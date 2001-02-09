配置
快速入门
虽然 Nushell 提供了许多用于管理其启动和配置的选项，但新用户只需几个简单的步骤即可开始：
告诉 Nushell 使用哪个编辑器：
$env.config.buffer_editor = <path_to_your_preferred_editor>
例如：
$env.config.buffer_editor = "code" # 或 $env.config.buffer_editor = "nano" # 或 $env.config.buffer_editor = "hx" # 或 $env.config.buffer_editor = "vi" # 带参数 $env.config.buffer_editor = ["emacsclient", "-s", "light", "-t"] # 等等
使用以下命令编辑
config.nu：
config nu
这将在上面定义的编辑器中打开当前的
config.nu。
将每次 Nushell 启动时应运行的命令添加到此文件中。一个很好的初始示例可能是上面的
buffer_editor设置。
你可以使用以下命令找到可用设置的详细列表：
config nu --doc | nu-highlight | less -R
保存、退出编辑器，然后启动一个新的 Nushell 会话以加载这些设置。
就是这样！需要时，下面有更多详细信息...
提示
要从 Nushell 内部查看此文档的简化版本，请运行：
config nu --doc | nu-highlight | less -R
配置概述
Nushell 使用多个可选的配置文件。这些文件按以下顺序加载：
加载的第一个文件是
env.nu，历史上用于覆盖环境变量。但是，当前的“最佳实践”建议是使用
config.nu和下面的自动加载目录来设置所有环境变量（和其他配置）。
config.nu通常用于覆盖默认的 Nushell 设置、定义（或导入）自定义命令，或运行任何其他启动任务。
加载
$nu.vendor-autoload-dirs中的
*.nu文件。这些目录旨在用于供应商和包管理器的启动文件。
加载
$nu.user-autoload-dirs中的
*.nu文件。这些文件可用于任何启动任务，是模块化配置的好方法。
login.nu运行仅在 Nushell 作为登录 shell 运行时才应发生的命令或处理配置。
默认情况下，
env.nu、
config.nu 和
login.nu 从
$nu.default-config-dir 目录中读取。例如：
$nu.default-config-dir
# macOS
# => /Users/me/Library/Application Support/nushell
# Linux
# => /home/me/.config/nushell
# Windows
# => C:\Users\me\AppData\Roaming\nushell
Nushell 首次启动时，将创建配置目录以及一个空的（除了注释）
env.nu 和
config.nu。
提示
你可以使用
config nu 命令在默认文本编辑器中快速打开
config.nu。同样，
config env 命令将打开
env.nu。
这要求你已使用以下任一方式配置了默认编辑器：
- Nushell 的
$env.config.buffer_editor设置
$env.VISUAL或
$env.EDITOR环境变量
例如，将此行放入你的
config.nu 中，以便在 Visual Studio Code 中编辑文件：
$env.config.buffer_editor = 'code'
config.nu 中的常见配置任务：
提示
一些用户可能更喜欢一个“单体”配置文件，其中大部分或所有启动任务都在一个地方。
config.nu 可用于此目的。
其他用户可能更喜欢“模块化”配置，其中每个文件处理一组更小、更集中的任务。自动加载目录中的文件可用于创建此体验。
config.nu 通常用于：
- 为 Nushell 和其他应用程序设置环境变量
- 在
$env.config中设置 Nushell 设置
- 加载模块或源文件，以便其命令随时可用
- 在启动时运行任何其他应用程序或命令
设置环境变量
另请参阅
环境章节涵盖了有关如何设置和访问环境变量的其他信息。
路径配置
与大多数 shell 一样，Nushell 搜索名为
PATH（或其变体）的环境变量。
提示
与某些 shell 不同，Nushell 尝试对环境变量“不区分大小写”。
Path、
path、
PATH，甚至
pAtH 都是同一环境变量的允许变体。有关详细信息，请参阅环境 - 大小写敏感性。
当 Nushell 启动时，它通常继承
