Nu map from other shells and domain specific languages
The idea behind this table is to help you understand how Nu builtins and plugins relate to other known shells and domain specific languages. We've tried to produce a map of relevant Nu commands and what their equivalents are in other languages. Contributions are welcome.
|Nushell
|SQL
|.Net LINQ (C#)
|PowerShell (without external modules)
|Bash
alias
alias
alias
append
Append
-Append
math avg
avg
Average
Measure-Object,
measure
|Operators and
math
|Math operators
Aggregate,
Average,
Count,
Max,
Min,
Sum
bc
cd
Set-Location,
cd
cd
clear
Ctrl/⌘+L
Clear-Host
Ctrl/⌘+L
clear
Ctrl/⌘+L
config
$nu.default-config-dir
$Profile
~/.bashrc,
~/.profile
cp
Copy-Item,
cp,
copy
cp
date
NOW(),
getdate()
DateTime class
Get-Date
date
du
ls --du
du
each
|Cursors
ForEach-Object,
foreach,
for
for
exit
Ctrl/⌘+D
exit
Ctrl/⌘+D
exit
Ctrl/⌘+D
http
HttpClient,
WebClient,
HttpWebRequest/Response
Invoke-WebRequest
wget,
curl
first
top,
limit
First,
FirstOrDefault
Select-Object -First
head
format,
str
String.Format
String.Format
printf
from
import flatfile,
openjson,
cast(variable as xml)
Import/ConvertFrom-{Csv,Xml,Html,Json}
get
Select
(cmd).column
group-by
group by
GroupBy,
group
Group-Object,
group
help
sp_help
Get-Help,
help,
man
man
history
Get-History,
history
history
is-empty
is null
String.IsNullOrEmpty
String.IsNullOrEmpty
kill
Stop-Process,
kill
kill
last
Last,
LastOrDefault
Select-Object -Last
tail
str stats
length
str length
count
Count
Measure-Object,
measure
wc
lines
File.ReadAllLines
ls
Get-ChildItem,
dir,
ls
ls
mkdir
mkdir,
md,
New-Item -ItemType Directory
mkdir
mv
Move-Item,
mv,
move,
mi
mv
open
Get-Content,
gc,
cat,
type
cat
print
print,
union all
Write-Output,
write
echo,
print
transpose
pivot
ps
Get-Process,
ps,
gps
ps
pwd
Get-Location,
pwd
pwd
range (command)
limit x offset y,
rownumber
ElementAt
[x], indexing operator,
ElementAt
range (type)
Range
1..10,
'a'..'f'
reduce
Aggregate
rename
Rename-Item,
ren,
rni
mv
reverse
Reverse
[Array]::Reverse($var)
rm
Remove-Item,
del,
erase,
rd,
ri,
rm,
rmdir
rm
save
Write-Output,
Out-File
> foo.txt redirection
select
select
Select
Select-Object,
select
shuffle
Random
Sort-Object {Get-Random}
skip
where row_number()
Skip
Select-Object -Skip
skip until
SkipWhile
skip while
SkipWhile
sort-by
order by
OrderBy,
OrderByDescending,
ThenBy,
ThenByDescending
Sort-Object,
sort
sort
str
|String functions
String class
String class
str join
concat_ws
Join
Join-String
str trim
rtrim,
ltrim
Trim,
TrimStart,
TrimEnd
Trim
math sum
|``sum`
Sum
Measure-Object,
measure
uname
sys host
Get-ComputerInfo
uname
sys disks
Get-ComputerInfo
lsblk
sys mem
Get-ComputerInfo
free
table
Format-Table,
ft,
Format-List,
fl
take
top,
limit
Take
Select-Object -First
head
take until
TakeWhile
take while
TakeWhile
timeit
Measure-Command
time
to
Export/
ConvertTo-{Csv,Xml,Html,Json}
touch
Set-Content
touch
uniq
distinct
Distinct
Get-Unique,
gu
uniq
update
ForEach-Object
upsert
As
ForEach-Object
version
select @@version
$PSVersionTable
$env.FOO = "bar"
with-env
$env:FOO = 'bar'
export FOO "bar"
where
where
Where
Where-Object,
where,
? operator
which
Get-Command
which