사용자 지정 완성
사용자 지정 완성을 사용하면 누셸의 두 가지 기능인 사용자 지정 명령과 완성을 함께 사용할 수 있습니다. 이를 통해 위치 매개변수 및 플래그 매개변수에 대한 완성을 처리하는 명령을 만들 수 있습니다. 이러한 사용자 지정 완성은 사용자 지정 명령과 알려진 외부 또는
extern 명령 모두에 대해 작동합니다.
완성은 두 단계로 정의됩니다.
- 제안할 수 있는 값을 반환하는 완성 명령(일명 완성기) 정의
<shape>@<completer>를 사용하여 다른 명령 인수의 형식 주석(모양)에 완성기를 연결합니다.
다음은 간단한 예입니다.
# 완성 명령
def animals [] { ["cat", "dog", "eel" ] }
# 완성될 명령
def my-command [animal: string@animals] { print $animal }
my-command
# => cat dog eel
첫 번째 줄은 세 가지 다른 동물의 목록을 반환하는 사용자 지정 명령을 정의합니다. 이것이 완성을 위한 가능한 값입니다.
팁
인수에 대한 완성을 억제하려면(예: 모든 정수를 허용할 수 있는
int) 빈 목록(
[ ])을 반환하는 완성기를 정의하십시오.
두 번째 줄에서
string@animals는 누셸에게 두 가지를 알려줍니다. 형식 검사를 위한 인수의 모양과 인수에 대한 가능한 값을 제안할 완성기입니다.
세 번째 줄은 완성의 시연입니다. 사용자 지정 명령
my-command의 이름을 입력하고 공백을 입력한 다음 Tab 키를 누릅니다. 그러면 가능한 완성이 있는 메뉴가 표시됩니다. 사용자 지정 완성은 시스템의 다른 완성처럼 작동하여
e를 입력하고 Tab 키를 눌러 "eel"을 자동으로 완성할 수 있습니다.
팁
완성 메뉴가 표시되면 프롬프트가 기본적으로
| 문자를 포함하도록 변경됩니다. 프롬프트 마커를 변경하려면
$env.config.menus 목록에서
name 키가
completion_menu인 레코드의
marker 값을 수정하십시오. 완성 메뉴 구성도 참조하십시오.
팁
누셸의 기본 제공 파일 완성으로 대체하려면 제안 목록 대신
null을 반환하십시오.
사용자 지정 완성 옵션
완성이 필터링되고 정렬되는 방식을 선택하려면 목록 대신 레코드를 반환할 수도 있습니다. 완성 제안 목록은 이 레코드의
completions 키 아래에 있어야 합니다. 선택적으로
options 키 아래에 다음 선택적 설정을 포함하는 레코드를 가질 수도 있습니다.
sort- 완성을 정렬하지 않으려면 이 값을
false로 설정하십시오. 기본적으로 이 값은
true이며, 완성은
$env.config.completions.sort에 따라 정렬됩니다.
case_sensitive- 사용자 지정 완성을 대소문자를 구분하여 일치시키려면
true로, 그렇지 않으면
false로 설정하십시오.
$env.config.completions.case_sensitive를 재정의하는 데 사용됩니다.
completion_algorithm- 입력된 텍스트와 완성이 일치하는 방식을 선택하려면 이 값을
prefix,
substring또는
fuzzy로 설정하십시오.
$env.config.completions.algorithm을 재정의하는 데 사용됩니다.
다음은 이러한 옵션을 설정하는 방법을 보여주는 예입니다.
def animals [] {
{
options: {
case_sensitive: false,
completion_algorithm: substring,
sort: false,
},
completions: [cat, rat, bat]
}
}
def my-command [animal: string@animals] { print $animal }
이제
A를 완성하려고 하면 다음과 같은 완성을 얻습니다.
>| my-command A
cat rat bat
일치를 대소문자를 구분하지 않도록 만들었기 때문에 누셸은 모든 완성 제안에서 하위 문자열 "a"를 찾습니다. 또한
sort: false를 설정했기 때문에 완성은 원래 순서대로 유지됩니다. 이는 완성이 이미 텍스트와 관련 없는 특정 순서(예: 날짜순)로 정렬된 경우에 유용합니다.
모듈 및 사용자 지정 완성
완성 명령은 직접 호출하기 위한 것이 아니므로 모듈에서 정의하는 것이 일반적입니다.
모듈을 사용하여 위 예제를 확장합니다.
module commands {
def animals [] {
["cat", "dog", "eel" ]
}
export def my-command [animal: string@animals] {
print $animal
}
}
이 모듈에서는 사용자 지정 명령
my-command만 내보냅니다.
animals 완성은 내보내지 않습니다. 이를 통해 이 모듈의 사용자는 완성 명령 자체에 액세스하지 않고도 명령을 호출하고 사용자 지정 완성 논리를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 더 깨끗하고 유지 관리하기 쉬운 API가 생성됩니다.
