自定义补全允许你混合使用 Nushell 的两个功能：自定义命令和补全。有了它们，你就能够创建支持对位置参数和标志(Flags)参数进行自动补全的命令。这些自定义补全既适用于自定义命令，也适用于 已知的外部或 extern 命令。

补全分两步定义：

定义一个返回建议值的补全命令（又称 completer）

使用 <shape>@<completer> 将补全器附加到另一个命令参数的类型注解（shape）上

下面是一个简单的例子：

# 补全命令 def animals [] { [ "cat" , "dog" , "eel" ] } # 待补全的命令 def my-command [ animal : string @ animals ] { print $animal } my-command # => cat dog eel

第一行定义了一个自定义命令，它返回一个包含三种不同动物的列表。这些是补全中要使用的可能值。

提示 要抑制参数的补全（例如，一个可以接受任何整数的 int ），可以定义一个返回空列表 ( [ ] ) 的补全器。

在第二行， string@animals 告诉 Nushell 两件事——用于类型检查的参数的形状，以及如果用户想在该位置补全输入值，需要使用的补全器。

第三行是补全的演示。输入自定义命令的名称 my-command ，然后是一个空格，再按 Tab 键。这将显示一个包含可能补全的菜单。自定义补全的工作方式与系统中的其他补全相同，允许你输入 e 然后按 Tab 键自动补全 "eel"。

提示 当补全菜单显示时，提示符默认会包含 | 字符。要更改提示标记，请在 $env.config.menus 列表的 completion_menu 记录中修改 marker 的值。另请参阅补全菜单配置。

提示 要回退到 Nushell 内置的文件补全，请返回 null 而不是建议列表。

如果你想选择如何过滤和排序你的补全，你也可以返回一个记录而不是列表。补全建议列表应位于此记录的 completions 键下。可选地，它还可以在 options 键下包含一个记录，其中包含以下可选设置：

sort - 将此设置为 false 以阻止 Nushell 对你的补全进行排序。默认情况下，此值为 true ，并且补全根据 $env.config.completions.sort 进行排序。

- 将此设置为 以阻止 Nushell 对你的补全进行排序。默认情况下，此值为 ，并且补全根据 进行排序。 case_sensitive - 设置为 true 以使自定义补全区分大小写匹配，否则为 false 。用于覆盖 $env.config.completions.case_sensitive 。

- 设置为 以使自定义补全区分大小写匹配，否则为 。用于覆盖 。 completion_algorithm - 将此设置为 prefix 、 substring 或 fuzzy 以选择你的补全如何与键入的文本匹配。用于覆盖 $env.config.completions.algorithm 。

这是一个演示如何设置这些选项的示例：

def animals [] { { options : { case_sensitive : false , completion_algorithm : substring , sort : false , }, completions : [ cat , rat , bat ] } } def my-command [ animal : string @ animals ] { print $animal }

现在，如果你尝试补全 A ，你会得到以下补全：

> | my-command A cat rat bat

因为我们使匹配不区分大小写，Nushell 将在所有补全建议中找到子字符串 "a"。此外，因为我们设置了 sort: false ，补全将保持其原始顺序。如果你的补全已经按与文本无关的特定顺序排序（例如按日期），这将非常有用。

由于补全命令不应直接调用，因此通常在模块中定义它们。

用模块扩展上面的例子：

module commands { def animals [] { [ "cat" , "dog" , "eel" ] } export def my-command [ animal : string @ animals ] { print $animal } }

在此模块中，只导出了自定义命令 my-command 。 animals 补全未导出。这使得此模块的用户可以调用该命令，甚至使用自定义补全逻辑，而无需访问补全命令本身。这会产生更清晰、更易于维护的 API。

提示 补全器在解析时使用 @ 附加到自定义命令。这意味着，为了使对补全命令的更改生效，公共自定义命令也必须重新解析。导入模块通过单个 use 语句同时满足这两个要求。

