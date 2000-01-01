Nu 的核心设计之一是管道，这个设计思想可以追溯到几十年前 Unix 背后的一些原始理念。正如 Nu 拓展了 Unix 的单一字符串数据类型一样，Nu 也扩展了管道的概念，使其不仅仅包含文本。

一个管道由三部分组成：输入、过滤器和输出。

open Cargo.toml | update workspace.dependencies.base64 0.24.2 | save Cargo_new.toml

第一条命令： open Cargo.toml 是一个输入（有时也称为 "源" 或 "生产者"），它创建或加载数据，并将其送入管道。管道待处理的值正是来自于此输入。像 ls 这样的命令也是输入，因为它们从文件系统中获取数据，并通过管道发送以便能被后续使用。

第二个命令： update workspace.dependencies.base64 0.24.2 是一个过滤器。过滤器获取输入的数据并对其进行处理。它们可能会修改它（如我们例子中的 update 命令），或者在值通过时对其做其他操作，如记录。

最后一条命令： save "Cargo_new.toml" 是一个输出（有时称为 "接收者"）。输出从管道中获取输入，并对其进行一些最终操作。在我们的例子中，我们在最后一步把通过管道的内容保存到一个文件中。还有一些其他类型的输出命令可以获取数值并供用户查看。

$in 变量可以将管道收集成一个值，允许你将整个流作为一个参数访问，比如：

[ 1 2 3 ] | $in.1 * $in.2 # => 6

如果一个管道对一行来说有些长，你可以把它放在 ( 和 ) 里：

let year = ( "01/22/2021" | parse "{month}/{day}/{year}" | get year )

看这个例子：

line1 ; line2 | line3

这里，分号与管道结合使用。当使用分号时，不会产生任何输出数据用于管道。因此，紧跟在分号后面的 $in 变量将不起作用。

因为 line1 后面有分号，所以该命令将运行到完成并在屏幕上显示。

后面有分号，所以该命令将运行到完成并在屏幕上显示。 line2 | line3 是一个正常的管道。它运行，其内容在 line1 的内容之后显示。

Nu 的大部分可组合性来自于特殊的 $in 变量，它保存着当前的管道输入。

$in 在以下情况下特别有用：

命令或外部参数中

过滤器中

接受管道输入的自定义命令定义或脚本中

比较下面两个创建以明天日期为名称一部分的目录的命令行。以下是等效的：

使用子表达式：

mkdir $'(( date now ) + 1day | format date '%F') Report'

或者使用管道：

date now # 1: 今天 | $in + 1day # 2: 明天 | format date '%F' # 3: 格式化为 YYYY-MM-DD | $'( $in ) Report' # 4: 格式化目录名 | mkdir $in # 5: 创建目录

虽然第二种形式对于这个刻意设计的例子可能过于冗长，但你会注意到几个优点：

它可以通过简单的 ↑ (上箭头) 来重复前一个命令并添加管道的下一个阶段，从而逐步组合。

(上箭头) 来重复前一个命令并添加管道的下一个阶段，从而逐步组合。 它可以说更具可读性。

如果需要，可以对每个步骤进行注释。

管道中的每个步骤都可以用 inspect 进行调试。

让我们检查上面例子中每一行 $in 的内容：

在第 2 行， $in 指的是第 1 行 date now 的结果（一个日期时间值）。

指的是第 1 行 的结果（一个日期时间值）。 在第 4 行， $in 指的是第 3 行格式化后的明天日期，并用于插值字符串中。

指的是第 3 行格式化后的明天日期，并用于插值字符串中。 在第 5 行， $in 指的是第 4 行插值字符串的结果，例如 '2024-05-14 Report'。

某些过滤器命令可能会修改其闭包的管道输入，以便更方便地访问预期的上下文。例如：

1 .. 10 | each { $in * 2 }

each 过滤器不是引用整个 10 个数字的范围，而是将 $in 修改为引用当前迭代的值。

在大多数过滤器中，管道输入及其产生的 $in 将与闭包参数相同。对于 each 过滤器，以下示例与上面的示例等效：

1 .. 10 | each {| value | $value * 2 }

然而，一些过滤器会为其闭包的输入分配一个更方便的值。 update 过滤器就是一个例子。 update 命令闭包的管道输入（以及 $in ）指的是正在更新的列，而闭包参数指的是整个记录。因此，以下两个示例也是等效的：

ls | update name {| file | $file.name | str upcase } ls | update name { str upcase }

