运算符

Nushell 支持以下常见的数学、逻辑和字符串操作的运算符：

运算符描述
+
-
*
/
//整除
mod取模
**幂运算
==等于
!=不等于
<小于
<=小于等于
>大于
>=大于等于
=~like正则匹配 / 字符串包含另一个
!~not-like正则不匹配 / 字符串包含另一个
in值在列表中
not-in值不在列表中
has列表包含值
not-has列表不包含值
not逻辑取反
and两个布尔值与运算 (短路)
or两个布尔值或运算 (短路)
xor两个布尔值异或运算
bit-or按位或
bit-xor按位异或
bit-and按位与
bit-shl按位左移
bit-shr按位右移
starts-with字符串开始检测
ends-with字符串结尾检测
++追加列表

圆括号可用于分组以指定求值顺序，或用于调用命令并在表达式中使用结果。

运算符结合顺序

要了解操作的优先级，可以运行命令：help operators | sort-by precedence -r

按优先级降序排列，本文详细介绍了以下操作：

  • 圆括号 (())
  • 幂 (**)
  • 乘 (*) 、 除 (/) 、整除 (//) 和取模 (mod)
  • 加 (+) 和减 (-)
  • 位移 (bit-shl, bit-shr)
  • 比较操作 (==, !=, <, >, <=, >=)、成员测试 (in, not-in, starts-with, ends-with)、正则匹配 (=~, !~) 和列表追加 (++)
  • 按位与 (bit-and)
  • 按位异或 (bit-xor)
  • 按位或 (bit-or)
  • 逻辑与 (and)
  • 逻辑异或 (xor)
  • 逻辑或 (or)
  • 赋值操作
  • 逻辑非 (not)
3 * (1 + 2)
# => 9

类型

并非所有操作都对所有数据类型有意义。 如果你试图对不兼容的数据类型执行操作，你将收到一条错误消息，该消息应解释出了什么问题：

"spam" - 1
# => Error: nu::parser::unsupported_operation (link)
# =>
# =>   × Types mismatched for operation.
# =>    ╭─[entry #49:1:1]
# =>  1 │ "spam" - 1
# =>    · ───┬── ┬ ┬
# =>    ·    │   │ ╰── int
# =>    ·    │   ╰── doesn't support these values.
# =>    ·    ╰── string
# =>    ╰────
# =>   help: Change string or int to be the right types and try again.

规则有时可能感觉有点严格，但另一方面，应该会有更少的意外副作用。

正则表达式 / 字符串包含运算符

=~!~运算符提供了一种更方便的方法来评估 正则表达式。你不需要知道正则表达式就可以使用它们 —— 它们也是检查一个字符串是否包含另一个的简单方法：

  • string =~ pattern 如果 string 包含 pattern 的匹配返回 true, 反之返回 false
  • string !~ pattern 如果 string 包含 pattern 的匹配返回 false, 反之返回 true

例如:

foobarbaz =~ bar # returns true
foobarbaz !~ bar # returns false
ls | where name =~ ^nu # returns all files whose names start with "nu"

两个运算符都使用了 Rust regex 包的 is_match() 函数

大小写敏感性

对字符串进行操作时，运算符通常是区分大小写的。有几种方法可以处理大小写不敏感的场景：

  1. 在正则表达式运算符中，指定(?i)不区分大小写的模式修饰器：
"FOO" =~ "foo" # returns false
"FOO" =~ "(?i)foo" # returns true
  1. 使用str contains 命令的--ignore-case标志：
"FOO" | str contains --ignore-case "foo"
  1. 在比较前用str downcase将字符串转换为小写：
("FOO" | str downcase) == ("Foo" | str downcase)

扩展运算符

Nushell 有一个用于解包列表和记录的扩展运算符 (...)。如果你以前使用过 JavaScript，你可能对它很熟悉。有些语言使用 * 作为它们的扩展/散开运算符。它可以在需要多个值或键值对的地方扩展列表或记录。

你可以在三个地方使用扩展运算符：

在列表字面量中

假设你有多个列表想要连接在一起，但你也想在其中穿插一些单个值。这可以用 appendprepend 来完成，但扩展运算符可以让你更轻松地做到这一点。

let dogs = [Spot, Teddy, Tommy]
let cats = ["Mr. Humphrey Montgomery", Kitten]
[
  ...$dogs
  Polly
  ...($cats | each { |elt| $"($elt) \(cat\)" })
  ...[Porky Bessie]
  ...Nemo
]
# => ╭───┬───────────────────────────────╮
# => │ 0 │ Spot                          │
# => │ 1 │ Teddy                         │
# => │ 2 │ Tommy                         │
# => │ 3 │ Polly                         │
# => │ 4 │ Mr. Humphrey Montgomery (cat) │
# => │ 5 │ Kitten (cat)                  │
# => │ 6 │ Porky                         │
# => │ 7 │ Bessie                        │
# => │ 8 │ ...Nemo                       │
# => ╰───┴───────────────────────────────╯

