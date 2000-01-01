Dataframes

重要！ 此功能需要 Polars 插件。请参阅插件章节以了解如何安装它。 要测试此插件是否已正确安装，请运行 help polars 。

正如我们到目前为止所看到的，Nushell 把处理数据作为其主要任务。 Lists 和 Tables 的存在是为了帮助你循环处理值，以便执行多种操作或轻而易举地找到数据。然而，在某些操作中，基于行的数据布局并不是处理数据的最有效方式，特别是在处理极其庞大的文件时。对于大型数据集的 group-by 或 join 等操作，如果不使用适当的数据格式，会占用大量的内存，并可能耗费大量的计算时间。

出于这个原因， DataFrame 结构被引入到 Nushell 中。 DataFrame 以列格式存储数据，以 Apache Arrow 规范为基础，并使用 Polars 作为执行极其快速列式操作 的引擎。

你现在可能想知道这个组合能有多快，以及它如何能使数据工作更容易、更可靠。出于这个原因，我们将从本章开始，介绍处理数据时常见操作的性能测试情况。

在这个小的性能测试练习中，我们将比较本地的 Nushell 原生命令、Nushell DataFrame 相关命令和Python Pandas命令。暂时不要太在意 Dataframe 命令，它们将在本页后面的章节中解释。

系统细节 本节介绍的性能测试是用一台配备 M1 pro 处理器和 32gb 内存的 Macbook 运行的。所有的例子都在 Nushell 0.97 版本上使用 nu_plugin_polars 0.97 运行。

我们将用于性能测试的文件是 新西兰商业人口统计 数据集。 如果你想尝试这些测试，请下载该文件。

该数据集有 5 列，5,429,252 行。我们可以通过使用 polars store-ls 命令来检查：

let df_0 = polars open -- eager Data7602DescendingYearOrder.csv polars store-ls | select key type columns rows estimated_size # => ╭──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────────────╮ # => │ key │ type │ columns │ rows │ estimated_size │ # => ├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ # => │ b2519dac-3b64-4e5d-a0d7-24bde9052dc7 │ DataFrame │ 5 │ 5429252 │ 184.5 MB │ # => ╰──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────────────╯

提示 从 nushell 0.97 开始， polars open 将作为惰性 dataframe 打开，而不是即时 dataframe。 要作为即时 dataframe 打开，请使用 --eager 标志。

我们可以用 first 看一下文件的第一行：

$df_0 | polars first # => ╭───┬──────────┬─────────┬──────┬───────────┬──────────╮ # => │ # │ anzsic06 │ Area │ year │ geo_count │ ec_count │ # => ├───┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤ # => │ 0 │ A │ A100100 │ 2000 │ 96 │ 130 │ # => ╰───┴──────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────────╯

...最后，我们可以了解一下推断出的数据类型：

$df_0 | polars schema # => ╭───────────┬─────╮ # => │ anzsic06 │ str │ # => │ Area │ str │ # => │ year │ i64 │ # => │ geo_count │ i64 │ # => │ ec_count │ i64 │ # => ╰───────────┴─────╯

为了输出更具统计意义的计时，让我们加载并使用 std bench 命令。

use std/ bench

我们将按年份对数据进行分组，并对 geo_count 列求和。

首先，让我们测量一下 Nushell 原生命令管道的性能。

bench - n 10 -- pretty { open 'Data7602DescendingYearOrder.csv' | group-by year -- to-table | update items {| i | $i.items.geo_count | math sum } } # => 3sec 268ms +/- 50ms

所以，执行这个聚合操作需要 3.3 秒。

让我们试试在 pandas 中进行同样的操作：

( 'import pandas as pd df = pd.read_csv("Data7602DescendingYearOrder.csv") res = df.groupby("year")["geo_count"].sum() print(res)' | save load.py - f )

而性能测试的结果是：

bench - n 10 -- pretty { python load.py | complete | null } # => 1sec 322ms +/- 6ms

一点也不差！Pandas 设法比 Nushell 快了 2.6 倍。 对于更大的文件，Pandas 的优势应该会增加。

为了进行比较，让我们试试 Nushell dataframes。我们要把所有的操作放在一个 nu 文件中，以确保我们做的是正确的比较：

( 'polars open Data7602DescendingYearOrder.csv | polars group-by year | polars agg (polars col geo_count | polars sum) | polars collect' | save load.nu - f )

而 dataframes 的性能测试结果（为了公平比较，每次测试都加载一个新的 nushell 和 polars 实例）是：

bench - n 10 -- pretty { nu load.nu | complete | null } # => 135ms +/- 4ms

polars dataframes 插件设法比 pandas 和 python 快 10 倍。这不是很好吗？

正如你所看到的，Nushell 的 polars 插件和 polars 本身一样高效。 结合 Nushell 命令和管道，它能够在不离开终端的情况下进行复杂的分析。

让我们清理一下我们在基准测试期间使用的 dataframe 的缓存。 为此，让我们停止 polars 。 当我们执行下一个命令时，我们将启动一个新的插件实例。

plugin stop polars

在看到了可以用 Dataframe 命令完成的事情之后，现在是时候开始测试它们了。首先，让我们创建一个样本 CSV 文件，该文件将成为我们的样本 dataframe，并与示例一起使用。在你喜欢的编辑器中粘贴下面几行来创建样本 csv 文件：

( "int_1,int_2,float_1,float_2,first,second,third,word 1,11,0.1,1.0,a,b,c,first 2,12,0.2,1.0,a,b,c,second 3,13,0.3,2.0,a,b,c,third 4,14,0.4,3.0,b,a,c,second 0,15,0.5,4.0,b,a,a,third 6,16,0.6,5.0,b,a,a,second 7,17,0.7,6.0,b,c,a,third 8,18,0.8,7.0,c,c,b,eight 9,19,0.9,8.0,c,c,b,ninth 0,10,0.0,9.0,c,c,b,ninth" | save -- raw -- force test_small.csv )

