Nu map from other shells and domain specific languages

The idea behind this table is to help you understand how Nu builtins and plugins relate to other known shells and domain specific languages. We've tried to produce a map of relevant Nu commands and what their equivalents are in other languages. Contributions are welcome.

NushellSQL.Net LINQ (C#)PowerShell (without external modules)Bash
aliasaliasalias
appendAppend-Append
math avgavgAverageMeasure-Object, measure
Operators and mathMath operatorsAggregate, Average, Count, Max, Min, Sumbc
cdSet-Location, cdcd
clear
Ctrl/⌘+L		Clear-Host
Ctrl/⌘+L		clear
Ctrl/⌘+L
config
$nu.default-config-dir		$Profile~/.bashrc, ~/.profile
cpCopy-Item, cp, copycp
dateNOW(), getdate()DateTime classGet-Datedate
du
ls --du		du
eachCursorsForEach-Object, foreach, forfor
exit
Ctrl/⌘+D		exit
Ctrl/⌘+D		exit
Ctrl/⌘+D
httpHttpClient, WebClient, HttpWebRequest/ResponseInvoke-WebRequestwget, curl
firsttop, limitFirst, FirstOrDefaultSelect-Object -Firsthead
format, strString.FormatString.Formatprintf
fromimport flatfile, openjson, cast(variable as xml) Import/ConvertFrom-{Csv,Xml,Html,Json}
getSelect(cmd).column
group-bygroup byGroupBy, groupGroup-Object, group
helpsp_helpGet-Help, help, manman
historyGet-History, historyhistory
is-emptyis nullString.IsNullOrEmptyString.IsNullOrEmpty
killStop-Process, killkill
lastLast, LastOrDefaultSelect-Object -Lasttail
str stats
length
str length		countCountMeasure-Object, measurewc
linesFile.ReadAllLines
lsGet-ChildItem, dir, lsls
mkdirmkdir, md, New-Item -ItemType Directorymkdir
mvMove-Item, mv, move, mimv
openGet-Content, gc, cat, typecat
printprint, union allWrite-Output, writeecho, print
transposepivot
psGet-Process, ps, gpsps
pwdGet-Location, pwdpwd
range (command)limit x offset y, rownumberElementAt[x], indexing operator, ElementAt
range (type)Range1..10, 'a'..'f'
reduceAggregate
renameRename-Item, ren, rnimv
reverseReverse[Array]::Reverse($var)
rmRemove-Item, del, erase, rd, ri, rm, rmdirrm
saveWrite-Output, Out-File> foo.txt redirection
selectselectSelectSelect-Object, select
shuffleRandomSort-Object {Get-Random}
skipwhere row_number()SkipSelect-Object -Skip
skip untilSkipWhile
skip whileSkipWhile
sort-byorder byOrderBy, OrderByDescending, ThenBy, ThenByDescendingSort-Object, sortsort
strString functionsString classString class
str joinconcat_wsJoinJoin-String
str trimrtrim, ltrimTrim, TrimStart, TrimEndTrim
math sum``sum`SumMeasure-Object, measure
uname
sys host		Get-ComputerInfouname
sys disksGet-ComputerInfolsblk
sys memGet-ComputerInfofree
tableFormat-Table, ft, Format-List, fl
taketop, limitTakeSelect-Object -Firsthead
take untilTakeWhile
take whileTakeWhile
timeitMeasure-Commandtime
toExport/ConvertTo-{Csv,Xml,Html,Json}
touchSet-Contenttouch
uniqdistinctDistinctGet-Unique, guuniq
updateForEach-Object
upsertAsForEach-Object
versionselect @@version$PSVersionTable
$env.FOO = "bar"
with-env		$env:FOO = 'bar'export FOO "bar"
wherewhereWhereWhere-Object, where, ? operator
whichGet-Commandwhich
