Conversions

CommandDescription
fillFill and Align.
format bitsConvert value to a string of binary data represented by 0 and 1.
format numberFormat a number.
intoCommands to convert data from one type to another.
into binaryConvert value to a binary primitive.
into boolConvert value to boolean.
into cell-pathConvert value to a cell-path.
into datetimeConvert text or timestamp into a datetime.
into durationConvert value to duration.
into filesizeConvert value to filesize.
into floatConvert data into floating point number.
into globConvert value to glob.
into intConvert value to integer.
into recordConvert value to record.
into sqliteConvert table into a SQLite database.
into stringConvert value to string.
into valueConvert custom values into base values.
split cell-pathSplit a cell-path into its components.