Bits

CommandDescription
bitsVarious commands for working with bits.
bits andPerforms bitwise and for ints or binary values.
bits notPerforms logical negation on each bit.
bits orPerforms bitwise or for ints or binary values.
bits rolBitwise rotate left for ints or binary values.
bits rorBitwise rotate right for ints or binary values.
bits shlBitwise shift left for ints or binary values.
bits shrBitwise shift right for ints or binary values.
bits xorPerforms bitwise xor for ints or binary values.