셸에서 일반적인 작업은 외부 응용 프로그램이 사용할 환경을 제어하는 것입니다. 이는 환경이 패키지화되어 외부 응용 프로그램이 시작될 때 제공되므로 종종 자동으로 수행됩니다. 그러나 때로는 응용 프로그램이 보는 환경 변수에 대해 더 정밀한 제어를 원할 수 있습니다.

$env 변수에서 현재 환경 변수를 볼 수 있습니다.

$env | table - e # => ╭──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────╮ # => │ │ ╭──────┬────────────────────────────────╮ │ # => │ ENV_CONVERSIONS │ │ │ ╭─────────────┬──────────────╮ │ │ # => │ │ │ PATH │ │ from_string │ <Closure 32> │ │ │ # => │ │ │ │ │ to_string │ <Closure 34> │ │ │ # => │ │ │ │ ╰─────────────┴──────────────╯ │ │ # => │ │ │ │ ╭─────────────┬──────────────╮ │ │ # => │ │ │ Path │ │ from_string │ <Closure 36> │ │ │ # => │ │ │ │ │ to_string │ <Closure 38> │ │ │ # => │ │ │ │ ╰─────────────┴──────────────╯ │ │ # => │ │ ╰──────┴────────────────────────────────╯ │ # => │ HOME │ /Users/jelle │ # => │ LSCOLORS │ GxFxCxDxBxegedabagaced │ # => | ... | ... | # => ╰──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────╯

누셸에서 환경 변수는 모든 값과 모든 유형을 가질 수 있습니다. 예를 들어 $env.PROMPT_COMMAND | describe 와 같이 describe 명령을 사용하여 환경 변수의 유형을 볼 수 있습니다.

외부 응용 프로그램에 환경 변수를 보내려면 값을 문자열로 변환해야 합니다. 이것이 어떻게 작동하는지에 대한 자세한 내용은 환경 변수 변환을 참조하십시오.

환경은 처음에 Nu 구성 파일과 Nu가 실행되는 환경에서 생성됩니다.

환경 변수를 설정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

$env.VAR = "val" 을 사용하는 것이 가장 간단한 방법입니다.

$env .FOO = 'BAR'

따라서 예를 들어 Windows Path 변수를 확장하려면 다음과 같이 할 수 있습니다.

$env .Path = ( $env .Path | prepend 'C:\path\you\want\to\add' )

여기서는 폴더를 Path의 기존 폴더 앞에 추가했으므로 가장 높은 우선 순위를 갖습니다. 대신 가장 낮은 우선 순위를 부여하려면 append 명령을 사용할 수 있습니다.

설정하려는 환경 변수가 두 개 이상인 경우 load-env 를 사용하여 이름/값 쌍의 테이블을 만들고 여러 변수를 동시에 로드할 수 있습니다.

load-env { "BOB" : "FOO" , "JAY" : "BAR" }

이들은 코드 블록을 실행하는 동안 일시적으로만 활성화되도록 정의됩니다. 자세한 내용은 일회용 환경 변수를 참조하십시오.

자세한 내용은 사용자 지정 명령에서 환경 정의를 참조하십시오.

자세한 내용은 모듈을 참조하십시오.

개별 환경 변수는 $env 변수에 저장된 레코드의 필드이며 $env.VARIABLE 로 읽을 수 있습니다.

$env .FOO # => BAR

때로는 설정되지 않은 환경 변수에 액세스해야 할 수도 있습니다. 오류를 피하기 위해 물음표 연산자를 사용하는 것을 고려하십시오.

$env .FOO | describe # => Error: nu::shell::column_not_found # => # => × Cannot find column # => ╭─[entry #1:1:1] # => 1 │ $env.FOO # => · ──┬─ ─┬─ # => · │ ╰── cannot find column 'FOO' # => · ╰── value originates here # => ╰──── $env .FOO ? | describe # => nothing $env .FOO ? | default "BAR" # => BAR

또는 in 을 사용하여 환경 변수의 존재 여부를 확인할 수 있습니다.

$env .FOO # => BAR if "FOO" in $env { echo $env .FOO } # => BAR

누셸의 $env 는 OS에 관계없이 대소문자를 구분하지 않습니다. $env 는 대부분 레코드처럼 동작하지만 읽거나 업데이트할 때 대소문자를 무시한다는 점에서 특별합니다. 즉, 예를 들어 $env.PATH , $env.Path 또는 $env.path 중 어느 것을 사용하든 모든 OS에서 동일하게 작동합니다.

$env 를 대소문자를 구분하여 읽으려면 $env | get --sensitive 를 사용하십시오.

