사용자 지정 완성

사용자 지정 완성을 사용하면 누셸의 두 가지 기능인 사용자 지정 명령과 완성을 함께 사용할 수 있습니다. 이를 통해 위치 매개변수 및 플래그 매개변수에 대한 완성을 처리하는 명령을 만들 수 있습니다. 이러한 사용자 지정 완성은 사용자 지정 명령알려진 외부 또는 extern 명령 모두에 대해 작동합니다.

완성은 두 단계로 정의됩니다.

  • 제안할 수 있는 값을 반환하는 완성 명령(일명 완성기) 정의
  • <shape>@<completer>를 사용하여 다른 명령 인수의 형식 주석(모양)에 완성기를 연결합니다.

다음은 간단한 예입니다.

# 완성 명령
def animals [] { ["cat", "dog", "eel" ] }
# 완성될 명령
def my-command [animal: string@animals] { print $animal }
my-command
# => cat                 dog                 eel

첫 번째 줄은 세 가지 다른 동물의 목록을 반환하는 사용자 지정 명령을 정의합니다. 이것이 완성을 위한 가능한 값입니다.

인수에 대한 완성을 억제하려면(예: 모든 정수를 허용할 수 있는 int) 빈 목록([ ])을 반환하는 완성기를 정의하십시오.

두 번째 줄에서 string@animals는 누셸에게 두 가지를 알려줍니다. 형식 검사를 위한 인수의 모양과 인수에 대한 가능한 값을 제안할 완성기입니다.

세 번째 줄은 완성의 시연입니다. 사용자 지정 명령 my-command의 이름을 입력하고 공백을 입력한 다음 Tab 키를 누릅니다. 그러면 가능한 완성이 있는 메뉴가 표시됩니다. 사용자 지정 완성은 시스템의 다른 완성처럼 작동하여 e를 입력하고 Tab 키를 눌러 "eel"을 자동으로 완성할 수 있습니다.

완성 메뉴가 표시되면 프롬프트가 기본적으로 | 문자를 포함하도록 변경됩니다. 프롬프트 마커를 변경하려면 $env.config.menus 목록에서 name 키가 completion_menu인 레코드의 marker 값을 수정하십시오. 완성 메뉴 구성도 참조하십시오.

누셸의 기본 제공 파일 완성으로 대체하려면 제안 목록 대신 null을 반환하십시오.

사용자 지정 완성 옵션

완성이 필터링되고 정렬되는 방식을 선택하려면 목록 대신 레코드를 반환할 수도 있습니다. 완성 제안 목록은 이 레코드의 completions 키 아래에 있어야 합니다. 선택적으로 options 키 아래에 다음 선택적 설정을 포함하는 레코드를 가질 수도 있습니다.

  • sort - 완성을 정렬하지 않으려면 이 값을 false로 설정하십시오. 기본적으로 이 값은 true이며, 완성은 $env.config.completions.sort에 따라 정렬됩니다.
  • case_sensitive - 사용자 지정 완성을 대소문자를 구분하여 일치시키려면 true로, 그렇지 않으면 false로 설정하십시오. $env.config.completions.case_sensitive를 재정의하는 데 사용됩니다.
  • completion_algorithm - 입력된 텍스트와 완성이 일치하는 방식을 선택하려면 이 값을 prefix, substring 또는 fuzzy로 설정하십시오. $env.config.completions.algorithm을 재정의하는 데 사용됩니다.

다음은 이러한 옵션을 설정하는 방법을 보여주는 예입니다.

def animals [] {
    {
        options: {
            case_sensitive: false,
            completion_algorithm: substring,
            sort: false,
        },
        completions: [cat, rat, bat]
    }
}
def my-command [animal: string@animals] { print $animal }

이제 A를 완성하려고 하면 다음과 같은 완성을 얻습니다.

>| my-command A
cat                 rat                 bat

일치를 대소문자를 구분하지 않도록 만들었기 때문에 누셸은 모든 완성 제안에서 하위 문자열 "a"를 찾습니다. 또한 sort: false를 설정했기 때문에 완성은 원래 순서대로 유지됩니다. 이는 완성이 이미 텍스트와 관련 없는 특정 순서(예: 날짜순)로 정렬된 경우에 유용합니다.

모듈 및 사용자 지정 완성

완성 명령은 직접 호출하기 위한 것이 아니므로 모듈에서 정의하는 것이 일반적입니다.

모듈을 사용하여 위 예제를 확장합니다.

module commands {
    def animals [] {
        ["cat", "dog", "eel" ]
    }

    export def my-command [animal: string@animals] {
        print $animal
    }
}

이 모듈에서는 사용자 지정 명령 my-command만 내보냅니다. animals 완성은 내보내지 않습니다. 이를 통해 이 모듈의 사용자는 완성 명령 자체에 액세스하지 않고도 명령을 호출하고 사용자 지정 완성 논리를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 더 깨끗하고 유지 관리하기 쉬운 API가 생성됩니다.

