누셸은 일반적인 수학, 논리 및 문자열 연산을 위해 다음 연산자를 지원합니다.

연산자 설명 + 더하기 - 빼기 * 곱하기 / 나누기 // 정수/내림 나누기 mod 모듈로 ** 거듭제곱 == 같음 != 같지 않음 < 작음 <= 작거나 같음 > 큼 >= 크거나 같음 =~ 또는 like 정규식 일치 / 문자열이 다른 문자열 포함 !~ 또는 not-like 역 정규식 일치 / 문자열이 다른 문자열을 포함하지 않음 in 목록에 값이 있음 not-in 목록에 값이 없음 has 목록에 값이 있음 not-has 목록에 값이 없음 not 논리 부정 and 두 부울 표현식의 논리곱 (단락 평가) or 두 부울 표현식의 논리합 (단락 평가) xor 두 부울 표현식의 배타적 논리합 bit-or 비트 OR bit-xor 비트 XOR bit-and 비트 AND bit-shl 비트 왼쪽 시프트 bit-shr 비트 오른쪽 시프트 starts-with 문자열이 ~로 시작 ends-with 문자열이 ~로 끝남 ++ 목록 추가

괄호는 평가 순서를 지정하기 위해 그룹화하거나 명령을 호출하고 표현식에서 결과를 사용하는 데 사용할 수 있습니다.

연산의 우선 순위를 이해하려면 help operators | sort-by precedence -r 명령을 실행할 수 있습니다.

우선 순위가 높은 순서대로 나열된 이 문서에서는 연산을 다음과 같이 자세히 설명합니다.

괄호 ( () )

) 거듭제곱/멱 ( ** )

) 곱하기 ( * ), 나누기 ( / ), 정수/내림 나누기 ( // ), 모듈로 ( mod )

), 나누기 ( ), 정수/내림 나누기 ( ), 모듈로 ( ) 더하기 ( + ) 및 빼기 ( - )

) 및 빼기 ( ) 비트 시프트 ( bit-shl , bit-shr )

, ) 비교 연산 ( == , != , < , > , <= , >= ), 멤버십 테스트 ( in , not-in , starts-with , ends-with ), 정규식 일치 ( =~ , !~ ), 목록 추가 ( ++ )

, , , , , ), 멤버십 테스트 ( , , , ), 정규식 일치 ( , ), 목록 추가 ( ) 비트 AND ( bit-and )

) 비트 XOR ( bit-xor )

) 비트 OR ( bit-or )

) 논리 AND ( and )

) 논리 XOR ( xor )

) 논리 OR ( or )

) 할당 연산

논리 NOT ( not )

3 * ( 1 + 2 ) # => 9

모든 연산이 모든 데이터 유형에 대해 의미가 있는 것은 아닙니다. 호환되지 않는 데이터 유형에 대해 연산을 시도하면 무엇이 잘못되었는지 설명하는 오류 메시지가 표시됩니다.

"spam" - 1 # => Error: nu::parser::unsupported_operation (link) # => # => × Types mismatched for operation. # => ╭─[entry #49:1:1] # => 1 │ "spam" - 1 # => · ───┬── ┬ ┬ # => · │ │ ╰── int # => · │ ╰── doesn't support these values. # => · ╰── string # => ╰──── # => help: Change string or int to be the right types and try again.

규칙이 때로는 약간 엄격하게 느껴질 수 있지만, 반면에 예기치 않은 부작용이 적을 것입니다.

=~ 및 !~ 연산자는 정규식을 평가하는 편리한 방법을 제공합니다. 정규식을 몰라도 사용할 수 있습니다. 또한 한 문자열이 다른 문자열을 포함하는지 확인하는 쉬운 방법이기도 합니다.

string =~ pattern 은 string 이 pattern 과 일치하는 경우 true 를 반환하고 그렇지 않으면 false 를 반환합니다.

