: 可以出现在终端右侧的提示符 $env.PROMPT_INDICATOR : Emacs 模式指示符

: Emacs 模式指示符 $env.PROMPT_INDICATOR_VI_NORMAL : Vi-normal 模式指示符

: Vi-normal 模式指示符 $env.PROMPT_INDICATOR_VI_INSERT : Vi-insert 模式指示符

: Vi-insert 模式指示符 $env.PROMPT_MULTILINE_INDICATOR : 多行指示符

这些变量中的每一个都接受以下任一值：

一个字符串，在这种情况下，组件将静态显示为该字符串。

一个闭包（无参数），在这种情况下，组件将根据闭包的代码动态显示。

null ，在这种情况下，组件将恢复为其内部默认值。

提示 例如，要禁用右提示符，请将以下内容添加到你的启动配置中： $env .PROMPT_COMMAND_RIGHT = "" # 或 $env .PROMPT_COMMAND_RIGHT = {||}

Nushell 还支持瞬态提示符，它允许在执行命令行后显示不同的提示符。这在几种情况下很有用：

使用多行提示符时，瞬态提示符可以是更精简的版本。

删除瞬态多行指示符和右提示符可以简化从终端的复制。

与上面的普通提示符命令一样，每个瞬态提示符都可以接受一个（静态）字符串、一个（动态）闭包或一个 null 以使用 Nushell 内部默认值。

控制瞬态提示符组件的环境变量是：

$env.TRANSIENT_PROMPT_COMMAND : 执行命令行后的提示符本身

: 执行命令行后的提示符本身 $env.TRANSIENT_PROMPT_COMMAND_RIGHT : 可以出现在终端右侧的提示符

: 可以出现在终端右侧的提示符 $env.TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR : Emacs 模式指示符

: Emacs 模式指示符 $env.TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR_VI_NORMAL : Vi-normal 模式指示符

: Vi-normal 模式指示符 $env.TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR_VI_INSERT : Vi-insert 模式指示符

: Vi-insert 模式指示符 $env.TRANSIENT_PROMPT_MULTILINE_INDICATOR : 多行指示符

提示 Nushell 将 TRANSIENT_PROMPT_COMMAND_RIGHT 和 TRANSIENT_PROMPT_MULTILINE_INDICATOR 设置为空字符串 ( "" )，以便在输入上一个命令后它们都消失。这简化了从终端的复制和粘贴。 要禁用此功能并始终显示这些项目，请设置： $env .TRANSIENT_PROMPT_COMMAND_RIGHT = null $env .TRANSIENT_PROMPT_MULTILINE_INDICATOR = null

某些变量，例如包含多个路径的变量，通常在其他 shell 中存储为以冒号分隔的字符串。Nushell 可以自动将这些转换为更方便的 Nushell 列表。 ENV_CONVERSIONS 变量指定了环境变量如何：

在 Nushell 启动时从字符串转换为值 (from_string)

在运行外部命令时从值转换回字符串 (to_string)

ENV_CONVERSIONS 是一个记录，其中：

每个键是要转换的环境变量

每个值是另一个包含以下内容的记录： { from_string : <closure> to_string : <closure> }

提示 如上所述，操作系统路径变量由 Nushell 自动转换。因此，它可以在你的启动配置中作为列表处理，而无需出现在 ENV_CONVERSIONS 中。其他以冒号分隔的路径，如 XDG_DATA_DIRS ，则不会自动转换。

要添加其他转换，请使用 merge 将其合并到 $env.ENV_CONVERSIONS 记录中。例如，要为 XDG_DATA_DIRS 变量添加转换：

$env .ENV_CONVERSIONS = $env .ENV_CONVERSIONS | merge { "XDG_DATA_DIRS" : { from_string : {| s | $s | split row ( char esep ) | path expand -- no-symlink } to_string : {| v | $v | path expand -- no-symlink | str join ( char esep ) } } }

