Nushell 中的字符串用于保存文本数据以便后续使用，其中可以包括文件名、文件路径、列名以及更多。字符串是如此地普遍，以至于 Nushell 提供了几种处理它们的方法，你可以从中选择最合适的。

字符串格式 示例 转义字符 说明 单引号字符串 '[^

]+' 无 字符串内不能包含单引号 双引号字符串 "The

End" C风格反斜杠转义 所有字面反斜杠都必须转义 原始字符串 r#'Raw string'# 无 可以包含单引号 裸词字符串 ozymandias 无 只能包含"单词"字符；不能在命令位置使用 反引号字符串 `[^

]+` 无 可以包含空格的裸字符串。不能包含任何反引号 单引号插值 $'Captain ($name)' 无 不能包含任何 ' 或不匹配的 () 双引号插值 $"Captain ($name)" C风格反斜杠转义 所有字面反斜杠和 () 都必须转义

Nushell 中最简单的字符串是单引号字符串。这种字符串使用 ' 字符来包裹文本。下面是作为单引号字符串的 hello world 示例：

'hello world' # => hello world

单引号字符串不会对它们所给予的文本做任何事情，这使得它们成为容纳广泛文本数据的理想选择。

对于更复杂的字符串，Nushell 也提供双引号字符串。这些字符串使用 " 字符来包裹文本。它们还支持使用 \ 字符在文本中转义。

例如，我们可以用转义字符和双引号字符串写出文字 hello，然后换行，再写上 world：

"hello

world" # => hello # => world

转义字符让你快速添加一个非此难以输入的字符。

Nushell 目前支持以下转义字符：

\" - 双引号

- 双引号 \' - 单引号

- 单引号 \\ - 反斜杠

- 反斜杠 \/ - 斜杠

- 斜杠 \b - 退格字符

- 退格字符 \f - 换页符

- 换页符 \r - 回车符

- 回车符

- 换行符 (line feed)

- 换行符 (line feed) \t - 制表符

- 制表符 \u{X...} - Unicode 字符, 其中 X...为 1 到 6 位的十六进制数字

原始字符串的行为与单引号字符串相同，不同之处在于原始字符串也可以包含单引号。这是可能的，因为原始字符串由起始的 r#' 和结束的 '# 包围。这种语法对Rust用户来说应该很熟悉。

r#'原始字符串可以包含'引号'文本'# # => 原始字符串可以包含'引号'文本

可以在原始字符串的开始和结束处添加额外的 # 符号来包围字符串中比 ' 符号少一个的相同数量的 # 符号。这可以用来嵌套原始字符串：

r###'r##'这是一个原始字符串的例子'##'### # => r##'这是一个原始字符串的例子'##

像其他shell语言(但与大多数其他编程语言不同)一样，由单个'词'组成的字符串也可以不加任何引号：

print hello # => hello [ hello ] | describe # => list<string>

但要小心 - 如果在命令行上直接使用裸词(即不在数据结构中或作为命令参数使用)或在圆括号 ( ) 内，它将被解释为外部命令：

hello # => Error: nu::shell::external_command # => # => × External command failed # => ╭─[entry #5:1:1] # => 1 │ hello # => · ──┬── # => · ╰── executable was not found # => ╰──── # => help: program not found

此外，许多裸词在nu中有特殊含义，因此不会被解释为字符串：

true | describe # => bool [ true ] | describe # => list<bool> [ trueX ] | describe # => list<string> trueX | describe # => Error: nu::shell::external_command # => # => × External command failed # => ╭─[entry #5:1:1] # => 1 │ trueX | describe # => · ──┬── # => · ╰── executable was not found # => ╰──── # => help: program not found

裸词字符串本质上不能包含空格或引号。作为替代方案，Nushell还包括使用 ` 字符的反引号字符串。在大多数情况下，这些应该与裸词字符串的操作方式相同。

例如，与裸词一样，表达式第一个位置的反引号字符串将被解释为命令或路径。例如：

# 运行路径中找到的外部ls二进制文件 `ls` # 向上移动一个目录 `..` # 切换到"my dir"子目录(如果存在) `./my dir`

反引号字符串对于将glob与包含空格的文件或目录组合很有用：

ls `./my dir/*`

反引号字符串不能在字符串本身中包含不匹配的反引号。例如：

echo ```` `` echo ``` # 未终止的字符串将在CLI中开始新行

你可以在任何字符串(包括变量)前面加上 ^ 符号，让Nushell执行该字符串，就像它是外部命令一样：

^ 'C:\Program Files\exiftool.exe' let foo = 'C:\Program Files\exiftool.exe' ^$foo

你也可以使用 run-external 命令来实现此目的，该命令提供了额外的标志和选项。

有多种方法可以在字符串前后添加内容。如果你想在每个字符串的开头添加一些东西，闭包是一个不错的选择：

[ 'foo' , 'bar' ] | each {| s | '~/' ++ $s } # ~/foo, ~/bar [ 'foo' , 'bar' ] | each {| s | '~/' + $s } # ~/foo, ~/bar

你也可以使用正则表达式替换字符串的开头或结尾：

[ 'foo' , 'bar' ] | str replace - r '^' '~/' # ~/foo, ~/bar [ 'foo' , 'bar' ] | str replace - r '$' '~/' # foo~/, bar~/

如果你想在最后得到一个字符串，那么 str join 是你的朋友：

"hello" | append "world!" | str join " " # hello world!

