元数据
在使用 Nu 的过程中，你可能遇到过这样的情况：你觉得有一些额外的事情在幕后进行。例如，假设你试图打开一个 Nu 支持的文件，但却忘记了它已被 Nu 支持并试图再次转换：
open Cargo.toml | from toml
# => error: Expected a string from pipeline
# => - shell:1:18
# => 1 | open Cargo.toml | from toml
# => | ^^^^^^^^^ requires string input
# => - shell:1:5
# => 1 | open Cargo.toml | from toml
# => | ---------- object originates from here
这个错误信息不仅告诉我们，我们给
from toml 的不是一个字符串，还告诉我们这个值最初来自哪里。那么它是如何知道的呢？
在 Nu 中流经管道的值通常有一些额外信息，或元数据，附加在它们身上。这些通常被称为标签，就像商店里商品上的标签一样。这些标签并不影响数据，但它们给了 Nu 一种方法来改善使用这些数据的体验。
让我们再次运行
open命令，但这一次，我们将看一下它所反馈的标签：
metadata (open Cargo.toml)
# => ╭──────┬───────────────────╮
# => │ span │ {record 2 fields} │
# => ╰──────┴───────────────────╯
目前，我们只追踪值来自何处的起止范围(span)。让我们进一步仔细看看：
metadata (open Cargo.toml) | get span
# => ╭───────┬────────╮
# => │ start │ 212970 │
# => │ end │ 212987 │
# => ╰───────┴────────╯
这里的范围 "start" 和 "end" 指的是下划线将标记在行中的位置。如果你数到 5，然后再数到 15，就会看到它与 "Cargo.toml" 文件名一致。这就是我们之前看到的错误是如何知道在何处标注下划线的。