완성기는 구문 분석 시 @를 사용하여 사용자 지정 명령에 연결됩니다. 즉, 완성 명령에 대한 변경 사항이 적용되려면 공용 사용자 지정 명령도 다시 구문 분석해야 합니다. 모듈을 가져오면 단일 use 문으로 이 두 가지 요구 사항을 동시에 충족합니다.

컨텍스트 인식 사용자 지정 완성

완성 명령에 컨텍스트를 전달할 수 있습니다. 이는 정확한 완성을 생성하기 위해 이전 인수 또는 플래그를 알아야 하는 상황에서 유용합니다.

이 개념을 이전 예제에 적용합니다.

module commands {
    def animals [] {
        ["cat", "dog", "eel" ]
    }

    def animal-names [context: string] {
        match ($context | split words | last) {
            cat => ["Missy", "Phoebe"]
            dog => ["Lulu", "Enzo"]
            eel => ["Eww", "Slippy"]
        }
    }

    export def my-command [
        animal: string@animals
        name: string@animal-names
    ] {
        print $"The ($animal) is named ($name)."
    }
}

여기서 animal-names 명령은 적절한 이름 목록을 반환합니다. $context는 지금까지 입력된 명령줄의 값인 문자열입니다.

>| my-command
cat                 dog                 eel
>| my-command dog
Lulu                Enzo
>my-command dog enzo
The dog is named Enzo

두 번째 줄에서 tab 키를 누르면 인수 "my-command dog"가 컨텍스트로 animal-names 완성기에 전달됩니다.

완성기는 다음을 사용하여 명령줄에서 현재 커서 위치를 얻을 수도 있습니다.

def completer [context:string, position:int] {}

사용자 지정 완성 및 extern

강력한 조합은 알려진 extern 명령에 사용자 지정 완성을 추가하는 것입니다. 이는 사용자 지정 완성을 사용자 지정 명령에 추가하는 것과 동일하게 작동합니다. 사용자 지정 완성을 만들고 @를 사용하여 extern의 위치 또는 플래그 인수 중 하나의 유형에 연결합니다.

기본 구성의 예제를 자세히 살펴보면 다음과 같은 것을 볼 수 있습니다.

export extern "git push" [
    remote?: string@"nu-complete git remotes",  # 원격의 이름
    refspec?: string@"nu-complete git branches" # 분기 / refspec
    ...
]

사용자 지정 완성은 이 예제에서 이전 예제와 동일한 역할을 합니다. 위 예제는 사용자가 현재 있는 위치에 따라 두 가지 다른 사용자 지정 완성을 호출합니다.

사용자 지정 설명 및 스타일

문자열 목록을 반환하는 대신 완성 함수는 value 필드와 선택적 descriptionstyle 필드가 있는 레코드 목록을 반환할 수도 있습니다. 스타일은 다음 중 하나일 수 있습니다.

  • 전경색이 있는 문자열, 16진수 코드 또는 yellow와 같은 색상 이름. 유효한 색상 이름 목록은 ansi --list를 참조하십시오.
  • fg(전경색), bg(배경색) 및 attr(밑줄 및 굵게와 같은 속성) 필드가 있는 레코드. 이 레코드는 ansi --escape가 허용하는 것과 동일한 형식입니다. attr 필드의 가능한 값 목록은 ansi 명령 참조를 참조하십시오.
  • 동일한 레코드이지만 JSON 문자열로 변환되었습니다.
def my_commits [] {
    [
        { value: "5c2464", description: "Add .gitignore", style: red },
        # "attr: ub" => 밑줄 및 굵게
        { value: "f3a377", description: "Initial commit", style: { fg: green, bg: "#66078c", attr: ub } }
    ]
}

참고

다음 코드 조각 사용:

def my-command [commit: string@my_commits] {
    print $commit
}

... 완성 메뉴에 다음과 같은 내용이 표시되더라도

>_ my-command <TAB>
5c2464  Add .gitignore
f3a377  Initial commit

... 명령 인수에는 값(예: "5c2464" 또는 "f3a377")만 사용됩니다!

외부 완성

외부 완성기는 누셸 완성기에만 의존하는 대신 통합할 수도 있습니다.

이를 위해 config.nuexternal_completer 필드를 누셸 완성이 발견되지 않은 경우 평가될 클로저로 설정하십시오.

$env.config.completions.external = {
    enable: true
    max_results: 100
    completer: $completer
}

carapace와 같은 외부 완성기를 실행하도록 클로저를 구성할 수 있습니다.

외부 완성기는 현재 명령을 문자열 목록으로 받아 valuedescription 키가 있는 레코드 목록을 출력하는 함수이며, 사용자 지정 완성 함수와 같습니다. 클로저가 null을 반환하면 파일 완성으로 기본 설정됩니다.

참고

이 클로저는 현재 명령을 목록으로 받습니다. 예를 들어 my-command --arg1 <tab>을 입력하면 [my-command --arg1 " "]를 받습니다.

이 예제는 carapace 외부 완성을 활성화합니다.

let carapace_completer = {|spans|
    carapace $spans.0 nushell ...$spans | from json
}

더 많은 예는 쿡북에서 찾을 수 있습니다.