与许多类似 ls 的实用程序一样，Nushell 的目录列表利用 LS_COLORS 环境变量来定义应用于某些文件类型和模式的样式/颜色。

更改 Nushell 行为的主要机制是 $env.config 记录。虽然此记录作为环境变量访问，但与大多数其他变量不同，它：

不会从父进程继承。相反，它由 Nushell 本身用某些默认值填充。

不会导出到由 Nushell 启动的子进程。

要检查 $env.config 中的当前设置，只需键入变量名：

$env .config

提示 由于 Nushell 提供了如此多的自定义选项，最好将其发送到分页器，例如： $env .config | table - e | less - R # 或者，如果安装了 bat： $env .config | table - e | bat - p

记录每个设置的附录将很快提供。同时，可以使用以下命令在 Nushell 中查看每个设置的缩写文档：

config nu -- doc | nu-highlight | bat # 或 config nu -- doc | nu-highlight | less - R

为避免覆盖现有设置，最好只为所需的配置键分配更新的值，而不是整个 config 记录。换句话说：

错误 $env .config = { show_banner : false } 这将重置任何其他已更改的设置，因为整个记录将被覆盖。

正确 $env .config.show_banner = false 这仅更改 show_banner 键/值对，使所有其他键保持其现有值。

某些键本身也是记录。覆盖这些记录是可以的，但最佳实践是在这样做时设置所有值。例如：

$env .config.history = { file_format : sqlite max_size : 1_000_000 sync_on_enter : true isolation : true }

注 本节直接从横幅消息链接，因此它重复了上面的一些信息。

要删除每次 Nushell 启动时显示的欢迎消息：

键入 config nu 来编辑你的配置文件。 如果你收到有关未定义编辑器的错误： $env .config.buffer_editor = <path to your preferred editor> # 例如： $env .config.buffer_editor = "code" $env .config.buffer_editor = "vi" # 或带编辑器参数： $env .config.buffer_editor = [ "emacsclient" , "-s" , "light" , "-t" ] 然后重复步骤 1。 将以下行添加到文件末尾： $env .config.show_banner = false 保存并退出你的编辑器。 重新启动 Nushell 以测试更改。

重要 如下所述，本节中的变量必须在 Nushell 启动之前设置。

一些控制 Nushell 启动文件位置的变量必须在 Nushell 加载之前设置。这通常由父进程完成，例如：

运行 Nushell 的终端应用程序

操作系统或窗口管理器。当将 Nushell 作为登录 shell 运行时，这可能是唯一可用的机制。 例如，在 Windows 上，你可以通过控制面板设置环境变量。选择开始菜单并搜索*“环境变量”*。 在使用 PAM 的 Linux 系统上，可以使用 /etc/environment （以及其他系统特定的机制）。

父 shell。例如，在运行 nu 之前从 bash 导出值。

影响 Nushell 文件位置的变量是：

$env.XDG_CONFIG_HOME : 如果设置了此环境变量，它将用于更改 Nushell 搜索其配置文件（如 env.nu 、 config.nu 、 login.nu 和 <config>/autoload 目录）的目录。历史记录和插件文件默认也存储在此目录中。 Nushell 启动后，此值存储在 $nu.default-config-dir 常量中。请参阅下面的使用常量。

$env.XDG_DATA_HOME : 如果设置了此环境变量，Nushell 会将 $nu.data-dir 常量设置为此值。 data-dir 用于多个启动任务： ($nu.data-dir)/completions 被添加到 $env.NU_LIB_DIRS 搜索路径中。 ($nu.data-dir)/vendor/autoload 作为 nu.vendor-autoload-dirs 中的最后一个路径添加。此目录中的文件将在其他供应商自动加载目录之后读取，从而覆盖其任何设置。 请注意，由 $nu.data-dir 表示的目录及其任何子目录默认情况下都不会创建。这些目录的创建和使用由用户决定。

$env.XDG_DATA_DIRS （仅限 Unix 平台）：如果设置了此环境变量，它将用于按列出的顺序填充 $nu.vendor-auto-load 目录。列表中的第一个目录首先处理，这意味着最后读取的目录将能够覆盖以前的定义。

