从其他 Shell 或 DSL 到 Nu

alias alias alias

append Append -Append

math avg avg Average Measure-Object , measure

Operators and math Math operators Aggregate , Average , Count , Max , Min , Sum bc

cd Set-Location , cd cd

clear

Ctrl/⌘ + L Clear-Host

Ctrl/⌘ + L clear

Ctrl/⌘ + L

cp Copy-Item , cp , copy cp

date NOW() , getdate() DateTime class Get-Date date

each Cursors ForEach-Object , foreach , for for

exit

Ctrl/⌘ + D exit

Ctrl/⌘ + D exit

Ctrl/⌘ + D

http HttpClient , WebClient , HttpWebRequest/Response Invoke-WebRequest wget , curl

first top , limit First , FirstOrDefault Select-Object -First head

format , str String.Format String.Format printf

from import flatfile, openjson , cast(variable as xml) Import/ConvertFrom-{Csv,Xml,Html,Json}

get Select (cmd).column

group-by group by GroupBy , group Group-Object , group

help sp_help Get-Help , help , man man

history Get-History , history history

is-empty is null String.IsNullOrEmpty String.IsNullOrEmpty

kill Stop-Process , kill kill

last Last , LastOrDefault Select-Object -Last tail

ls Get-ChildItem , dir , ls ls

mkdir mkdir , md , New-Item -ItemType Directory mkdir

mv Move-Item , mv , move , mi mv

open Get-Content , gc , cat , type cat

print print , union all Write-Output , write echo , print

transpose pivot

ps Get-Process , ps , gps ps

pwd Get-Location , pwd pwd

range (command) limit x offset y , rownumber ElementAt [x] , indexing operator, ElementAt

reduce Aggregate

rename Rename-Item , ren , rni mv

reverse Reverse [Array]::Reverse($var)

rm Remove-Item , del , erase , rd , ri , rm , rmdir rm

save Write-Output , Out-File > foo.txt redirection

select select Select Select-Object , select

shuffle Random Sort-Object {Get-Random}

skip where row_number() Skip Select-Object -Skip

skip until SkipWhile

skip while SkipWhile

sort-by order by OrderBy , OrderByDescending , ThenBy , ThenByDescending Sort-Object , sort sort

str String functions String class String class

str join concat_ws Join Join-String

str trim rtrim , ltrim Trim , TrimStart , TrimEnd Trim

math sum ``sum` Sum Measure-Object , measure

sys disks Get-ComputerInfo lsblk

sys mem Get-ComputerInfo free

table Format-Table , ft , Format-List , fl

take top , limit Take Select-Object -First head

take until TakeWhile

take while TakeWhile

timeit Measure-Command time

to Export / ConvertTo-{Csv,Xml,Html,Json}

touch Set-Content touch

uniq distinct Distinct Get-Unique , gu uniq

upsert As ForEach-Object

version select @@version $PSVersionTable

$env.FOO = "bar"

with-env $env:FOO = 'bar' export FOO "bar"

where where Where Where-Object , where , ? operator