date from-human for date

Convert a human readable datetime string to a datetime.

Signature

> date from-human {flags}

Flags

  • --list, -l: Show human-readable datetime parsing examples

Input/output types:

inputoutput
stringdatetime
nothingtable

Examples

> 'Today at 18:30' | date from-human

> 'Last Friday at 19:45' | date from-human

> 'In 5 minutes and 30 seconds' | date from-human

PShow human-readable datetime parsing examples

> date from-human --list