PATH 作为一个字符串。但是，Nushell 会自动将其转换为 Nushell 列表以便于访问。这意味着你可以使用例如以下方式追加到路径：
$env.path ++= ["~/.local/bin"]
标准库还包括一个辅助命令。默认的
path add 行为是前置一个目录，使其比路径的其余部分具有更高的优先级。例如，可以将以下内容添加到你的启动配置中：
use std/util "path add"
path add "~/.local/bin"
path add ($env.CARGO_HOME | path join "bin")
提示
请注意上面示例中
path join 的使用。此命令正确连接两个路径组件，无论路径分隔符是否存在。有关此类别中的更多命令，请参阅
help path。
提示符配置
Nushell 提供了许多提示符配置选项。默认情况下，Nushell 包括：
- 一个包含当前目录的提示符，如果它在主目录下（或其子目录），则使用
~缩写。
- 一个紧接在提示符右侧的提示指示符。在正常编辑模式下，默认为
>，在 Vi 插入模式下为
:。请注意字符后的额外空格，以提供命令与提示符之间的分隔。
- 一个带有日期和时间的右提示符
- 一个在当前命令行跨越多行时显示的指示符 - 默认为
:::
控制这些提示符组件的环境变量是：
$env.PROMPT_COMMAND: 提示符本身
$env.PROMPT_COMMAND_RIGHT: 可以出现在终端右侧的提示符
$env.PROMPT_INDICATOR: Emacs 模式指示符
$env.PROMPT_INDICATOR_VI_NORMAL: Vi-normal 模式指示符
$env.PROMPT_INDICATOR_VI_INSERT: Vi-insert 模式指示符
$env.PROMPT_MULTILINE_INDICATOR: 多行指示符
这些变量中的每一个都接受以下任一值：
- 一个字符串，在这种情况下，组件将静态显示为该字符串。
- 一个闭包（无参数），在这种情况下，组件将根据闭包的代码动态显示。
null，在这种情况下，组件将恢复为其内部默认值。
提示
例如，要禁用右提示符，请将以下内容添加到你的启动配置中：
$env.PROMPT_COMMAND_RIGHT = ""
# 或
$env.PROMPT_COMMAND_RIGHT = {||}
瞬态提示符
Nushell 还支持瞬态提示符，它允许在执行命令行后显示不同的提示符。这在几种情况下很有用：
- 使用多行提示符时，瞬态提示符可以是更精简的版本。
- 删除瞬态多行指示符和右提示符可以简化从终端的复制。
与上面的普通提示符命令一样，每个瞬态提示符都可以接受一个（静态）字符串、一个（动态）闭包或一个
null 以使用 Nushell 内部默认值。
控制瞬态提示符组件的环境变量是：
$env.TRANSIENT_PROMPT_COMMAND: 执行命令行后的提示符本身
$env.TRANSIENT_PROMPT_COMMAND_RIGHT: 可以出现在终端右侧的提示符
$env.TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR: Emacs 模式指示符
$env.TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR_VI_NORMAL: Vi-normal 模式指示符
$env.TRANSIENT_PROMPT_INDICATOR_VI_INSERT: Vi-insert 模式指示符
$env.TRANSIENT_PROMPT_MULTILINE_INDICATOR: 多行指示符
提示
Nushell 将
TRANSIENT_PROMPT_COMMAND_RIGHT 和
TRANSIENT_PROMPT_MULTILINE_INDICATOR 设置为空字符串 (
"")，以便在输入上一个命令后它们都消失。这简化了从终端的复制和粘贴。
要禁用此功能并始终显示这些项目，请设置：
$env.TRANSIENT_PROMPT_COMMAND_RIGHT = null
$env.TRANSIENT_PROMPT_MULTILINE_INDICATOR = null
ENV_CONVERSIONS
某些变量，例如包含多个路径的变量，通常在其他 shell 中存储为以冒号分隔的字符串。Nushell 可以自动将这些转换为更方便的 Nushell 列表。
ENV_CONVERSIONS 变量指定了环境变量如何：
- 在 Nushell 启动时从字符串转换为值 (from_string)
- 在运行外部命令时从值转换回字符串 (to_string)
ENV_CONVERSIONS 是一个记录，其中：
- 每个键是要转换的环境变量
- 每个值是另一个包含以下内容的记录：
{ from_string: <closure> to_string: <closure> }
提示
