Conversions

|fill
|Fill and Align.
|format bits
|Convert value to a string of binary data represented by 0 and 1.
|format number
|Format a number.
|into
|Commands to convert data from one type to another.
|into binary
|Convert value to a binary primitive.
|into bool
|Convert value to boolean.
|into cell-path
|Convert value to a cell-path.
|into datetime
|Convert text or timestamp into a datetime.
|into duration
|Convert value to duration.
|into filesize
|Convert value to filesize.
|into float
|Convert data into floating point number.
|into glob
|Convert value to glob.
|into int
|Convert value to integer.
|into record
|Convert value to record.
|into sqlite
|Convert table into a SQLite database.
|into string
|Convert value to string.
|into value
|Convert custom values into base values.
|split cell-path
|Split a cell-path into its components.