你也可以使用reduce：

1 .. 10 | reduce - f "" {| elt , acc | $acc + ( $elt | into string ) + " + " } # 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 +

不过在字符串的情况下，特别是如果你不必对字符串进行操作，使用 str join 通常更容易且更正确(注意上面例子中末尾多余的+)。

更复杂的字符串用例还需要一种新的字符串形式：字符串插值。这是一种从原始文本和执行表达式的结果中构建文本的方法。字符串插值将这些结果结合在一起，返回一个新的字符串。

字符串插值使用 $" " 和 $' ' 作为包裹插值文本的方式。

例如，假设我们有一个叫做 $name 的变量，我们想问候这个变量中所包含的人：

let name = "Alice" $"greetings, ( $name )" # => greetings, Alice

通过使用 () 包裹表达式，我们可以运行它们并使用结果来帮助生成字符串。

字符串插值有单引号： $' ' 和双引号： $" " 这两种形式，分别对应于单引号和双引号字符串 —— 单引号字符串插值不支持转义字符，而双引号字符串插值支持。

从 0.61 版开始，字符串插值支持转义小括号，所以 ( 和 ) 字符可以在一个字符串中使用，而 Nushell 不会试图计算它们之间出现的内容：

$"2 + 2 is ( 2 + 2 ) \( you guessed it!)" # => 2 + 2 is 4 (you guessed it!)

split row 命令从一个基于分隔符的字符串创建一个列表。 例如， let colors = ("red,green,blue" | split row ",") 创建列表 [red green blue] 。

split column 命令将从一个基于分隔符的字符串中创建一个表。例如， let colors = ("red,green,blue" | split column ",") 创建一个表格，并为每个元素添加一列。

最后, split chars 命令将一个字符串分割成一个字符列表。

许多字符串函数是 str 命令的子命令，你可以使用 help str 来获得一个完整的 str 命令列表。

例如, 你可以使用 str contains 来检查一个字符串是否包含某个特定的字符：

"hello world" | str contains "w" # => true

你可以用 str trim 命令修剪字符串的两侧。默认情况下， str trim 命令会修剪字符串两边的空白。比如：

' My string ' | str trim # => My string

你可以用 --right 和 --left 选项来指定对哪一边进行修剪。

要修剪一个特定的字符，使用 --char <Character> 来指定要修剪的字符。

下面是一个传入了所有选项的例子：

'=== Nu shell ===' | str trim - r - c '=' # => === Nu shell

子字符串是一个字符串的切片，它们有起始点和结束点。下面是一个使用子串的例子：

'Hello World!' | str index-of 'o' # => 4 'Hello World!' | str index-of 'r' # => 8 'Hello World!' | str substring 4 .. 8 # => o Wo

fill ：

'1234' | fill - a right - c '0' - w 10 # => 0000001234 '1234' | fill - a left - c '0' - w 10 | str length # => 10

反转字符串可以通过 str reverse 命令轻松完成：

'Nushell' | str reverse # => llehsuN [ 'Nushell' 'is' 'cool' ] | str reverse # => ╭───┬─────────╮ # => │ 0 │ llehsuN │ # => │ 1 │ si │ # => │ 2 │ looc │ # => ╰───┴─────────╯

通过 parse 命令，你可以将一个字符串解析成若干列。比如：

'Nushell is the best' | parse '{shell} is {type}' # => ╭───┬─────────┬──────────╮ # => │ # │ shell │ type │ # => ├───┼─────────┼──────────┤ # => │ 0 │ Nushell │ the best │ # => ╰───┴─────────┴──────────╯ 'Bash is kinda cringe' | parse -- regex '(?P<shell>\w+) is (?P<type>[\w\s]+)' # => ╭───┬───────┬──────────────╮ # => │ # │ shell │ type │ # => ├───┼───────┼──────────────┤ # => │ 0 │ Bash │ kinda cringe │ # => ╰───┴───────┴──────────────╯

除了标准的 == 和 != 操作符外，还有一些专门用于比较字符串的操作符。

熟悉Bash和Perl的人会认识这些正则表达式比较操作符：

'APL' =~ '^\w{0,3}$' # => true 'FORTRAN' !~ '^\w{0,3}$' # => true

还有两个操作符用于更简单的比较：

'JavaScript' starts-with 'Java' # => true 'OCaml' ends-with 'Caml' # => true

有多种方法可以将字符串转换为其他类型或者反之。

使用 into string 。例如： 123 | into string 通过字符串插值。例如： $'(123)'

使用 into <type> 。例如： '123' | into int

你可以通过 ansi 命令给字符串着色。例如：

$'( ansi purple_bold )This text is a bold purple!( ansi reset )'

ansi purple_bold 使文本紫色加粗