如上所述，操作系统路径变量由 Nushell 自动转换。因此，它可以在你的启动配置中作为列表处理，而无需出现在
ENV_CONVERSIONS 中。其他以冒号分隔的路径，如
XDG_DATA_DIRS，则不会自动转换。
要添加其他转换，请使用
merge 将其合并到
$env.ENV_CONVERSIONS 记录中。例如，要为
XDG_DATA_DIRS 变量添加转换：
$env.ENV_CONVERSIONS = $env.ENV_CONVERSIONS | merge {
"XDG_DATA_DIRS": {
from_string: {|s| $s | split row (char esep) | path expand --no-symlink }
to_string: {|v| $v | path expand --no-symlink | str join (char esep) }
}
}
LS_COLORS
与许多类似
ls 的实用程序一样，Nushell 的目录列表利用
LS_COLORS 环境变量来定义应用于某些文件类型和模式的样式/颜色。
$env.config 记录中的 Nushell 设置
在
$env.config 记录中更改设置
更改 Nushell 行为的主要机制是
$env.config 记录。虽然此记录作为环境变量访问，但与大多数其他变量不同，它：
- 不会从父进程继承。相反，它由 Nushell 本身用某些默认值填充。
- 不会导出到由 Nushell 启动的子进程。
要检查
$env.config 中的当前设置，只需键入变量名：
$env.config
提示
由于 Nushell 提供了如此多的自定义选项，最好将其发送到分页器，例如：
$env.config | table -e | less -R
# 或者，如果安装了 bat：
$env.config | table -e | bat -p
记录每个设置的附录将很快提供。同时，可以使用以下命令在 Nushell 中查看每个设置的缩写文档：
config nu --doc | nu-highlight | bat
# 或
config nu --doc | nu-highlight | less -R
为避免覆盖现有设置，最好只为所需的配置键分配更新的值，而不是整个
config 记录。换句话说：
错误
$env.config = {
show_banner: false
}
这将重置任何其他已更改的设置，因为整个记录将被覆盖。
正确
$env.config.show_banner = false
这仅更改
show_banner 键/值对，使所有其他键保持其现有值。
某些键本身也是记录。覆盖这些记录是可以的，但最佳实践是在这样做时设置所有值。例如：
$env.config.history = {
file_format: sqlite
max_size: 1_000_000
sync_on_enter: true
isolation: true
}
删除欢迎消息
注
本节直接从横幅消息链接，因此它重复了上面的一些信息。
要删除每次 Nushell 启动时显示的欢迎消息：
键入
config nu来编辑你的配置文件。
如果你收到有关未定义编辑器的错误：
$env.config.buffer_editor = <path to your preferred editor> # 例如： $env.config.buffer_editor = "code" $env.config.buffer_editor = "vi" # 或带编辑器参数： $env.config.buffer_editor = ["emacsclient", "-s", "light", "-t"]
然后重复步骤 1。
将以下行添加到文件末尾：
$env.config.show_banner = false
保存并退出你的编辑器。
重新启动 Nushell 以测试更改。
其他启动配置
更改默认目录
重要
如下所述，本节中的变量必须在 Nushell 启动之前设置。
一些控制 Nushell 启动文件位置的变量必须在 Nushell 加载之前设置。这通常由父进程完成，例如：
运行 Nushell 的终端应用程序
操作系统或窗口管理器。当将 Nushell 作为登录 shell 运行时，这可能是唯一可用的机制。
例如，在 Windows 上，你可以通过控制面板设置环境变量。选择开始菜单并搜索*“环境变量”*。
在使用 PAM 的 Linux 系统上，可以使用
/etc/environment（以及其他系统特定的机制）。
父 shell。例如，在运行
nu之前从
bash导出值。
启动变量
影响 Nushell 文件位置的变量是：
$env.XDG_CONFIG_HOME: 如果设置了此环境变量，它将用于更改 Nushell 搜索其配置文件（如
env.nu、
config.nu、
login.nu和
<config>/autoload目录）的目录。历史记录和插件文件默认也存储在此目录中。
Nushell 启动后，此值存储在
