覆层

覆层(Overlays)作为各种定义（自定义命令、别名、环境变量）的"层"，可以根据需要激活和停用。 它们类似于某些语言中的虚拟环境，如 Python。

注意：要了解覆层，请确保先查看 模块，因为覆层是建立在模块之上的。

基础

首先，Nushell 有一个默认的覆层，叫做 zero。 你可以用 overlay list 命令检查哪些覆层是活动的。 你应该可以看到默认的覆层显示在那里。

要创建一个新的覆层，你首先需要一个模块：

module spam {
    export def foo [] {
        "foo"
    }

    export alias bar = echo "bar"

    export-env {
        load-env { BAZ: "baz" }
    }
}

我们将在本章中使用这个模块。每当你看到 overlay use spam，就应该知道 spam 是指这个模块。

提示

该模块可以通过模块中描述的三种方法中的任何一种来创建：

  • "内联"模块（本例中使用）
  • 文件
  • 目录

要创建覆层，请调用 overlay use

overlay use spam

foo
# => foo

bar
# => bar

$env.BAZ
# => baz

overlay list
# => ───┬──────
# =>  0 │ zero
# =>  1 │ spam
# => ───┴──────

它将模块的定义带入当前作用域，并以与 use 命令相同的方式评估 export-env 代码块（参见模块章节）。

提示

在下面的章节中，> 的提示语前面会有最后一个活动覆层的名称。 (spam)> some-command 表示当输入命令时，spam 覆层是最后活动的覆层。

移除覆层

如果你不再需要叠加定义，请调用 overlay hide

(spam)> overlay hide spam

(zero)> foo
Error: Can't run executable...

(zero)> overlay list
───┬──────
 0 │ zero
───┴──────

覆层也是有作用域的。 任何添加的覆层都会在作用域结束时被移除：

(zero)> do { overlay use spam; foo }  # 覆层仅在代码块内活动
foo

(zero)> overlay list
───┬──────
 0 zero
───┴──────

移除覆层的最后一种方法是调用不带参数的 overlay hide，它将删除最后一个活动的覆层。

覆层是可记录的

任何新的定义（命令、别名、环境变量）都会被记录到最后一个活动的覆层：

(zero)> overlay use spam

(spam)> def eggs [] { "eggs" }

现在，eggs 命令属于 spam 覆层。 如果我们删除该覆层，我们就不能再调用它：

(spam)> overlay hide spam

(zero)> eggs
Error: Can't run executable...

但是，我们可以把它找回来!

(zero)> overlay use spam

(spam)> eggs
eggs

覆层会记住你所添加的内容，即使你删除了它们，也会储存这些信息。 这可以让你在不同的上下文中反复切换。

提示

有时，在添加一个覆层后，你可能不希望自定义对象被添加到其中。 解决的办法是创建一个新的空的覆层，只用来记录自定义的变化：

(zero)> overlay use spam

(spam)> module scratchpad { }

(spam)> overlay use scratchpad

(scratchpad)> def eggs [] { "eggs" }

eggs 命令被添加到 scratchpad 中，同时保持 spam 不变。

为了让上述步骤不那么冗长，你可以使用 overlay new 命令：

(zero)> overlay use spam

(spam)> overlay new scratchpad

(scratchpad)> def eggs [] { "eggs" }

前缀覆层

overlay use 命令会将模块中的所有命令和别名直接放入当前命名空间。 但是，你可能希望将它们作为子命令保留在模块名称之后。 这就是 --prefix 的作用：

(zero)> module spam {
    export def foo [] { "foo" }
}

(zero)> overlay use --prefix spam

(spam)> spam foo
foo

请注意，这不适用于环境变量。

重命名覆层

你可以使用 as 关键字更改添加的覆层的名称：

(zero)> module spam { export def foo [] { "foo" } }

(zero)> overlay use spam as eggs

(eggs)> foo
foo

(eggs)> overlay hide eggs

(zero)>

如果你有一个通用的脚本名称，例如 virtualenv 的 activate.nu，但你希望为你的覆层提供一个更具描述性的名称，这可能很有用。

保留定义

有时，你可能想删除一个覆层，但保留所有你添加的自定义定义，而不必在下一个活动覆层中重新定义它们：

(zero)> overlay use spam

(spam)> def eggs [] { "eggs" }

(spam)> overlay hide --keep-custom spam

(zero)> eggs
eggs

--keep-custom 标志正是用来做这个的。

也可以使用 --keep-env 标志保留在覆层内定义的环境变量列表，但删除其余部分：

(zero)> module spam {
    export def foo [] { "foo" }
    export-env { $env.FOO = "foo" }
}

(zero)> overlay use spam

(spam)> overlay hide spam --keep-env [ FOO ]

(zero)> foo
Error: Can't run executable...

(zero)> $env.FOO
foo

覆层顺序

覆层被排成一个堆栈。 如果多个覆层包含相同的定义，比如 foo，最后一个活动的覆层将优先。 要把某个覆层放到堆栈的顶部，你可以再次调用 overlay use

(zero)> def foo [] { "foo-in-zero" }

(zero)> overlay use spam

(spam)> foo
foo

(spam)> overlay use zero

(zero)> foo
foo-in-zero

(zero)> overlay list
───┬──────
 0 spam
 1 zero
───┴──────

现在，zero 覆层具有优先权。