注意 XDG_* 变量不是 Nushell 特定的，不应设置为仅包含 Nushell 文件的目录。相反，应将环境变量设置为包含 nushell 目录的上级目录。 例如，如果你将 $env.XDG_CONFIG_HOME 设置为： /users/username/dotfiles/nushell ... Nushell 将在 /Users/username/dotfiles/nushell/nushell 中查找配置文件。正确的设置应该是： /users/username/dotfiles 另请记住，如果系统已经设置了 XDG 变量，那么这些目录中可能已经有正在使用的文件。更改位置可能需要你将其他应用程序的文件移动到新目录。

提示 你可以使用以下方法在“全新”环境中轻松测试配置更改。以下内容在 Nushell 内部运行，但可以适应其他 shell： # 创建一个空的临时目录 let temp_home = ( mktemp - d ) # 将配置路径设置为此目录 $env .XDG_CONFIG_HOME = $temp_home # 将数据目录设置为此目录 $env .XDG_DATA_HOME = $temp_home # 删除其他潜在的自动加载目录 $env .XDG_DATA_HOME = "" # 在此环境中运行 Nushell nu # 编辑配置 config nu # 退出子 shell exit # 运行临时配置 nu 测试完配置后： # 如果需要，删除临时配置目录 rm $temp_home 重要提示： 然后退出父 shell，以免 XDG 更改意外传播到其他进程。

一些重要的命令，如 source 和 use ，有助于定义自定义命令（和其他定义），它们是解析时关键字。除其他外，这意味着所有参数必须在解析时已知。

换句话说， 解析时关键字不允许使用变量参数 。

但是，Nushell 创建了一些方便的常量，可用于帮助识别常见的文件位置。例如，你可以使用以下命令从默认配置目录中加载文件：

source ( $nu .default-config-dir | path join "myfile.nu" )

因为常量值在解析时已知，所以它可以与 source 和 use 等解析时关键字一起使用。

另请参阅 有关此过程的更多详细信息，请参阅解析时常量求值。

要查看内置 Nushell 常量的列表，请使用 $nu （包括美元符号）检查记录常量。

Nushell 还可以使用 NU_LIB_DIRS 常量，其作用类似于上面提到的 $env.NU_LIB_DIRS 变量。但是，与 $env.NU_LIB_DIRS 不同，它可以在 config.nu 中定义和使用。例如：

# 定义模块和源搜索路径 const NU_LIB_DIRS = [ '~/myscripts' ] # 从 ~/myscripts 目录加载 myscript.nu source myscript.nu

如果同时定义了变量 $env.NU_LIB_DIRS 和常量 NU_LIB_DIRS ，则将搜索两组路径。常量 NU_LIB_DIRS 将首先被搜索并具有优先权。如果在这些目录中找到匹配名称的文件，搜索将停止。否则，它将继续进入 $env.NU_LIB_DIRS 搜索路径。

const NU_PLUGIN_DIRS 对插件搜索路径的作用方式相同。

以下 NU_PLUGIN_DIRS 配置将允许从以下位置加载插件：

nu 可执行文件所在的目录。这通常是发布包中插件所在的位置。

可执行文件所在的目录。这通常是发布包中插件所在的位置。 $nu.data-dirs 中以正在运行的 Nushell 版本命名的目录（例如 0.100.0 ）。

中以正在运行的 Nushell 版本命名的目录（例如 ）。 $nu.config-path 中的 plugins 目录。

const NU_PLUGIN_DIRS = [ ( $nu .current-exe | path dirname ) ( $nu .data-dir | path join 'plugins' | path join ( version ) .version ) ( $nu .config-path | path dirname | path join 'plugins' ) ]

你可以在相关章节中了解有关设置颜色和主题的更多信息。

登录 shell 通常负责设置某些将由子 shell 和其他进程继承的环境变量。将 Nushell 设置为用户的默认登录 shell 时，你需要确保 login.nu 处理此任务。