은 이 과 일치하는 경우 를 반환하고 그렇지 않으면 를 반환합니다. string !~ pattern 은 string 이 pattern 과 일치하는 경우 false를 반환하고 그렇지 않으면 true를 반환합니다.

예시:

foobarbaz =~ bar # true 반환 foobarbaz !~ bar # false 반환 ls | where name =~ ^nu # 이름이 "nu"로 시작하는 모든 파일 반환

두 연산자 모두 Rust 정규식 크레이트의 is_match() 함수를 사용합니다.

연산자는 일반적으로 문자열에 대해 작동할 때 대소문자를 구분합니다. 대신 대소문자를 구분하지 않는 작업을 수행하는 몇 가지 방법이 있습니다.

정규식 연산자에서 (?i) 대소문자 구분 안 함 모드 수정자를 지정합니다.

"FOO" =~ "foo" # false 반환 "FOO" =~ "(?i)foo" # true 반환

str contains 명령의 --ignore-case 플래그를 사용합니다.

"FOO" | str contains -- ignore-case "foo"

비교하기 전에 str downcase 를 사용하여 문자열을 소문자로 변환합니다.

( "FOO" | str downcase ) == ( "Foo" | str downcase )

누셸에는 목록과 레코드를 풀기 위한 스프레드 연산자( ... )가 있습니다. 이전에 자바스크립트를 사용해 본 적이 있다면 익숙할 것입니다. 일부 언어에서는 스프레드/스플랫 연산자에 * 를 사용합니다. 여러 값이나 키-값 쌍이 예상되는 곳에서 목록이나 레코드를 확장할 수 있습니다.

스프레드 연산자를 사용할 수 있는 세 곳이 있습니다.

여러 목록을 함께 연결하고 싶지만 개별 값을 산재시키고 싶다고 가정해 보겠습니다. append 및 prepend 를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있지만 스프레드 연산자를 사용하면 더 쉽게 할 수 있습니다.

let dogs = [ Spot , Teddy , Tommy ] let cats = [ "Mr. Humphrey Montgomery" , Kitten ] [ ... $dogs Polly ... ( $cats | each { | elt | $"( $elt ) \( cat \) " }) ... [ Porky Bessie ] ... Nemo ] # => ╭───┬───────────────────────────────╮ # => │ 0 │ Spot │ # => │ 1 │ Teddy │ # => │ 2 │ Tommy │ # => │ 3 │ Polly │ # => │ 4 │ Mr. Humphrey Montgomery (cat) │ # => │ 5 │ Kitten (cat) │ # => │ 6 │ Porky │ # => │ 7 │ Bessie │ # => │ 8 │ ...Nemo │ # => ╰───┴───────────────────────────────╯

아래 코드는 append 를 사용한 동일한 버전입니다.

$dogs | append Polly | append ( $cats | each { | elt | $"( $elt ) \( cat \) " }) | append [ Porky Bessie ] | append .. .Nemo

각 append 호출은 새 목록을 생성하므로 이 두 번째 예제에서는 불필요한 중간 목록 3개가 생성됩니다. 스프레드 연산자의 경우에는 그렇지 않으므로 많은 큰 목록을 반복해서 결합하는 경우 ... 를 사용하면 (아주 약간의) 성능 이점이 있을 수 있습니다.

위 결과 목록의 마지막 항목이 "...Nemo" 라는 것을 알 수 있습니다. 이는 목록 리터럴 내부에서는 문자열이 아닌 목록을 전파하는 데만 사용할 수 있기 때문입니다. 따라서 목록 리터럴 내부에서는 변수( ...$foo ), 하위 표현식( ...(foo) ) 및 목록 리터럴( ...[foo] ) 앞에서만 사용할 수 있습니다.

... 와 다음 표현식 사이에 공백이 있으면 스프레드 연산자로 인식되지 않습니다.

[ .. . [] ] # => ╭───┬────────────────╮ # => │ 0 │ ... │ # => │ 1 │ [list 0 items] │ # => ╰───┴────────────────╯

이는 주로 ... 가 mv ... $dir 와 같은 명령에서 스프레드 연산자와 혼동되지 않도록 하기 위한 것입니다.

