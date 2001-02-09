环境
Shell 中的一个常见任务是控制外部应用程序将使用的环境变量。这通常是自动完成的，因为环境被打包，并在外部应用程序启动时提供给它。但有时，我们希望更精确地控制一个应用程序看到的环境变量。
你可以通过
$env 变量查看当前的环境变量：
$env | table -e
# => ╭──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────╮
# => │ │ ╭──────┬────────────────────────────────╮ │
# => │ ENV_CONVERSIONS │ │ │ ╭─────────────┬──────────────╮ │ │
# => │ │ │ PATH │ │ from_string │ <Closure 32> │ │ │
# => │ │ │ │ │ to_string │ <Closure 34> │ │ │
# => │ │ │ │ ╰─────────────┴──────────────╯ │ │
# => │ │ │ │ ╭─────────────┬──────────────╮ │ │
# => │ │ │ Path │ │ from_string │ <Closure 36> │ │ │
# => │ │ │ │ │ to_string │ <Closure 38> │ │ │
# => │ │ │ │ ╰─────────────┴──────────────╯ │ │
# => │ │ ╰──────┴────────────────────────────────╯ │
# => │ HOME │ /Users/jelle │
# => │ LSCOLORS │ GxFxCxDxBxegedabagaced │
# => | ... | ... |
# => ╰──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────╯
在 Nushell 中，环境变量可以是任何值，并且有任何类型。你可以使用
describe 命令查看环境变量的类型，例如：
$env.PROMPT_COMMAND | describe。
要将环境变量发送到外部应用程序，需要将值转换为字符串。有关其工作原理，请参阅环境变量转换。
环境最初是由 Nu 的配置文件和 Nu 的运行环境创建的。
设置环境变量
有几种方法可以设置环境变量：
$env.VAR 赋值
使用
$env.VAR = "val" 是最直接的方法：
$env.FOO = 'BAR'
因此，如果你想扩展 Windows 的
Path 变量，你可以这样做：
$env.Path = ($env.Path | prepend 'C:\path\you\want\to\add')
在这里，我们把指定文件夹前置添加到
Path中的现有路径中，所以它将有最高的优先级。 如果你想给它最低的优先级，你可以使用
append命令。
load-env
如果你有一个以上的环境变量需要设置，你可以使用
load-env并创建一个键/值对表格，以用于加载多个环境变量：
load-env { "BOB": "FOO", "JAY": "BAR" }
一次性环境变量
这些变量被定义为只在执行代码块的过程中临时有效。 详情请看一次性环境变量。
调用
def --env定义的命令
详情见从自定义命令中定义环境。
使用模块导出
参见模块部分了解更多详情。
读取环境变量
单个环境变量是记录的一个字段，存储在
$env 变量中，可以用
$env.VARIABLE 读取：
$env.FOO
# => BAR
有时，你可能想访问一个可能未设置的环境变量。考虑使用问号操作符来避免错误：
$env.FOO | describe
# => Error: nu::shell::column_not_found
# =>
# => × Cannot find column
# => ╭─[entry #1:1:1]
# => 1 │ $env.FOO
# => · ──┬─ ─┬─
# => · │ ╰── cannot find column 'FOO'
# => · ╰── value originates here
# => ╰────
$env.FOO? | describe
# => nothing
$env.FOO? | default "BAR"
# => BAR
或者，你可以使用
in 来检查环境变量是否存在：
$env.FOO
# => BAR
if "FOO" in $env {
echo $env.FOO
}
# => BAR
大小写敏感性
无论操作系统如何，Nushell 的