许多应用程序会假定 POSIX 或 PowerShell 登录 shell，并提供修改由 POSIX 登录 shell 加载的系统或用户 profile （或 PowerShell 系统上的 .ps1 文件）的说明。

正如你现在可能已经注意到的，Nushell 不是 POSIX shell，也不是 PowerShell，它无法处理为这些 shell 编写的配置文件。你需要改为在 login.nu 中设置这些值。

要查找可能需要通过 login.nu 设置的环境变量，请通过从你以前的登录 shell 中运行 nu 来检查从登录 shell 继承的环境。运行：

$env | reject config | transpose key val | each {| r | echo $"$env.( $r.key ) = '( $r.val )'" } | str join ( char nl )

查找第三方应用程序可能需要的任何值，并将这些值复制到你的 login.nu 中。其中许多值将不需要。例如， PS1 设置是 POSIX shell 中的当前提示符，在 Nushell 中将无用。

准备好后，将 Nushell 添加到你的 /etc/shells (Unix) 并 chsh ，如安装章节中所述。

某些工具（如 Emacs）依赖于 open 命令在 Mac 上打开文件。

由于 Nushell 有自己的 open 命令，其含义不同，它会遮蔽（覆盖） /usr/bin/open ，因此这些工具在尝试使用该命令时会产生错误。

解决此问题的一种方法是为 Nushell 的 open 定义一个自定义命令，并在你的 config.nu 文件中为系统的 open 创建一个别名，如下所示：

alias nu-open = open alias open = ^ open

将此行放入你的 config.nu 中以使其永久生效。

^ 符号告诉 Nushell 将以下命令作为外部命令运行，而不是作为 Nushell 内置命令。运行这些命令后， nu-open 将是 Nushell 内部版本，而 open 别名将调用 Mac 的外部 open 。