일부 구성 정보가 있는 레코드가 있고 이 레코드에 필드를 더 추가하고 싶다고 가정해 보겠습니다.

let config = { path : /tmp , limit : 5 }

스프레드 연산자를 사용하여 $config 의 모든 필드와 일부 새로운 추가 사항이 있는 새 레코드를 만들 수 있습니다. 단일 레코드 리터럴 내에서 여러 레코드를 스프레드할 수 있습니다.

{ ... $config , users : [ alice bob ], ... { url : example.com }, ... ( sys mem ) } # => ╭────────────┬───────────────╮ # => │ path │ /tmp │ # => │ limit │ 5 │ # => │ │ ╭───┬───────╮ │ # => │ users │ │ 0 │ alice │ │ # => │ │ │ 1 │ bob │ │ # => │ │ ╰───┴───────╯ │ # => │ url │ example.com │ # => │ total │ 8.3 GB │ # => │ free │ 2.6 GB │ # => │ used │ 5.7 GB │ # => │ available │ 2.6 GB │ # => │ swap total │ 2.1 GB │ # => │ swap free │ 18.0 MB │ # => │ swap used │ 2.1 GB │ # => ╰────────────┴───────────────╯

목록과 마찬가지로 레코드 리터럴 내부에서 스프레드 연산자는 변수( ...$foo ), 하위 표현식( ...(foo) ) 및 레코드 리터럴( ...{foo:bar} ) 앞에서만 사용할 수 있습니다. 여기에서도 스프레드 연산자로 인식되려면 ... 와 다음 표현식 사이에 공백이 없어야 합니다.

나머지 매개변수가 있거나 외부 명령인 경우 명령에 인수를 전파할 수도 있습니다.

다음은 나머지 매개변수가 있는 사용자 지정 명령의 예입니다.

def foo [ -- flag req opt ? ... args ] { [ $flag , $req , $opt , $args ] | to nuon }

플래그( --flag ) 하나, 필수 위치 매개변수( req ) 하나, 선택적 위치 매개변수( opt? ) 하나, 나머지 매개변수( args ) 하나가 있습니다.

args 에 전달할 인수 목록이 있는 경우 목록 리터럴 내부에서 목록을 전파하는 것과 같은 방식으로 전파할 수 있습니다. 동일한 규칙이 적용됩니다. 스프레드 연산자는 변수, 하위 표현식 및 목록 리터럴 앞에서만 인식되며 그 사이에 공백이 허용되지 않습니다.

foo "bar" "baz" ... [ 1 2 3 ] # ...를 사용하면 숫자가 별도의 인수로 처리됩니다. # => [false, bar, baz, [1, 2, 3]] foo "bar" "baz" [ 1 2 3 ] # ...가 없으면 [1 2 3]이 단일 인수로 처리됩니다. # => [false, bar, baz, [[1, 2, 3]]]

스프레드 연산자를 사용하는 더 유용한 방법은 나머지 매개변수가 있는 다른 명령이 있고 해당 인수를 foo 에 전달하려는 경우입니다.

def bar [ ... args ] { foo -- flag "bar" "baz" ... $args } bar 1 2 3 # => [true, bar, baz, [1, 2, 3]]

단일 호출에서 여러 목록을 전파하고 개별 인수를 산재시킬 수도 있습니다.

foo "bar" "baz" 1 ... [ 2 3 ] 4 5 ... ( 6 .. 9 | take 2 ) last # => [false, bar, baz, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, last]]

플래그/명명된 인수는 일반 나머지 인수 뒤에 올 수 있는 것처럼 스프레드 인수 뒤에 올 수 있습니다.

foo "bar" "baz" 1 ... [ 2 3 ] -- flag 4 # => [true, bar, baz, [1, 2, 3, 4]]

스프레드 인수가 선택적 위치 매개변수 앞에 오면 해당 선택적 매개변수는 생략된 것으로 처리됩니다.