사용자 지정 완성을 사용하면 누셸의 두 가지 기능인 사용자 지정 명령과 완성을 함께 사용할 수 있습니다. 이를 통해 위치 매개변수 및 플래그 매개변수에 대한 완성을 처리하는 명령을 만들 수 있습니다. 이러한 사용자 지정 완성은 사용자 지정 명령과 알려진 외부 또는 extern 명령 모두에 대해 작동합니다.

완성은 두 단계로 정의됩니다.

제안할 수 있는 값을 반환하는 완성 명령(일명 완성기) 정의

<shape>@<completer> 를 사용하여 다른 명령 인수의 형식 주석(모양)에 완성기를 연결합니다.

다음은 간단한 예입니다.

# 완성 명령 def animals [] { [ "cat" , "dog" , "eel" ] } # 완성될 명령 def my-command [ animal : string @ animals ] { print $animal } my-command # => cat dog eel

첫 번째 줄은 세 가지 다른 동물의 목록을 반환하는 사용자 지정 명령을 정의합니다. 이것이 완성을 위한 가능한 값입니다.

팁 인수에 대한 완성을 억제하려면(예: 모든 정수를 허용할 수 있는 int ) 빈 목록( [ ] )을 반환하는 완성기를 정의하십시오.

두 번째 줄에서 string@animals 는 누셸에게 두 가지를 알려줍니다. 형식 검사를 위한 인수의 모양과 인수에 대한 가능한 값을 제안할 완성기입니다.

세 번째 줄은 완성의 시연입니다. 사용자 지정 명령 my-command 의 이름을 입력하고 공백을 입력한 다음 Tab 키를 누릅니다. 그러면 가능한 완성이 있는 메뉴가 표시됩니다. 사용자 지정 완성은 시스템의 다른 완성처럼 작동하여 e 를 입력하고 Tab 키를 눌러 "eel"을 자동으로 완성할 수 있습니다.

팁 완성 메뉴가 표시되면 프롬프트가 기본적으로 | 문자를 포함하도록 변경됩니다. 프롬프트 마커를 변경하려면 $env.config.menus 목록에서 name 키가 completion_menu 인 레코드의 marker 값을 수정하십시오. 완성 메뉴 구성도 참조하십시오.

팁 누셸의 기본 제공 파일 완성으로 대체하려면 제안 목록 대신 null 을 반환하십시오.

완성이 필터링되고 정렬되는 방식을 선택하려면 목록 대신 레코드를 반환할 수도 있습니다. 완성 제안 목록은 이 레코드의 completions 키 아래에 있어야 합니다. 선택적으로 options 키 아래에 다음 선택적 설정을 포함하는 레코드를 가질 수도 있습니다.

sort - 완성을 정렬하지 않으려면 이 값을 false 로 설정하십시오. 기본적으로 이 값은 true 이며, 완성은 $env.config.completions.sort 에 따라 정렬됩니다.

- 완성을 정렬하지 않으려면 이 값을 로 설정하십시오. 기본적으로 이 값은 이며, 완성은 에 따라 정렬됩니다. case_sensitive - 사용자 지정 완성을 대소문자를 구분하여 일치시키려면 true 로, 그렇지 않으면 false 로 설정하십시오. $env.config.completions.case_sensitive 를 재정의하는 데 사용됩니다.

- 사용자 지정 완성을 대소문자를 구분하여 일치시키려면 로, 그렇지 않으면 로 설정하십시오. 를 재정의하는 데 사용됩니다. completion_algorithm - 입력된 텍스트와 완성이 일치하는 방식을 선택하려면 이 값을 prefix , substring 또는 fuzzy 로 설정하십시오. $env.config.completions.algorithm 을 재정의하는 데 사용됩니다.

다음은 이러한 옵션을 설정하는 방법을 보여주는 예입니다.

def animals [] { { options : { case_sensitive : false , completion_algorithm : substring , sort : false , }, completions : [ cat , rat , bat ] } } def my-command [ animal : string @ animals ] { print $animal }

이제 A 를 완성하려고 하면 다음과 같은 완성을 얻습니다.

> | my-command A cat rat bat

일치를 대소문자를 구분하지 않도록 만들었기 때문에 누셸은 모든 완성 제안에서 하위 문자열 "a"를 찾습니다. 또한 sort: false 를 설정했기 때문에 완성은 원래 순서대로 유지됩니다. 이는 완성이 이미 텍스트와 관련 없는 특정 순서(예: 날짜순)로 정렬된 경우에 유용합니다.

완성 명령은 직접 호출하기 위한 것이 아니므로 모듈에서 정의하는 것이 일반적입니다.

모듈을 사용하여 위 예제를 확장합니다.

module commands { def animals [] { [ "cat" , "dog" , "eel" ] } export def my-command [ animal : string @ animals ] { print $animal } }

이 모듈에서는 사용자 지정 명령 my-command 만 내보냅니다. animals 완성은 내보내지 않습니다. 이를 통해 이 모듈의 사용자는 완성 명령 자체에 액세스하지 않고도 명령을 호출하고 사용자 지정 완성 논리를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 더 깨끗하고 유지 관리하기 쉬운 API가 생성됩니다.

