attr example for core
Attribute for adding examples to custom commands.
Signature
> attr example {flags} (description) (example)
Flags
--result {any}: Expected output of example.
Parameters
description: Description of the example.
example: Example code snippet.
Input/output types:
|input
|output
|nothing
|record<description: string, example: string>
Examples
Add examples to custom command
> # Double numbers
@example "double an int" { 2 | double } --result 4
@example "double a float" { 0.25 | double } --result 0.5
def double []: [number -> number] { $in * 2 }