환경 변수를 설정하면 현재 범위(현재 블록과 그 안의 모든 블록)에서만 사용할 수 있습니다.

다음은 환경 범위를 보여주는 간단한 예입니다.

$env .FOO = "BAR" do { $env .FOO = "BAZ" $env .FOO == "BAZ" } # => true $env .FOO == "BAR" # => true

참조: 사용자 지정 명령에서 환경 변경.

셸에서 일반적인 작업은 cd 명령을 사용하여 디렉터리를 변경하는 것입니다. 누셸에서 cd 를 호출하는 것은 PWD 환경 변수를 설정하는 것과 같습니다. 따라서 다른 환경 변수와 동일한 규칙(예: 범위 지정)을 따릅니다.

Bash 등에서 영감을 받아 한 번 환경 변수를 설정하는 일반적인 약어가 있습니다.

FOO = BAR $env .FOO # => BAR

with-env 를 사용하여 동일한 작업을 더 명시적으로 수행할 수도 있습니다.

with-env { FOO : BAR } { $env .FOO } # => BAR

with-env 명령은 환경 변수를 지정된 값으로 일시적으로 설정합니다(여기서는 "FOO" 변수에 "BAR" 값이 지정됨). 이 작업이 완료되면 블록이 이 새 환경 변수가 설정된 상태로 실행됩니다.

시작 시 환경 변수를 설정하여 누셸이 실행되는 동안 사용할 수 있도록 할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 Nu 구성 파일 내에서 환경 변수를 설정하십시오.

예시:

# config.nu에서 $env .FOO = 'BAR'

ENV_CONVERSIONS 환경 변수를 설정하여 다른 환경 변수를 문자열과 값 간에 변환할 수 있습니다. 예를 들어, 기본 환경 구성에는 PATH(및 Windows에서 사용되는 Path) 환경 변수를 문자열에서 목록으로 변환하는 것이 포함됩니다. env.nu 및 config.nu 가 모두 로드된 후 ENV_CONVERSIONS 내에 지정된 기존 환경 변수는 from_string 필드에 따라 모든 유형의 값으로 변환됩니다. 외부 도구에는 환경 변수가 문자열이어야 하므로 문자열이 아닌 환경 변수는 먼저 변환해야 합니다. 값 -> 문자열 변환은 ENV_CONVERSIONS 의 to_string 필드에 의해 설정되며 외부 명령이 실행될 때마다 수행됩니다.

예를 들어 변환을 설명해 보겠습니다. config.nu에 다음을 넣으십시오.

$env .ENV_CONVERSIONS = { # ... 이미 Path 및 PATH가 있을 수 있습니다. 다음을 추가하십시오. FOO : { from_string : { | s | $s | split row '-' } to_string : { | v | $v | str join '-' } } }

이제 누셸 인스턴스 내에서:

with-env { FOO : 'a-b-c' } { nu } # FOO 환경 변수가 'a-b-c'로 설정된 누셸을 실행합니다. $env .FOO # => 0 a # => 1 b # => 2 c

업데이트된 구성이 있는 새 누셸 인스턴스에서 $env.FOO 가 이제 목록임을 알 수 있습니다. 수동으로 변환을 테스트할 수도 있습니다.

do $env .ENV_CONVERSIONS.FOO.from_string 'a-b-c'

이제 목록 -> 문자열 변환을 테스트하려면 다음을 실행하십시오.

nu - c '$env.FOO' # => a-b-c

nu 는 외부 프로그램이므로 누셸은 [ a b c ] 목록을 ENV_CONVERSIONS.FOO.to_string 에 따라 변환하여 nu 프로세스에 전달했습니다. nu -c 로 명령을 실행하면 구성 파일이 로드되지 않으므로 FOO 에 대한 환경 변환이 누락되어 일반 문자열로 표시됩니다. 이렇게 하면 변환이 성공했는지 확인할 수 있습니다. do $env.ENV_CONVERSIONS.FOO.to_string [a b c] 를 통해 이 단계를 수동으로 실행할 수도 있습니다.

(중요! 환경 변환 문자열 -> 값은 env.nu 및 config.nu가 평가된 후에 발생합니다. env.nu 및 config.nu의 모든 환경 변수는 다른 값으로 수동으로 설정하지 않는 한 여전히 문자열입니다.)

hide-env 를 통해 현재 범위에서 설정된 경우에만 환경 변수를 제거할 수 있습니다.

$env .FOO = 'BAR' # => ... hide-env FOO

숨기기도 범위가 지정되어 환경 변수를 일시적으로 제거하고 자식 범위 내에서 부모 환경을 수정하는 것을 방지할 수 있습니다.