对于大多数过滤器，第二个版本将引用整个 file 记录（包含 name 、 type 、 size 和 modified 列）。然而，对于 update ，它特指正在更新的列的内容，在本例中是 name 。

参见：自定义命令 -> 管道输入

规则 1： 当在闭包或块中的管道的第一个位置使用时， $in 指的是该闭包/块的管道（或过滤器）输入。 示例： def echo_me [] { print $in } true | echo_me # => true

规则 1.5： 这在当前作用域中始终成立。即使在闭包或块的后续行中，当在任何管道的第一个位置使用时， $in 都是相同的值。 示例： [ a b c ] | each { print $in print $in $in } 在每次迭代中，所有三个 $in 的值都是相同的，所以输出为： a a b b c c ╭───┬───╮ │ 0 │ a │ │ 1 │ b │ │ 2 │ c │ ╰───┴───╯

规则 2： 当在管道中的任何其他位置（而不是第一个位置）使用时， $in 指的是前一个表达式的结果： 示例： 4 # 管道输入 | $in * $in # 此表达式中 $in 为 4 | $in / 2 # 此表达式中 $in 现在为 16 | $in # $in 现在为 8 # => 8

规则 2.5： 在闭包或块内部，规则 2 的使用发生在一个新的作用域（子表达式）中，其中“新”的 $in 值是有效的。这意味着规则 1 和规则 2 的使用可以在同一个闭包或块中共存。 示例： 4 | do { print $in # 闭包作用域的 $in 为 4 let p = ( # 显式子表达式，但无论如何都会创建一个 $in * $in # 初始管道位置的 $in 在这里仍然是 4 | $in / 2 # $in 现在是 16 ) # $p 是结果，8 - 子表达式作用域结束 print $in # 在闭包作用域，"原始"的 $in 仍然是 4 print $p } 所以 3 个 print 语句的输出是： 4 4 8 同样，即使上面的命令使用更紧凑、隐式的子表达式形式，这也将成立： 示例： 4 | do { print $in # 闭包作用域的 $in 为 4 let p = $in * $in | $in / 2 # 隐式 let 子表达式 print $in # 在闭包作用域， $in 仍然是 4 print $p } 4 4 8

规则 3： 当没有输入时使用 $in ， $in 为 null。 示例： # 输入 1 | do { $in | describe } # => int "Hello, Nushell" | do { $in | describe } # => string {||} | do { $in | describe } # => closure # 没有输入 do { $in | describe } # => nothing

规则 4： 在由分号分隔的多语句行中， $in 不能用于捕获前一个语句的结果。 这与没有输入相同： ls / | get name ; $in | describe # => nothing 相反，只需继续管道： ls / | get name | $in | describe # => list<string>

虽然可以如上所示重用 $in ，但在闭包/块的第一行将其值赋给另一个变量通常有助于提高可读性和调试。

示例：

def "date info" [] { let day = $in print ( $day | format date '%v' ) print $'... was a ( $day | format date '%A')' print $'... was day ( $day | format date '%j') of the year' } '2000-01-01' | date info # => 1-Jan-2000 # => ... was a Saturday # => ... was day 001 of the year

目前，在管道中的流上使用 $in 会产生一个“已收集”的值，这意味着管道在处理 $in 之前会“等待”流完成。但是，此行为在将来的版本中不保证。为确保将流收集到单个变量中，请使用 collect 命令。

同样，当正常的管道输入足够时，请避免使用 $in ，因为在内部 $in 会强制从 PipelineData 转换为 Value ，并且可能导致性能下降和/或内存使用增加。