保存该文件并随意命名，在这些例子中，该文件将被称为 test_small.csv 。

现在，要将该文件作为 dataframe 进行读取，请使用 polars open 命令，如下所示：

let df_1 = polars open -- eager test_small.csv

这应该会在内存中创建一个值 $df_1 ，用来存放我们刚刚创建的数据。

提示 polars open 命令可以读取 csv、tsv、parquet、json(l)、arrow 和 avro 格式的文件。

要查看存储在内存中的所有 dataframes，你可以使用：

polars store-ls | select key type columns rows estimated_size # => ╭──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────┬────────────────╮ # => │ key │ type │ columns │ rows │ estimated_size │ # => ├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────────┤ # => │ e780af47-c106-49eb-b38d-d42d3946d66e │ DataFrame │ 8 │ 10 │ 403 B │ # => ╰──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────┴────────────────╯

正如你所看到的，该命令显示了所创建的 dataframes 以及关于它们的基本信息。

如果你想看到加载的 dataframe 的预览，你可以将 dataframe 变量发送到流中：

$df_1 # => ╭───┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬────────╮ # => │ # │ int_1 │ int_2 │ float_1 │ float_2 │ first │ second │ third │ word │ # => ├───┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ # => │ 0 │ 1 │ 11 │ 0.10 │ 1.00 │ a │ b │ c │ first │ # => │ 1 │ 2 │ 12 │ 0.20 │ 1.00 │ a │ b │ c │ second │ # => │ 2 │ 3 │ 13 │ 0.30 │ 2.00 │ a │ b │ c │ third │ # => │ 3 │ 4 │ 14 │ 0.40 │ 3.00 │ b │ a │ c │ second │ # => │ 4 │ 0 │ 15 │ 0.50 │ 4.00 │ b │ a │ a │ third │ # => │ 5 │ 6 │ 16 │ 0.60 │ 5.00 │ b │ a │ a │ second │ # => │ 6 │ 7 │ 17 │ 0.70 │ 6.00 │ b │ c │ a │ third │ # => │ 7 │ 8 │ 18 │ 0.80 │ 7.00 │ c │ c │ b │ eight │ # => │ 8 │ 9 │ 19 │ 0.90 │ 8.00 │ c │ c │ b │ ninth │ # => │ 9 │ 0 │ 10 │ 0.00 │ 9.00 │ c │ c │ b │ ninth │ # => ╰───┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────╯

有了内存中的 dataframe，我们就可以开始对 DataFrame 进行列操作。

提示 如果你想看到所有可用的 dataframe 命令，你可以使用 scope commands | where category =~ dataframe 。

让我们从 dataframe 的基本聚合开始。让我们使用 aggregate 命令对 df 中存在的所有列进行求和：

$df_1 | polars sum | polars collect # => ╭───┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬──────╮ # => │ # │ int_1 │ int_2 │ float_1 │ float_2 │ first │ second │ third │ word │ # => ├───┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼──────┤ # => │ 0 │ 40 │ 145 │ 4.50 │ 46.00 │ │ │ │ │ # => ╰───┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴──────╯

正如你所看到的，聚合函数为那些有意义的列计算出了总和。如果你想过滤掉文本列，你可以使用 polars select 命令来选择你想要的列。

$df_1 | polars sum | polars select int_1 int_2 float_1 float_2 | polars collect # => ╭───┬───────┬───────┬─────────┬─────────╮ # => │ # │ int_1 │ int_2 │ float_1 │ float_2 │ # => ├───┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤ # => │ 0 │ 40 │ 145 │ 4.50 │ 46.00 │ # => ╰───┴───────┴───────┴─────────┴─────────╯

你甚至可以像存储任何其他 Nushell 变量一样存储这个聚合的结果：

let res = $df_1 | polars sum | polars select int_1 int_2 float_1 float_2

提示 输入 let res = !! 并按回车，这将自动完成之前执行的命令。注意 = 和 !! 之间的空格。

现在我们有两个 dataframe 存储在内存中：

polars store-ls | select key type columns rows estimated_size ╭──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────┬────────────────╮ │ key │ type │ columns │ rows │ estimated_size │ ├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────────┤ │ e780af47-c106-49eb-b38d-d42d3946d66e │ DataFrame │ 8 │ 10 │ 403 B │ │ 3146f4c1-f2a0-475b-a623-7375c1fdb4a7 │ DataFrame │ 4 │ 1 │ 32 B │ ╰──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────┴────────────────╯

很整洁，不是吗？

你可以在 dataframe 上进行若干聚合，以便从中提取基本信息，也可以对你的全新 dataframe 进行基本数据分析。

也可以用一个列作为参考来连接( join )两个 dataframe。我们将把我们的迷你 dataframe 与另一个迷你 dataframe 连接起来。在另一个文件中复制这些行，并创建相应的 dataframe（在以下例子中，我们将称之为 test_small_a.csv ）。

"int_1,int_2,float_1,float_2,first 9,14,0.4,3.0,a 8,13,0.3,2.0,a 7,12,0.2,1.0,a 6,11,0.1,0.0,b" | save -- raw -- force test_small_a.csv

我们使用 polars open 命令来创建新的变量：

let df_2 = polars open -- eager test_small_a.csv

现在，当第二个 dataframe 加载到内存中时，我们可以使用左边 dataframe 的 int_1 列和右边 dataframe 的 int_1 列来连接它们。

$df_1 | polars join $df_2 int_1 int_1 # => ╭───┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────╮ # => │ # │ int_1 │ int_2 │ float_1 │ float_2 │ first │ second │ third │ word │ int_2_x │ float_1_x │ float_2_x │ first_x │ # => ├───┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ # => │ 0 │ 6 │ 16 │ 0.60 │ 5.00 │ b │ a │ a │ second │ 11 │ 0.10 │ 0.00 │ b │ # => │ 1 │ 7 │ 17 │ 0.70 │ 6.00 │ b │ c │ a │ third │ 12 │ 0.20 │ 1.00 │ a │ # => │ 2 │ 8 │ 18 │ 0.80 │ 7.00 │ c │ c │ b │ eight │ 13 │ 0.30 │ 2.00 │ a │ # => │ 3 │ 9 │ 19 │ 0.90 │ 8.00 │ c │ c │ b │ ninth │ 14 │ 0.40 │ 3.00 │ a │ # => ╰───┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────╯

