脚本
在 Nushell 中，你可以用 Nushell 语言编写和运行脚本。要运行一个脚本，你可以把它作为一个参数传递给
nu命令行程序：
nu myscript.nu
这将在一个新的 Nu 实例中运行脚本直至完成。你也可以使用
source在 Nu 的 当前 实例中运行脚本：
source myscript.nu
我们来看一个脚本文件的例子吧：
# myscript.nu
def greet [name] {
["hello" $name]
}
greet "world"
脚本文件包含了自定义命令的定义以及主脚本本身，它将在自定义命令定义后运行。
在上面的例子中，首先
greet是由 Nushell 解释器定义的，这使得我们之后可以调用这个定义，我们可以把上面的内容写成：
greet "world"
def greet [name] {
["hello" $name]
}
Nushell 并不要求定义必须放在脚本中调用该定义之前，你可以把定义放在你觉得舒服的地方。
脚本是如何被处理的
在一个脚本中定义总是先运行，这样我们就可以在脚本中调用定义。
在定义运行之后, 我们从脚本文件的顶部开始, 一个接一个地运行每一组命令。
脚本行
为了更好地理解 Nushell 是如何看待代码行的, 我们来看一个脚本的例子：
a
b; c | d
当这个脚本运行时，Nushell 将首先运行
a命令至完成并查看其结果。接下来，Nushell 将按照“分号”部分中的规则运行
b; c | d。
参数化脚本
脚本文件可以选择性地包含一个特殊的 "main" 命令。
main将在任何其他 Nu 代码之后运行，主要用于向脚本添加位置参数和标志。你可以在脚本名称后面传递参数（
nu <script name> <script args>）。比如：
# myscript.nu
def main [x: int] {
$x + 10
}
nu myscript.nu 100
# => 110
参数类型解释
默认情况下，提供给脚本的参数会被解释为
Type::Any 类型，这意味着它们不受特定数据类型的约束，可以在脚本执行期间动态解释为适合任何可用的数据类型。
在前面的例子中，
main [x: int] 表示参数 x 应该具有整数数据类型。但是，如果参数没有显式类型，它们将根据其表观数据类型进行解析。
例如：
# implicit_type.nu
def main [x] {
$"Hello ($x | describe) ($x)"
}
# explicit_type.nu
def main [x: string] {
$"Hello ($x | describe) ($x)"
}
nu implicit_type.nu +1
# => Hello int 1
nu explicit_type.nu +1
# => Hello string +1
子命令
一个脚本可以有多个子命令，例如
run 或
build：
# myscript.nu
def "main run" [] {
print "running"
}
def "main build" [] {
print "building"
}
def main [] {
print "hello from myscript!"
}
然后你可以在调用脚本时执行其子命令：
nu myscript.nu
# => hello from myscript!
nu myscript.nu build
# => building
nu myscript.nu run
# => running
与模块不同，
main 不需要被导出即可见。在上面的例子中，我们的
main 命令不是
export def，但它在运行
nu myscript.nu 时仍然被执行。如果我们通过运行
use myscript.nu 来使用 myscript 作为一个模块，而不是作为脚本运行
myscript.nu，那么尝试执行
myscript 命令将不起作用，因为
myscript 没有被导出。
需要注意的是，你必须定义一个
main 命令，以便
main 的子命令能够被正确暴露。例如，如果我们只定义了
run 和
build 子命令，它们在运行脚本时将无法访问：
# myscript.nu
def "main run" [] {
print "running"
}
def "main build" [] {
print "building"
}
nu myscript.nu build
nu myscript.nu run
这是当前脚本处理方式的一个限制。如果你的脚本只有子命令，你可以添加一个空的
main 来暴露子命令，像这样：
def main [] {}
Shebangs (
#!)
在 Linux 和 macOS 上，你可以选择使用 shebang来告诉操作系统一个文件应该被 Nu 解释。例如，在一个名为
myscript 的文件中包含以下内容：
#!/usr/bin/env nu
"Hello World!"
./myscript
# => Hello World!
为了让脚本能够访问标准输入，应该使用
--stdin 标志来调用
nu：
#!/usr/bin/env -S nu --stdin
def main [] {
echo $"stdin: ($in)"
}
echo "Hello World!" | ./myscript
# => stdin: Hello World!