(약간)고급 사용법

"고급"이라는 제목이 부담스러워 이 장을 건너뛰고 싶을 수도 있지만, 사실 가장 흥미롭고 강력한 기능 중 일부는 여기에서 찾을 수 있습니다.

내장 명령어 외에도 누셸에는 표준 라이브러리가 있습니다.

누셸은 구조화된 데이터에서 작동합니다. 누셸은 "데이터 우선" 셸이자 프로그래밍 언어라고 말할 수 있습니다. 데이터 중심 방향을 더 탐색하기 위해 누셸은 백엔드로 Polars를 사용하는 모든 기능을 갖춘 데이터프레임 처리 엔진을 포함합니다. 셸에서 직접 대용량 데이터를 효율적으로 처리하려면 데이터프레임 설명서를 확인하십시오.

누셸의 값에는 몇 가지 추가 메타데이터가 포함되어 있습니다. 이 메타데이터는 예를 들어 사용자 지정 오류를 만드는 데 사용할 수 있습니다.

누셸의 엄격한 범위 지정 규칙 덕분에 컬렉션을 병렬로 반복하기가 매우 쉬워 몇 글자만 입력하여 오래 실행되는 스크립트의 속도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

explore 명령을 사용하여 대화형으로 데이터를 탐색할 수 있습니다.

마지막으로 플러그인으로 누셸의 기능을 확장할 수 있습니다. 누셸이 이해하는 프로토콜로 누셸과 통신하는 한 거의 모든 것이 플러그인이 될 수 있습니다.