提示 在 Nu 中，当一个命令有多个参数，并期望得到多个值时，我们用方括号 [] 来包裹这些值。在 polars join 的情况下，我们可以对多个列进行连接，只要它们具有相同的类型。

例如：

$df_1 | polars join $df_2 [ int_1 first ] [ int_1 first ] # => ╭───┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┬───────────╮ # => │ # │ int_1 │ int_2 │ float_1 │ float_2 │ first │ second │ third │ word │ int_2_x │ float_1_x │ float_2_x │ # => ├───┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┤ # => │ 0 │ 6 │ 16 │ 0.60 │ 5.00 │ b │ a │ a │ second │ 11 │ 0.10 │ 0.00 │ # => ╰───┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴───────────┴───────────╯

默认情况下，连接命令做的是内连接，也就是说，它将保留两个 dataframe 都有相同值的记录。你可以选择一个左联接来保留左边 dataframe 中缺失的行。你也可以保存这个结果，以便在以后的操作中使用它。

可以用 DataFrame 进行的最强大的操作之一是 polars group-by 。这个命令将允许你根据一个分组条件进行聚合操作。在 Nushell 中， GroupBy 是一种可以被存储和重复使用的对象，可以被用于多个聚合。这是很方便的，因为在进行分组时，创建分组对是最昂贵的运算，如果你打算用同一个分组条件进行多个操作，就没有必要重复该运算。

要创建一个 GroupBy 对象，你只需要使用 polars_group-by 命令：

let group = ( $df_1 | polars group-by first ) $group # => ╭─────────────┬──────────────────────────────────────────────╮ # => │ LazyGroupBy │ apply aggregation to complete execution plan │ # => ╰─────────────┴──────────────────────────────────────────────╯

当打印 GroupBy 对象时，我们可以看到它在后台是一个懒惰的操作，等待着通过添加一个聚合来完成。使用 GroupBy 我们可以在一个列上创建聚合

$group | polars agg ( polars col int_1 | polars sum ) # => ╭────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮ # => │ plan │ AGGREGATE │ # => │ │ [col("int_1").sum()] BY [col("first")] FROM │ # => │ │ DF ["int_1", "int_2", "float_1", "float_2"]; PROJECT */8 COLUMNS; SELECTION: "None" │ # => │ optimized_plan │ AGGREGATE │ # => │ │ [col("int_1").sum()] BY [col("first")] FROM │ # => │ │ DF ["int_1", "int_2", "float_1", "float_2"]; PROJECT 2/8 COLUMNS; SELECTION: "None" │ # => ╰────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯

或者我们可以在相同或不同的列上定义多个聚合：

$group | polars agg [ ( polars col int_1 | polars n-unique ) ( polars col int_2 | polars min ) ( polars col float_1 | polars sum ) ( polars col float_2 | polars count ) ] | polars sort-by first # => ╭────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮ # => │ plan │ SORT BY [col("first")] │ # => │ │ AGGREGATE │ # => │ │ [col("int_1").n_unique(), col("int_2").min(), col("float_1") │ # => │ │ .sum(), col("float_2").count()] BY [col("first")] FROM │ # => │ │ DF ["int_1", "int_2", "float_1", "float_2 │ # => │ │ "]; PROJECT */8 COLUMNS; SELECTION: "None" │ # => │ optimized_plan │ SORT BY [col("first")] │ # => │ │ AGGREGATE │ # => │ │ [col("int_1").n_unique(), col("int_2").min(), col("float_1") │ # => │ │ .sum(), col("float_2").count()] BY [col("first")] FROM │ # => │ │ DF ["int_1", "int_2", "float_1", "float_2 │ # => │ │ "]; PROJECT 5/8 COLUMNS; SELECTION: "None" │ # => ╰────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯

正如你所看到的， GroupBy 对象是一个非常强大的变量，在你操作数据集时，它值得被保留在内存中。

也可以从基本的 Nushell 基础类型，如整数、小数或字符串，来构建 dataframes。让我们使用 polars into-df 命令来创建一个小的 dataframe：

let df_3 = [[ a b ]; [ 1 2 ] [ 3 4 ] [ 5 6 ]] | polars into-df $df_3 # => ╭───┬───┬───╮ # => │ # │ a │ b │ # => ├───┼───┼───┤ # => │ 0 │ 1 │ 2 │ # => │ 1 │ 3 │ 4 │ # => │ 2 │ 5 │ 6 │ # => ╰───┴───┴───╯

提示 目前，并不是所有的 Nushell 基本类型都可以转换为 dataframe。随着 dataframe 功能的成熟，这一点将在未来发生变化。

我们可以在一个 dataframe 中添加列，以创建一个新的变量。作为一个例子，让我们在迷你 dataframe $df_3 上添加两列：

let df_4 = $df_3 | polars with-column $df_3.a -- name a2 | polars with-column $df_3.a -- name a3 $df_4 # => ╭───┬───┬───┬────┬────╮ # => │ # │ a │ b │ a2 │ a3 │ # => ├───┼───┼───┼────┼────┤ # => │ 0 │ 1 │ 2 │ 1 │ 1 │ # => │ 1 │ 3 │ 4 │ 3 │ 3 │ # => │ 2 │ 5 │ 6 │ 5 │ 5 │ # => ╰───┴───┴───┴────┴────╯

