Nushell 支持以下常见的数学、逻辑和字符串操作的运算符：

运算符 描述 + 加 - 减 * 乘 / 除 // 整除 mod 取模 ** 幂运算 == 等于 != 不等于 < 小于 <= 小于等于 > 大于 >= 大于等于 =~ 或 like 正则匹配 / 字符串包含另一个 !~ 或 not-like 正则不匹配 / 字符串不包含另一个 in 值在列表中 not-in 值不在列表中 has 列表包含值 not-has 列表不包含值 not 逻辑取反 and 两个布尔值与运算 (短路) or 两个布尔值或运算 (短路) xor 两个布尔值异或运算 bit-or 按位或 bit-xor 按位异或 bit-and 按位与 bit-shl 按位左移 bit-shr 按位右移 starts-with 字符串开始检测 ends-with 字符串结尾检测 ++ 追加列表

圆括号可用于分组以指定求值顺序，或用于调用命令并在表达式中使用结果。

要了解操作的优先级，可以运行命令： help operators | sort-by precedence -r 。

按优先级降序排列，本文详细介绍了以下操作：

圆括号 ( () )

) 幂 ( ** )

) 乘 ( * ) 、 除 ( / ) 、整除 ( // ) 和取模 ( mod )

) 、 除 ( ) 、整除 ( ) 和取模 ( ) 加 ( + ) 和减 ( - )

) 和减 ( ) 位移 ( bit-shl , bit-shr )

, ) 比较操作 ( == , != , < , > , <= , >= )、成员测试 ( in , not-in , starts-with , ends-with )、正则匹配 ( =~ , !~ ) 和列表追加 ( ++ )

, , , , , )、成员测试 ( , , , )、正则匹配 ( , ) 和列表追加 ( ) 按位与 ( bit-and )

) 按位异或 ( bit-xor )

) 按位或 ( bit-or )

) 逻辑与 ( and )

) 逻辑异或 ( xor )

) 逻辑或 ( or )

) 赋值操作

逻辑非 ( not )

3 * ( 1 + 2 ) # => 9

并非所有操作都对所有数据类型有意义。 如果你试图对不兼容的数据类型执行操作，你将收到一条错误消息，该消息应解释出了什么问题：

"spam" - 1 # => Error: nu::parser::unsupported_operation (link) # => # => × Types mismatched for operation. # => ╭─[entry #49:1:1] # => 1 │ "spam" - 1 # => · ───┬── ┬ ┬ # => · │ │ ╰── int # => · │ ╰── doesn't support these values. # => · ╰── string # => ╰──── # => help: Change string or int to be the right types and try again.

规则有时可能感觉有点严格，但另一方面，应该会有更少的意外副作用。

=~ 和 !~ 运算符提供了一种更方便的方法来评估 正则表达式。你不需要知道正则表达式就可以使用它们 —— 它们也是检查一个字符串是否包含另一个的简单方法：

string =~ pattern 如果 string 包含 pattern 的匹配返回 true , 反之返回 false ；

如果 包含 的匹配返回 , 反之返回 ； string !~ pattern 如果 string 包含 pattern 的匹配返回 false, 反之返回 true；

例如:

foobarbaz =~ bar # returns true foobarbaz !~ bar # returns false ls | where name =~ ^nu # returns all files whose names start with "nu"

两个运算符都使用了 Rust regex 包的 is_match() 函数。

对字符串进行操作时，运算符通常是区分大小写的。有几种方法可以处理大小写不敏感的场景：

在正则表达式运算符中，指定 (?i) 不区分大小写的模式修饰器：

"FOO" =~ "foo" # returns false "FOO" =~ "(?i)foo" # returns true

使用 str contains 命令的 --ignore-case 标志：

"FOO" | str contains -- ignore-case "foo"

在比较前用 str downcase 将字符串转换为小写：

( "FOO" | str downcase ) == ( "Foo" | str downcase )

Nushell 有一个用于解包列表和记录的扩展运算符 ( ... )。如果你以前使用过 JavaScript，你可能对它很熟悉。有些语言使用 * 作为它们的扩展/散开运算符。它可以在需要多个值或键值对的地方扩展列表或记录。

你可以在三个地方使用扩展运算符：

假设你有多个列表想要连接在一起，但你也想在其中穿插一些单个值。这可以用 append 和 prepend 来完成，但扩展运算符可以让你更轻松地做到这一点。

let dogs = [ Spot , Teddy , Tommy ] let cats = [ "Mr. Humphrey Montgomery" , Kitten ] [ ... $dogs Polly ... ( $cats | each { | elt | $"( $elt ) \( cat \) " }) ... [ Porky Bessie ] ... Nemo ] # => ╭───┬───────────────────────────────╮ # => │ 0 │ Spot │ # => │ 1 │ Teddy │ # => │ 2 │ Tommy │ # => │ 3 │ Polly │ # => │ 4 │ Mr. Humphrey Montgomery (cat) │ # => │ 5 │ Kitten (cat) │ # => │ 6 │ Porky │ # => │ 7 │ Bessie │ # => │ 8 │ ...Nemo │ # => ╰───┴───────────────────────────────╯

