覆层
覆层(Overlays)作为各种定义（自定义命令、别名、环境变量）的"层"，可以根据需要激活和停用。 它们类似于某些语言中的虚拟环境，如 Python。
注意：要了解覆层，请确保先查看 模块，因为覆层是建立在模块之上的。
基础
首先，Nushell 有一个默认的覆层，叫做
zero。 你可以用
overlay list 命令检查哪些覆层是活动的。 你应该可以看到默认的覆层显示在那里。
要创建一个新的覆层，你首先需要一个模块：
module spam {
export def foo [] {
"foo"
}
export alias bar = echo "bar"
export-env {
load-env { BAZ: "baz" }
}
}
我们将在本章中使用这个模块。每当你看到
overlay use spam，就应该知道
spam 是指这个模块。
提示
该模块可以通过模块中描述的三种方法中的任何一种来创建：
- "内联"模块（本例中使用）
- 文件
- 目录
要创建覆层，请调用
overlay use：
overlay use spam
foo
# => foo
bar
# => bar
$env.BAZ
# => baz
overlay list
# => ───┬──────
# => 0 │ zero
# => 1 │ spam
# => ───┴──────
它将模块的定义带入当前作用域，并以与
use 命令相同的方式评估
export-env 代码块（参见模块章节）。
提示
在下面的章节中，
> 的提示语前面会有最后一个活动覆层的名称。
(spam)> some-command 表示当输入命令时，
spam 覆层是最后活动的覆层。
移除覆层
如果你不再需要叠加定义，请调用
overlay hide：
(spam)> overlay hide spam
(zero)> foo
Error: Can't run executable...
(zero)> overlay list
───┬──────
0 │ zero
───┴──────
覆层也是有作用域的。 任何添加的覆层都会在作用域结束时被移除：
(zero)> do { overlay use spam; foo } # 覆层仅在代码块内活动
foo
(zero)> overlay list
───┬──────
0 │ zero
───┴──────
移除覆层的最后一种方法是调用不带参数的
overlay hide，它将删除最后一个活动的覆层。
覆层是可记录的
任何新的定义（命令、别名、环境变量）都会被记录到最后一个活动的覆层：
(zero)> overlay use spam
(spam)> def eggs [] { "eggs" }
现在，
eggs 命令属于
spam 覆层。 如果我们删除该覆层，我们就不能再调用它：
(spam)> overlay hide spam
(zero)> eggs
Error: Can't run executable...
但是，我们可以把它找回来!
(zero)> overlay use spam
(spam)> eggs
eggs
覆层会记住你所添加的内容，即使你删除了它们，也会储存这些信息。 这可以让你在不同的上下文中反复切换。
提示
有时，在添加一个覆层后，你可能不希望自定义对象被添加到其中。 解决的办法是创建一个新的空的覆层，只用来记录自定义的变化：
(zero)> overlay use spam
(spam)> module scratchpad { }
(spam)> overlay use scratchpad
(scratchpad)> def eggs [] { "eggs" }
eggs 命令被添加到
scratchpad 中，同时保持
spam 不变。
为了让上述步骤不那么冗长，你可以使用
overlay new 命令：
(zero)> overlay use spam
(spam)> overlay new scratchpad
(scratchpad)> def eggs [] { "eggs" }
前缀覆层
overlay use 命令会将模块中的所有命令和别名直接放入当前命名空间。 但是，你可能希望将它们作为子命令保留在模块名称之后。 这就是
--prefix 的作用：
(zero)> module spam {
export def foo [] { "foo" }
}
(zero)> overlay use --prefix spam
(spam)> spam foo
foo
请注意，这不适用于环境变量。
重命名覆层
你可以使用
as 关键字更改添加的覆层的名称：
(zero)> module spam { export def foo [] { "foo" } }
(zero)> overlay use spam as eggs
(eggs)> foo
foo
(eggs)> overlay hide eggs
(zero)>
如果你有一个通用的脚本名称，例如 virtualenv 的
activate.nu，但你希望为你的覆层提供一个更具描述性的名称，这可能很有用。
保留定义
有时，你可能想删除一个覆层，但保留所有你添加的自定义定义，而不必在下一个活动覆层中重新定义它们：
(zero)> overlay use spam
(spam)> def eggs [] { "eggs" }
(spam)> overlay hide --keep-custom spam
(zero)> eggs
eggs
--keep-custom 标志正是用来做这个的。
也可以使用
--keep-env 标志保留在覆层内定义的环境变量列表，但删除其余部分：
(zero)> module spam {
export def foo [] { "foo" }
export-env { $env.FOO = "foo" }
}
(zero)> overlay use spam
(spam)> overlay hide spam --keep-env [ FOO ]
(zero)> foo
Error: Can't run executable...
(zero)> $env.FOO
foo
覆层顺序
覆层被排成一个堆栈。 如果多个覆层包含相同的定义，比如
foo，最后一个活动的覆层将优先。 要把某个覆层放到堆栈的顶部，你可以再次调用
overlay use：
(zero)> def foo [] { "foo-in-zero" }
(zero)> overlay use spam
(spam)> foo
foo
(spam)> overlay use zero
(zero)> foo
foo-in-zero
(zero)> overlay list
───┬──────
0 │ spam
1 │ zero
───┴──────
现在，
zero 覆层具有优先权。