可以将上下文传递给补全命令。这在需要知道先前的参数或标志以生成准确补全的情况下很有用。

将此概念应用于前面的示例：

module commands { def animals [] { [ "cat" , "dog" , "eel" ] } def animal-names [ context : string ] { match ( $context | split words | last ) { cat => [ "Missy" , "Phoebe" ] dog => [ "Lulu" , "Enzo" ] eel => [ "Eww" , "Slippy" ] } } export def my-command [ animal : string @ animals name : string @ animal-names ] { print $"The ( $animal ) is named ( $name )." } }

在这里，命令 animal-names 返回适当的名称列表。 $context 是一个字符串，其值是到目前为止已键入的命令行。

> | my-command cat dog eel > | my-command dog Lulu Enzo >my-command dog enzo The dog is named Enzo

在第二行，按 tab 键后，参数 "my-command dog" 作为上下文传递给 animal-names 补全器。

提示 补全器还可以使用以下方式获取命令行上的当前光标位置： def completer [ context : string , position : int ] {}

一个强大的组合是为 已知的 extern 命令 添加自定义补全。这些工作方式与向自定义命令添加自定义补全的方式相同：通过创建自定义补全，然后用 @ 附加到 extern 的一个位置参数或标志参数的类型中。

如果你仔细看一下默认配置中的例子，你会看到这个：

export extern "git push" [ remote ?: string @ "nu-complete git remotes" , # the name of the remote refspec ?: string @ "nu-complete git branches" # the branch / refspec ... ]

自定义补全在这个例子中的作用与前面的例子中的作用相同。上面的例子根据用户当前所处的位置，调用了两个不同的自定义补全。

作为返回字符串列表的替代方法，补全函数还可以返回一个记录列表，其中包含一个 value 字段以及可选的 description 和 style 字段。样式可以是以下之一：

一个带有前景色的字符串，可以是十六进制代码或颜色名称，例如 yellow 。有关有效颜色名称的列表，请参阅 ansi --list 。

。有关有效颜色名称的列表，请参阅 。 一个包含 fg （前景色）、 bg （背景色）和 attr （属性，如带下划线和粗体）字段的记录。此记录的格式与 ansi --escape 接受的格式相同。有关 attr 字段的可能值列表，请参阅 ansi 命令参考。

（前景色）、 （背景色）和 （属性，如带下划线和粗体）字段的记录。此记录的格式与 接受的格式相同。有关 字段的可能值列表，请参阅 命令参考。 相同的记录，但转换为 JSON 字符串。

def my_commits [] { [ { value : "5c2464" , description : "Add .gitignore" , style : red }, # "attr: ub" => underlined and bolded { value : "f3a377" , description : "Initial commit" , style : { fg : green , bg: "#66078c" , attr: ub } } ] }

注意 使用以下代码段： def my-command [ commit : string @ my_commits ] { print $commit } ... 请注意，即使补全菜单会向你显示类似 >_ my-command <TAB> 5c2464 Add .gitignore f3a377 Initial commit ... 的内容，也只有值（即 "5c2464" 或 "f3a377"）将用于命令参数！

也可以集成外部补全器，而不是仅仅依赖于 Nushell 的补全器。

为此，请将 config.nu 中的 external_completer 字段设置为一个闭包，如果未找到 Nushell 补全，则将对其进行求值。

$env .config.completions.external = { enable : true max_results : 100 completer : $completer }

你可以配置闭包以运行外部补全器，例如 carapace。

外部补全器是一个函数，它接受当前命令作为字符串列表，并输出一个带有 value 和 description 键的记录列表，就像自定义补全函数一样。当闭包返回 null 时，它默认为文件补全。

注意 此闭包将接受当前命令作为列表。例如，键入 my-command --arg1 <tab> 将接收 [my-command --arg1 " "] 。

此示例将启用 carapace 外部补全：

let carapace_completer = {| spans | carapace $spans.0 nushell ... $spans | from json }

更多外部补全器的示例可以在 实战指南 中找到。