Nushell 强大的管道语法允许我们通过从其他 dataframes 中获取数据并将其附加到这些 dataframes 中来创建新的 dataframes。现在，如果你列出你的 dataframes，你会看到总共有五个：

polars store-ls | select key type columns rows estimated_size # => ╭──────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬────────────────╮ # => │ key │ type │ columns │ rows │ estimated_size │ # => ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼────────────────┤ # => │ e780af47-c106-49eb-b38d-d42d3946d66e │ DataFrame │ 8 │ 10 │ 403 B │ # => │ 3146f4c1-f2a0-475b-a623-7375c1fdb4a7 │ DataFrame │ 4 │ 1 │ 32 B │ # => │ 455a1483-e328-43e2-a354-35afa32803b9 │ DataFrame │ 5 │ 4 │ 132 B │ # => │ 0d8532a5-083b-4f78-8f66-b5e6b59dc449 │ LazyGroupBy │ │ │ │ # => │ 9504dfaf-4782-42d4-9110-9dae7c8fb95b │ DataFrame │ 2 │ 3 │ 48 B │ # => │ 37ab1bdc-e1fb-426d-8006-c3f974764a3d │ DataFrame │ 4 │ 3 │ 96 B │ # => ╰──────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴────────────────╯

值得一提的是，在使用 dataframe 时，内存是如何被优化的呢？这要感谢 Apache Arrow 和 Polars。在一个非常简单的表示中，dataframe 中的每一列都是一个 Arrow 数组，它使用了几种内存规格，以塞满尽可能多的数据（查看 Arrow 列格式 ）；另一个优化技巧是，只要有可能，dataframe 中的列就会在多个 dataframes 之间共享，避免了相同数据的内存重复占用。这意味着 dataframe $df_3 和 $df_4 共享我们用 polars into-df 命令创建的两个列。由于这个原因，不能改变 dataframe 中某一列的值。然而，你可以根据其他列或 dataframes 的数据创建新的列。

Series 是 DataFrame 的基本组成部分。每个 Series 代表一个具有相同数据类型的列，我们可以创建多个不同类型的 Series，如浮点、整型或字符串。

让我们通过使用 polars into-df 命令创建一个系列，来开始我们对系列的探索：

let df_5 = [ 9 8 4 ] | polars into-df $df_5 # => ╭───┬───╮ # => │ # │ 0 │ # => ├───┼───┤ # => │ 0 │ 9 │ # => │ 1 │ 8 │ # => │ 2 │ 4 │ # => ╰───┴───╯

我们从一个整数列表创建了一个新的系列（我们也可以用浮点数或字符串做同样的事情）。

系列已经定义了自己的基本操作，它们可以用来创建其他系列。让我们通过对先前创建的列进行一些运算来创建一个新的系列：

let df_6 = $df_5 * 3 + 10 $df_6 # => ╭───┬────╮ # => │ # │ 0 │ # => ├───┼────┤ # => │ 0 │ 37 │ # => │ 1 │ 34 │ # => │ 2 │ 22 │ # => ╰───┴────╯

现在我们有一个新的系列，它是通过对前一个变量进行基本操作而构建的。

提示 如果你想看看你在内存中存储了多少变量，你可以使用 scope variables 。

让我们重新命名我们之前的系列为 memorable

let df_7 = $df_6 | polars rename "0" memorable $df_7 # => ╭───┬───────────╮ # => │ # │ memorable │ # => ├───┼───────────┤ # => │ 0 │ 37 │ # => │ 1 │ 34 │ # => │ 2 │ 22 │ # => ╰───┴───────────╯

只要两个系列的数据类型相同，我们也可以对它们进行基本操作：

$df_5 - $df_7 # => ╭───┬─────────────────╮ # => │ # │ sub_0_memorable │ # => ├───┼─────────────────┤ # => │ 0 │ -28 │ # => │ 1 │ -26 │ # => │ 2 │ -18 │ # => ╰───┴─────────────────╯

而且我们可以将它们添加到先前定义的 DataFrames 中：

let df_8 = $df_3 | polars with-column $df_5 -- name new_col $df_8 # => ╭───┬───┬───┬─────────╮ # => │ # │ a │ b │ new_col │ # => ├───┼───┼───┼─────────┤ # => │ 0 │ 1 │ 2 │ 9 │ # => │ 1 │ 3 │ 4 │ 8 │ # => │ 2 │ 5 │ 6 │ 4 │ # => ╰───┴───┴───┴─────────╯

存储在 DataFrame 中的系列也可以直接使用，例如，我们可以将列 a 和 b 相乘来创建一个新系列：

$df_8.a * $df_8.b # => ╭───┬─────────╮ # => │ # │ mul_a_b │ # => ├───┼─────────┤ # => │ 0 │ 2 │ # => │ 1 │ 12 │ # => │ 2 │ 30 │ # => ╰───┴─────────╯

我们可以开始使用管道，以创建新的列和 DataFrames：

let df_9 = $df_8 | polars with-column ( $df_8.a * $df_8.b / $df_8.new_col ) -- name my_sum $df_9 # => ╭───┬───┬───┬─────────┬────────╮ # => │ # │ a │ b │ new_col │ my_sum │ # => ├───┼───┼───┼─────────┼────────┤ # => │ 0 │ 1 │ 2 │ 9 │ 0 │ # => │ 1 │ 3 │ 4 │ 8 │ 1 │ # => │ 2 │ 5 │ 6 │ 4 │ 7 │ # => ╰───┴───┴───┴─────────┴────────╯

Nushell 的管道系统可以帮助你创建非常有趣的工作流程。

系列在使用 DataFrames 时还有另一个关键用途，那就是我们可以用它们来建立布尔掩码（Mask）。让我们先用等于运算符创建一个简单的掩码：

let mask_0 = $df_5 == 8 $mask_0 # => ╭───┬───────╮ # => │ # │ 0 │ # => ├───┼───────┤ # => │ 0 │ false │ # => │ 1 │ true │ # => │ 2 │ false │ # => ╰───┴───────╯

有了这个掩码，我们现在可以过滤一个 DataFrame，像这样：

$df_9 | polars filter-with $mask_0 # => ╭───┬───┬───┬─────────┬────────╮ # => │ # │ a │ b │ new_col │ my_sum │ # => ├───┼───┼───┼─────────┼────────┤ # => │ 0 │ 3 │ 4 │ 8 │ 1 │ # => ╰───┴───┴───┴─────────┴────────╯