$nu.default-config-dir常量中。请参阅下面的使用常量。
$env.XDG_DATA_HOME: 如果设置了此环境变量，Nushell 会将
$nu.data-dir常量设置为此值。
data-dir用于多个启动任务：
($nu.data-dir)/completions被添加到
$env.NU_LIB_DIRS搜索路径中。
($nu.data-dir)/vendor/autoload作为
nu.vendor-autoload-dirs中的最后一个路径添加。此目录中的文件将在其他供应商自动加载目录之后读取，从而覆盖其任何设置。
请注意，由
$nu.data-dir表示的目录及其任何子目录默认情况下都不会创建。这些目录的创建和使用由用户决定。
$env.XDG_DATA_DIRS（仅限 Unix 平台）：如果设置了此环境变量，它将用于按列出的顺序填充
$nu.vendor-auto-load目录。列表中的第一个目录首先处理，这意味着最后读取的目录将能够覆盖以前的定义。
注意
XDG_* 变量不是 Nushell 特定的，不应设置为仅包含 Nushell 文件的目录。相反，应将环境变量设置为包含
nushell 目录的上级目录。
例如，如果你将
$env.XDG_CONFIG_HOME 设置为：
/users/username/dotfiles/nushell
... Nushell 将在
/Users/username/dotfiles/nushell/nushell 中查找配置文件。正确的设置应该是：
/users/username/dotfiles
另请记住，如果系统已经设置了
XDG 变量，那么这些目录中可能已经有正在使用的文件。更改位置可能需要你将其他应用程序的文件移动到新目录。
提示
你可以使用以下方法在“全新”环境中轻松测试配置更改。以下内容在 Nushell 内部运行，但可以适应其他 shell：
# 创建一个空的临时目录
let temp_home = (mktemp -d)
# 将配置路径设置为此目录
$env.XDG_CONFIG_HOME = $temp_home
# 将数据目录设置为此目录
$env.XDG_DATA_HOME = $temp_home
# 删除其他潜在的自动加载目录
$env.XDG_DATA_HOME = ""
# 在此环境中运行 Nushell
nu
# 编辑配置
config nu
# 退出子 shell
exit
# 运行临时配置
nu
测试完配置后：
# 如果需要，删除临时配置目录
rm $temp_home
重要提示： 然后退出父 shell，以免
XDG 更改意外传播到其他进程。
使用常量
一些重要的命令，如
source 和
use，有助于定义自定义命令（和其他定义），它们是解析时关键字。除其他外，这意味着所有参数必须在解析时已知。
换句话说， 解析时关键字不允许使用变量参数 。
但是，Nushell 创建了一些方便的常量，可用于帮助识别常见的文件位置。例如，你可以使用以下命令从默认配置目录中加载文件：
source ($nu.default-config-dir | path join "myfile.nu")
因为常量值在解析时已知，所以它可以与
source 和
use 等解析时关键字一起使用。
另请参阅
有关此过程的更多详细信息，请参阅解析时常量求值。
$nu 常量
要查看内置 Nushell 常量的列表，请使用
$nu（包括美元符号）检查记录常量。
NU_LIB_DIRS 常量
Nushell 还可以使用
NU_LIB_DIRS 常量，其作用类似于上面提到的
$env.NU_LIB_DIRS 变量。但是，与
$env.NU_LIB_DIRS 不同，它可以在
config.nu 中定义和使用。例如：
# 定义模块和源搜索路径
const NU_LIB_DIRS = [
'~/myscripts'
]
# 从 ~/myscripts 目录加载 myscript.nu
source myscript.nu
如果同时定义了变量
$env.NU_LIB_DIRS 和常量
NU_LIB_DIRS，则将搜索两组路径。常量
NU_LIB_DIRS 将首先被搜索并具有优先权。如果在这些目录中找到匹配名称的文件，搜索将停止。否则，它将继续进入
$env.NU_LIB_DIRS 搜索路径。
NU_PLUGIN_DIRS 常量
const NU_PLUGIN_DIRS 对插件搜索路径的作用方式相同。
以下
NU_PLUGIN_DIRS 配置将允许从以下位置加载插件：
nu可执行文件所在的目录。这通常是发布包中插件所在的位置。
$nu.data-dirs中以正在运行的 Nushell 版本命名的目录（例如
0.100.0）。
$nu.config-path中的
plugins目录。
const NU_PLUGIN_DIRS = [
($nu.current-exe | path dirname)
