Shell 中的一个常见任务是控制外部应用程序将使用的环境变量。这通常是自动完成的，因为环境被打包，并在外部应用程序启动时提供给它。但有时，我们希望更精确地控制一个应用程序看到的环境变量。

你可以通过 $env 变量查看当前的环境变量：

$env | table - e # => ╭──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────╮ # => │ │ ╭──────┬────────────────────────────────╮ │ # => │ ENV_CONVERSIONS │ │ │ ╭─────────────┬──────────────╮ │ │ # => │ │ │ PATH │ │ from_string │ <Closure 32> │ │ │ # => │ │ │ │ │ to_string │ <Closure 34> │ │ │ # => │ │ │ │ ╰─────────────┴──────────────╯ │ │ # => │ │ │ │ ╭─────────────┬──────────────╮ │ │ # => │ │ │ Path │ │ from_string │ <Closure 36> │ │ │ # => │ │ │ │ │ to_string │ <Closure 38> │ │ │ # => │ │ │ │ ╰─────────────┴──────────────╯ │ │ # => │ │ ╰──────┴────────────────────────────────╯ │ # => │ HOME │ /Users/jelle │ # => │ LSCOLORS │ GxFxCxDxBxegedabagaced │ # => | ... | ... | # => ╰──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────╯

在 Nushell 中，环境变量可以是任何值，并且有任何类型。你可以使用 describe 命令查看环境变量的类型，例如： $env.PROMPT_COMMAND | describe 。

要将环境变量发送到外部应用程序，需要将值转换为字符串。有关其工作原理，请参阅环境变量转换。

环境最初是由 Nu 的配置文件和 Nu 的运行环境创建的。

有几种方法可以设置环境变量：

使用 $env.VAR = "val" 是最直接的方法：

$env .FOO = 'BAR'

因此，如果你想扩展 Windows 的 Path 变量，你可以这样做：

$env .Path = ( $env .Path | prepend 'C:\path\you\want\to\add' )

在这里，我们把指定文件夹前置添加到 Path 中的现有路径中，所以它将有最高的优先级。 如果你想给它最低的优先级，你可以使用 append 命令。

如果你有一个以上的环境变量需要设置，你可以使用 load-env 并创建一个键/值对表格，以用于加载多个环境变量：

load-env { "BOB" : "FOO" , "JAY" : "BAR" }

这些变量被定义为只在执行代码块的过程中临时有效。 详情请看一次性环境变量。

详情见从自定义命令中定义环境。

参见模块部分了解更多详情。

单个环境变量是记录的一个字段，存储在 $env 变量中，可以用 $env.VARIABLE 读取：

$env .FOO # => BAR

有时，你可能想访问一个可能未设置的环境变量。考虑使用问号操作符来避免错误：

$env .FOO | describe # => Error: nu::shell::column_not_found # => # => × Cannot find column # => ╭─[entry #1:1:1] # => 1 │ $env.FOO # => · ──┬─ ─┬─ # => · │ ╰── cannot find column 'FOO' # => · ╰── value originates here # => ╰──── $env .FOO ? | describe # => nothing $env .FOO ? | default "BAR" # => BAR

或者，你可以使用 in 来检查环境变量是否存在：

$env .FOO # => BAR if "FOO" in $env { echo $env .FOO } # => BAR

无论操作系统如何，Nushell 的 $env 都是不区分大小写的。尽管 $env 的行为很像一个记录，但它的特殊之处在于它在读取或更新时会忽略大小写。这意味着，例如，你可以使用 $env.PATH 、 $env.Path 或 $env.path 中的任何一个，它们在任何操作系统上都以同样的方式工作。

如果你想以区分大小写的方式读取 $env ，请使用 $env | get --sensitive 。

当你设置环境变量时，它将只在当前作用域内可用（变量所在的块和它里面的任何块）。

这里有一个小例子来演示环境变量作用域：

$env .FOO = "BAR" do { $env .FOO = "BAZ" $env .FOO == "BAZ" } # => true $env .FOO == "BAR" # => true

另请参阅：在自定义命令中更改环境。

Shell 中常见的任务是用 cd 命令来改变目录。 在 Nushell 中，调用 cd 等同于设置 PWD 环境变量。 因此，它遵循与其他环境变量相同的规则（例如，作用域）。

在 Bash 和其他软件的启发下，有一个常用的简便方法，可以设置一次性环境变量：

FOO = BAR $env .FOO # => BAR

你也可以使用 with-env 来更明确地做同样的事情：

with-env { FOO : BAR } { $env .FOO } # => BAR

with-env 命令将暂时把环境变量设置为给定的值（这里：变量 "FOO" 被赋为 "BAR" 值）。一旦这样做了，块 将在这个新的环境变量设置下运行。

你也可以在启动时设置环境变量，使它们在 Nushell 运行期间都可用。 要做到这一点，请在 Nu 配置文件 中设置一个环境变量。 比如：

# In config.nu $env .FOO = 'BAR'

你可以通过设置 ENV_CONVERSIONS 环境变量，来在字符串和值之间转换其他环境变量。 例如，默认环境配置包括将 PATH （和 Windows 上使用的 Path ）环境变量从一个字符串转换为一个列表。 在 env.nu 和 config.nu 配置文件加载后，任何在 ENV_CONVERSIONS 内指定的现有环境变量将根据其 from_string 字段被转换为任何类型的值。 外部工具要求环境变量是字符串，因此，任何非字符串的环境变量需要先进行转换： 值->字符串的转换由 ENV_CONVERSIONS 的 to_string 字段设置，每次运行外部命令时都会进行转换。

让我们用一个例子来说明转换的情况。 把以下内容放在你的 config.nu 中：

$env .ENV_CONVERSIONS = { # ... you might have Path and PATH already there, add: FOO : { from_string : { | s | $s | split row '-' } to_string : { | v | $v | str join '-' } } }

现在，在一个 Nushell 实例内执行：

with-env { FOO : 'a-b-c' } { nu } # runs Nushell with FOO env. var. set to 'a-b-c' $env .FOO # => 0 a # => 1 b # => 2 c

你可以看到 $env.FOO 现在是一个新的 Nushell 实例中的列表，配置已经更新。 你也可以通过以下方式手动测试转换：

do $env .ENV_CONVERSIONS.FOO.from_string 'a-b-c'

现在，为了测试列表->字符串的转换，运行：

nu - c '$env.FOO' # => a-b-c

因为 nu 是一个外部程序，Nushell 根据 ENV_CONVERSIONS.FOO.to_string 翻译了 [ a b c ] 列表，并把它传递给 nu 进程。 用 nu -c 运行命令不会加载配置文件，因此 FOO 的环境转换没有了，它被显示为一个普通的字符串 —— 这样我们可以验证转换是否成功。 你也可以通过 do $env.ENV_CONVERSIONS.FOO.to_string [a b c] 手动运行这个步骤。

(重要! 环境转换字符串->值发生在 env.nu 和 config.nu 被运行之后。 env.nu 和 config.nu 中的所有环境变量仍然是字符串，除非你手动将它们设置为一些其他的值。)

只有当一个环境变量被设置在当前作用域中时，你才能通过 hide-env 命令“删除”它：

$env .FOO = 'BAR' # => ... hide-env FOO

隐藏也是有作用域的，这既允许你暂时删除一个环境变量，又可以防止你从子作用域内修改父环境：