现在我们有一个新的 DataFrame，其中只有掩码为真的值。

掩码也可以从 Nushell 列表中创建，比如：

let mask_1 = ([ true true false ] | polars into-df ) $df_9 | polars filter-with $mask_1 # => ╭───┬───┬───┬─────────┬────────╮ # => │ # │ a │ b │ new_col │ my_sum │ # => ├───┼───┼───┼─────────┼────────┤ # => │ 0 │ 1 │ 2 │ 9 │ 0 │ # => │ 1 │ 3 │ 4 │ 8 │ 1 │ # => ╰───┴───┴───┴─────────┴────────╯

为了创建复杂的掩码，我们可以使用 AND ：

$mask_0 and $mask_1 # => ╭───┬─────────╮ # => │ # │ and_0_0 │ # => ├───┼─────────┤ # => │ 0 │ false │ # => │ 1 │ true │ # => │ 2 │ false │ # => ╰───┴─────────╯

或者 OR 操作：

$mask_0 or $mask_1 # => ╭───┬────────╮ # => │ # │ or_0_0 │ # => ├───┼────────┤ # => │ 0 │ true │ # => │ 1 │ true │ # => │ 2 │ false │ # => ╰───┴────────╯

我们也可以通过检查某些值是否存在于其他系列来创建一个掩码。使用我们创建的第一个 DataFrame，我们可以这样做：

let mask_2 = ( $df_1 | polars col first | polars is-in [ b c ]) $mask_2 # => ╭──────────┬─────────────────────────╮ # => │ input │ [table 2 rows] │ # => │ function │ Boolean(IsIn) │ # => │ options │ FunctionOptions { ... } │ # => ╰──────────┴─────────────────────────╯

而这个新的掩码可以用来过滤 DataFrame

$df_1 | polars filter-with $mask_2 # => ╭───┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬────────╮ # => │ # │ int_1 │ int_2 │ float_1 │ float_2 │ first │ second │ third │ word │ # => ├───┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ # => │ 0 │ 4 │ 14 │ 0.40 │ 3.00 │ b │ a │ c │ second │ # => │ 1 │ 0 │ 15 │ 0.50 │ 4.00 │ b │ a │ a │ third │ # => │ 2 │ 6 │ 16 │ 0.60 │ 5.00 │ b │ a │ a │ second │ # => │ 3 │ 7 │ 17 │ 0.70 │ 6.00 │ b │ c │ a │ third │ # => │ 4 │ 8 │ 18 │ 0.80 │ 7.00 │ c │ c │ b │ eight │ # => │ 5 │ 9 │ 19 │ 0.90 │ 8.00 │ c │ c │ b │ ninth │ # => │ 6 │ 0 │ 10 │ 0.00 │ 9.00 │ c │ c │ b │ ninth │ # => ╰───┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────╯

另一个可以用掩码进行的操作是设置或替换一个系列的值。例如，我们可以改变列 first 中的值，如果该值包含 a ：

$df_1 | polars get first | polars set new -- mask ( $df_1.first =~ a ) # => ╭───┬────────╮ # => │ # │ string │ # => ├───┼────────┤ # => │ 0 │ new │ # => │ 1 │ new │ # => │ 2 │ new │ # => │ 3 │ b │ # => │ 4 │ b │ # => │ 5 │ b │ # => │ 6 │ b │ # => │ 7 │ c │ # => │ 8 │ c │ # => │ 9 │ c │ # => ╰───┴────────╯

系列也可以作为过滤 DataFrame 的一种方式，将它们作为索引列表使用。例如，假设我们想从原始 DataFrame 中获取第1、4和6行。针对这一点，我们可以使用以下命令来提取这些信息：

let indices_0 = ([ 1 4 6 ] | polars into-df ) $df_1 | polars take $indices_0 # => ╭───┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬────────╮ # => │ # │ int_1 │ int_2 │ float_1 │ float_2 │ first │ second │ third │ word │ # => ├───┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ # => │ 0 │ 2 │ 12 │ 0.20 │ 1.00 │ a │ b │ c │ second │ # => │ 1 │ 0 │ 15 │ 0.50 │ 4.00 │ b │ a │ a │ third │ # => │ 2 │ 7 │ 17 │ 0.70 │ 6.00 │ b │ c │ a │ third │ # => ╰───┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────╯

命令 polars take 非常方便，特别是当我们把它与其他命令混合使用时。 假设我们想提取 first 列中含有第一个重复的元素的所有记录。为了做到这一点，我们可以使用 polars arg-unique 命令，如下例所示：

let indices_1 = ( $df_1 | polars get first | polars arg-unique ) $df_1 | polars take $indices_1 # => ╭───┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬────────╮ # => │ # │ int_1 │ int_2 │ float_1 │ float_2 │ first │ second │ third │ word │ # => ├───┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ # => │ 0 │ 1 │ 11 │ 0.10 │ 1.00 │ a │ b │ c │ first │ # => │ 1 │ 4 │ 14 │ 0.40 │ 3.00 │ b │ a │ c │ second │ # => │ 2 │ 8 │ 18 │ 0.80 │ 7.00 │ c │ c │ b │ eight │ # => ╰───┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────╯

或者，如果我们想使用一个特定的列来创建一个新的有序 DataFrame，该怎么办？我们可以使用 arg-sort 来完成这个任务。在下一个例子中，我们可以通过 word 列对 DataFrame 进行排序：