$env 都是不区分大小写的。尽管
$env 的行为很像一个记录，但它的特殊之处在于它在读取或更新时会忽略大小写。这意味着，例如，你可以使用
$env.PATH、
$env.Path 或
$env.path 中的任何一个，它们在任何操作系统上都以同样的方式工作。
如果你想以区分大小写的方式读取
$env，请使用
$env | get --sensitive。
作用域
当你设置环境变量时，它将只在当前作用域内可用（变量所在的块和它里面的任何块）。
这里有一个小例子来演示环境变量作用域：
$env.FOO = "BAR"
do {
$env.FOO = "BAZ"
$env.FOO == "BAZ"
}
# => true
$env.FOO == "BAR"
# => true
另请参阅：在自定义命令中更改环境。
目录切换
Shell 中常见的任务是用
cd命令来改变目录。 在 Nushell 中，调用
cd等同于设置
PWD环境变量。 因此，它遵循与其他环境变量相同的规则（例如，作用域）。
一次性环境变量
在 Bash 和其他软件的启发下，有一个常用的简便方法，可以设置一次性环境变量：
FOO=BAR $env.FOO
# => BAR
你也可以使用
with-env来更明确地做同样的事情：
with-env { FOO: BAR } { $env.FOO }
# => BAR
with-env命令将暂时把环境变量设置为给定的值（这里：变量 "FOO" 被赋为 "BAR" 值）。一旦这样做了，块 将在这个新的环境变量设置下运行。
永久性环境变量
你也可以在启动时设置环境变量，使它们在 Nushell 运行期间都可用。 要做到这一点，请在 Nu 配置文件 中设置一个环境变量。 比如：
# In config.nu
$env.FOO = 'BAR'
环境变量转换
你可以通过设置
ENV_CONVERSIONS环境变量，来在字符串和值之间转换其他环境变量。 例如，默认环境配置包括将
PATH（和 Windows 上使用的
Path）环境变量从一个字符串转换为一个列表。 在
env.nu 和
config.nu 配置文件加载后，任何在
ENV_CONVERSIONS内指定的现有环境变量将根据其
from_string字段被转换为任何类型的值。 外部工具要求环境变量是字符串，因此，任何非字符串的环境变量需要先进行转换： 值->字符串的转换由
ENV_CONVERSIONS的
to_string字段设置，每次运行外部命令时都会进行转换。
让我们用一个例子来说明转换的情况。 把以下内容放在你的
config.nu中：
$env.ENV_CONVERSIONS = {
# ... you might have Path and PATH already there, add:
FOO : {
from_string: { |s| $s | split row '-' }
to_string: { |v| $v | str join '-' }
}
}
现在，在一个 Nushell 实例内执行：
with-env { FOO : 'a-b-c' } { nu } # runs Nushell with FOO env. var. set to 'a-b-c'
$env.FOO
# => 0 a
# => 1 b
# => 2 c
你可以看到
$env.FOO现在是一个新的 Nushell 实例中的列表，配置已经更新。 你也可以通过以下方式手动测试转换：
do $env.ENV_CONVERSIONS.FOO.from_string 'a-b-c'
现在，为了测试列表->字符串的转换，运行：
nu -c '$env.FOO'
# => a-b-c
因为
nu是一个外部程序，Nushell 根据
ENV_CONVERSIONS.FOO.to_string翻译了
[ a b c ] 列表，并把它传递给
nu进程。 用
nu -c运行命令不会加载配置文件，因此
FOO的环境转换没有了，它被显示为一个普通的字符串 —— 这样我们可以验证转换是否成功。 你也可以通过
do $env.ENV_CONVERSIONS.FOO.to_string [a b c]手动运行这个步骤。
(重要! 环境转换字符串->值发生在
env.nu 和
config.nu 被运行之后。
env.nu 和
config.nu 中的所有环境变量仍然是字符串，除非你手动将它们设置为一些其他的值。)
删除环境变量
只有当一个环境变量被设置在当前作用域中时，你才能通过
hide-env 命令“删除”它：
$env.FOO = 'BAR'
# => ...
hide-env FOO
隐藏也是有作用域的，这既允许你暂时删除一个环境变量，又可以防止你从子作用域内修改父环境：
$env.FOO = 'BAR'
do {
hide-env FOO
# $env.FOO does not exist
}
$env.FOO
# => BAR