Nu 命令之间使用 Nu 的数据类型进行通信（见数据类型），但 Nu 之外的命令呢？让我们看看一些与外部命令交互的例子：

internal_command | external_command

数据将从 internal_command 流向 external_command 。这些数据将被转换为字符串，以便它们可以被发送到外部命令的 stdin 。

external_command | internal_command

从外部命令进入 Nu 的数据将以字节的形式流入，Nushell 将尝试自动将其转换为 UTF-8 文本。如果成功，一个文本数据流将被发送到 internal_command ；如果不成功，一个二进制数据流将被发送到 internal_command 。像 lines 这样的命令有助于从外部命令接收数据，因为它提供了分离的数据行以供后续使用。

external_command_1 | external_command_2

Nu 在两个外部命令之间以与其他 Shell 相同的方式处理数据管道，比如 Bash。 external_command_1 的 stdout 与 external_command_2 的 stdin 相连，这让数据在两个命令之间自然流动。

上面的基础部分描述了如何在管道中将命令组合为输入、过滤器或输出。 如何使用命令取决于它们在输入/输出处理方面提供了什么。

你可以使用 help <command name> 来检查命令支持什么，它会显示相关的输入/输出类型。

例如，通过 help first 我们可以看到 first 命令 支持多种输入和输出类型：

help first # => […] # => Input/output types: # => ╭───┬───────────┬────────╮ # => │ # │ input │ output │ # => ├───┼───────────┼────────┤ # => │ 0 │ list<any> │ any │ # => │ 1 │ binary │ binary │ # => │ 2 │ range │ any │ # => ╰───┴───────────┴────────╯ [ a b c ] | first took 1ms # => a 1 .. 4 | first took 21ms # => 1

再举一个例子， ls 命令 支持输出但不支持输入：

help ls # => […] # => Input/output types: # => ╭───┬─────────┬────────╮ # => │ # │ input │ output │ # => ├───┼─────────┼────────┤ # => │ 0 │ nothing │ table │ # => ╰───┴─────────┴────────╯

这意味着，例如，尝试将管道输入到 ls ( echo .. | ls ) 会导致意想不到的结果。 输入流被忽略， ls 默认列出当前目录。

要将像 ls 这样的命令集成到管道中，你必须显式引用输入并将其作为参数传递：

echo .. | ls $in

请注意，这仅在 $in 与参数类型匹配时才有效。例如， [dir1 dir2] | ls $in 将失败，并显示错误 can't convert list<string> to string 。

没有默认行为的其他命令可能会以不同的方式失败，并显示明确的错误。

例如， help sleep 告诉我们 sleep 不支持输入和输出类型：

help sleep # => […] # => Input/output types: # => ╭───┬─────────┬─────────╮ # => │ # │ input │ output │ # => ├───┼─────────┼─────────┤ # => │ 0 │ nothing │ nothing │ # => ╰───┴─────────┴─────────╯

当我们错误地将管道输入到它时，我们不会像上面的 ls 示例那样得到意想不到的行为，而是会收到一个错误：

echo 1sec | sleep # => Error: nu::parser::missing_positional # => # => × Missing required positional argument. # => ╭─[entry #53:1:18] # => 1 │ echo 1sec | sleep # => ╰──── # => help: Usage: sleep <duration> ...(rest) . Use `--help` for more information.

虽然没有固定的规则，但 Nu 通常会尝试复制已建立的命令行为约定， 或者做“感觉正确”的事情。 例如， sleep 不支持输入流的行为与 Bash sleep 的行为相匹配。