팁 완성기는 구문 분석 시 @ 를 사용하여 사용자 지정 명령에 연결됩니다. 즉, 완성 명령에 대한 변경 사항이 적용되려면 공용 사용자 지정 명령도 다시 구문 분석해야 합니다. 모듈을 가져오면 단일 use 문으로 이 두 가지 요구 사항을 동시에 충족합니다.

완성 명령에 컨텍스트를 전달할 수 있습니다. 이는 정확한 완성을 생성하기 위해 이전 인수 또는 플래그를 알아야 하는 상황에서 유용합니다.

이 개념을 이전 예제에 적용합니다.

module commands { def animals [] { [ "cat" , "dog" , "eel" ] } def animal-names [ context : string ] { match ( $context | split words | last ) { cat => [ "Missy" , "Phoebe" ] dog => [ "Lulu" , "Enzo" ] eel => [ "Eww" , "Slippy" ] } } export def my-command [ animal : string @ animals name : string @ animal-names ] { print $"The ( $animal ) is named ( $name )." } }

여기서 animal-names 명령은 적절한 이름 목록을 반환합니다. $context 는 지금까지 입력된 명령줄의 값인 문자열입니다.

> | my-command cat dog eel > | my-command dog Lulu Enzo >my-command dog enzo The dog is named Enzo

두 번째 줄에서 tab 키를 누르면 인수 "my-command dog" 가 컨텍스트로 animal-names 완성기에 전달됩니다.

팁 완성기는 다음을 사용하여 명령줄에서 현재 커서 위치를 얻을 수도 있습니다. def completer [ context : string , position : int ] {}

강력한 조합은 알려진 extern 명령에 사용자 지정 완성을 추가하는 것입니다. 이는 사용자 지정 완성을 사용자 지정 명령에 추가하는 것과 동일하게 작동합니다. 사용자 지정 완성을 만들고 @ 를 사용하여 extern 의 위치 또는 플래그 인수 중 하나의 유형에 연결합니다.

기본 구성의 예제를 자세히 살펴보면 다음과 같은 것을 볼 수 있습니다.

export extern "git push" [ remote ?: string @ "nu-complete git remotes" , # 원격의 이름 refspec ?: string @ "nu-complete git branches" # 분기 / refspec ... ]

사용자 지정 완성은 이 예제에서 이전 예제와 동일한 역할을 합니다. 위 예제는 사용자가 현재 있는 위치에 따라 두 가지 다른 사용자 지정 완성을 호출합니다.

문자열 목록을 반환하는 대신 완성 함수는 value 필드와 선택적 description 및 style 필드가 있는 레코드 목록을 반환할 수도 있습니다. 스타일은 다음 중 하나일 수 있습니다.

전경색이 있는 문자열, 16진수 코드 또는 yellow 와 같은 색상 이름. 유효한 색상 이름 목록은 ansi --list 를 참조하십시오.

와 같은 색상 이름. 유효한 색상 이름 목록은 를 참조하십시오. fg (전경색), bg (배경색) 및 attr (밑줄 및 굵게와 같은 속성) 필드가 있는 레코드. 이 레코드는 ansi --escape 가 허용하는 것과 동일한 형식입니다. attr 필드의 가능한 값 목록은 ansi 명령 참조를 참조하십시오.

(전경색), (배경색) 및 (밑줄 및 굵게와 같은 속성) 필드가 있는 레코드. 이 레코드는 가 허용하는 것과 동일한 형식입니다. 필드의 가능한 값 목록은 명령 참조를 참조하십시오. 동일한 레코드이지만 JSON 문자열로 변환되었습니다.

def my_commits [] { [ { value : "5c2464" , description : "Add .gitignore" , style : red }, # "attr: ub" => 밑줄 및 굵게 { value : "f3a377" , description : "Initial commit" , style : { fg : green , bg: "#66078c" , attr: ub } } ] }

참고 다음 코드 조각 사용: def my-command [ commit : string @ my_commits ] { print $commit } ... 완성 메뉴에 다음과 같은 내용이 표시되더라도 >_ my-command <TAB> 5c2464 Add .gitignore f3a377 Initial commit ... 명령 인수에는 값(예: "5c2464" 또는 "f3a377")만 사용됩니다!

외부 완성기는 누셸 완성기에만 의존하는 대신 통합할 수도 있습니다.

이를 위해 config.nu 의 external_completer 필드를 누셸 완성이 발견되지 않은 경우 평가될 클로저로 설정하십시오.

$env .config.completions.external = { enable : true max_results : 100 completer : $completer }

carapace와 같은 외부 완성기를 실행하도록 클로저를 구성할 수 있습니다.

외부 완성기는 현재 명령을 문자열 목록으로 받아 value 및 description 키가 있는 레코드 목록을 출력하는 함수이며, 사용자 지정 완성 함수와 같습니다. 클로저가 null 을 반환하면 파일 완성으로 기본 설정됩니다.

참고 이 클로저는 현재 명령을 목록으로 받습니다. 예를 들어 my-command --arg1 <tab> 을 입력하면 [my-command --arg1 " "] 를 받습니다.

이 예제는 carapace 외부 완성을 활성화합니다.

let carapace_completer = {| spans | carapace $spans.0 nushell ... $spans | from json }

더 많은 예는 쿡북에서 찾을 수 있습니다.