Bits
|Command
|Description
|bits
|Various commands for working with bits.
|bits and
|Performs bitwise and for ints or binary values.
|bits not
|Performs logical negation on each bit.
|bits or
|Performs bitwise or for ints or binary values.
|bits rol
|Bitwise rotate left for ints or binary values.
|bits ror
|Bitwise rotate right for ints or binary values.
|bits shl
|Bitwise shift left for ints or binary values.
|bits shr
|Bitwise shift right for ints or binary values.
|bits xor
|Performs bitwise xor for ints or binary values.