如何配置第三方提示
Nerd Fonts
Nerd Fonts 并非必需，但它们可以通过额外的字形和图标来改善提示符的显示效果。
Nerd Fonts 为面向开发人员的字体提供了大量的字形（图标）。 特别是，它从流行的“图标字体”（如 Font Awesome、Devicons、Octicons 等）中添加了大量额外的字形。
oh-my-posh
如果你喜欢 oh-my-posh，可以通过以下几个步骤在 Nushell 里使用 oh-my-posh，它与 Nushell 一起配合得很好。在 Nushell 里设置 oh-my-posh 的步骤：
- 按照指南安装 Oh My Posh。
- 下载并安装一个 nerd font。
- 生成
.oh-my-posh.nu文件。默认情况下，它将生成到你的主目录。你可以使用
--config来指定一个主题，否则，oh-my-posh 会使用一个默认主题。
- 通过在
~/.config/nushell/config.nu（或由
$nu.config-path输出的路径）中添加
source ~/.oh-my-posh.nu来初始化 oh-my-posh 提示符。
# 生成 .oh-my-posh.nu 文件
oh-my-posh init nu --config ~/.poshthemes/M365Princess.omp.json
# 在你的 config.nu 文件中添加此行，以便在 shell 启动时初始化 oh-my-posh.nu
source ~/.oh-my-posh.nu
MacOS 用户配置步骤：
- 你可以通过
brew安装
oh-my-posh，可以参考这里的 指南；
- 下载并安装一个 nerd font；
- 在
$nu.config-path输出的文件中设置
PROMPT_COMMAND，可以参考下面的代码片段：
let posh_dir = (brew --prefix oh-my-posh | str trim)
let posh_theme = $'($posh_dir)/share/oh-my-posh/themes/'
# Change the theme names to: zash/space/robbyrussel/powerline/powerlevel10k_lean/
# material/half-life/lambda Or double lines theme: amro/pure/spaceship, etc.
# For more [Themes demo](https://ohmyposh.dev/docs/themes)
$env.PROMPT_COMMAND = { || oh-my-posh prompt print primary --config $'($posh_theme)/zash.omp.json' }
# Optional
$env.PROMPT_INDICATOR = $"(ansi y)$> (ansi reset)"
Starship
- 参照上面的链接，安装 Starship。
- 根据你的喜好，安装 nerdfonts。
- 使用下面的配置示例，请确保设置
STARSHIP_SHELL环境变量。
提示
另一种启用 Starship 的方法在 Starship 快速安装说明中有描述。
以上链接是 Starship 和 Nushell 的官方集成，也是让 Starship 运行起来的最简单方法，无需任何手动操作：
- Starship 将创建自己的配置/环境设置脚本
- 你只需在
env.nu中创建它，并在
config.nu中
use它
下面是一个关于 Starship 的配置示例：
$env.STARSHIP_SHELL = "nu"
def create_left_prompt [] {
starship prompt --cmd-duration $env.CMD_DURATION_MS $'--status=($env.LAST_EXIT_CODE)'
}
# Use nushell functions to define your right and left prompt
$env.PROMPT_COMMAND = { || create_left_prompt }
$env.PROMPT_COMMAND_RIGHT = ""
# The prompt indicators are environmental variables that represent
# the state of the prompt
$env.PROMPT_INDICATOR = ""
$env.PROMPT_INDICATOR_VI_INSERT = ": "
$env.PROMPT_INDICATOR_VI_NORMAL = "〉"
$env.PROMPT_MULTILINE_INDICATOR = "::: "
然后重启 Nushell：
nushell on 📙 main is 📦 v0.60.0 via 🦀 v1.59.0
❯