let posh_dir = ( brew -- prefix oh-my-posh | str trim )

let posh_theme = $'( $posh_dir )/share/oh-my-posh/themes/'

# Change the theme names to: zash/space/robbyrussel/powerline/powerlevel10k_lean/

# material/half-life/lambda Or double lines theme: amro/pure/spaceship, etc.

# For more [Themes demo](https://ohmyposh.dev/docs/themes)

$env .PROMPT_COMMAND = { || oh-my-posh prompt print primary -- config $'( $posh_theme )/zash.omp.json' }

# Optional