($nu.data-dir | path join 'plugins' | path join (version).version)
($nu.config-path | path dirname | path join 'plugins')
]
颜色、主题和语法高亮
你可以在相关章节中了解有关设置颜色和主题的更多信息。
将 Nu 配置为登录 Shell
登录 shell 通常负责设置某些将由子 shell 和其他进程继承的环境变量。将 Nushell 设置为用户的默认登录 shell 时，你需要确保
login.nu 处理此任务。
许多应用程序会假定 POSIX 或 PowerShell 登录 shell，并提供修改由 POSIX 登录 shell 加载的系统或用户
profile（或 PowerShell 系统上的
.ps1 文件）的说明。
正如你现在可能已经注意到的，Nushell 不是 POSIX shell，也不是 PowerShell，它无法处理为这些 shell 编写的配置文件。你需要改为在
login.nu 中设置这些值。
要查找可能需要通过
login.nu 设置的环境变量，请通过从你以前的登录 shell 中运行
nu 来检查从登录 shell 继承的环境。运行：
$env | reject config | transpose key val | each {|r| echo $"$env.($r.key) = '($r.val)'"} | str join (char nl)
查找第三方应用程序可能需要的任何值，并将这些值复制到你的
login.nu 中。其中许多值将不需要。例如，
PS1 设置是 POSIX shell 中的当前提示符，在 Nushell 中将无用。
准备好后，将 Nushell 添加到你的
/etc/shells (Unix) 并
chsh，如安装章节中所述。
macOS: 保持
/usr/bin/open 为
open
某些工具（如 Emacs）依赖于
open 命令在 Mac 上打开文件。
由于 Nushell 有自己的
open 命令，其含义不同，它会遮蔽（覆盖）
/usr/bin/open，因此这些工具在尝试使用该命令时会产生错误。
解决此问题的一种方法是为 Nushell 的
open 定义一个自定义命令，并在你的
config.nu 文件中为系统的
open 创建一个别名，如下所示：
alias nu-open = open
alias open = ^open
将此行放入你的
config.nu 中以使其永久生效。
^ 符号告诉 Nushell 将以下命令作为外部命令运行，而不是作为 Nushell 内置命令。运行这些命令后，
nu-open 将是 Nushell 内部版本，而
open 别名将调用 Mac 的外部
open。
有关更多信息，请参阅运行系统（外部）命令。
详细的配置启动过程
本节包含有关如何使用不同的配置（和标志）选项来更改 Nushell 启动行为的更详细描述。
启动阶段
以下阶段及其步骤可能在启动期间发生，具体取决于传递给
nu 的标志。有关每个标志如何影响该过程，请参阅紧随此表之后的标志行为：
|步骤
|阶段
|Nushell 操作
|0.
|(杂项)
|通过其内部 Rust 实现设置内部默认值。实际上，这可能要到“首次使用”设置或变量时才会发生，但对于控制 Nushell 行为的大多数（但不是所有）设置和变量，通常会有一个 Rust 默认值。然后，这些默认值可以被以下步骤取代。
|1.
|(主要)
|从调用进程继承其初始环境。这些最初将转换为 Nushell 字符串，但稍后可以使用
ENV_CONVERSIONS（见下文）转换为其他结构。
|2.
|(主要)
|获取配置目录。这取决于操作系统（请参阅 dirs::config_dir），但可以在所有平台上使用
XDG_CONFIG_HOME 覆盖，如上文所述。
|3.
|(主要)
|创建初始的
$env.NU_LIB_DIRS 变量。默认情况下，它是一个空列表。
|4.
|(主要)
|创建初始的
$NU_LIB_DIRS 变量。默认情况下，它包括（1）配置目录下的
scripts 目录，以及（2）默认数据目录（
$env.XDG_DATA_HOME 或 dirs crate 提供的默认值）下的
nushell/completions。这些目录默认情况下不会创建。
|5.
|(主要)
|创建初始的
$env.NU_PLUGIN_DIRS 变量。默认情况下，它是一个空列表。
|6.
|(主要)
|创建初始的
$NU_PLUGIN_DIRS 变量。默认情况下，这将包括（1）配置目录下的
plugins 目录，以及（2）当前运行的
nu/
nu.exe 所在的目录。
|7.
|(主要)
|初始化内存中的 SQLite 数据库。这允许在以下配置文件中使用
stor 系列命令。
|8.
|(主要)
|处理命令行参数，例如
--plugin-config <file>、
--plugins <list> 等。有关完整列表，请参阅
nu --help。
|9.
