自定义补全
自定义补全允许你混合使用 Nushell 的两个功能：自定义命令和补全。有了它们，你就能够创建支持对位置参数和标志(Flags)参数进行自动补全的命令。这些自定义补全既适用于自定义命令，也适用于 已知的外部或
extern命令。
补全分两步定义：
- 定义一个返回建议值的补全命令（又称 completer）
- 使用
<shape>@<completer>将补全器附加到另一个命令参数的类型注解（shape）上
下面是一个简单的例子：
# 补全命令
def animals [] { ["cat", "dog", "eel" ] }
# 待补全的命令
def my-command [animal: string@animals] { print $animal }
my-command
# => cat dog eel
第一行定义了一个自定义命令，它返回一个包含三种不同动物的列表。这些是补全中要使用的可能值。
提示
要抑制参数的补全（例如，一个可以接受任何整数的
int），可以定义一个返回空列表 (
[ ]) 的补全器。
在第二行，
string@animals 告诉 Nushell 两件事——用于类型检查的参数的形状，以及如果用户想在该位置补全输入值，需要使用的补全器。
第三行是补全的演示。输入自定义命令的名称
my-command，然后是一个空格，再按 Tab 键。这将显示一个包含可能补全的菜单。自定义补全的工作方式与系统中的其他补全相同，允许你输入
e 然后按 Tab 键自动补全 "eel"。
提示
当补全菜单显示时，提示符默认会包含
| 字符。要更改提示标记，请在
$env.config.menus 列表的
completion_menu 记录中修改
marker 的值。另请参阅补全菜单配置。
提示
要回退到 Nushell 内置的文件补全，请返回
null 而不是建议列表。
自定义补全选项
如果你想选择如何过滤和排序你的补全，你也可以返回一个记录而不是列表。补全建议列表应位于此记录的
completions 键下。可选地，它还可以在
options 键下包含一个记录，其中包含以下可选设置：
sort- 将此设置为
false以阻止 Nushell 对你的补全进行排序。默认情况下，此值为
true，并且补全根据
$env.config.completions.sort进行排序。
case_sensitive- 设置为
true以使自定义补全区分大小写匹配，否则为
false。用于覆盖
$env.config.completions.case_sensitive。
completion_algorithm- 将此设置为
prefix、
substring或
fuzzy以选择你的补全如何与键入的文本匹配。用于覆盖
$env.config.completions.algorithm。
这是一个演示如何设置这些选项的示例：
def animals [] {
{
options: {
case_sensitive: false,
completion_algorithm: substring,
sort: false,
},
completions: [cat, rat, bat]
}
}
def my-command [animal: string@animals] { print $animal }
现在，如果你尝试补全
A，你会得到以下补全：
>| my-command A
cat rat bat
因为我们使匹配不区分大小写，Nushell 将在所有补全建议中找到子字符串 "a"。此外，因为我们设置了
sort: false，补全将保持其原始顺序。如果你的补全已经按与文本无关的特定顺序排序（例如按日期），这将非常有用。
模块和自定义补全
由于补全命令不应直接调用，因此通常在模块中定义它们。
用模块扩展上面的例子：
module commands {
def animals [] {
["cat", "dog", "eel" ]
}
export def my-command [animal: string@animals] {
print $animal
}
}
在此模块中，只导出了自定义命令
my-command。
animals 补全未导出。这使得此模块的用户可以调用该命令，甚至使用自定义补全逻辑，而无需访问补全命令本身。这会产生更清晰、更易于维护的 API。
提示
补全器在解析时使用
@ 附加到自定义命令。这意味着，为了使对补全命令的更改生效，公共自定义命令也必须重新解析。导入模块通过单个
use 语句同时满足这两个要求。
上下文感知的自定义补全
可以将上下文传递给补全命令。这在需要知道先前的参数或标志以生成准确补全的情况下很有用。
将此概念应用于前面的示例：
module commands {
def animals [] {
["cat", "dog", "eel" ]
}
def animal-names [context: string] {
match ($context | split words | last) {
cat => ["Missy", "Phoebe"]
dog => ["Lulu", "Enzo"]
eel => ["Eww", "Slippy"]
}
}
export def my-command [
animal: string@animals
name: string@animal-names
] {
print $"The ($animal) is named ($name)."
}
}
在这里，命令
animal-names 返回适当的名称列表。
$context 是一个字符串，其值是到目前为止已键入的命令行。
>| my-command
cat dog eel
>| my-command dog
Lulu Enzo
>my-command dog enzo
The dog is named Enzo
在第二行，按 tab 键后，参数
"my-command dog" 作为上下文传递给
animal-names 补全器。
提示
补全器还可以使用以下方式获取命令行上的当前光标位置：
def completer [context:string, position:int] {}
自定义补全和
extern
一个强大的组合是为 已知的
extern命令 添加自定义补全。这些工作方式与向自定义命令添加自定义补全的方式相同：通过创建自定义补全，然后用
@附加到
extern 的一个位置参数或标志参数的类型中。
如果你仔细看一下默认配置中的例子，你会看到这个：
export extern "git push" [
remote?: string@"nu-complete git remotes", # the name of the remote
refspec?: string@"nu-complete git branches" # the branch / refspec
...
]
自定义补全在这个例子中的作用与前面的例子中的作用相同。上面的例子根据用户当前所处的位置，调用了两个不同的自定义补全。
自定义描述和样式
作为返回字符串列表的替代方法，补全函数还可以返回一个记录列表，其中包含一个
value 字段以及可选的
description 和
style 字段。样式可以是以下之一：
- 一个带有前景色的字符串，可以是十六进制代码或颜色名称，例如
yellow。有关有效颜色名称的列表，请参阅
ansi --list。
- 一个包含
fg（前景色）、
bg（背景色）和
attr（属性，如带下划线和粗体）字段的记录。此记录的格式与
ansi --escape接受的格式相同。有关
attr字段的可能值列表，请参阅
ansi命令参考。
- 相同的记录，但转换为 JSON 字符串。
def my_commits [] {
[
{ value: "5c2464", description: "Add .gitignore", style: red },
# "attr: ub" => underlined and bolded
{ value: "f3a377", description: "Initial commit", style: { fg: green, bg: "#66078c", attr: ub } }
]
}
注意
使用以下代码段：
def my-command [commit: string@my_commits] {
print $commit
}
... 请注意，即使补全菜单会向你显示类似
>_ my-command <TAB>
5c2464 Add .gitignore
f3a377 Initial commit
... 的内容，也只有值（即 "5c2464" 或 "f3a377"）将用于命令参数！
外部补全
也可以集成外部补全器，而不是仅仅依赖于 Nushell 的补全器。
为此，请将
config.nu 中的
external_completer 字段设置为一个闭包，如果未找到 Nushell 补全，则将对其进行求值。
$env.config.completions.external = {
enable: true
max_results: 100
completer: $completer
}
你可以配置闭包以运行外部补全器，例如 carapace。
外部补全器是一个函数，它接受当前命令作为字符串列表，并输出一个带有
value 和
description 键的记录列表，就像自定义补全函数一样。当闭包返回
null 时，它默认为文件补全。
注意
此闭包将接受当前命令作为列表。例如，键入
my-command --arg1 <tab> 将接收
[my-command --arg1 " "]。
此示例将启用 carapace 外部补全：
let carapace_completer = {|spans|
carapace $spans.0 nushell ...$spans | from json
}