提示 同样的结果也可以用 sort 命令来完成。

let indices_2 = ( $df_1 | polars get word | polars arg-sort ) $df_1 | polars take $indices_2 # => ╭───┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬────────╮ # => │ # │ int_1 │ int_2 │ float_1 │ float_2 │ first │ second │ third │ word │ # => ├───┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ # => │ 0 │ 8 │ 18 │ 0.80 │ 7.00 │ c │ c │ b │ eight │ # => │ 1 │ 1 │ 11 │ 0.10 │ 1.00 │ a │ b │ c │ first │ # => │ 2 │ 9 │ 19 │ 0.90 │ 8.00 │ c │ c │ b │ ninth │ # => │ 3 │ 0 │ 10 │ 0.00 │ 9.00 │ c │ c │ b │ ninth │ # => │ 4 │ 2 │ 12 │ 0.20 │ 1.00 │ a │ b │ c │ second │ # => │ 5 │ 4 │ 14 │ 0.40 │ 3.00 │ b │ a │ c │ second │ # => │ 6 │ 6 │ 16 │ 0.60 │ 5.00 │ b │ a │ a │ second │ # => │ 7 │ 3 │ 13 │ 0.30 │ 2.00 │ a │ b │ c │ third │ # => │ 8 │ 0 │ 15 │ 0.50 │ 4.00 │ b │ a │ a │ third │ # => │ 9 │ 7 │ 17 │ 0.70 │ 6.00 │ b │ c │ a │ third │ # => ╰───┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────╯

最后，我们可以通过在标记的索引中设置一个新值来创建新的系列。请看下一条命令：

let indices_3 = ([ 0 2 ] | polars into-df ) $df_1 | polars get int_1 | polars set-with-idx 123 -- indices $indices_3 # => ╭───┬───────╮ # => │ # │ int_1 │ # => ├───┼───────┤ # => │ 0 │ 123 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 123 │ # => │ 3 │ 4 │ # => │ 4 │ 0 │ # => │ 5 │ 6 │ # => │ 6 │ 7 │ # => │ 7 │ 8 │ # => │ 8 │ 9 │ # => │ 9 │ 0 │ # => ╰───┴───────╯

另一个可以用 Series 完成的操作是在一个列表或列中搜索唯一值。让我们再次使用我们创建的第一个 DataFrame 来测试这些操作。

第一个也是最常见的操作是 value_counts 。这个命令计算出一个系列中存在的唯一值的数量。例如，我们可以用它来计算 first 列各值的出现次数：

$df_1 | polars get first | polars value-counts # => ╭───┬───────┬───────╮ # => │ # │ first │ count │ # => ├───┼───────┼───────┤ # => │ 0 │ a │ 3 │ # => │ 1 │ b │ 4 │ # => │ 2 │ c │ 3 │ # => ╰───┴───────┴───────╯

正如预期的那样，该命令返回一个新的 DataFrame，可以用来做更多的查询。

继续我们对 Series 的探索，我们要做的下一件事是只从一个系列中获得唯一值，像这样：

$df_1 | polars get first | polars unique # => ╭───┬───────╮ # => │ # │ first │ # => ├───┼───────┤ # => │ 0 │ a │ # => │ 1 │ b │ # => │ 2 │ c │ # => ╰───┴───────╯

或者我们可以得到一个掩码，用来过滤出数据唯一或重复的行。例如，我们可以选择列 word 中含唯一值的行：

$df_1 | polars filter-with ( $in.word | polars is-unique ) # => ╭───┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬───────╮ # => │ # │ int_1 │ int_2 │ float_1 │ float_2 │ first │ second │ third │ word │ # => ├───┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ # => │ 0 │ 1 │ 11 │ 0.10 │ 1.00 │ a │ b │ c │ first │ # => │ 1 │ 8 │ 18 │ 0.80 │ 7.00 │ c │ c │ b │ eight │ # => ╰───┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴───────╯

或所有含重复值的行：

$df_1 | polars filter-with ( $in.word | polars is-duplicated ) # => ╭───┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬────────╮ # => │ # │ int_1 │ int_2 │ float_1 │ float_2 │ first │ second │ third │ word │ # => ├───┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ # => │ 0 │ 2 │ 12 │ 0.20 │ 1.00 │ a │ b │ c │ second │ # => │ 1 │ 3 │ 13 │ 0.30 │ 2.00 │ a │ b │ c │ third │ # => │ 2 │ 4 │ 14 │ 0.40 │ 3.00 │ b │ a │ c │ second │ # => │ 3 │ 0 │ 15 │ 0.50 │ 4.00 │ b │ a │ a │ third │ # => │ 4 │ 6 │ 16 │ 0.60 │ 5.00 │ b │ a │ a │ second │ # => │ 5 │ 7 │ 17 │ 0.70 │ 6.00 │ b │ c │ a │ third │ # => │ 6 │ 9 │ 19 │ 0.90 │ 8.00 │ c │ c │ b │ ninth │ # => │ 7 │ 0 │ 10 │ 0.00 │ 9.00 │ c │ c │ b │ ninth │ # => ╰───┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────╯

惰性 Dataframe 是一种通过创建逻辑计划来查询数据的方法。这种方法的优点是，在你需要提取数据之前，该计划 永远不会被评估。这样，你可以把聚合、连接和选择连在一起，一旦你对所选操作感到满意，就可以收集数据。

让我们创建一个惰性 Dataframe 的小例子：

let lf_0 = [[ a b ]; [ 1 a ] [ 2 b ] [ 3 c ] [ 4 d ]] | polars into-lazy $lf_0 # => ╭────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────╮ # => │ plan │ DF ["a", "b"]; PROJECT */2 COLUMNS; SELECTION: "None" │ # => │ optimized_plan │ DF ["a", "b"]; PROJECT */2 COLUMNS; SELECTION: "None" │ # => ╰────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────╯

正如你所看到的，产生的 Dataframe 还没有被评估，它以一组可以对数据进行操作的指令的形式存在。 如果你要收集这个 Dataframe，你会得到如下结果：

$lf_0 | polars collect # => ╭───┬───┬───╮ # => │ # │ a │ b │ # => ├───┼───┼───┤ # => │ 0 │ 1 │ a │ # => │ 1 │ 2 │ b │ # => │ 2 │ 3 │ c │ # => │ 3 │ 4 │ d │ # => ╰───┴───┴───╯

正如你所看到的， collect 命令执行了计划并为你创建了一个 Nushell 表。

所有的 Dataframe 操作都应该能与惰性或者非惰性的 Dataframe 一起工作。为了兼容，这些操作在后台 进行了转换。然而，为了利用惰性操作的优势，我们建议只对惰性 Dataframe 使用惰性操作。

