运算符
Nushell 支持以下常见的数学、逻辑和字符串操作的运算符：
|运算符
|描述
+
|加
-
|减
*
|乘
/
|除
//
|整除
mod
|取模
**
|幂运算
==
|等于
!=
|不等于
<
|小于
<=
|小于等于
>
|大于
>=
|大于等于
=~ 或
like
|正则匹配 / 字符串包含另一个
!~ 或
not-like
|正则不匹配 / 字符串不包含另一个
in
|值在列表中
not-in
|值不在列表中
has
|列表包含值
not-has
|列表不包含值
not
|逻辑取反
and
|两个布尔值与运算 (短路)
or
|两个布尔值或运算 (短路)
xor
|两个布尔值异或运算
bit-or
|按位或
bit-xor
|按位异或
bit-and
|按位与
bit-shl
|按位左移
bit-shr
|按位右移
starts-with
|字符串开始检测
ends-with
|字符串结尾检测
++
|追加列表
圆括号可用于分组以指定求值顺序，或用于调用命令并在表达式中使用结果。
运算符结合顺序
要了解操作的优先级，可以运行命令：
help operators | sort-by precedence -r。
按优先级降序排列，本文详细介绍了以下操作：
- 圆括号 (
())
- 幂 (
**)
- 乘 (
*) 、 除 (
/) 、整除 (
//) 和取模 (
mod)
- 加 (
+) 和减 (
-)
- 位移 (
bit-shl,
bit-shr)
- 比较操作 (
==,
!=,
<,
>,
<=,
>=)、成员测试 (
in,
not-in,
starts-with,
ends-with)、正则匹配 (
=~,
!~) 和列表追加 (
++)
- 按位与 (
bit-and)
- 按位异或 (
bit-xor)
- 按位或 (
bit-or)
- 逻辑与 (
and)
- 逻辑异或 (
xor)
- 逻辑或 (
or)
- 赋值操作
- 逻辑非 (
not)
3 * (1 + 2)
# => 9
类型
并非所有操作都对所有数据类型有意义。 如果你试图对不兼容的数据类型执行操作，你将收到一条错误消息，该消息应解释出了什么问题：
"spam" - 1
# => Error: nu::parser::unsupported_operation (link)
# =>
# => × Types mismatched for operation.
# => ╭─[entry #49:1:1]
# => 1 │ "spam" - 1
# => · ───┬── ┬ ┬
# => · │ │ ╰── int
# => · │ ╰── doesn't support these values.
# => · ╰── string
# => ╰────
# => help: Change string or int to be the right types and try again.
规则有时可能感觉有点严格，但另一方面，应该会有更少的意外副作用。
正则表达式 / 字符串包含运算符
=~和
!~运算符提供了一种更方便的方法来评估 正则表达式。你不需要知道正则表达式就可以使用它们 —— 它们也是检查一个字符串是否包含另一个的简单方法：
string =~ pattern如果
string包含
pattern的匹配返回 true, 反之返回 false；
string !~ pattern如果
string包含
pattern的匹配返回 false, 反之返回 true；
例如:
foobarbaz =~ bar # returns true
foobarbaz !~ bar # returns false
ls | where name =~ ^nu # returns all files whose names start with "nu"
两个运算符都使用了 Rust regex 包的
is_match() 函数。
大小写敏感性
对字符串进行操作时，运算符通常是区分大小写的。有几种方法可以处理大小写不敏感的场景：
- 在正则表达式运算符中，指定
(?i)不区分大小写的模式修饰器：
"FOO" =~ "foo" # returns false
"FOO" =~ "(?i)foo" # returns true
- 使用
str contains命令的
--ignore-case标志：
"FOO" | str contains --ignore-case "foo"
- 在比较前用
str downcase将字符串转换为小写：
("FOO" | str downcase) == ("Foo" | str downcase)
扩展运算符
Nushell 有一个用于解包列表和记录的扩展运算符 (
...)。如果你以前使用过 JavaScript，你可能对它很熟悉。有些语言使用
* 作为它们的扩展/散开运算符。它可以在需要多个值或键值对的地方扩展列表或记录。
你可以在三个地方使用扩展运算符：
在列表字面量中
假设你有多个列表想要连接在一起，但你也想在其中穿插一些单个值。这可以用
append 和
prepend 来完成，但扩展运算符可以让你更轻松地做到这一点。
let dogs = [Spot, Teddy, Tommy]
let cats = ["Mr. Humphrey Montgomery", Kitten]
[
...$dogs
Polly
...($cats | each { |elt| $"($elt) \(cat\)" })
...[Porky Bessie]
...Nemo
]
# => ╭───┬───────────────────────────────╮
# => │ 0 │ Spot │
# => │ 1 │ Teddy │
# => │ 2 │ Tommy │
# => │ 3 │ Polly │
# => │ 4 │ Mr. Humphrey Montgomery (cat) │
# => │ 5 │ Kitten (cat) │
# => │ 6 │ Porky │
# => │ 7 │ Bessie │
# => │ 8 │ ...Nemo │
# => ╰───┴───────────────────────────────╯
以下是使用
