date from-human for date
Convert a human readable datetime string to a datetime.
Signature
> date from-human {flags}
Flags
--list, -l: Show human-readable datetime parsing examples
Input/output types:
|input
|output
|string
|datetime
|nothing
|table
Examples
Parsing human readable datetime
> 'Today at 18:30' | date from-human
Parsing human readable datetime
> 'Last Friday at 19:45' | date from-human
Parsing human readable datetime
> 'In 5 minutes and 30 seconds' | date from-human
Show human-readable datetime parsing examples
> date from-human --list