以下是使用 append 的等效版本：

$dogs | append Polly | append ( $cats | each { | elt | $"( $elt ) \( cat \) " }) | append [ Porky Bessie ] | append .. .Nemo

请注意，每次调用 append 都会创建一个新列表，这意味着在第二个示例中，创建了 3 个不必要的中间列表。扩展运算符不是这种情况，因此如果你要一遍又一遍地连接大量的大型列表，使用 ... 可能会有（非常微小的）性能优势。

你可能已经注意到，上面结果列表的最后一项是 "...Nemo" 。这是因为在列表字面量中，它只能用于扩展列表，而不能用于扩展字符串。因此，在列表字面量中，它只能在变量 ( ...$foo )、子表达式 ( ...(foo) ) 和列表字面量 ( ...[foo] ) 之前使用。

如果 ... 和下一个表达式之间有任何空格， ... 也不会被识别为扩展运算符：

[ .. . [] ] # => ╭───┬────────────────╮ # => │ 0 │ ... │ # => │ 1 │ [list 0 items] │ # => ╰───┴────────────────╯

这主要是为了避免 ... 在诸如 mv ... $dir 之类的命令中被误认为是扩展运算符。

假设你有一个包含一些配置信息的记录，并且你想向该记录添加更多字段：

let config = { path : /tmp , limit : 5 }

你可以使用扩展运算符创建一个包含 $config 所有字段和一些新字段的新记录。你可以在单个记录字面量中使用多个记录的扩展。

{ ... $config , users : [ alice bob ], ... { url : example.com }, ... ( sys mem ) } # => ╭────────────┬───────────────╮ # => │ path │ /tmp │ # => │ limit │ 5 │ # => │ │ ╭───┬───────╮ │ # => │ users │ │ 0 │ alice │ │ # => │ │ │ 1 │ bob │ │ # => │ │ ╰───┴───────╯ │ # => │ url │ example.com │ # => │ total │ 8.3 GB │ # => │ free │ 2.6 GB │ # => │ used │ 5.7 GB │ # => │ available │ 2.6 GB │ # => │ swap total │ 2.1 GB │ # => │ swap free │ 18.0 MB │ # => │ swap used │ 2.1 GB │ # => ╰────────────┴───────────────╯

与列表类似，在记录字面量中，扩展运算符只能在变量 ( ...$foo )、子表达式 ( ...(foo) ) 和记录字面量 ( ...{foo:bar} ) 之前使用。同样， ... 和下一个表达式之间不能有空格，才能被识别为扩展运算符。

你还可以将参数扩展到命令中，前提是它要么有剩余参数，要么是外部命令。

这是一个具有剩余参数的自定义命令示例：

def foo [ -- flag req opt ? ... args ] { { flag : $flag , req : $req , opt : $opt , args : $args } | to nuon }

它有一个标志 ( --flag )、一个必需的位置参数 ( req )、一个可选的位置参数 ( opt? ) 和一个剩余参数 ( args )。

如果你有一个要传递给 args 的参数列表，你可以像在列表字面量中扩展列表一样扩展它。规则相同：扩展运算符仅在变量、子表达式和列表字面量之前被识别，并且中间不允许有空格。

foo "bar" "baz" ... [ 1 2 3 ] # 使用 ...，数字被视为单独的参数 # => { flag: false, req: bar, opt: baz, args: [1, 2, 3] } foo "bar" "baz" [ 1 2 3 ] # 不使用 ...，[1 2 3] 被视为单个参数 # => { flag: false, req: bar, opt: baz, args: [[1, 2, 3]] }

使用扩展运算符的一种更有用的方法是，如果你有另一个带有剩余参数的命令，并且你希望它将其参数转发给 foo ：

def bar [ ... args ] { foo -- flag "bar" "baz" ... $args } bar 1 2 3 # => { flag: true, req: bar, opt: baz, args: [1, 2, 3] }

你可以在一次调用中扩展多个列表，也可以穿插单个参数：

foo "bar" "baz" 1 ... [ 2 3 ] 4 5 ... ( 6 .. 9 | take 2 ) last # => { flag: false, req: bar, opt: baz, args: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, last] }

标志/命名参数可以跟在扩展参数之后，就像它们可以跟在常规剩余参数之后一样：

foo "bar" "baz" 1 ... [ 2 3 ] -- flag 4 # => { flag: true, req: bar, opt: baz, args: [1, 2, 3, 4] }

如果扩展参数在可选位置参数之前，则该可选参数被视为省略：