以下是使用 append 的等效版本：

$dogs |
  append Polly |
  append ($cats | each { |elt| $"($elt) \(cat\)" }) |
  append [Porky Bessie] |
  append ...Nemo

请注意，每次调用 append 都会创建一个新列表，这意味着在第二个示例中，创建了 3 个不必要的中间列表。扩展运算符不是这种情况，因此如果你要一遍又一遍地连接大量的大型列表，使用 ... 可能会有（非常微小的）性能优势。

你可能已经注意到，上面结果列表的最后一项是 "...Nemo"。这是因为在列表字面量中，它只能用于扩展列表，而不能用于扩展字符串。因此，在列表字面量中，它只能在变量 (...$foo)、子表达式 (...(foo)) 和列表字面量 (...[foo]) 之前使用。

如果 ... 和下一个表达式之间有任何空格，... 也不会被识别为扩展运算符：

[ ... [] ]
# => ╭───┬────────────────╮
# => │ 0 │ ...            │
# => │ 1 │ [list 0 items] │
# => ╰───┴────────────────╯

这主要是为了避免 ... 在诸如 mv ... $dir 之类的命令中被误认为是扩展运算符。

在记录字面量中

假设你有一个包含一些配置信息的记录，并且你想向该记录添加更多字段：

let config = { path: /tmp, limit: 5 }

你可以使用扩展运算符创建一个包含 $config 所有字段和一些新字段的新记录。你可以在单个记录字面量中使用多个记录的扩展。

{
  ...$config,
  users: [alice bob],
  ...{ url: example.com },
  ...(sys mem)
}
# => ╭────────────┬───────────────╮
# => │ path       │ /tmp          │
# => │ limit      │ 5             │
# => │            │ ╭───┬───────╮ │
# => │ users      │ │ 0 │ alice │ │
# => │            │ │ 1 │ bob   │ │
# => │            │ ╰───┴───────╯ │
# => │ url        │ example.com   │
# => │ total      │ 8.3 GB        │
# => │ free       │ 2.6 GB        │
# => │ used       │ 5.7 GB        │
# => │ available  │ 2.6 GB        │
# => │ swap total │ 2.1 GB        │
# => │ swap free  │ 18.0 MB       │
# => │ swap used  │ 2.1 GB        │
# => ╰────────────┴───────────────╯

与列表类似，在记录字面量中，扩展运算符只能在变量 (...$foo)、子表达式 (...(foo)) 和记录字面量 (...{foo:bar}) 之前使用。同样，... 和下一个表达式之间不能有空格，才能被识别为扩展运算符。

在命令调用中

你还可以将参数扩展到命令中，前提是它要么有剩余参数，要么是外部命令。

这是一个具有剩余参数的自定义命令示例：

def foo [ --flag req opt? ...args ] {
  { flag: $flag, req: $req, opt: $opt, args: $args } | to nuon
}

它有一个标志 (--flag)、一个必需的位置参数 (req)、一个可选的位置参数 (opt?) 和一个剩余参数 (args)。

如果你有一个要传递给 args 的参数列表，你可以像在列表字面量中扩展列表一样扩展它。规则相同：扩展运算符仅在变量、子表达式和列表字面量之前被识别，并且中间不允许有空格。

foo "bar" "baz" ...[1 2 3] # 使用 ...，数字被视为单独的参数
# => { flag: false, req: bar, opt: baz, args: [1, 2, 3] }
foo "bar" "baz" [1 2 3] # 不使用 ...，[1 2 3] 被视为单个参数
# => { flag: false, req: bar, opt: baz, args: [[1, 2, 3]] }

使用扩展运算符的一种更有用的方法是，如果你有另一个带有剩余参数的命令，并且你希望它将其参数转发给 foo

def bar [ ...args ] { foo --flag "bar" "baz" ...$args }
bar 1 2 3
# => { flag: true, req: bar, opt: baz, args: [1, 2, 3] }

你可以在一次调用中扩展多个列表，也可以穿插单个参数：

foo "bar" "baz" 1 ...[2 3] 4 5 ...(6..9 | take 2) last
# => { flag: false, req: bar, opt: baz, args: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, last] }

标志/命名参数可以跟在扩展参数之后，就像它们可以跟在常规剩余参数之后一样：

foo "bar" "baz" 1 ...[2 3] --flag 4
# => { flag: true, req: bar, opt: baz, args: [1, 2, 3, 4] }

如果扩展参数在可选位置参数之前，则该可选参数被视为省略：

foo "bar" ...[1 2] "not opt" # null 表示没有为 opt 提供参数
# => { flag: false, req: bar, opt: null, args: [1, 2, "not opt"] }