팁
완성기는 구문 분석 시
@를 사용하여 사용자 지정 명령에 연결됩니다. 즉, 완성 명령에 대한 변경 사항이 적용되려면 공용 사용자 지정 명령도 다시 구문 분석해야 합니다. 모듈을 가져오면 단일
use 문으로 이 두 가지 요구 사항을 동시에 충족합니다.
컨텍스트 인식 사용자 지정 완성
완성 명령에 컨텍스트를 전달할 수 있습니다. 이는 정확한 완성을 생성하기 위해 이전 인수 또는 플래그를 알아야 하는 상황에서 유용합니다.
이 개념을 이전 예제에 적용합니다.
module commands {
def animals [] {
["cat", "dog", "eel" ]
}
def animal-names [context: string] {
match ($context | split words | last) {
cat => ["Missy", "Phoebe"]
dog => ["Lulu", "Enzo"]
eel => ["Eww", "Slippy"]
}
}
export def my-command [
animal: string@animals
name: string@animal-names
] {
print $"The ($animal) is named ($name)."
}
}
여기서
animal-names 명령은 적절한 이름 목록을 반환합니다.
$context는 지금까지 입력된 명령줄의 값인 문자열입니다.
>| my-command
cat dog eel
>| my-command dog
Lulu Enzo
>my-command dog enzo
The dog is named Enzo
두 번째 줄에서 tab 키를 누르면 인수
"my-command dog"가 컨텍스트로
animal-names 완성기에 전달됩니다.
팁
완성기는 다음을 사용하여 명령줄에서 현재 커서 위치를 얻을 수도 있습니다.
def completer [context:string, position:int] {}
사용자 지정 완성 및
extern
강력한 조합은 알려진
extern 명령에 사용자 지정 완성을 추가하는 것입니다. 이는 사용자 지정 완성을 사용자 지정 명령에 추가하는 것과 동일하게 작동합니다. 사용자 지정 완성을 만들고
@를 사용하여
extern의 위치 또는 플래그 인수 중 하나의 유형에 연결합니다.
기본 구성의 예제를 자세히 살펴보면 다음과 같은 것을 볼 수 있습니다.
export extern "git push" [
remote?: string@"nu-complete git remotes", # 원격의 이름
refspec?: string@"nu-complete git branches" # 분기 / refspec
...
]
사용자 지정 완성은 이 예제에서 이전 예제와 동일한 역할을 합니다. 위 예제는 사용자가 현재 있는 위치에 따라 두 가지 다른 사용자 지정 완성을 호출합니다.
사용자 지정 설명 및 스타일
문자열 목록을 반환하는 대신 완성 함수는
value 필드와 선택적
description 및
style 필드가 있는 레코드 목록을 반환할 수도 있습니다. 스타일은 다음 중 하나일 수 있습니다.
- 전경색이 있는 문자열, 16진수 코드 또는
yellow와 같은 색상 이름. 유효한 색상 이름 목록은
ansi --list를 참조하십시오.
fg(전경색),
bg(배경색) 및
attr(밑줄 및 굵게와 같은 속성) 필드가 있는 레코드. 이 레코드는
ansi --escape가 허용하는 것과 동일한 형식입니다.
attr필드의 가능한 값 목록은
ansi명령 참조를 참조하십시오.
- 동일한 레코드이지만 JSON 문자열로 변환되었습니다.
def my_commits [] {
[
{ value: "5c2464", description: "Add .gitignore", style: red },
# "attr: ub" => 밑줄 및 굵게
{ value: "f3a377", description: "Initial commit", style: { fg: green, bg: "#66078c", attr: ub } }
]
}
참고
다음 코드 조각 사용:
def my-command [commit: string@my_commits] {
print $commit
}
... 완성 메뉴에 다음과 같은 내용이 표시되더라도
>_ my-command <TAB>
5c2464 Add .gitignore
f3a377 Initial commit
... 명령 인수에는 값(예: "5c2464" 또는 "f3a377")만 사용됩니다!
외부 완성
외부 완성기는 누셸 완성기에만 의존하는 대신 통합할 수도 있습니다.
이를 위해
config.nu의
external_completer 필드를 누셸 완성이 발견되지 않은 경우 평가될 클로저로 설정하십시오.
$env.config.completions.external = {
enable: true
max_results: 100
completer: $completer
}
carapace와 같은 외부 완성기를 실행하도록 클로저를 구성할 수 있습니다.
외부 완성기는 현재 명령을 문자열 목록으로 받아
value 및
description 키가 있는 레코드 목록을 출력하는 함수이며, 사용자 지정 완성 함수와 같습니다. 클로저가
null을 반환하면 파일 완성으로 기본 설정됩니다.
참고
이 클로저는 현재 명령을 목록으로 받습니다. 예를 들어
my-command --arg1 <tab>을 입력하면
[my-command --arg1 " "]를 받습니다.
이 예제는 carapace 외부 완성을 활성화합니다.
let carapace_completer = {|spans|
carapace $spans.0 nushell ...$spans | from json
}