然而，许多命令确实有管道输入/输出，如果 कभी不清楚，请如上所述检查它们的 help 文档。

在交互模式下，当管道结束时， display_output 钩子配置 定义了结果将如何显示。 默认配置使用 table 命令 将结构化数据呈现为可视化表格。

以下示例显示了 display_output 钩子如何呈现

使用 table -e 的展开表格

的展开表格 使用 table 的未展开表格

的未展开表格 空闭包 {||} 和空字符串 '' 导致简单输出

和空字符串 导致简单输出 可以分配 null 来清除任何自定义，恢复到默认行为

$env .config.hooks.display_output = { table - e } [ 1 , 2 , 3 ,[ 4 , 5 , 6 ]] # => ╭───┬───────────╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ ╭───┬───╮ │ # => │ │ │ 0 │ 4 │ │ # => │ │ │ 1 │ 5 │ │ # => │ │ │ 2 │ 6 │ │ # => │ │ ╰───┴───╯ │ # => ╰───┴───────────╯ $env .config.hooks.display_output = { table } [ 1 , 2 , 3 ,[ 4 , 5 , 6 ]] # => ╭───┬────────────────╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ [list 3 items] │ # => ╰───┴────────────────╯ $env .config.hooks.display_output = {||} [ 1 , 2 , 3 ,[ 4 , 5 , 6 ]] # => 1 # => 2 # => 3 # => [4 # => 5 # => 6] $env .config.hooks.display_output = '' [ 1 , 2 , 3 ,[ 4 , 5 , 6 ]] # => 1 # => 2 # => 3 # => [4 # => 5 # => 6] # 清除为默认行为 $env .config.hooks.display_output = null [ 1 , 2 , 3 ,[ 4 , 5 , 6 ]] # => ╭───┬────────────────╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ [list 3 items] │ # => ╰───┴────────────────╯

有时你希望将 Nushell 结构化数据输出到外部命令以进行进一步处理。但是，Nushell 对结构化数据的默认格式化选项可能不是你想要的。 例如，你想在“/usr/share/vim/runtime”下找到一个名为“tutor”的文件并检查其所有权

ls /usr/share/nvim/runtime/ # => ╭────┬───────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────┤ # => │ 0 │ /usr/share/nvim/runtime/autoload │ dir │ 4.1 KB │ 2 days ago │ # => .......... # => .......... # => .......... # => # => │ 31 │ /usr/share/nvim/runtime/tools │ dir │ 4.1 KB │ 2 days ago │ # => │ 32 │ /usr/share/nvim/runtime/tutor │ dir │ 4.1 KB │ 2 days ago │ # => ├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────┤ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ╰────┴───────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────────────╯

你决定使用 grep 并将结果通过管道传递给外部的 ^ls

ls /usr/share/nvim/runtime/ | get name | ^ grep tutor | ^ ls - la $in # => ls: cannot access ''$'\342\224\202'' 32 '$'\342\224\202'' /usr/share/nvim/runtime/tutor '$'\342\224\202

': No such file or directory

怎么了？Nushell 在将列表和表格作为文本传递给外部命令之前，会对其进行渲染（通过添加边框字符，如 ╭ , ─ , ┬ , ╮ ）。如果这不是你想要的行为，你必须在将数据传递给外部命令之前，显式地将其转换为字符串。例如，你可以使用 to text 来实现：

ls /usr/share/nvim/runtime/ | get name | to text | ^ grep tutor | tr - d '

' | ^ ls - la $in # => total 24 # => drwxr-xr-x@ 5 pengs admin 160 14 Nov 13:12 . # => drwxr-xr-x@ 4 pengs admin 128 14 Nov 13:42 en # => -rw-r--r--@ 1 pengs admin 5514 14 Nov 13:42 tutor.tutor # => -rw-r--r--@ 1 pengs admin 1191 14 Nov 13:42 tutor.tutor.json

（实际上，对于这个简单的用法，你只需使用 find ）

ls /usr/share/nvim/runtime/ | get name | find tutor | ansi strip | ^ ls - al ... $in

与外部命令不同，Nushell 命令类似于函数。大多数 Nushell 命令不会向 stdout 打印任何内容，而只是返回数据。

do { ls ; ls ; ls ; "What?!" }

这意味着上面的代码不会在当前目录下三次显示文件。 实际上，在 shell 中运行此代码只会显示 "What?!" ，因为这是本例中 do 命令返回的值。但是，如果使用系统 ^ls 命令而不是 ls ，则确实会三次打印目录，因为 ^ls 在运行时会打印其结果。

了解何时显示数据对于使用影响命令（如 table ）显示输出的配置变量非常重要。

do { $env .config.table.mode = "none" ; ls }

例如，上面的示例将 $env.config.table.mode 配置变量设置为 none ，这会导致 table 命令在没有额外边框的情况下呈现数据。然而，如前所示，该命令实际上等同于

do { $env .config.table.mode = "none" ; ls } | table

因为 Nushell $env 变量是作用域的，这意味着示例中的 table 命令不受 do 块内环境修改的影响，数据将不会以应用的配置显示。

如果希望尽早显示数据，可以在作用域内显式应用 | table ，或使用 print 命令。