要找到所有惰性 Dataframe 操作，你可以使用：

scope commands | where category =~ lazyframe | select name category usage

在定义了你的惰性 Dataframe 后，我们可以开始对它进行链式操作。例如：

$lf_0 | polars reverse | polars with-column [ (( polars col a ) * 2 | polars as double_a ) (( polars col a ) / 2 | polars as half_a ) ] | polars collect # => ╭───┬───┬───┬──────────┬────────╮ # => │ # │ a │ b │ double_a │ half_a │ # => ├───┼───┼───┼──────────┼────────┤ # => │ 0 │ 4 │ d │ 8 │ 2 │ # => │ 1 │ 3 │ c │ 6 │ 1 │ # => │ 2 │ 2 │ b │ 4 │ 1 │ # => │ 3 │ 1 │ a │ 2 │ 0 │ # => ╰───┴───┴───┴──────────┴────────╯

提示 你可以使用行缓存编辑器来轻松地格式化你的查询（ctr + o）

这个查询使用惰性 reverse 命令来反转 Dataframe，使用 polars with-column 命令并使用 expressions 来创建新的两列。 expression 用于定义在惰性 Dataframe 上执行的操作。当它们组合在一起时，就形成了整个由惰性命令来查询数据的 指令集。要列出所有产生表达式的命令，你可以使用：

scope commands | where category =~ expression | select name category usage

在我们前面的例子中，我们使用 polars col 命令来表示列 a 将被乘以2，然后它将被命名为 double_a 。 在某些情况下，可以推断出 polars col 命令的使用，例如，使用 polars select 命令，我们可以只使用一个字符串：

$lf_0 | polars select a | polars collect # => ╭───┬───╮ # => │ # │ a │ # => ├───┼───┤ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ 4 │ # => ╰───┴───╯

或者使用 polars col 命令：

$lf_0 | polars select ( polars col a ) | polars collect # => ╭───┬───╮ # => │ # │ a │ # => ├───┼───┤ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ 4 │ # => ╰───┴───╯

让我们尝试更复杂的东西，从一个惰性 Dataframe 中创建聚合：

let lf_1 = [[ name value ]; [ one 1 ] [ two 2 ] [ one 1 ] [ two 3 ]] | polars into-lazy $lf_1 | polars group-by name | polars agg [ ( polars col value | polars sum | polars as sum ) ( polars col value | polars mean | polars as mean ) ] | polars collect # => ╭───┬──────┬─────┬──────╮ # => │ # │ name │ sum │ mean │ # => ├───┼──────┼─────┼──────┤ # => │ 0 │ two │ 5 │ 2.50 │ # => │ 1 │ one │ 2 │ 1.00 │ # => ╰───┴──────┴─────┴──────╯

我们可以在一个还没有被收集的惰性 Dataframe 上进行连接操作。让我们把产生的分组连接到原来的惰性 Dataframe 中去吧

let lf_2 = [[ name value ]; [ one 1 ] [ two 2 ] [ one 1 ] [ two 3 ]] | polars into-lazy let group = $lf_2 | polars group-by name | polars agg [ ( polars col value | polars sum | polars as sum ) ( polars col value | polars mean | polars as mean ) ] $lf_2 | polars join $group name name | polars collect # => ╭───┬──────┬───────┬─────┬──────╮ # => │ # │ name │ value │ sum │ mean │ # => ├───┼──────┼───────┼─────┼──────┤ # => │ 0 │ one │ 1 │ 2 │ 1.00 │ # => │ 1 │ two │ 2 │ 5 │ 2.50 │ # => │ 2 │ one │ 1 │ 2 │ 1.00 │ # => │ 3 │ two │ 3 │ 5 │ 2.50 │ # => ╰───┴──────┴───────┴─────┴──────╯

正如你所看到的，惰性 Dataframe 是一个强大的结构，它可以让你使用灵活的语法来查询数据，从而极快地获得结果。

到目前为止，我们已经看到了很多可以使用 DataFrame 相关命令的操作。然而，到目前为止，我们所使用的命令并不包括所有可用来处理数据的命令，请放心，随着该功能的稳定，还会有更多的命令。

