创建你自己的错误
使用 元数据 信息，你可以创建自己的自定义错误，错误信息由多个部分构成：
- 错误的标题
- 错误信息的标签，其中包括标签的文本和要标注下划线的范围
你可以使用
error make命令来创建你自己的错误信息。例如，假设你有自己的名为
my-command的命令，你想给调用者一个错误信息，说明传入的一个参数有问题。
首先，你可以从参数的来源中获取标注范围：
let span = (metadata $x).span;
接下来你可以通过
error make 命令来创建一个错误，该命令需要一个可以描述待创建错误的记录作为输入：
error make {msg: "this is fishy", label: {text: "fish right here", span: $span } }
与你的自定义命令放在一起后，它可能看起来像这样：
def my-command [x] {
let span = (metadata $x).span;
error make {
msg: "this is fishy",
label: {
text: "fish right here",
span: $span
}
}
}
现在当传入一个值调用时，我们会看到一个错误信息返回：
my-command 100
# => Error:
# => × this is fishy
# => ╭─[entry #5:1:1]
# => 1 │ my-command 100
# => · ─┬─
# => · ╰── fish right here
# => ╰────