append 的等效版本：
$dogs |
append Polly |
append ($cats | each { |elt| $"($elt) \(cat\)" }) |
append [Porky Bessie] |
append ...Nemo
请注意，每次调用
append 都会创建一个新列表，这意味着在第二个示例中，创建了 3 个不必要的中间列表。扩展运算符不是这种情况，因此如果你要一遍又一遍地连接大量的大型列表，使用
... 可能会有（非常微小的）性能优势。
你可能已经注意到，上面结果列表的最后一项是
"...Nemo"。这是因为在列表字面量中，它只能用于扩展列表，而不能用于扩展字符串。因此，在列表字面量中，它只能在变量 (
...$foo)、子表达式 (
...(foo)) 和列表字面量 (
...[foo]) 之前使用。
如果
... 和下一个表达式之间有任何空格，
... 也不会被识别为扩展运算符：
[ ... [] ]
# => ╭───┬────────────────╮
# => │ 0 │ ... │
# => │ 1 │ [list 0 items] │
# => ╰───┴────────────────╯
这主要是为了避免
... 在诸如
mv ... $dir 之类的命令中被误认为是扩展运算符。
在记录字面量中
假设你有一个包含一些配置信息的记录，并且你想向该记录添加更多字段：
let config = { path: /tmp, limit: 5 }
你可以使用扩展运算符创建一个包含
$config 所有字段和一些新字段的新记录。你可以在单个记录字面量中使用多个记录的扩展。
{
...$config,
users: [alice bob],
...{ url: example.com },
...(sys mem)
}
# => ╭────────────┬───────────────╮
# => │ path │ /tmp │
# => │ limit │ 5 │
# => │ │ ╭───┬───────╮ │
# => │ users │ │ 0 │ alice │ │
# => │ │ │ 1 │ bob │ │
# => │ │ ╰───┴───────╯ │
# => │ url │ example.com │
# => │ total │ 8.3 GB │
# => │ free │ 2.6 GB │
# => │ used │ 5.7 GB │
# => │ available │ 2.6 GB │
# => │ swap total │ 2.1 GB │
# => │ swap free │ 18.0 MB │
# => │ swap used │ 2.1 GB │
# => ╰────────────┴───────────────╯
与列表类似，在记录字面量中，扩展运算符只能在变量 (
...$foo)、子表达式 (
...(foo)) 和记录字面量 (
...{foo:bar}) 之前使用。同样，
... 和下一个表达式之间不能有空格，才能被识别为扩展运算符。
在命令调用中
你还可以将参数扩展到命令中，前提是它要么有剩余参数，要么是外部命令。
这是一个具有剩余参数的自定义命令示例：
def foo [ --flag req opt? ...args ] {
{ flag: $flag, req: $req, opt: $opt, args: $args } | to nuon
}
它有一个标志 (
--flag)、一个必需的位置参数 (
req)、一个可选的位置参数 (
opt?) 和一个剩余参数 (
args)。
如果你有一个要传递给
args 的参数列表，你可以像在列表字面量中扩展列表一样扩展它。规则相同：扩展运算符仅在变量、子表达式和列表字面量之前被识别，并且中间不允许有空格。
foo "bar" "baz" ...[1 2 3] # 使用 ...，数字被视为单独的参数
# => { flag: false, req: bar, opt: baz, args: [1, 2, 3] }
foo "bar" "baz" [1 2 3] # 不使用 ...，[1 2 3] 被视为单个参数
# => { flag: false, req: bar, opt: baz, args: [[1, 2, 3]] }
使用扩展运算符的一种更有用的方法是，如果你有另一个带有剩余参数的命令，并且你希望它将其参数转发给
foo：
def bar [ ...args ] { foo --flag "bar" "baz" ...$args }
bar 1 2 3
# => { flag: true, req: bar, opt: baz, args: [1, 2, 3] }
你可以在一次调用中扩展多个列表，也可以穿插单个参数：
foo "bar" "baz" 1 ...[2 3] 4 5 ...(6..9 | take 2) last
# => { flag: false, req: bar, opt: baz, args: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, last] }
标志/命名参数可以跟在扩展参数之后，就像它们可以跟在常规剩余参数之后一样：
foo "bar" "baz" 1 ...[2 3] --flag 4
# => { flag: true, req: bar, opt: baz, args: [1, 2, 3, 4] }
如果扩展参数在可选位置参数之前，则该可选参数被视为省略：
foo "bar" ...[1 2] "not opt" # null 表示没有为 opt 提供参数
# => { flag: false, req: bar, opt: null, args: [1, 2, "not opt"] }