query db for database
Query a database using SQL.
Signature
> query db {flags} (SQL)
Flags
--params, -p {any}: List of parameters for the SQL statement
Parameters
SQL: SQL to execute against the database.
Input/output types:
|input
|output
|any
|any
Examples
Execute SQL against a SQLite database
> open foo.db | query db "SELECT * FROM Bar"
Execute a SQL statement with parameters
> stor create -t my_table -c { first: str, second: int }
stor open | query db "INSERT INTO my_table VALUES (?, ?)" -p [hello 123]
Execute a SQL statement with named parameters
> stor create -t my_table -c { first: str, second: int }
stor insert -t my_table -d { first: 'hello', second: '123' }
stor open | query db "SELECT * FROM my_table WHERE second = :search_second" -p { search_second: 123 }
╭───┬───────┬────────╮
│ # │ first │ second │
├───┼───────┼────────┤
│ 0 │ hello │ 123 │
╰───┴───────┴────────╯
Execute a SQL query, selecting a declared JSON(B) column that will automatically be parsed
> stor create -t my_table -c {data: jsonb}
[{data: {name: Albert, age: 40}} {data: {name: Barnaby, age: 54}}] | stor insert -t my_table
stor open | query db "SELECT data FROM my_table WHERE data->>'age' < 45"
╭───┬───────────────────╮
│ # │ data │
├───┼───────────────────┤
│ 0 │ ╭──────┬────────╮ │
│ │ │ name │ Albert │ │
│ │ │ age │ 40 │ │
│ │ ╰──────┴────────╯ │
╰───┴───────────────────╯
Execute a SQL query selecting a sub-field of a JSON(B) column. In this case, results must be parsed afterwards because SQLite does not return declaration types when a JSON(B) column is not directly selected
> stor create -t my_table -c {data: jsonb}
stor insert -t my_table -d {data: {foo: foo, bar: 12, baz: [0 1 2]}}
stor open | query db "SELECT data->'baz' AS baz FROM my_table" | update baz {from json}
╭───┬───────────╮
│ # │ baz │
├───┼───────────┤
│ 0 │ ╭───┬───╮ │
│ │ │ 0 │ 0 │ │
│ │ │ 1 │ 1 │ │
│ │ │ 2 │ 2 │ │
│ │ ╰───┴───╯ │
╰───┴───────────╯