从其他 Shell 或 DSL 到 Nu
这个表格背后的想法是帮助你了解 Nu 的内置和插件所提供命令与其他已知的 Shell 和特定领域语言(DSL)的关系。我们试图制作一张所有 Nu 命令和它们在其他语言中的对应关系的表。欢迎大家参与贡献。
|Nushell
|SQL
|.Net LINQ (C#)
|PowerShell (without external modules)
|Bash
alias
alias
alias
append
Append
-Append
math avg
avg
Average
Measure-Object,
measure
|Operators and
math
|Math operators
Aggregate,
Average,
Count,
Max,
Min,
Sum
bc
cd
Set-Location,
cd
cd
clear
Ctrl/⌘+L
Clear-Host
Ctrl/⌘+L
clear
Ctrl/⌘+L
config
$nu.default-config-dir
$Profile
~/.bashrc,
~/.profile
cp
Copy-Item,
cp,
copy
cp
date
NOW(),
getdate()
DateTime class
Get-Date
date
du
ls --du
du
each
|Cursors
ForEach-Object,
foreach,
for
for
exit
Ctrl/⌘+D
exit
Ctrl/⌘+D
exit
Ctrl/⌘+D
http
HttpClient,
WebClient,
HttpWebRequest/Response
Invoke-WebRequest
wget,
curl
first
top,
limit
First,
FirstOrDefault
Select-Object -First
head
format,
str
String.Format
String.Format
printf
from
import flatfile,
openjson,
cast(variable as xml)
Import/ConvertFrom-{Csv,Xml,Html,Json}
get
Select
(cmd).column
group-by
group by
GroupBy,
group
Group-Object,
group
help
sp_help
Get-Help,
help,
man
man
history
Get-History,
history
history
is-empty
is null
String.IsNullOrEmpty
String.IsNullOrEmpty
kill
Stop-Process,
kill
kill
last
Last,
LastOrDefault
Select-Object -Last
tail
str stats
length
str length
count
Count
Measure-Object,
measure
wc
lines
File.ReadAllLines
ls
Get-ChildItem,
dir,
ls
ls
mkdir
mkdir,
md,
New-Item -ItemType Directory
mkdir
mv
Move-Item,
mv,
move,
mi
mv
open
Get-Content,
gc,
cat,
type
cat
print
print,
union all
Write-Output,
write
echo,
print
transpose
pivot
ps
Get-Process,
ps,
gps
ps
pwd
Get-Location,
pwd
pwd
range (command)
limit x offset y,
rownumber
ElementAt
[x], indexing operator,
ElementAt
range (type)
Range
1..10,
'a'..'f'
reduce
Aggregate
rename
Rename-Item,
ren,
rni
mv
reverse
Reverse
[Array]::Reverse($var)
rm
Remove-Item,
del,
erase,
rd,
ri,
rm,
rmdir
rm
save
Write-Output,
Out-File
> foo.txt redirection
select
select
Select
Select-Object,
select
shuffle
Random
Sort-Object {Get-Random}
skip
where row_number()
Skip
Select-Object -Skip
skip until
SkipWhile
skip while
SkipWhile
sort-by
order by
OrderBy,
OrderByDescending,
ThenBy,
ThenByDescending
Sort-Object,
sort
sort
str
|String functions
String class
String class
str join
concat_ws
Join
Join-String
str trim
rtrim,
ltrim
Trim,
TrimStart,
TrimEnd
Trim
math sum
|``sum`
Sum
Measure-Object,
measure
uname
sys host
Get-ComputerInfo
uname
sys disks
Get-ComputerInfo
lsblk
sys mem
Get-ComputerInfo
free
table
Format-Table,
ft,
Format-List,
fl
take
top,
limit
Take
Select-Object -First
head
take until
TakeWhile
take while
TakeWhile
timeit
Measure-Command
time
to
Export/
ConvertTo-{Csv,Xml,Html,Json}
touch
Set-Content
touch
uniq
distinct
Distinct
Get-Unique,
gu
uniq
update
ForEach-Object
upsert
As
ForEach-Object
version
select @@version
$PSVersionTable
$env.FOO = "bar"
with-env
$env:FOO = 'bar'
export FOO "bar"
where
where
Where
Where-Object,
where,
? operator
which
Get-Command
which