|(主要)
|获取
env.nu 和
config.nu 的路径。默认情况下，这些位于配置目录中，但可以使用
--env-config <path> 和
--config <path> 标志覆盖其中一个或两个。
|10.
|(主要)
|如果使用了
--include-path (-I) 标志，它将覆盖上面获得的默认
$env.NU_LIB_DIRS。
|11.
|(主要)
|从内部默认值加载初始的
$env.config 值。
|12.
|(主要)
|将搜索路径从继承的
string 转换为 Nushell
list。
|13.
|(stdlib)
|将标准库和
std-rfc 加载到虚拟文件系统中。此时它不会被解析或求值。
|14.
|(stdlib)
|解析并求值
std/prelude，这将
banner 和
pwd 命令带入作用域。
|15.
|(主要)
|生成初始的
$nu 记录常量，以便可以在以下配置文件中使用
$nu.default-config-dir 等项。
|16.
|(主要)
|加载使用
--plugin 标志指定的任何插件。
|17.
|(repl)
|设置仅在 REPL 中应用的几个默认环境变量（与提示符相关的和
SHLVL）。请注意，使用闭包的与提示符相关的变量在
default_env.nu 中设置。
|18.
|(配置文件) (插件)
|处理用户的
plugin.msgpackz（位于配置目录中）中的签名，以便可以在以下配置文件中使用添加的插件。
|19.
|(配置文件)
|如果这是 Nushell 首次启动，则创建配置目录。“首次启动”取决于配置目录是否存在。
|20.
|(配置文件)
|同样，如果这是 Nushell 首次启动，则在该目录中创建一个基本上为空的（除了一些注释）
env.nu 和
config .nu。
|21.
|(配置文件) (default_env.nu)
|从内部
default_env.nu 加载默认环境变量。可以使用以下命令查看此文件：
config env --default | nu-highlight | less -R。
|22.
|(配置文件) (env.nu)
|将
PATH 变量转换为列表，以便在下一步中可以更轻松地访问它。
|23.
|(配置文件) (env.nu)
|加载（解析和求值）用户的
env.nu（其路径已在上面确定）。
|24.
|(配置文件) (config.nu)
|从内部
default_config.nu 加载一个最小的
$env.config 记录。可以使用以下命令查看此文件：
config nu --default | nu-highlight | less -R。大多数未在
default_config.nu 中定义的值将使用其内部默认值自动填充到
$env.config 中。
|25.
|(配置文件) (config.nu)
|加载（解析和求值）用户的
config.nu（其路径已在上面确定）。
|26.
|(配置文件) (login)
|当 Nushell 作为登录 shell 运行时，加载用户的
login.nu。
|27.
|(配置文件)
|循环遍历供应商自动加载目录并加载找到的任何
.nu 文件。目录按
$nu.vendor-autoload-dirs 中的顺序处理，这些目录中的文件按字母顺序处理。
|28.
|(配置文件)
|循环遍历用户自动加载目录并加载找到的任何
.nu 文件。目录按
$nu.user-autoload-dirs 中的顺序处理，这些目录中的文件按字母顺序处理。
|29.
|(repl) 和 (stdlib)
|如果已配置，则显示横幅。
|29.