有关更多信息，请参阅运行系统（外部）命令。

本节包含有关如何使用不同的配置（和标志）选项来更改 Nushell 启动行为的更详细描述。

以下阶段及其步骤可能在启动期间发生，具体取决于传递给 nu 的标志。有关每个标志如何影响该过程，请参阅紧随此表之后的标志行为：

步骤 阶段 Nushell 操作 0. (杂项) 通过其内部 Rust 实现设置内部默认值。实际上，这可能要到“首次使用”设置或变量时才会发生，但对于控制 Nushell 行为的大多数（但不是所有）设置和变量，通常会有一个 Rust 默认值。然后，这些默认值可以被以下步骤取代。 1. (主要) 从调用进程继承其初始环境。这些最初将转换为 Nushell 字符串，但稍后可以使用 ENV_CONVERSIONS （见下文）转换为其他结构。 2. (主要) 获取配置目录。这取决于操作系统（请参阅 dirs::config_dir），但可以在所有平台上使用 XDG_CONFIG_HOME 覆盖，如上文所述。 3. (主要) 创建初始的 $env.NU_LIB_DIRS 变量。默认情况下，它是一个空列表。 4. (主要) 创建初始的 $NU_LIB_DIRS 变量。默认情况下，它包括（1）配置目录下的 scripts 目录，以及（2）默认数据目录（ $env.XDG_DATA_HOME 或 dirs crate 提供的默认值）下的 nushell/completions 。这些目录默认情况下不会创建。 5. (主要) 创建初始的 $env.NU_PLUGIN_DIRS 变量。默认情况下，它是一个空列表。 6. (主要) 创建初始的 $NU_PLUGIN_DIRS 变量。默认情况下，这将包括（1）配置目录下的 plugins 目录，以及（2）当前运行的 nu / nu.exe 所在的目录。 7. (主要) 初始化内存中的 SQLite 数据库。这允许在以下配置文件中使用 stor 系列命令。 8. (主要) 处理命令行参数，例如 --plugin-config <file> 、 --plugins <list> 等。有关完整列表，请参阅 nu --help 。 9. (主要) 获取 env.nu 和 config.nu 的路径。默认情况下，这些位于配置目录中，但可以使用 --env-config <path> 和 --config <path> 标志覆盖其中一个或两个。 10. (主要) 如果使用了 --include-path (-I) 标志，它将覆盖上面获得的默认 $env.NU_LIB_DIRS 。 11. (主要) 从内部默认值加载初始的 $env.config 值。 12. (主要) 将搜索路径从继承的 string 转换为 Nushell list 。 13. (stdlib) 将标准库和 std-rfc 加载到虚拟文件系统中。此时它不会被解析或求值。 14. (stdlib) 解析并求值 std/prelude ，这将 banner 和 pwd 命令带入作用域。 15. (主要) 生成初始的 $nu 记录常量，以便可以在以下配置文件中使用 $nu.default-config-dir 等项。 16. (主要) 加载使用 --plugin 标志指定的任何插件。 17. (repl) 设置仅在 REPL 中应用的几个默认环境变量（与提示符相关的和 SHLVL ）。请注意，使用闭包的与提示符相关的变量在 default_env.nu 中设置。 18. (配置文件) (插件) 处理用户的 plugin.msgpackz （位于配置目录中）中的签名，以便可以在以下配置文件中使用添加的插件。 19. (配置文件) 如果这是 Nushell 首次启动，则创建配置目录。“首次启动”取决于配置目录是否存在。 20. (配置文件) 同样，如果这是 Nushell 首次启动，则在该目录中创建一个基本上为空的（除了一些注释） env.nu 和 config .nu 。 21. (配置文件) (default_env.nu) 从内部 default_env.nu 加载默认环境变量。可以使用以下命令查看此文件： config env --default | nu-highlight | less -R 。 22. (配置文件) (env.nu) 将 PATH 变量转换为列表，以便在下一步中可以更轻松地访问它。 23. (配置文件) (env.nu) 加载（解析和求值）用户的 env.nu （其路径已在上面确定）。 24. (配置文件) (config.nu) 从内部 default_config.nu 加载一个最小的 $env.config 记录。可以使用以下命令查看此文件： config nu --default | nu-highlight | less -R 。大多数未在 default_config.nu 中定义的值将使用其内部默认值自动填充到 $env.config 中。 25. (配置文件) (config.nu) 加载（解析和求值）用户的 config.nu （其路径已在上面确定）。 26. (配置文件) (login) 当 Nushell 作为登录 shell 运行时，加载用户的 login.nu 。 27. (配置文件) 循环遍历供应商自动加载目录并加载找到的任何 .nu 文件。目录按 $nu.vendor-autoload-dirs 中的顺序处理，这些目录中的文件按字母顺序处理。 28. (配置文件) 循环遍历用户自动加载目录并加载找到的任何 .nu 文件。目录按 $nu.user-autoload-dirs 中的顺序处理，这些目录中的文件按字母顺序处理。 29. (repl) 和 (stdlib) 如果已配置，则显示横幅。 29. (repl) Nushell 进入正常的命令行（REPL）。

模式 命令/标志 行为 普通 Shell nu (无标志) 除标记为 (login) 的所有启动步骤都会发生。 登录 Shell nu --login/-l 所有启动步骤都会发生。 命令字符串 nu --commands <command-string> (或 -c ) 除标记为 (config files) 或 (repl) 的所有启动阶段都会发生。但是，(default_env) 和 (plugin) 会发生。前者允许在那里定义的路径 ENV_CONVERSIONS 发生。后者允许在命令字符串中使用插件。 脚本文件 nu <script_file> 与命令字符串相同。 无配置 nu -n 无论其他标志如何，(config files) 阶段都不会发生。 无标准库 nu --no-std-lib 无论其他标志如何，标记为 (stdlib) 的步骤都不会发生。 强制配置文件 nu --config <file> 强制上面标记为 (config.nu) 的步骤使用提供的配置 <file> 运行，除非还指定了 -n 强制环境文件 nu --env-config <file> 强制上面标记为 (default_env.nu) 和 (env.nu) 的步骤使用指定的环境 <file> 运行，除非还指定了 -n