下表列出了可用的 DataFrame 命令及其描述，并尽可能显示其类似的 Nushell 命令。

命令名 应用于 描述 Nushell 类似命令 polars agg dataframe 在一个 group-by 上执行一系列的聚合操作。 math polars agg-groups expression 创建一个 agg_groups 表达式。 polars all-false dataframe 如果所有的值都是假的，则返回真。 polars all-true dataframe 如果所有的值都是真的，则返回真。 all polars append dataframe 追加一个新的 dataframe。 polars arg-max dataframe 返回系列中最大值的索引。 polars arg-min dataframe 返回系列中最小值的索引。 polars arg-sort dataframe 返回排序后的系列的索引。 polars arg-true dataframe 返回值为真的索引。 polars arg-unique dataframe 返回唯一值的索引。 polars arg-where any 创建一个表达式，返回表达式为真的参数。 polars as expression 创建一个别名表达式。 polars as-date dataframe 将字符串转换为日期。 polars as-datetime dataframe 将字符串转换为日期时间。 polars cache dataframe 在一个新的 LazyFrame 中缓存操作。 polars cast expression, dataframe 将一列转换为不同的数据类型。 polars col any 创建一个命名的列表达式。 polars collect dataframe 将惰性 dataframe 收集到即时 dataframe 中。 polars columns dataframe 显示 dataframe 的列。 polars concat-str any 创建一个连接字符串表达式。 polars concatenate dataframe 将字符串与其他数组连接起来。 polars contains dataframe 检查一个模式是否包含在一个字符串中。 polars count expression 创建一个计数表达式。 polars count-null dataframe 计算空值。 polars cumulative dataframe 对一个系列进行累积计算。 polars datepart expression 创建一个表达式，用于捕获列中指定的日期部分。 polars drop dataframe 通过删除选定的列来创建一个新的 dataframe。 drop polars drop-duplicates dataframe 删除 dataframe 中的重复值。 polars drop-nulls dataframe 丢弃 dataframe 中的空值。 polars dummies dataframe 创建一个带有假值的新 dataframe。 polars explode expression, dataframe 展开一个 dataframe 或创建一个展开表达式。 polars expr-not expression 创建一个 not 表达式。 polars fetch dataframe 将 lazyframe 收集到选定的行。 polars fill-nan dataframe 用给定的表达式替换 NaN 值。 polars fill-null dataframe 用给定的表达式替换 NULL 值。 polars filter dataframe 基于表达式过滤 dataframe。 polars filter-with dataframe 使用掩码或表达式作为参考来过滤 dataframe。 polars first expression, dataframe 只显示前几行或创建一个 first 表达式。 first polars flatten expression, dataframe polars explode 的别名。 polars get dataframe 用选定的列创建 dataframe。 get polars get-day dataframe 从日期中获取天。 polars get-hour dataframe 从日期中获取小时。 polars get-minute dataframe 从日期中获取分钟。 polars get-month dataframe 从日期中获取月份。 polars get-nanosecond dataframe 从日期中获取纳秒。 polars get-ordinal dataframe 从日期中获取序数。 polars get-second dataframe 从日期中获取秒。 polars get-week dataframe 从日期中获取星期。 polars get-weekday dataframe 从日期中获取星期几。 polars get-year dataframe 从日期中获取年份。 polars group-by dataframe 创建一个 group-by 对象，可用于其他聚合。 group-by polars implode expression 将一个组聚合到一个系列中。 polars into-df any 将一个列表、表或记录转换为 dataframe。 polars into-lazy any 将一个 dataframe 转换为惰性 dataframe。 polars into-nu expression, dataframe 将一个 dataframe 或表达式转换为 nushell 值以供访问和探索。 polars is-duplicated dataframe 创建表示重复值的掩码。 polars is-in expression, dataframe 创建一个 is-in 表达式或检查元素是否包含在右边的系列中。 in polars is-not-null expression, dataframe 创建值不为空的掩码。 polars is-null expression, dataframe 创建值为空的掩码。 <column_name> == null polars is-unique dataframe 创建表示唯一值的掩码。 polars join dataframe 将一个惰性 frame 与其他惰性 frame 连接。 polars last expression, dataframe 用尾部行创建新的 dataframe 或创建一个 last 表达式。 last polars lit any 创建一个字面量表达式。 polars lowercase dataframe 将列中的字符串转换为小写。 polars max expression, dataframe 创建一个 max 表达式或将列聚合到其最大值。 polars mean expression, dataframe 创建一个用于聚合的 mean 表达式或将列聚合到其平均值。 polars median expression, dataframe dataframe 中列的中值或为聚合创建表达式。 polars melt dataframe 将一个 DataFrame 从宽格式转为长格式。 polars min expression, dataframe 创建一个 min 表达式或将列聚合到其最小值。 polars n-unique expression, dataframe 计算唯一值。 polars not dataframe 反转布尔掩码。 polars open any 打开 CSV、JSON、JSON lines、arrow、avro 或 parquet 文件以创建 dataframe。 open polars otherwise any 完成一个 when 表达式。 polars quantile expression, dataframe 将列聚合到选定的分位数。 polars query dataframe 使用 SQL 查询 dataframe。注意：在查询的 from 子句中，dataframe 总是命名为 'df'。 polars rename dataframe 重命名 dataframe 列。 rename polars replace dataframe 用正则表达式模式替换最左边的（子）字符串。 polars replace-all dataframe 用正则表达式模式替换所有（子）字符串。 polars reverse dataframe 反转 LazyFrame。 polars rolling dataframe 对一个系列进行滚动计算。 polars sample dataframe 创建样本 dataframe。 polars save dataframe 将 dataframe 保存到磁盘。对于惰性 dataframes，如果文件类型支持（parquet、ipc/arrow、csv 和 ndjson），将使用 sink 操作。 polars schema dataframe 显示 dataframe 的模式。 polars select dataframe 从 lazyframe 中选择列。 select polars set dataframe 在给定的掩码为真时设置值。 polars set-with-idx dataframe 在给定的索引中设置值。 polars shape dataframe 显示 dataframe 的列和行大小。 polars shift dataframe 将值移到一个给定的时段。 polars slice dataframe 从行的切片中创建新的 dataframe。 polars sort-by dataframe 基于表达式对惰性 dataframe 进行排序。 sort polars std expression, dataframe 为 dataframe 中列的 std 值聚合创建一个 std 表达式。 polars store-get any, any 从插件缓存中获取 Dataframe 或其他对象。 polars store-ls 列出存储的 dataframes。 polars store-rm any 从插件缓存中删除存储的 Dataframe 或其他对象。 polars str-lengths dataframe 获取所有字符串的长度。 polars str-slice dataframe 从起始位置切片字符串直到选定的长度。 polars strftime dataframe 根据字符串规则格式化日期。 polars sum expression, dataframe 创建一个用于聚合的 sum 表达式或将列聚合到其总和值。 polars summary dataframe 对于一个 dataframe，为其数值列生成描述性统计（摘要统计）。 polars take dataframe 使用给定的索引创建新的 dataframe。 polars unique dataframe 返回 dataframe 中的唯一值。 uniq polars uppercase dataframe 将列中的字符串转换为大写。 polars value-counts dataframe 返回一个带有系列中唯一值的计数的 dataframe。 polars var expression, dataframe 为聚合创建一个 var 表达式。 polars when expression 创建和修改一个 when 表达式。 polars with-column dataframe 在 dataframe 中添加一个系列。 insert <column_name> <value> | upsert <column_name> { <new_value> }

我们希望在本页结束时，你已经牢固掌握了如何使用 DataFrame 相关命令。正如你所看到的，它们提供了强大的操作，可以帮助你更快更原生地处理数据。

然而，DataFrames 的未来仍然是非常实验性的，随着这些命令的成熟，新的命令和利用这些命令的工具将被加入。

请继续访问本章以及我们的博客，以了解 DataFrames 的最新情况，以及它们如何帮助你更快更有效地处理数据。