|(repl)
|Nushell 进入正常的命令行（REPL）。
标志行为
|模式
|命令/标志
|行为
|普通 Shell
nu (无标志)
|除标记为 (login) 的所有启动步骤都会发生。
|登录 Shell
nu --login/-l
|所有启动步骤都会发生。
|命令字符串
nu --commands <command-string> (或
-c)
|除标记为 (config files) 或 (repl) 的所有启动阶段都会发生。但是，(default_env) 和 (plugin) 会发生。前者允许在那里定义的路径
ENV_CONVERSIONS 发生。后者允许在命令字符串中使用插件。
|脚本文件
nu <script_file>
|与命令字符串相同。
|无配置
nu -n
|无论其他标志如何，(config files) 阶段都不会发生。
|无标准库
nu --no-std-lib
|无论其他标志如何，标记为 (stdlib) 的步骤都不会发生。
|强制配置文件
nu --config <file>
|强制上面标记为 (config.nu) 的步骤使用提供的配置
<file> 运行，除非还指定了
-n
|强制环境文件
nu --env-config <file>
|强制上面标记为 (default_env.nu) 和 (env.nu) 的步骤使用指定的环境
<file> 运行，除非还指定了
-n
场景
nu:
- ✅ 使标准库可用
- ✅ 如果存在于配置目录中，则读取用户的
plugin.msgpackz文件
- ✅ 在内部加载
default_env.nu文件
- ✅ 如果存在于配置目录中，则加载用户的
env.nu文件
- ✅ 在内部加载
default_config.nu文件
- ✅ 如果存在于配置目录中，则加载用户的
config.nu文件
- ❌ 不读取个人
login.nu文件
- ✅ 进入 REPL
nu -c "ls":
- ✅ 使标准库可用
- ✅ 如果存在于配置目录中，则读取用户的
plugin.msgpackz文件
- ✅ 在内部加载
default_env.nu文件
- ❌ 不加载用户的
env.nu
- ❌ 不读取内部
default_config.nu文件
- ❌ 不读取用户的
config.nu文件
- ❌ 不读取用户的
login.nu文件
- ✅ 运行
ls命令并退出
- ❌ 不进入 REPL
nu -l -c "ls":
- ✅ 使标准库可用
- ✅ 如果存在于配置目录中，则读取用户的
plugin.msgpackz文件
- ✅ 在内部加载
default_env.nu文件
- ✅ 如果存在于配置目录中，则加载用户的
env.nu文件
- ✅ 在内部加载
default_config.nu文件
- ✅ 如果存在于配置目录中，则加载用户的
config.nu文件
- ✅ 如果存在于配置目录中，则加载用户的
login.nu文件
- ✅ 运行
ls命令并退出
- ❌ 不进入 REPL
nu -l -c "ls" --config foo_config.nu
- 与上面相同，但从配置目录读取名为
foo_config.nu的备用配置文件
- 与上面相同，但从配置目录读取名为
nu -n -l -c "ls":
- ✅ 使标准库可用
- ❌ 不读取用户的
plugin.msgpackz
- ❌ 不读取内部
default_env.nu
- ❌ 不加载用户的
env.nu
- ❌ 不读取内部
default_config.nu文件
- ❌ 不读取用户的
config.nu文件
- ❌ 不读取用户的
login.nu文件
- ✅ 运行
ls命令并退出
- ❌ 不进入 REPL
nu test.nu:
- ✅ 使标准库可用
- ✅ 如果存在于配置目录中，则读取用户的
plugin.msgpackz文件
- ✅ 在内部加载
default_env.nu文件
- ❌ 不加载用户的
env.nu
- ❌ 不读取内部
default_config.nu文件
- ❌ 不读取用户的
config.nu文件
- ❌ 不读取用户的
login.nu文件
- ✅ 作为脚本运行
test.nu文件
- ❌ 不进入 REPL
nu --config foo_config.nu test.nu
- ✅ 使标准库可用
- ✅ 如果存在于配置目录中，则读取用户的
plugin.msgpackz文件
- ✅ 在内部加载
default_env.nu文件
- ❌ 不加载用户的
env.nu（未指定
--env-config）
- ✅ 在内部加载
default_config.nu文件。请注意，
default_config.nu总是在用户配置之前处理
- ✅ 如果存在于配置目录中，则加载用户的
config.nu文件
- ❌ 不读取用户的
login.nu文件
- ✅ 作为脚本运行
test.nu文件
- ❌ 不进入 REPL
nu -n --no-std-lib(最快的 REPL 启动):
- ❌ 不使标准库可用
- ❌ 不读取用户的
plugin.msgpackz
- ❌ 不读取内部
default_env.nu
- ❌ 不加载用户的
env.nu
- ❌ 不读取内部
default_config.nu文件
- ❌ 不读取用户的
config.nu文件
- ❌ 不读取用户的
login.nu文件
- ✅ 进入 REPL
nu -n --no-std-lib -c "ls"(最快的命令字符串调用):
- ❌ 不使标准库可用
- ❌ 不读取用户的
plugin.msgpackz
- ❌ 不读取内部
default_env.nu
- ❌ 不加载用户的
env.nu
- ❌ 不读取内部
default_config.nu文件
- ❌ 不读取用户的
config.nu文件
- ❌ 不读取用户的
login.nu文件
- ✅ 运行
ls命令并退出
- ❌ 不进入 REPL